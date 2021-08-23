Глава Нацполиции Одесской области Бех подал в отставку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, генерал третьего ранга Олег Бех подал в отставку.
Как передает Цензор.НЕТ, об увольнении он сообщил в эфире местного "7 канала".
"Я могу подтвердить решение, которое было принято главой Национальной полиции (Игорем Клименко, - ред) по согласованию с министром. При устной беседе с главой Нацполиции мной было принято решение подать в отставку", – сказал Бех.
По его словам, он уже написал рапорт и завершит работу на должности 26 августа.
Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".
Свои дальнейшие карьерные планы Бех не озвучил.
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Источник: https://censor.net/ru/n3284127
На временной должности как выясняется можно сорвать так что будет хватать в дальнейшем постоянно ,нет это не шутка ,у нас так и есть в Европе бывает
Геродот(485-430 до н э)
"Бех бебехнулся" - это из серии "Цигикал отцигикал" или "Труба оттрубил", хотя и не так прикольно.