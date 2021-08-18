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ДФС стверджує, що не тиснула на компанію "Техноложік"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ДФС стверджує, що не тиснула на компанію

Співробітники податкової міліції допитали директора компанії за місцем її проживання і діяли в рамках закону.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби, інформує Цензор.НЕТ.

У ДФС повідомили, що викрили групу осіб, які організували доступ до азартних ігор у букмекерських конторах та інтернет-казино. Доступ був організований через кілька фірм, їхніх співробітників допитали.

"В одному з випадків було встановлено місце проживання директора одного з товариств. Із метою допиту останньої співробітники ОВПП ДФС здійснили виїзд за місцем проживання директора. Вона добровільно дала свідчення про те, що жодного стосунку до реєстрації, ведення господарської діяльності та підписання фінансово-господарських документів одного з товариств не мала, про діяльність такого підприємства їй не відомо, на зазначеному підприємстві ніколи не працювала, посади директора не обіймала", - сказано в повідомленні.

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У ДФС стверджують, що їхні співробітники діяли в рамках закону, а повідомлення про "викрадення" і "погрозу зброєю" не відповідають дійсності.

"Зброї працівнику, який їм нібито погрожував, не видавали, дозволу на користування зброєю в нього немає, жодної особистої зброї у власності немає. Ніяких протиправних дій, тим більше "шаленого тиску" співробітники ДФС не здійснювали. Протокол про непричетність підписувався громадянкою особисто і без тиску", - сказано в повідомленні.

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Раніше ТОВ "Техноложік" заявило про тиск із боку податківців. У компанії стверджують, що співробітницю компанії Юлію Шевчук представники ДФС викрали на вулиці й погрожували їй пістолетом.
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Топ коментарі
+8
Няни они нынче такие. Не так понятые. Вырванные из контекста.
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18.08.2021 20:45
+6
ГФС утверждает, что не давила на компанию "Техноложик" - Цензор.НЕТ 8674
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18.08.2021 20:45
+2
...А матом никто не ругался.
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18.08.2021 20:50
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Няни они нынче такие. Не так понятые. Вырванные из контекста.
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18.08.2021 20:45 Відповісти
ГФС утверждает, что не давила на компанию "Техноложик" - Цензор.НЕТ 8674
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18.08.2021 20:45 Відповісти
...дєрьмакратор
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18.08.2021 21:02 Відповісти
...А матом никто не ругался.
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18.08.2021 20:50 Відповісти
...лише латинь іноді траплялась
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18.08.2021 21:03 Відповісти
зуб даю
ДФС стверджує, що не тиснула на компанію "Техноложік" - Цензор.НЕТ 2280
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18.08.2021 20:56 Відповісти
Ой не верю этой банде воров😁
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18.08.2021 21:05 Відповісти
молотки охранникам в трудовом договоре...
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18.08.2021 21:06 Відповісти
...и вообще говорили по-французски...
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18.08.2021 21:06 Відповісти
Директор дала показания, что должность директора не занимала.
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18.08.2021 21:11 Відповісти
Мешок на голову, пистолет к виску - это еще не давление!
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19.08.2021 08:51 Відповісти
 
 