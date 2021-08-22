Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено во время репетиций и праздничных мероприятий на День Независимости, - Госохрана
Управление государственной охраны предупредило, что на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление госохраны Украины в Фейсбуке.
"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины! Будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавление). Будьте ответственны не подвергайте свою технику , себя и окружающих опасности", - говорится в сообщении.
Ознакомиться с картой зоны запретов и ограничений использования воздушного пространства можно ПО ССЫЛКЕ
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Есть идея телешоу с его принудительным участием.
Уверен что сможем вернуть значительную часть распиленных бюджетных средств.
Во время репетиций "не особенно", значит, чуть-чуть можно.
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»