Шмыгаль подставил главу БЭБ Мельника: вероятно открытие дисциплинарного производства, - Плинский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Назначение Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности в пятницу перед выходными делает реальной возможность открытия по нему дисциплинарного производства.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.
"Как Шмыгаль подставил Мельника.
Спешу предупредить Главу БЭБ Вадима Мельника о том, что его карьера начинается с подставы и возможности открытия по нему дисциплинарного производства.
Дело в том, что согласно ч.6 ст.5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", регистрация нового органа должна состояться в течении трех календарных дней после назначения Кабмином руководителя этого органа.
Там же сказано, что регистрация возлагается именно на новоназначенного руководителя.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text
Понимая важность этого пункта Закона, Кабмин всегда проводил кадровые решения в среду, давая возможность руководителям новых органов успеть до пятницы провести регистрацию.
Но с Мельником вышла подстава.
Защищая свои интересы и понимая, что оглашение Мельника победителем вызовет большую волну возмущения, Кабмин решил провести это не в среду, а в пятницу.
Мол затяжные выходные собьют негатив к этому решению.
Также читайте: Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие
И в этом вопросе они правы, но теперь перед Вадимом Ивановичем возникла проблема.
Как, соблюдая закон, провести за выходные регистрацию БЭБ?
Ответ – никак.
И хотя прямой ответственности за это нет, но в случае обращения Народных депутатов в "Комісію з питань вищого корпусу державної служби", вполне вероятно открытие по Мельнику дисциплинарного производства".
И с этим сложно будет спорить.
На счету каждый день, в конце сентября БЭБ должен заработать, а тут прям саботаж даже в вопросе его регистрации. Это недопустимо!
Как из этой истории Вадим Иванович будет выкручиваться, пока не совсем понятно.
Но начало уже интересное.)"
Пожалуйста, подождите...