ДФС стверджує, що не тиснула на компанію "Техноложік"
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Співробітники податкової міліції допитали директора компанії за місцем її проживання і діяли в рамках закону.
Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби, інформує Цензор.НЕТ.
У ДФС повідомили, що викрили групу осіб, які організували доступ до азартних ігор у букмекерських конторах та інтернет-казино. Доступ був організований через кілька фірм, їхніх співробітників допитали.
"В одному з випадків було встановлено місце проживання директора одного з товариств. Із метою допиту останньої співробітники ОВПП ДФС здійснили виїзд за місцем проживання директора. Вона добровільно дала свідчення про те, що жодного стосунку до реєстрації, ведення господарської діяльності та підписання фінансово-господарських документів одного з товариств не мала, про діяльність такого підприємства їй не відомо, на зазначеному підприємстві ніколи не працювала, посади директора не обіймала", - сказано в повідомленні.
У ДФС стверджують, що їхні співробітники діяли в рамках закону, а повідомлення про "викрадення" і "погрозу зброєю" не відповідають дійсності.
"Зброї працівнику, який їм нібито погрожував, не видавали, дозволу на користування зброєю в нього немає, жодної особистої зброї у власності немає. Ніяких протиправних дій, тим більше "шаленого тиску" співробітники ДФС не здійснювали. Протокол про непричетність підписувався громадянкою особисто і без тиску", - сказано в повідомленні.
Раніше ТОВ "Техноложік" заявило про тиск із боку податківців. У компанії стверджують, що співробітницю компанії Юлію Шевчук представники ДФС викрали на вулиці й погрожували їй пістолетом.
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