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Новости Политика Украины
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Шмыгаль подставил главу БЭБ Мельника: вероятно открытие дисциплинарного производства, - Плинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль подставил главу БЭБ Мельника: вероятно открытие дисциплинарного производства, - Плинский

Назначение Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности в пятницу перед выходными делает реальной возможность открытия по нему дисциплинарного производства.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Как Шмыгаль подставил Мельника.

Спешу предупредить Главу БЭБ Вадима Мельника о том, что его карьера начинается с подставы и возможности открытия по нему дисциплинарного производства.

Дело в том, что согласно ч.6 ст.5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", регистрация нового органа должна состояться в течении трех календарных дней после назначения Кабмином руководителя этого органа.

Там же сказано, что регистрация возлагается именно на новоназначенного руководителя.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

Понимая важность этого пункта Закона, Кабмин всегда проводил кадровые решения в среду, давая возможность руководителям новых органов успеть до пятницы провести регистрацию.

Но с Мельником вышла подстава.

Защищая свои интересы и понимая, что оглашение Мельника победителем вызовет большую волну возмущения, Кабмин решил провести это не в среду, а в пятницу.

Мол затяжные выходные собьют негатив к этому решению.

Также читайте: Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие

И в этом вопросе они правы, но теперь перед Вадимом Ивановичем возникла проблема.

Как, соблюдая закон, провести за выходные регистрацию БЭБ?

Ответ – никак.

И хотя прямой ответственности за это нет, но в случае обращения Народных депутатов в "Комісію з питань вищого корпусу державної служби", вполне вероятно открытие по Мельнику дисциплинарного производства".

И с этим сложно будет спорить.

На счету каждый день, в конце сентября БЭБ должен заработать, а тут прям саботаж даже в вопросе его регистрации. Это недопустимо!

Как из этой истории Вадим Иванович будет выкручиваться, пока не совсем понятно.

Но начало уже интересное.)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
Судя по тексту, то преЗЕдент на мужика не похож... Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 78
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21.08.2021 16:04
+6
Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 666
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21.08.2021 16:02
+5
Думаю, что мы услышим не один "перл" из уст преЗЕдента после встречи с Байденом...
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21.08.2021 16:12
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Правила форума Совет форумчан
а ничё, что они все под трибунал пойдут, когда зеля в Израиль убежит?
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21.08.2021 15:53 Ответить
Поки ми тут плюшками бавимося, ботам найвеличнішого підора надійшли нові методички. А ще з'ясувалося, що Єрмак і Шмигаль єдиноутробні брати, яких розлучила злая доля, та якось здибавшись у кльозеті ОП-и, побачили однакові родинки на лівому яйку і возєдналися в акті братерської любови.

Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 9283
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21.08.2021 15:58 Ответить
Судя по тексту, то преЗЕдент на мужика не похож... Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 78
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21.08.2021 16:04 Ответить
А міг би просто в очі Байдену зазирнуть і побачити там НАТО. Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 5659
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21.08.2021 16:10 Ответить
Думаю, что мы услышим не один "перл" из уст преЗЕдента после встречи с Байденом...
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21.08.2021 16:12 Ответить
Беріть попкорн і вмикайте звук

Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 1360
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21.08.2021 16:23 Ответить
К сведению: еще совсем недавно была ожесточенная дискуссия с Румынией на тему Змеиный - это остров или скала. Совсем не смешная дискуссия ценой в миллиарды.
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21.08.2021 18:09 Ответить
Дискуссия только начиналась, но потом тихонько вдруг стихла. И шельф спокойно отошел ...обошлось даже без зеленых человечков...увы кацапы не первые начали рвать нас на куски.
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22.08.2021 09:01 Ответить
Та якби тільки "перли" а не великий пердь!
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21.08.2021 16:28 Ответить
Так он (преЗЕдент) не мужик. У преЗедента было куча гомосексуальных контактов когда он восходил на телевизионный олимп! Посмотрев на артистические таланты преЗЕдента понимаешь что их практически нет. Таких как он артистов в переходах стоят десятки! Как тогда он попал на телевидение? Для этого надо было задействовать кучу денег или связей? Папа ? Опять нет! Папа мелкий коррупционер-преподаватель в провинциальном ВУЗе, таких денег у него нет! Тогда как? Остается только сладкая попка и ротик самого Зеленского! Нашим жуналистам раследователям надо обеспокоится этим вопросом!
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21.08.2021 16:15 Ответить
Засунь собі палець в дупу, занепокоєний ти наш.
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21.08.2021 17:43 Ответить
Вот и до твоих куриных мозгов зебила начинает доходить что не мог просто так попасть ЗЕленский в телевизор! Вот только на каком диване лежал Зеленский что-бы увидеть себя на экране?!
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21.08.2021 18:30 Ответить
Тобі палець навряд чи допоможе. Хоча, судячи з твого коментаря то таки не палець. 😊
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21.08.2021 19:29 Ответить
"Как, соблюдая закон, провести за выходные регистрацию БЭБ?" - вы спрашивали, отвечаем - никак, проведут как и когда получится м никаких правовых последствий, кто должен признать незаконность? правильно, никто, карт-бланш на беззаконие, выданный 73-процентным мудрым наридом
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21.08.2021 15:54 Ответить
ну, можна подумати що закони та конституція коли небудь ставала на заваді у наших президентів. для Югіка, порох її міняв, цей землю продає а на референдум забив, а тут якась "дрібничка". Тьфу на неї....
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21.08.2021 15:58 Ответить
Особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000уе насрати на ваш допіс
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21.08.2021 16:04 Ответить
Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 666
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21.08.2021 16:02 Ответить
при таких раскладах бизнес будет суперуспешным. для удачного ведения достаточно и трети из этого списка.
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21.08.2021 23:19 Ответить
плінський - брехло. Не варто довіряти.
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21.08.2021 16:11 Ответить
Евгений Плинский - одна з хвойд Коломойського.
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21.08.2021 16:17 Ответить
т.е. к самой персоне как бы вопросов нет...а вот к процедуре его назначения...как бы можно покуражится крючкотворно ?...
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21.08.2021 16:26 Ответить
Когда ЗЕ!кодло волновал закон? Выкрутится по любому
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21.08.2021 18:39 Ответить
Почему , - На компромат Мельника нет Опровержения Власти , - Значит Это правда
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21.08.2021 18:59 Ответить
жулики и наперсточники, зе-мафия
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21.08.2021 20:15 Ответить
 
 