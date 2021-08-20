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Первым замглавы Нацполиции стал генерал Кузнецов, а Департамент стратегических расследований возглавил полковник Копаев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Первым замглавы Нацполиции стал генерал Кузнецов, а Департамент стратегических расследований возглавил полковник Копаев

Первым заместителем руководителя Национальной полиции - начальником криминальной полиции стал генерал полиции третьего ранга Михаил Кузнецов, а департамент стратегических расследований (ДСР) Нацполиции возглавил полковник полиции Валентин Копаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Соответствующие кадровые назначения были произведены в пятницу, 20 августа.

"Кузнецов более 20 лет работает в системе МВД… был руководителем Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции… принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины, получил статус участника боевых действий. Организовывал работу постов радиоконтроля на территории Донецкой, Луганской областей, расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий в районе проведения АТО, а также обеспечивал координацию их деятельности", - говорится в сообщении.

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На занимаемой должности Кузнецов занимался организацией и непосредственным раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, в томе числе преступлений против основ национальной безопасности Украины, рассказали в Нацполиции.

Копаев ранее работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.

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Новые лица Первым замглавы Нацполиции стал генерал Кузнецов, а Департамент стратегических расследований возглавил полковник Копаев - Цензор.НЕТ 2455
Первым замглавы Нацполиции стал генерал Кузнецов, а Департамент стратегических расследований возглавил полковник Копаев - Цензор.НЕТ 2926
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20.08.2021 19:48 Ответить
Такі щирі українці у мусорів. Мабуть висловлю стурбованість.
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20.08.2021 19:50 Ответить
А яке було справжнє призіще предків Зє, поки вони не замаскувалися?
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20.08.2021 20:06 Ответить
какой в полиции может быть генерал? Армейское звание
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20.08.2021 20:43 Ответить
Першим заступником голови Нацполіції став генерал Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Копаєв - Цензор.НЕТ 6276- так в них и маршАллы скоро бдуть...)))
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21.08.2021 00:06 Ответить
Кузнецов, Копаев... Сплошная кацапня. Першим заступником голови Нацполіції став генерал Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Копаєв - Цензор.НЕТ 9382
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20.08.2021 20:48 Ответить
Ще почитайте декларацію Копаєва, забудете про національність.
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21.08.2021 12:31 Ответить
 
 