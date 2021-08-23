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Новости Политика Украины
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Одесская область (1446) Нацполиция (9693) увольнение (1063) Бех Олег (12)

Глава Нацполиции Одесской области Бех подал в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Нацполиции Одесской области Бех подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, генерал третьего ранга Олег Бех подал в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об увольнении он сообщил в эфире местного "7 канала".

"Я могу подтвердить решение, которое было принято главой Национальной полиции (Игорем Клименко, - ред) по согласованию с министром. При устной беседе с главой Нацполиции мной было принято решение подать в отставку", – сказал Бех.

По его словам, он уже написал рапорт и завершит работу на должности 26 августа.

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Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".

Свои дальнейшие карьерные планы Бех не озвучил.

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Топ комментарии
+11
Осел панически боится протестов...и сейчас в истерике меняет силовиков везде...
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22.08.2021 20:49
+5
Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку - Цензор.НЕТ 4782 Лучше быть предметом зависти, чем сострадания
Геродот(485-430 до н э)
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22.08.2021 22:58
+4
"януковичу-1" это не помогло. Почему это должно помочь "януковичу-2"?
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22.08.2021 20:51
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Осел панически боится протестов...и сейчас в истерике меняет силовиков везде...
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22.08.2021 20:49 Ответить
"януковичу-1" это не помогло. Почему это должно помочь "януковичу-2"?
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22.08.2021 20:51 Ответить
Там "трошки не так": просто начальники поліції , бачачи , як "Блазень" рятуючи свій зад, при найменшому "шухері" "зливає" підлеглих , стараються "злинять" вчасно , щоб не стать "крайніми"!!!... Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку - Цензор.НЕТ 8922
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22.08.2021 21:17 Ответить
Звісно , що всіх Головних поліціянтів міняють на своїх , зелених 😀
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22.08.2021 20:51 Ответить
Олег, друже, ти став і є гправжнім генералом поліції. І немала товоя заслуга в тому, що одеські поліцейські частіше стали спілкуватись українською. Мати тисячі підлеглих - завжди сидіти на пороховій бочці і палити сигарету. Тому - крашого начальника ГУНП там не буде, а тобі нехай фортунить далі.
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22.08.2021 21:07 Ответить
Так чому він іде ? Що говорять ?
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23.08.2021 07:31 Ответить
А э тут не тролі? Хтось може нормально прокоментувати?
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22.08.2021 21:25 Ответить
Нормально може прокоментувати тільки Зєнєлох з міністром і то не факт, що все розкажуть. Ми можемо тільки здогадуватись про інтриги та підкилимні ігри на верхніх щаблях влади. Начальники управлінь - це команда рюкзакова, на яких він і сьогодні може впливати, або і впливає та які можуть становити опозицію теперішньому міністру разом з зєнєлохом. Або вже становлять. Оскільки, з певною часткою вірогідності можемо сказати, що за кожним з них тянеться "хвіст", схопивши за який можна одразу ж відправити його власника на лаву підсудних прямо зі службового кабінету. А скільки бажаючих "нових ліц" з голоднимии очами на це крісло? Більш як достатньо і нових зелених ліц і старих кадрів, хто бажає вірно служити і руліть та не задавати лишіх запитань, тому і пропонують вибирати або-або. Звичайно, досвідчена людина, гравець, знаток всіх тонкостей таких ігор вибирає почесну відставку, ніж життя на вулкані. ІМХО.
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22.08.2021 23:36 Ответить
шо такое, ********** начальников
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22.08.2021 21:27 Ответить
Наколядовал столько, что можно увольняться.
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22.08.2021 21:56 Ответить
Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".
Источник: https://censor.net/ru/n3284127

На временной должности как выясняется можно сорвать так что будет хватать в дальнейшем постоянно ,нет это не шутка ,у нас так и есть Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку - Цензор.НЕТ 934 в Европе бывает Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку - Цензор.НЕТ 9445
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22.08.2021 22:12 Ответить
Ментовское руководство не должно засиживаться на одном месте, чтобы не обрастать кумовьями , сватами, братами и прочими корешми, подобные вещи начинал практиковать ещё покойный Кравченко, правда быстро сдулся .... кумовья Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку - Цензор.НЕТ 1002 таки победили
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22.08.2021 22:26 Ответить
Бех бебехнулся.
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22.08.2021 22:36 Ответить
Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку - Цензор.НЕТ 4782 Лучше быть предметом зависти, чем сострадания
Геродот(485-430 до н э)
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22.08.2021 22:58 Ответить
Геродот за пределами моих интеллектуальных способностей.
"Бех бебехнулся" - это из серии "Цигикал отцигикал" или "Труба оттрубил", хотя и не так прикольно.
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22.08.2021 23:12 Ответить
чому глава??? Кожен гандон на посаді - глава. Люди вибрали - тоді може і глава, а призначили - пісюн корупційний, а не глава Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку - Цензор.НЕТ 4526
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23.08.2021 10:39 Ответить
 
 