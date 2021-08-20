УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
35505 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4309 7
кадри (144) Нацполіція (8851)

Першим заступником голови Нацполіції став генерал Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Копаєв

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Першим заступником голови Нацполіції став генерал Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Копаєв

Першим заступником керівника Національної поліції - начальником кримінальної поліції став генерал поліції третього рангу Михайло Кузнєцов, а департамент стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції очолив полковник поліції Валентин Копаєв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Відповідні кадрові призначення були зроблені в п'ятницю, 20 серпня.

"Кузнєцов понад 20 років працює в системі МВС, до призначення першим заступником Голови - начальником кримінальної поліції був керівником Департаменту оперативно-технічних заходів Нацполіції... брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України, отримав статус учасника бойових дій. Організовував роботу постів радіоконтролю на території Донецької, Луганської областей, розстановку сил і засобів зведених загонів підрозділів оперативно-технічних заходів у районі проведення АТО, а також забезпечував координацію їхньої діяльності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку

На займаній посаді Кузнєцов займався організацією і безпосереднім розкриттям тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема злочинів проти основ національної безпеки України, розповіли в Нацполіції.

Копаєв раніше працював на посаді начальника управління Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

Також читайте: Глава поліції Чернівецької області Дмитрієв подав у відставку

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новые лица Первым замглавы Нацполиции стал генерал Кузнецов, а Департамент стратегических расследований возглавил полковник Копаев - Цензор.НЕТ 2455
Первым замглавы Нацполиции стал генерал Кузнецов, а Департамент стратегических расследований возглавил полковник Копаев - Цензор.НЕТ 2926
показати весь коментар
20.08.2021 19:48 Відповісти
Такі щирі українці у мусорів. Мабуть висловлю стурбованість.
показати весь коментар
20.08.2021 19:50 Відповісти
А яке було справжнє призіще предків Зє, поки вони не замаскувалися?
показати весь коментар
20.08.2021 20:06 Відповісти
какой в полиции может быть генерал? Армейское звание
показати весь коментар
20.08.2021 20:43 Відповісти
Першим заступником голови Нацполіції став генерал Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Копаєв - Цензор.НЕТ 6276- так в них и маршАллы скоро бдуть...)))
показати весь коментар
21.08.2021 00:06 Відповісти
Кузнецов, Копаев... Сплошная кацапня. Першим заступником голови Нацполіції став генерал Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Копаєв - Цензор.НЕТ 9382
показати весь коментар
20.08.2021 20:48 Відповісти
Ще почитайте декларацію Копаєва, забудете про національність.
показати весь коментар
21.08.2021 12:31 Відповісти
 
 