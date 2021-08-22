Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції України в Одеській області, генерал третього рангу Олег Бех подав у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про звільнення він повідомив в ефірі місцевого "7 каналу".

"Я можу підтвердити рішення, яке було прийнято главою Національної поліції (Ігорем Клименком. - Ред) за погодженням із міністром. Під час усної бесіди з главою Нацполіції мною було прийнято рішення подати у відставку", - сказав Бех.

За його словами, він вже написав рапорт і завершить роботу на посаді 26 серпня.

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Бех зазначив, що про причини звільнення розповісти не може, але додав, що "всі посади на державній службі є тимчасовими", а тому "завжди слід бути готовим, що ти перебуваєш на місці тимчасово".

Свої подальші кар'єрні плани Бех не озвучив.

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