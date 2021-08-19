КГГА не давала разрешений на установку сцены на площади Конституции, - Мондриевский
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Киевская городская государственная администрация не предоставляла никаких разрешений на установку сцены на площади Конституции.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Правила проведения мероприятий разрабатывались максимально простые и универсальные и для всех они едины, поэтому требование одно - отвечать действующим правилам. Предоставлять разрешения на установку любых конструкций в не предусмотренных для этого местах в Киеве - невозможно. В то же время определенные структуры пытаются, вопреки нормам и здравому смыслу, проводить мероприятия "по своему усмотрению", чем вызывают понятное возмущение у киевлян. Я призываю прекратить спекуляции на теме празднования Дня Независимости и во избежание дальнейших конфликтов с горожанами и городскими службами оперативно обращаться к столичным структурам относительно координации планов и действий", - призвал Мондриевский.
По его словам, все столичные структурные подразделения, привлеченные к подготовке празднования 30-летия Независимости Украины, выполняют свою работу вовремя и качественно. В то же время проведение любых мероприятий с нарушением правил или на территории, которая не предусмотрена для празднования, - недопустимо.
В КГГА напомнили, что за последние две недели конфликт со сценой - это уже третье событие, которое получило огласку, и каждый раз выяснялось, что в городские службы организаторы даже не обращались.
Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену.
Пожалуйста, подождите...
разом з ЗЄльцем
тай на кістках більшовиків танцювати то не по-нашому, а по совєцьки....
їй Богу, вже нудить....
заметна активизация провокаций, проплаченных
фуйлом через опзж (филиал фсб в Украине) или непосредственно напрямую.
Хто це заважає прогулюватись по площі?
Тоді - шукаємо "винуватмх"...
І взяти та посадити