Глава Нацполиции Одесской области Бех подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, генерал третьего ранга Олег Бех подал в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об увольнении он сообщил в эфире местного "7 канала".

"Я могу подтвердить решение, которое было принято главой Национальной полиции (Игорем Клименко, - ред) по согласованию с министром. При устной беседе с главой Нацполиции мной было принято решение подать в отставку", – сказал Бех.



По его словам, он уже написал рапорт и завершит работу на должности 26 августа.

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Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".



Свои дальнейшие карьерные планы Бех не озвучил.

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