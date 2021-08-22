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В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин

В воскресенье, 22 августа, наемники российско-оккупационных войск на востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил на Донбассе.

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован возле Луганского. Оккупанты обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины": 7 вражеских обстрелов и 2 пролета БПЛА, - штаб ООС

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Топ комментарии
+39
Светлая память.

В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 2325
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22.08.2021 17:59
+28
В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 894
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22.08.2021 18:03
+25
Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн - Цензор.НЕТ 7195

...
Ещё один... ушел... с передовой
Не помахав рукою на прощанье
Он был такой же, как и мы с тобой
"Вернусь живым" давал кому-то обещанье....
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22.08.2021 18:41
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Светлая память.

В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 2325
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22.08.2021 17:59 Ответить
В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 894
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22.08.2021 18:03 Ответить
"Ничего не понятно" тем кто за 7 лет не определился. С 2014 года РФ осуществляет военную агрессию РФ против Украины. Гибридную войну начала ещё раньше.
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22.08.2021 18:20 Ответить
Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн - Цензор.НЕТ 7448
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22.08.2021 18:16 Ответить
А ЗЕнедоумок влаштовує паради.
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22.08.2021 18:35 Ответить
Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн - Цензор.НЕТ 7195

...
Ещё один... ушел... с передовой
Не помахав рукою на прощанье
Он был такой же, как и мы с тобой
"Вернусь живым" давал кому-то обещанье....
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22.08.2021 18:41 Ответить
Сметуни це гниле болото, яке ні на що не здатне.
Вата з бюлетенями..
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22.08.2021 18:56 Ответить
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪
Смерть клятим москалям 😡
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22.08.2021 19:11 Ответить
зате ваші снаряди лягають на нашу землю. Саме тому ми з вами воюємо
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22.08.2021 19:34 Ответить
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.

Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?

Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.

Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.

Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.

Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…

Олександр Сидоренко (Фоззі)
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22.08.2021 19:33 Ответить
О це такий режим тиші зе-влади! Ідіотизм! Показуха влади до 24 серпня, і не виплата зарплати військовим - це сором і військове злочинство! В нас кожний день вмирає, а вовочка, ні разу не висловив співчуння родинам військовим, ні разу неспущені прапор України з чорною лдентою, воно мовчить, і тільки мичить, що він "досяг" режиму тиші в чкій вистріють наших військових! Сором Клоунській Владі! Ви для мене вороги України! І кров військових з 2019 років на ваших руках!
Співчуваю родичам військового. Вічна Пам'ять!
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22.08.2021 19:47 Ответить
Зелений уродський "режим тиші".
Загиблий на совісті Вовки, який заборонив коптери, відвів контрснайперів, провалив ДОЗ. Просто гниди зелені...
Вічна память загиблому
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22.08.2021 20:22 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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22.08.2021 20:30 Ответить
Какие－то странные ссобщения в наших СМИ....В результате ОБСТРЕЛА....гибнет воин, а погиб он от одного снайперского выстрела...Но включите логику, когда идет минометный обстрел никто Клювом не счелкает, все укрываются в окопах и блиндажах...
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ВОИНУ！СОБОЛЕЗНУЮ.
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22.08.2021 20:48 Ответить
 
 