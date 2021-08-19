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КГГА не давала разрешений на установку сцены на площади Конституции, - Мондриевский

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

КГГА не давала разрешений на установку сцены на площади Конституции, - Мондриевский

Киевская городская государственная администрация не предоставляла никаких разрешений на установку сцены на площади Конституции.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Правила проведения мероприятий разрабатывались максимально простые и универсальные и для всех они едины, поэтому требование одно - отвечать действующим правилам. Предоставлять разрешения на установку любых конструкций в не предусмотренных для этого местах в Киеве - невозможно. В то же время определенные структуры пытаются, вопреки нормам и здравому смыслу, проводить мероприятия "по своему усмотрению", чем вызывают понятное возмущение у киевлян. Я призываю прекратить спекуляции на теме празднования Дня Независимости и во избежание дальнейших конфликтов с горожанами и городскими службами оперативно обращаться к столичным структурам относительно координации планов и действий", - призвал Мондриевский.

По его словам, все столичные структурные подразделения, привлеченные к подготовке празднования 30-летия Независимости Украины, выполняют свою работу вовремя и качественно. В то же время проведение любых мероприятий с нарушением правил или на территории, которая не предусмотрена для празднования, - недопустимо.

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В КГГА напомнили, что за последние две недели конфликт со сценой - это уже третье событие, которое получило огласку, и каждый раз выяснялось, что в городские службы организаторы даже не обращались.

Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Та поставьте уже в Бабином Яру сцену. Бусть БАбин Внук ЯНеЛох хоть там зажгьот огни 95го кварталу!!!
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19.08.2021 15:48
+15
Не підкажете, хто запросив могілєвську та інше сексуально стурбоване підстаркувате безтрусся минулого року? Невже Кличко? Чи, все таки, Бубочка?
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19.08.2021 16:03
+12
що знову жирна шкварка ОПи ?
їй Богу, вже нудить.... КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 4981
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19.08.2021 16:03
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Правила форума Совет форумчан
Та поставьте уже в Бабином Яру сцену. Бусть БАбин Внук ЯНеЛох хоть там зажгьот огни 95го кварталу!!!
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19.08.2021 15:48 Ответить
вони вже в Бабиному Яру відмітились - "синагогою на кістках" православного кладовища
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19.08.2021 16:26 Ответить
и зеля-какаяразница членом по памятнику пусть поколотит.
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19.08.2021 16:37 Ответить
Бочелли это не пьяная Могилевская без трусов, боксеру не понравится.
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19.08.2021 15:54 Ответить
Не підкажете, хто запросив могілєвську та інше сексуально стурбоване підстаркувате безтрусся минулого року? Невже Кличко? Чи, все таки, Бубочка?
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19.08.2021 16:03 Ответить
Вєрку згвалтувати, а її зайців перекрутити на паштет !
разом з ЗЄльцем КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 3134
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19.08.2021 16:06 Ответить
Какое-то странное КМДА. Разрешение не давала, в полицию не заявила, но о недопустимости выразилась громко.
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19.08.2021 15:54 Ответить
не давали разрешения? так дайте. и пох те совково-большевицкие останки пропагандистских "памятников"
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19.08.2021 16:01 Ответить
там ще до більшовиків було кладовище,
тай на кістках більшовиків танцювати то не по-нашому, а по совєцьки.... КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 2079
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19.08.2021 16:04 Ответить
актябрята бухххочуть танцювать
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19.08.2021 16:41 Ответить
що знову жирна шкварка ОПи ?
їй Богу, вже нудить.... КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 4981
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19.08.2021 16:03 Ответить
ОПа - знов в ...опі!...
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19.08.2021 16:04 Ответить
накануне ДНК (Дня Незалежності Країни)-
заметна активизация провокаций, проплаченных
фуйлом через опзж (филиал фсб в Украине) или непосредственно напрямую.
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19.08.2021 16:05 Ответить
Не давали, так дайте! Что заявил уважаемый мэр? Что он "совка" не допустит, так пусть выполняет свое обещание и дает разрешение! Иначе можно подумать, что он воюет с нынешней властью из-за известной должности? КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 3513
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19.08.2021 16:20 Ответить
а гоцати на кістках, хай навіть і більшовиків, то не совок ?
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19.08.2021 16:22 Ответить
кстати, Клыч обязан воевать за "известную должность" - это выполнение Закона
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19.08.2021 16:24 Ответить
Заяву в поліцію стурбовані перехожі вже написали?
Хто це заважає прогулюватись по площі? КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 1527
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19.08.2021 16:55 Ответить
Тоді в Жовтневому паліці теж треба заборонити всі виступи крім меморіальних. Бо, там була катівня НКВС де, замордували тисячі киян.
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19.08.2021 17:25 Ответить
Киевская администрация не давала разрешение на установку сцены,она только деньги взяла и все...
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19.08.2021 17:47 Ответить
Вообще-то там в Мариинском дворце индусы своё кино снимают. Как с ними?
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19.08.2021 17:53 Ответить
І що індуси, на кістках танцюють, як жиди?
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19.08.2021 18:39 Ответить
Индусы в Мариинском дворце снимают кино, Англия 18 век.
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20.08.2021 09:33 Ответить
А якісь конкретні кроки з боку КМДА, щодо припинення незаконних дій оп-и, були вчинені? Направили бригади, щоб розібрати ту сцену, позвали НК, щоб ********** "збирачів" тієї сцени чи, хоча б в мусарню заяву подали?
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19.08.2021 18:37 Ответить
Значить - усі затримані - безневинні КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 687
Тоді - шукаємо "винуватмх"...
І взяти та посадити КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 4128
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19.08.2021 18:54 Ответить
 
 