Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено во время репетиций и праздничных мероприятий на День Независимости, - Госохрана

Управление государственной охраны предупредило, что на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление госохраны Украины в Фейсбуке.

"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины! Будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавление). Будьте ответственны не подвергайте свою технику , себя и окружающих опасности", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с картой зоны запретов и ограничений использования воздушного пространства можно ПО ССЫЛКЕ

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