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Новини Київські новини
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День Незалежності (602) КМДА (1459) Мондриївський (30)

КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондриївський

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондриївський

Київська міська державна адміністрація не надавала жодних дозволів на встановлення сцени на площі Конституції.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Порядок проведення заходів розроблявся максимально простий та універсальний і для всіх він єдиний, тому вимога одна – відповідати чинним правилам. Надавати дозволи на встановлення будь-яких конструкцій у непередбачених для цього місцях в Києві – неможливо. Водночас певні структури намагаються, всупереч нормам та здоровому глузду, проводити заходи "на свій розсуд", чим викликають зрозуміле обурення у киян. Я закликаю припинити спекуляції на темі святкування Дня Незалежності та для уникнення подальших конфліктів з містянами і міськими службами оперативно звертатися до столичних структур щодо координації планів і дій", – закликав Мондриївський.

За його словами, усі столичні структурні підрозділи, що залучені до підготовки святкування 30-річчя незалежності України, виконують свою роботу вчасно та якісно. Водночас проведення будь-яких заходів із порушенням правил або на території, що не передбачена для святкування, – недопустиме.

Також читайте: Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил

У КМДА нагадали, що за останні два тижні конфлікт зі сценою – це вже третя подія, яка набула розголосу, і щоразу з’ясовувалося, що до міських служб організатори навіть не зверталися.

Раніше заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у фейсбуку, що в Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого збройного повстання 1917 року почали монтувати сцену.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Та поставьте уже в Бабином Яру сцену. Бусть БАбин Внук ЯНеЛох хоть там зажгьот огни 95го кварталу!!!
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19.08.2021 15:48
+15
Не підкажете, хто запросив могілєвську та інше сексуально стурбоване підстаркувате безтрусся минулого року? Невже Кличко? Чи, все таки, Бубочка?
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19.08.2021 16:03
+12
що знову жирна шкварка ОПи ?
їй Богу, вже нудить.... КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 4981
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19.08.2021 16:03
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Та поставьте уже в Бабином Яру сцену. Бусть БАбин Внук ЯНеЛох хоть там зажгьот огни 95го кварталу!!!
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19.08.2021 15:48 Відповісти
вони вже в Бабиному Яру відмітились - "синагогою на кістках" православного кладовища
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19.08.2021 16:26 Відповісти
и зеля-какаяразница членом по памятнику пусть поколотит.
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19.08.2021 16:37 Відповісти
Бочелли это не пьяная Могилевская без трусов, боксеру не понравится.
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19.08.2021 15:54 Відповісти
Не підкажете, хто запросив могілєвську та інше сексуально стурбоване підстаркувате безтрусся минулого року? Невже Кличко? Чи, все таки, Бубочка?
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19.08.2021 16:03 Відповісти
Вєрку згвалтувати, а її зайців перекрутити на паштет !
разом з ЗЄльцем КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 3134
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19.08.2021 16:06 Відповісти
Какое-то странное КМДА. Разрешение не давала, в полицию не заявила, но о недопустимости выразилась громко.
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19.08.2021 15:54 Відповісти
не давали разрешения? так дайте. и пох те совково-большевицкие останки пропагандистских "памятников"
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19.08.2021 16:01 Відповісти
там ще до більшовиків було кладовище,
тай на кістках більшовиків танцювати то не по-нашому, а по совєцьки.... КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 2079
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19.08.2021 16:04 Відповісти
актябрята бухххочуть танцювать
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19.08.2021 16:41 Відповісти
що знову жирна шкварка ОПи ?
їй Богу, вже нудить.... КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 4981
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19.08.2021 16:03 Відповісти
ОПа - знов в ...опі!...
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19.08.2021 16:04 Відповісти
накануне ДНК (Дня Незалежності Країни)-
заметна активизация провокаций, проплаченных
фуйлом через опзж (филиал фсб в Украине) или непосредственно напрямую.
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19.08.2021 16:05 Відповісти
Не давали, так дайте! Что заявил уважаемый мэр? Что он "совка" не допустит, так пусть выполняет свое обещание и дает разрешение! Иначе можно подумать, что он воюет с нынешней властью из-за известной должности? КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 3513
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19.08.2021 16:20 Відповісти
а гоцати на кістках, хай навіть і більшовиків, то не совок ?
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19.08.2021 16:22 Відповісти
кстати, Клыч обязан воевать за "известную должность" - это выполнение Закона
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19.08.2021 16:24 Відповісти
Заяву в поліцію стурбовані перехожі вже написали?
Хто це заважає прогулюватись по площі? КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 1527
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19.08.2021 16:55 Відповісти
Тоді в Жовтневому паліці теж треба заборонити всі виступи крім меморіальних. Бо, там була катівня НКВС де, замордували тисячі киян.
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19.08.2021 17:25 Відповісти
Киевская администрация не давала разрешение на установку сцены,она только деньги взяла и все...
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19.08.2021 17:47 Відповісти
Вообще-то там в Мариинском дворце индусы своё кино снимают. Как с ними?
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19.08.2021 17:53 Відповісти
І що індуси, на кістках танцюють, як жиди?
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19.08.2021 18:39 Відповісти
Индусы в Мариинском дворце снимают кино, Англия 18 век.
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20.08.2021 09:33 Відповісти
А якісь конкретні кроки з боку КМДА, щодо припинення незаконних дій оп-и, були вчинені? Направили бригади, щоб розібрати ту сцену, позвали НК, щоб ********** "збирачів" тієї сцени чи, хоча б в мусарню заяву подали?
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19.08.2021 18:37 Відповісти
Значить - усі затримані - безневинні КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 687
Тоді - шукаємо "винуватмх"...
І взяти та посадити КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондрієвський - Цензор.НЕТ 4128
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19.08.2021 18:54 Відповісти
 
 