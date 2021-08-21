Шмыгаль подставил главу БЭБ Мельника: вероятно открытие дисциплинарного производства, - Плинский

Назначение Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности в пятницу перед выходными делает реальной возможность открытия по нему дисциплинарного производства.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Как Шмыгаль подставил Мельника.

Спешу предупредить Главу БЭБ Вадима Мельника о том, что его карьера начинается с подставы и возможности открытия по нему дисциплинарного производства.

Дело в том, что согласно ч.6 ст.5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", регистрация нового органа должна состояться в течении трех календарных дней после назначения Кабмином руководителя этого органа.

Там же сказано, что регистрация возлагается именно на новоназначенного руководителя.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

Понимая важность этого пункта Закона, Кабмин всегда проводил кадровые решения в среду, давая возможность руководителям новых органов успеть до пятницы провести регистрацию.

Но с Мельником вышла подстава.

Защищая свои интересы и понимая, что оглашение Мельника победителем вызовет большую волну возмущения, Кабмин решил провести это не в среду, а в пятницу.

Мол затяжные выходные собьют негатив к этому решению.

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И в этом вопросе они правы, но теперь перед Вадимом Ивановичем возникла проблема.

Как, соблюдая закон, провести за выходные регистрацию БЭБ?

Ответ – никак.

И хотя прямой ответственности за это нет, но в случае обращения Народных депутатов в "Комісію з питань вищого корпусу державної служби", вполне вероятно открытие по Мельнику дисциплинарного производства".

И с этим сложно будет спорить.

На счету каждый день, в конце сентября БЭБ должен заработать, а тут прям саботаж даже в вопросе его регистрации. Это недопустимо!

Как из этой истории Вадим Иванович будет выкручиваться, пока не совсем понятно.

Но начало уже интересное.)"

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