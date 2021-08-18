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ГФС утверждает, что не давила на компанию "Техноложик"

Новости Цензор.НЕТ Общество

ГФС утверждает, что не давила на компанию

Сотрудники налоговой милиции допросили директора компании по месту ее жительства и действовали в рамках закона.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, информирует Цензор.НЕТ.

В ГФС сообщили, что разоблачили группу лиц, которые организовали доступ к азартным играм в букмекерских конторах и интернет-казино. Доступ был организован через несколько фирм, их сотрудников допросили.

"В одном из случаев было установлено место жительства директора одного из обществ. С целью допроса последней сотрудники ОВПП ГФС осуществили выезд по месту жительства директора. Она добровольно дала показания о том, что никакого отношения к регистрации, ведению хозяйственной деятельности и подписанию финансово-хозяйственных документов одного из обществ не имела, о деятельности такого предприятия ей не известно, на указанном предприятии никогда не работала, должность директора не занимала", - сказано в сообщении.

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В ГФС утверждают, что их сотрудники действовали в рамках закона, а сообщения о "похищении" и "угрозе оружием" не соответствуют действительности.

"Оружие работнику, который им якобы угрожал, не выдавалось, разрешение на пользование оружием у него отсутствует, какого-либо личного оружия в собственности нет. Никаких противоправных действий, тем более "безумного давления" сотрудники ГФС не совершали. Протокол о непричастности подписывался гражданкой лично и без давления", - сказано в сообщении.

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Ранее ООО "Техноложик" заявило о давлении со стороны налоговиков. В компании утверждают, что сотрудницу компании Юлию Шевчук представители ГФС похитили на улице и угрожали ей пистолетом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Няни они нынче такие. Не так понятые. Вырванные из контекста.
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18.08.2021 20:45
+6
ГФС утверждает, что не давила на компанию "Техноложик" - Цензор.НЕТ 8674
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18.08.2021 20:45
+2
...А матом никто не ругался.
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18.08.2021 20:50
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Няни они нынче такие. Не так понятые. Вырванные из контекста.
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18.08.2021 20:45 Ответить
ГФС утверждает, что не давила на компанию "Техноложик" - Цензор.НЕТ 8674
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18.08.2021 20:45 Ответить
...дєрьмакратор
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18.08.2021 21:02 Ответить
...А матом никто не ругался.
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18.08.2021 20:50 Ответить
...лише латинь іноді траплялась
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18.08.2021 21:03 Ответить
зуб даю
ДФС стверджує, що не тиснула на компанію "Техноложік" - Цензор.НЕТ 2280
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18.08.2021 20:56 Ответить
Ой не верю этой банде воров😁
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18.08.2021 21:05 Ответить
молотки охранникам в трудовом договоре...
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18.08.2021 21:06 Ответить
...и вообще говорили по-французски...
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18.08.2021 21:06 Ответить
Директор дала показания, что должность директора не занимала.
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18.08.2021 21:11 Ответить
Мешок на голову, пистолет к виску - это еще не давление!
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19.08.2021 08:51 Ответить
 
 