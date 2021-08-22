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Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн

Новини Цензор.НЕТ Події

Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн

У неділю, 22 серпня, найманці російсько-окупаційних військ на сході України тричі порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Один із ворожих обстрілів був зафіксований біля Луганського. Окупанти обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

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"Унаслідок ворожого обстрілу один військовиослужбовець зазнав несумісного із життям вогнепального поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+39
Светлая память.

В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 2325
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22.08.2021 17:59
+28
В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 894
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22.08.2021 18:03
+25
Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн - Цензор.НЕТ 7195

...
Ещё один... ушел... с передовой
Не помахав рукою на прощанье
Он был такой же, как и мы с тобой
"Вернусь живым" давал кому-то обещанье....
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22.08.2021 18:41
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Светлая память.

В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 2325
показати весь коментар
22.08.2021 17:59 Відповісти
В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 894
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22.08.2021 18:03 Відповісти
"Ничего не понятно" тем кто за 7 лет не определился. С 2014 года РФ осуществляет военную агрессию РФ против Украины. Гибридную войну начала ещё раньше.
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22.08.2021 18:20 Відповісти
Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн - Цензор.НЕТ 7448
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22.08.2021 18:16 Відповісти
А ЗЕнедоумок влаштовує паради.
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22.08.2021 18:35 Відповісти
Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн - Цензор.НЕТ 7195

...
Ещё один... ушел... с передовой
Не помахав рукою на прощанье
Он был такой же, как и мы с тобой
"Вернусь живым" давал кому-то обещанье....
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22.08.2021 18:41 Відповісти
Сметуни це гниле болото, яке ні на що не здатне.
Вата з бюлетенями..
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22.08.2021 18:56 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪
Смерть клятим москалям 😡
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22.08.2021 19:11 Відповісти
зате ваші снаряди лягають на нашу землю. Саме тому ми з вами воюємо
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22.08.2021 19:34 Відповісти
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.

Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?

Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.

Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.

Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.

Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…

Олександр Сидоренко (Фоззі)
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22.08.2021 19:33 Відповісти
О це такий режим тиші зе-влади! Ідіотизм! Показуха влади до 24 серпня, і не виплата зарплати військовим - це сором і військове злочинство! В нас кожний день вмирає, а вовочка, ні разу не висловив співчуння родинам військовим, ні разу неспущені прапор України з чорною лдентою, воно мовчить, і тільки мичить, що він "досяг" режиму тиші в чкій вистріють наших військових! Сором Клоунській Владі! Ви для мене вороги України! І кров військових з 2019 років на ваших руках!
Співчуваю родичам військового. Вічна Пам'ять!
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22.08.2021 19:47 Відповісти
Зелений уродський "режим тиші".
Загиблий на совісті Вовки, який заборонив коптери, відвів контрснайперів, провалив ДОЗ. Просто гниди зелені...
Вічна память загиблому
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22.08.2021 20:22 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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22.08.2021 20:30 Відповісти
Какие－то странные ссобщения в наших СМИ....В результате ОБСТРЕЛА....гибнет воин, а погиб он от одного снайперского выстрела...Но включите логику, когда идет минометный обстрел никто Клювом не счелкает, все укрываются в окопах и блиндажах...
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ВОИНУ！СОБОЛЕЗНУЮ.
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22.08.2021 20:48 Відповісти
 
 