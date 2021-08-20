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Новости Политика Украины
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Горбаль (155) налоговая милиция (1850) Бутусов Юрий (3916) ГФС (3598) Милованов Тимофей (285) Шефир_Сергей (117) Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695) Мельник Вадим (72) Татаров Олег (350) Бюро экономической безопасности (167) Гмырин Андрей (6)

Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

5 лет назад, 19 августа 2016 года, был подписан приказ о многочисленных финансовых нарушениях в работе Главного следственного управления ГФС, в результате которого был уволен его тогдашний начальник Вадим Мельник - нынешний глава ГФС. А 20 августа 2021 года Мельник может быть назначен главой нового "реформаторского" Бюро экономической безопасности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист напомнил, что конкурс на главу Бюро экономической безопасности не закончен, Кабмин в среду не смог вынести решение, и перенес определение победителя на пятницу.

"В финал конкурса, напомню, глава конкурсной комиссии и также советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов вывел кадрового налогового милиционера - действующего главу ГФС Вадим Мельника, которого (вот совпадение) как раз поддерживает глава Офиса Президента Андрей Ермак, шеф Милованова. Также среди финалистов - прокурор и также кадровый налоговый милиционер Аттила Ковчи, и банкир, бывший депутат "Партии регионов" Василий Горбаль. Офис Президента намерен продавить назначение Мельника - так и писали с самого начала фейкового конкурса", - добавил он.

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"Источники Цензор.НЕТ передали документ, который стал одной из причин увольнения Мельника из налоговой милиции в 2016-м году. Как известно, в 2016-м году он уволился с поста начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС. И снова вошел во власть уже при президенте Зеленском, благодаря поддержке своего партнера - замглавы ОП Олега Татарова. А также при содействии помощника президента Сергея Шефира и "смотрящего" от Офиса Президента по налоговым вопросам Андрея Гмырина", - рассказал Бутусов.

"Так вот, уход Мельника произошел в результате проведения тематической проверки ГСУ ГФС. Материалы проверки изложены в приказе № 714 главы ГФС Романа Насирова от 19 августа 2016 года. Проверка установила, что Главное следственное управление финрасследований Мельника систематически нарушало Порядок хранения вещественных доказательств. Изымались миллионы долларов и десятки миллионов гривен, который долгое время не передавались на хранение государству. Почему это нельзя делать? Потому что большой коррупционный риск, что держа у себя личном сейфе большие деньги, налоговый милиционер вдруг захочет не передавать государству изъятую сумму и действовать по закону, а вернуть деньги подозреваемому, вымогая у него долю для себя лично - и без всяких формальностей быстро принять решение по такой сделке, а можно и просто нарыть компромат, и изъятое никуда не отдавать", - пояснил журналист.

"Оцените масштабы:

"Має місце непередання підрозділами податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровський, Київській, Одеській областях, м.Києва та Центрального офісу ДФС для зберігання уповноваженному банку вилучених готівкових коштів в сумі 24,3 млн. грн, 2,3 млн.доларів США... місцезнаходження яких не встановлено".

"29.12.2015 у Київській області податковою міліцією спільно з працівниками СБУ припинено діяльність групи осіб та за результатами перевірки вилучено 1079 годинників на суму понад 400 млн. грн, та готівку (120 тис. доларів США, 10 тис. євро, 20 млн. гривень). При цьому згідно з отриманою інформацією встановлено, що обліковано лише 94,4 тис. доларів США та 1,7 млн. гривень".

"Згідно з інформацією на веб-порталі ДФС від 04.06.2015, ГУ ДФС у м.Києві викрито "конвертаційний центр" з обігом коштів у понад 1 млрд. грн та вилучено 0,7 млн.доларів США, 0,2 млн грн, місцезнаходження яких перевіркою не встановлено (спецповідомлення та інформацію до перевірки не надані)".

"Не виконано ухвалу Шевченкiвського районного суду м.Києва від 30.10.2015 щодо повернення майна, вилученого 09.10.2015 (49 комп'ютерів IMac, 163 ноутбука Macbook, 46 телефонів Iphone, 145 планшетів Ipad, 16 годинників Applewatch, 66 роутерів та 73 мультимедійні приставки Apple TV) у кількості 1150 одиниць та орієнтовною вартістю 10,1 млн. гривень", - цитирует Бутусов материалы приказа.

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"В конце приказа Насиров требует от Мельника вернуть все указанные ценности и поставить их на учет. Неизвестно, было ли все поставлено на учет, но Мельник после этого ушел из ГФС - на три года, и вернулся уже в более высоком статусе в 2019-м. А ведь Кабмину стоит задать вопрос - а выполнил ли Мельник приказ? Все ли поставлено было на учет? Были ли уголовные дела по указанным фактам? Не закрыл ли кто-то эти дела в правоохранительных органах? Возможно, стоит Кабмину запросить такую информацию, прежде чем превращать БЭБ в подобие описанной в приказе структуры?" - резюмировал журналист.

Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 01
Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 02
Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 03
Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 04
Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 05
Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 06
Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 07
Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 08
Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов 09

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Топ комментарии
+38
ЗЕскоты уже не стесняясь на главные государственные должности в стране пхнут воров и коррупционеров. Хуже не будет, какая разница
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20.08.2021 09:04
+31
Ну дык это как раз прекрасное резюме для зелени. Татаров одобряет.
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20.08.2021 09:04
+25
Единственная возможность мирного противодействия- наибольшая огласка всех зашкваров ставленников гундосой косоворотки. Но создается стойкое ощущение- что ерьмак хочет немирных озвездюливаний. Гундосый не в счет- инертное бесполезное чмо - с рукой олигархов в анусе.
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20.08.2021 09:07
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Ну дык это как раз прекрасное резюме для зелени. Татаров одобряет.
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20.08.2021 09:04 Ответить
Як втій притчі про Ісуса. "Хто без гріха, нехай кине в мене каменем..." . Кого б не призначали, всі або злодюги, або бувші фотографи.
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20.08.2021 09:57 Ответить
ЗЕскоты уже не стесняясь на главные государственные должности в стране пхнут воров и коррупционеров. Хуже не будет, какая разница
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20.08.2021 09:04 Ответить
Для зелені самий підходящий кандидат.А чо?
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20.08.2021 09:04 Ответить
А нічо, - кадровий голод, а тоді ниють чого ми не в НАТО.
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20.08.2021 09:19 Ответить
Так це ж клондайк для Зе-влади , буде далі красти у 3 руки, 3-я для ОП. Зуміти стільки накрасти , не сісти і йти на конкурс на БЕБ, ну це треба або 100% свій ( у колі ОЗУ) або просто дурень,
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20.08.2021 13:19 Ответить
Единственная возможность мирного противодействия- наибольшая огласка всех зашкваров ставленников гундосой косоворотки. Но создается стойкое ощущение- что ерьмак хочет немирных озвездюливаний. Гундосый не в счет- инертное бесполезное чмо - с рукой олигархов в анусе.
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20.08.2021 09:07 Ответить
Кокой подходящий претендент...
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20.08.2021 09:07 Ответить
Какая разница,хуже не будет
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20.08.2021 09:07 Ответить
наверное еще никто не понял, что президент дал зеленую улицу тому, чтобы всякое отребье, которое с его помощью и поддержкой пришло на разные властные посты, разваливало государственные институции..., это и есть замысел - система начинает гнить изнутри на радость врагам, а потом рассыпается..., и не надо никаких пушек - просто запустить процесс гниения сразу во многих местах...
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20.08.2021 09:14 Ответить
facepalm...
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20.08.2021 09:25 Ответить
100% свой...
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20.08.2021 09:28 Ответить
Зеленский: Ни одна страна не свободна от коррупции, это не повод не брать нас в НАТО

Верх цинизма возглавить коррупцию , а потом нести всякий бред
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20.08.2021 09:29 Ответить
але, мусимо визнати, що жодного кума та товариша по службі- Валодзя не назначив... Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3123
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20.08.2021 09:41 Ответить
Ну да это же совсем другое ...
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20.08.2021 10:01 Ответить
товарищ по детсадику Баканов уже не в счет?
Вова в армии не служил, - поэтому товарищей по армейской службе у него нет, но товарищей по кварталу он всех трудоустроил.
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20.08.2021 10:02 Ответить
Так в тому й справа, що це цинічна потвора, котру образили усі, включно із ізраїльтянами... Чмо, що обсирало все на кого вкажуть господарі і сказало правду, але про себе, що готове приймати від усіх та в будь-якій позиції, що й робить з ОПушкою...
Більшого знущання, на посаді президента для адекватних- годі й шукати... Реально, знаючи, що мене оточують стільки ТЕЛЕпнів та ТЕЛЕпузиків- бере відчай... Невже, так все кепсько і навколо одні зомбі??? Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5947
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20.08.2021 11:17 Ответить
Ха...Откуда у еврея кумовья,а у уклониста сослуживцы?Он никого не обманул.
Ну что,сьели порохоботы? Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5738
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20.08.2021 10:07 Ответить
ни дня без зашквара!
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20.08.2021 09:35 Ответить
Ну а чьо, пацан в темі! А по суті - зелена мерзота тупо і нагло плює на закони, на конституцію і на все навколо себе. Він вперто руйнує всі державні інституції. Якщо його не зупинити, то нас чекають страшні часи.
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20.08.2021 09:36 Ответить
Ці страшні часи вже настали!
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20.08.2021 09:45 Ответить
харошіє люді, нада брать
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20.08.2021 09:39 Ответить
Дерибан, який і Януковичу не снився.
І, власне, усі кадри і призначення Зеленського такі, розставити корумпованих і контрольованих гнид, яким при іншій владі тільки в тюрму, тому вони до останнього будуть покривати Зеленського і його банду.
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20.08.2021 09:45 Ответить
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9008
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20.08.2021 14:26 Ответить
Что то заголовок не соответствует не тексту не документам. Чего так боятся Мельника не понятно.
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20.08.2021 09:45 Ответить
Антоніна Павлівна- дура чи косить під неї?
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20.08.2021 13:26 Ответить
Я не знаю кто вы Антонина Павловна. Это наверно только ваш врач может решить.
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20.08.2021 14:38 Ответить
та не свисти, бабка... Шліфувальниця ти ще та. Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5942
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21.08.2021 22:44 Ответить
Свести не свести а диагноз жди от врача. Тут не медицинский форум.
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21.08.2021 23:40 Ответить
Антоніна, не відволікайся, ще жуп Зе!бень багацько. Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6987
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22.08.2021 01:40 Ответить
Антонина если вы так любите жуп щебень, то всем это знать не обязательно. Антонина а по теме что то можете написать или оторваться от жупы зебень для вас невозможно?
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22.08.2021 08:06 Ответить
Антоніна Павлівна, шлангуєш чи кокетуєш, але від любимої справи не відволікайся... Чи, наситилась сраколизка?
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22.08.2021 10:35 Ответить
Антонина не знаю зачем вы такой глупостью занимаетесь: пишете всякую чушь вместо обсуждения статьи. Вам может помочь только профессиональная медицинская помощь но это не на этом сайте, здесь в основном о политике.
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22.08.2021 10:55 Ответить
вместо обсуждения статьи... Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2694 Сосати чи лизати- ось і все твоє "обговорення", але не відволікайся Антоніна Павлівна, вірно ж маслиш:"Чего так боятся Мельника не понятно..," тупій партнерці годованого хряка. Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5770
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22.08.2021 13:45 Ответить
Антонина, вы уже оприлюднили и своё пристрастие к сексуальным извращениям и свои расстройства психики. Да вас жалко но но на этом сайте вам не помогут, вам нужно срочно на специализированные сайты, там возможно вам смогут помочь если не поздно. А чего так боятся Мельника непонятно ни из статьи ни из приведенных в ней документов, к сожалению в силу вашей умственной неполноценности вам это не удается понять. Заявлено в заголовке: Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов. ДОКУМЕНТ. Но сам же Бутусов пишет: "Мельник после этого ушел из ГФС". Ушел это совсем не уволен. А в самих документах, почему то разбросанных не по порядку, единственный упрек Мельнику что он не принял участие в проверке и не обеспечил какую то координацию в проверке и приказано разобраться с какими то заступниками в некоторых областях и доложить о имуществе в конкретных криминальных провадженнях и в общем провести инвентаризацию. Те есть все что написано в заголовке ни как не соотносится со статьёй. Ну а ссылки на фигуранта расследования о коррупции Насирова которого судят в вакс как то нужно проверять.Источник: https://censor.net/ru/n3283736
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22.08.2021 17:06 Ответить
очень легко людям зеленского, ермакам татаровым и прочьему сброду управлять человеком у которого к яйцам привязана гиря с незакрытыми уголовными статьями.
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20.08.2021 09:47 Ответить
По ходу Чаус скоро будет претендентом (по квоте преЗедента) на вакансию судьи КС.....
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20.08.2021 09:55 Ответить
Бери вище - на голову Верховного суду. Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3242
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20.08.2021 14:28 Ответить
Ленка, надавай вже там Вовке по попке!
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20.08.2021 09:58 Ответить
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1495
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20.08.2021 10:00 Ответить
Прекрасная биография, отличный профессиональный опыт, мудливый и наглый, любит начальство до коленопреклонения. Самый подходящий кадр для этой власти - не может идиот выбрать умнее себя в слуги.
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20.08.2021 10:15 Ответить
Оце якраз то що треба.
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20.08.2021 10:17 Ответить
скажи мне кто президент, и я скажу кто такой мельник.
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20.08.2021 10:18 Ответить
"прекраснейший" кандидат... знает как бабло тырить...
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20.08.2021 10:20 Ответить
В Украине часто принято на высшие должности назначать уголовный элемент.
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20.08.2021 10:21 Ответить
Ну, так свой парень. У Зелі якраз такі працюють, або ті що зрадили Україну, або ті що обікрали Україні, або відверті малороси. Одним словом шахраї і ненависники нашої держави. Татаров і Портнов сплакнули, побачивши який до них йде конкурент.
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20.08.2021 10:23 Ответить
Зеле потрібні тільки такі кандидати.
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20.08.2021 10:30 Ответить
Здорово! Давайте нам побольше таких всяких-разных дядей...
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20.08.2021 10:31 Ответить
полное зе ********
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20.08.2021 10:43 Ответить
Уволить немедленно того,кто этого негодяя посоветовал на єту должность.
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20.08.2021 10:53 Ответить
так это "достойный" представитель ваЗЕлиновского Сброда, ОНО Гнилое до мозга костей и собирает во круг себя таких же, люсь аристовичей, ермаков и т.д
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20.08.2021 11:06 Ответить
нє ну а що ви очікували від зедебіла ригоАнального)))бачили очі що обирали а тепер хоч повилазьте....
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20.08.2021 11:12 Ответить
А за публікацію Наказів ДСК хіба не передбачена відповідальність?
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20.08.2021 11:19 Ответить
А шо не так. Как раз достойный кандидат на должность. Там других не водится
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20.08.2021 11:40 Ответить
Факт воровства, у зеленских, - наилучшая рекомендация.
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20.08.2021 11:52 Ответить
Неужели члены комиссии не читали материалы по кандидатам или этот ублюдок оказался лучшим из имеемых?
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20.08.2021 12:15 Ответить
Идеальный кандидат.
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20.08.2021 13:43 Ответить
Цветет Днепр, цветет и власть.
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20.08.2021 13:54 Ответить
Это даже круче чем тырить шапки!!! Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2121
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20.08.2021 14:12 Ответить
Нормальну та чесну людину на цю посаду не призначать.
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20.08.2021 16:31 Ответить
у ЗеБiлiв та ще у жЮльки всi такi... однi злодii та шахраi, сволота на сволотi.
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20.08.2021 18:38 Ответить
 
 