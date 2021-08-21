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Новини Політика України
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Мельник Вадим (71) Денис Шмигаль (2710) Бюро економічної безпеки (200) Плинський Євген (31)

Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський

Призначення Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки в п'ятницю перед вихідними робить реальною можливість відкриття щодо нього дисциплінарного провадження.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю.

"Як Шмигаль підставив Мельника.

Поспішаю попередити Главу БЕБ Вадима Мельника про те, що його кар'єра починається з підстави і можливості відкриття щодо нього дисциплінарного провадження.

Справа в тому, що згідно з ч.6 ст.5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", реєстрація нового органу має відбутися протягом трьох календарних днів після призначення Кабміном керівника цього органу.

Там же сказано, що реєстрація покладається саме на новопризначеного керівника.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

Розуміючи важливість цього пункту Закону, Кабмін завжди проводив кадрові рішення в середу, даючи можливість керівникам нових органів встигнути до п'ятниці провести реєстрацію.

Але з Мельником вийшла підставі.

Захищаючи свої інтереси і розуміючи, що оприлюднення Мельника переможцем спричинить велику хвилю обурення, Кабмін вирішив провести це не в середу, а в п'ятницю.

Мовляв, затяжні вихідні зіб'ють негатив до цього рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя

І в цьому питанні вони мають рацію, але тепер перед Вадимом Івановичем виникла проблема.

Як, дотримуючись закону, провести за вихідні реєстрацію БЕБ?

Відповідь - ніяк.

І хоча прямої відповідальності за це немає, але в разі звернення народних депутатів у "Комісію з питань вищого корпусу державної служби", цілком ймовірним є відкриття щодо Мельника дисциплінарного провадження".

І з цим складно буде сперечатися.

На рахунку кожен день, наприкінці вересня БЕБ має запрацювати, а тут прямо саботаж навіть у питанні його реєстрації. Це недопустимо!

Як з цієї історії Вадим Іванович буде викручуватися, поки не зовсім зрозуміло.

Але початок вже цікавий)".

Читайте: Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Судя по тексту, то преЗЕдент на мужика не похож... Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 78
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21.08.2021 16:04
+6
Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 666
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21.08.2021 16:02
+5
Думаю, что мы услышим не один "перл" из уст преЗЕдента после встречи с Байденом...
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21.08.2021 16:12
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а ничё, что они все под трибунал пойдут, когда зеля в Израиль убежит?
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21.08.2021 15:53 Відповісти
Поки ми тут плюшками бавимося, ботам найвеличнішого підора надійшли нові методички. А ще з'ясувалося, що Єрмак і Шмигаль єдиноутробні брати, яких розлучила злая доля, та якось здибавшись у кльозеті ОП-и, побачили однакові родинки на лівому яйку і возєдналися в акті братерської любови.

Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 9283
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21.08.2021 15:58 Відповісти
Судя по тексту, то преЗЕдент на мужика не похож... Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 78
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21.08.2021 16:04 Відповісти
А міг би просто в очі Байдену зазирнуть і побачити там НАТО. Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 5659
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21.08.2021 16:10 Відповісти
Думаю, что мы услышим не один "перл" из уст преЗЕдента после встречи с Байденом...
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21.08.2021 16:12 Відповісти
Беріть попкорн і вмикайте звук

Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 1360
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21.08.2021 16:23 Відповісти
К сведению: еще совсем недавно была ожесточенная дискуссия с Румынией на тему Змеиный - это остров или скала. Совсем не смешная дискуссия ценой в миллиарды.
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21.08.2021 18:09 Відповісти
Дискуссия только начиналась, но потом тихонько вдруг стихла. И шельф спокойно отошел ...обошлось даже без зеленых человечков...увы кацапы не первые начали рвать нас на куски.
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22.08.2021 09:01 Відповісти
Та якби тільки "перли" а не великий пердь!
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21.08.2021 16:28 Відповісти
Так он (преЗЕдент) не мужик. У преЗедента было куча гомосексуальных контактов когда он восходил на телевизионный олимп! Посмотрев на артистические таланты преЗЕдента понимаешь что их практически нет. Таких как он артистов в переходах стоят десятки! Как тогда он попал на телевидение? Для этого надо было задействовать кучу денег или связей? Папа ? Опять нет! Папа мелкий коррупционер-преподаватель в провинциальном ВУЗе, таких денег у него нет! Тогда как? Остается только сладкая попка и ротик самого Зеленского! Нашим жуналистам раследователям надо обеспокоится этим вопросом!
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21.08.2021 16:15 Відповісти
Засунь собі палець в дупу, занепокоєний ти наш.
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21.08.2021 17:43 Відповісти
Вот и до твоих куриных мозгов зебила начинает доходить что не мог просто так попасть ЗЕленский в телевизор! Вот только на каком диване лежал Зеленский что-бы увидеть себя на экране?!
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21.08.2021 18:30 Відповісти
Тобі палець навряд чи допоможе. Хоча, судячи з твого коментаря то таки не палець. 😊
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21.08.2021 19:29 Відповісти
"Как, соблюдая закон, провести за выходные регистрацию БЭБ?" - вы спрашивали, отвечаем - никак, проведут как и когда получится м никаких правовых последствий, кто должен признать незаконность? правильно, никто, карт-бланш на беззаконие, выданный 73-процентным мудрым наридом
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21.08.2021 15:54 Відповісти
ну, можна подумати що закони та конституція коли небудь ставала на заваді у наших президентів. для Югіка, порох її міняв, цей землю продає а на референдум забив, а тут якась "дрібничка". Тьфу на неї....
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21.08.2021 15:58 Відповісти
Особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000уе насрати на ваш допіс
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21.08.2021 16:04 Відповісти
Шмигаль підставив голову БЕБ Мельника: ймовірним є відкриття дисциплінарного провадження, - Плинський - Цензор.НЕТ 666
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21.08.2021 16:02 Відповісти
при таких раскладах бизнес будет суперуспешным. для удачного ведения достаточно и трети из этого списка.
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21.08.2021 23:19 Відповісти
плінський - брехло. Не варто довіряти.
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21.08.2021 16:11 Відповісти
Евгений Плинский - одна з хвойд Коломойського.
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21.08.2021 16:17 Відповісти
т.е. к самой персоне как бы вопросов нет...а вот к процедуре его назначения...как бы можно покуражится крючкотворно ?...
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21.08.2021 16:26 Відповісти
Когда ЗЕ!кодло волновал закон? Выкрутится по любому
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21.08.2021 18:39 Відповісти
Почему , - На компромат Мельника нет Опровержения Власти , - Значит Это правда
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21.08.2021 18:59 Відповісти
жулики и наперсточники, зе-мафия
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21.08.2021 20:15 Відповісти
 
 