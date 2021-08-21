Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський

Призначення Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки в п'ятницю перед вихідними робить реальною можливість відкриття щодо нього дисциплінарного провадження.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю.

"Як Шмигаль підставив Мельника.

Поспішаю попередити Главу БЕБ Вадима Мельника про те, що його кар'єра починається з підстави і можливості відкриття щодо нього дисциплінарного провадження.

Справа в тому, що згідно з ч.6 ст.5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", реєстрація нового органу має відбутися протягом трьох календарних днів після призначення Кабміном керівника цього органу.

Там же сказано, що реєстрація покладається саме на новопризначеного керівника.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

Розуміючи важливість цього пункту Закону, Кабмін завжди проводив кадрові рішення в середу, даючи можливість керівникам нових органів встигнути до п'ятниці провести реєстрацію.

Але з Мельником вийшла підставі.

Захищаючи свої інтереси і розуміючи, що оприлюднення Мельника переможцем спричинить велику хвилю обурення, Кабмін вирішив провести це не в середу, а в п'ятницю.

Мовляв, затяжні вихідні зіб'ють негатив до цього рішення.

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І в цьому питанні вони мають рацію, але тепер перед Вадимом Івановичем виникла проблема.

Як, дотримуючись закону, провести за вихідні реєстрацію БЕБ?

Відповідь - ніяк.

І хоча прямої відповідальності за це немає, але в разі звернення народних депутатів у "Комісію з питань вищого корпусу державної служби", цілком ймовірним є відкриття щодо Мельника дисциплінарного провадження".

І з цим складно буде сперечатися.

На рахунку кожен день, наприкінці вересня БЕБ має запрацювати, а тут прямо саботаж навіть у питанні його реєстрації. Це недопустимо!

Як з цієї історії Вадим Іванович буде викручуватися, поки не зовсім зрозуміло.

Але початок вже цікавий)".

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