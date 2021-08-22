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Новости День Независимости
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Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено во время репетиций и праздничных мероприятий на День Независимости, - Госохрана

Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено во время репетиций и праздничных мероприятий на День Независимости, - Госохрана

Управление государственной охраны предупредило, что на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление госохраны Украины в Фейсбуке.

"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины! Будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавление). Будьте ответственны не подвергайте свою технику , себя и окружающих опасности", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с картой зоны запретов и ограничений использования воздушного пространства можно ПО ССЫЛКЕ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины

беспилотник (3535) День Независимости (1196) запрет (1705) УГО (179)


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Топ комментарии
+12
Фермеры из Винницы ко Дню Независимости Украины создали на поле самый большой герб размерами 1140 на 572 метра.

Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено во время репетиций и праздничных мероприятий на День Независимости, - Госохрана - Цензор.НЕТ 9768
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22.08.2021 10:29
+11
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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22.08.2021 10:30
+8
Красави!!! Слава Україні!!!
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22.08.2021 10:34
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Сохраним Зюзю для суда)))
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22.08.2021 10:18 Ответить
Я против кормить его до 80 лет в тюрьме.
Есть идея телешоу с его принудительным участием.
Уверен что сможем вернуть значительную часть распиленных бюджетных средств.
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22.08.2021 10:38 Ответить
Сцить таки наркєт.
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22.08.2021 10:23 Ответить
Их использование и на фронте запрещено.
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22.08.2021 10:25 Ответить
там - категорически, тут - рекомендательно))) (чувствуете разницу? )))))
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22.08.2021 10:34 Ответить
"о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования"
Во время репетиций "не особенно", значит, чуть-чуть можно.
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22.08.2021 10:27 Ответить
Фермеры из Винницы ко Дню Независимости Украины создали на поле самый большой герб размерами 1140 на 572 метра.

Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено во время репетиций и праздничных мероприятий на День Независимости, - Госохрана - Цензор.НЕТ 9768
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22.08.2021 10:29 Ответить
Красави!!! Слава Україні!!!
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22.08.2021 10:34 Ответить
А голуби и чайки, тоже небезпека.
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22.08.2021 10:30 Ответить
вже про пархатих горобців - мовчимо ))))
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22.08.2021 10:35 Ответить
ой...вони такі непердбачувані ))))
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22.08.2021 10:45 Ответить
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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22.08.2021 10:30 Ответить
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22.08.2021 10:36 Ответить
Кажуть, на Парад також заборонено брати такий специфічний продукт, як курячі яйця.
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22.08.2021 10:37 Ответить
Тогда надо и гнилые помидоры запретить
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22.08.2021 11:06 Ответить
К тому же они дешёвые, можно принести кучу
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22.08.2021 11:08 Ответить
что то неделя прошла а в шайтанате не одного самолета не упало... нарушают традиции
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22.08.2021 10:53 Ответить
загорівся і впав «неимебщийанвлагав» цього тижня, точно було
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22.08.2021 11:18 Ответить
 
 