Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн
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У неділю, 22 серпня, найманці російсько-окупаційних військ на сході України тричі порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Один із ворожих обстрілів був зафіксований біля Луганського. Окупанти обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.
Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"Унаслідок ворожого обстрілу один військовиослужбовець зазнав несумісного із життям вогнепального поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.
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Ещё один... ушел... с передовой
Не помахав рукою на прощанье
Он был такой же, как и мы с тобой
"Вернусь живым" давал кому-то обещанье....
Вата з бюлетенями..
Смерть клятим москалям 😡
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…
Олександр Сидоренко (Фоззі)
Співчуваю родичам військового. Вічна Пам'ять!
Загиблий на совісті Вовки, який заборонив коптери, відвів контрснайперів, провалив ДОЗ. Просто гниди зелені...
Вічна память загиблому
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ВОИНУ！СОБОЛЕЗНУЮ.