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Новости За рубежом
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Афганистан (599) аэропорт (1494) эвакуация (1748) Енин (327)

Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним

Самолет, который последним смог вылететь из аэропорта в столице Афганистана, доставил на родину 14 взрослых граждан Украины и 27 детей.

Об этом "Громадському радио" рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем рейсе 14 граждан Украины и 27 детей, то есть всего 41 человек. Остальные - члены семей членов экипажа и другие граждане Афганистана, которые помогали организационно. Благодаря им этот рейс стал возможным", - пояснил он.

Енин рассказал, что вчера ночью самолету не дала вылететь толпа людей, которые также хотели эвакуироваться из Кабула. Они окружили автобусы, которые подвозили пассажиров к самолету.

Читайте: Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе

"Украинский самолет вылетел последним перед принятием решения о закрытии аэропорта Кабула на неопределенное время. Однако даже сегодня после вылета из Кабула нас постигли новые приключения. Иранские власти вдруг задержали наш самолет во время технической посадки в одном из аэропортов. Разблокировать ситуацию удалось лишь после личного вмешательства украинского посла в Иране", - рассказал заместитель министра иностранных дел.

Напомним, во время саммита "Крымская платформа" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о 100 эвакуированных украинцев и украинок. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил о 79 украинцах и украинках.

Также читайте: Отряды сопротивления Масуда в афганской Панджшере отказались сдаться талибам

Первым украинским самолетом 16 августа вывезли почти 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана. Среди них были и совсем маленькие дети. Украинцев на борту было 8.

Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Среди них 12 человек, работавших по субконтрактам от ООН на военной базе. Часть из них эвакуировал второй украинский эвакуационный борт - военный самолет Ил-76МД. Самолет утром 22 августа привез в Украину 83 человек. 31 из них - украинцы. Эвакуировали граждан Украины, журналистов Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности, детей и женщин. Одна из эвакуированных, по словам Кулебы, на восьмом месяце беременности.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
очередное пиарище зелоха вместо нормальной работы.
не удивлюсь если зелох специально задерживал рейсы из оп, чтобы потом была картинка как он всех спасает в последний момент.
у зелоха нет ничего святого, ролики это всё
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24.08.2021 00:54
+13
Ага сейчас очередь на посадку и на взлет. Или это другой Кабул?? В сутки 60-80 самолетов улетают. Особенно ночью. https://www.flightradar24.com/AME3157/28e3b55b
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24.08.2021 01:08
+10
Этот припадочный Иран прям неравнодушен к нашим самолётам...
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24.08.2021 01:26
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Правила форума Совет форумчан
очередное пиарище зелоха вместо нормальной работы.
не удивлюсь если зелох специально задерживал рейсы из оп, чтобы потом была картинка как он всех спасает в последний момент.
у зелоха нет ничего святого, ролики это всё
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24.08.2021 00:54 Ответить
В Афганістані залишилося близько 50 громадян України Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним - Цензор.НЕТ 9496
https://censor.net/ua/n3284226
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24.08.2021 01:59 Ответить
Дебил ты!!!! Лошара!!
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24.08.2021 08:50 Ответить
у зеленых все через опу...
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24.08.2021 00:56 Ответить
...зелену
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24.08.2021 09:36 Ответить
почему не захватил ещё людей до полной загрузки
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24.08.2021 01:00 Ответить
потому, что талибан нам не нужен.
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24.08.2021 01:06 Ответить
Який "талібан"? Ці люди тікають від талібів
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24.08.2021 04:03 Ответить
Сім"я "Внайомів" теж "тікала від талібів" Тепер маємо "гімно в кишені!!!
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24.08.2021 07:32 Ответить
Та хто його знає, хто там "тікає"? Є й такі, що тікають, а є, напевно, такі, яких не потрібно пускати в Україну. І взагалі. В Україні повинні жити українці. Я люблю всіх іноземців, навіть дуже, але тільки поки вони живуть у себе.
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24.08.2021 10:08 Ответить
возить полупустые самолеты при зеленой владе - норма.
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24.08.2021 04:52 Ответить
и выключили свет
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24.08.2021 01:01 Ответить
Народная армия так называемого "афганистана" численностью л/с 300 тысяч не смогла удержать даже столицу от захвата.
Бессмыслено удерживать Кабул как центр эвакуации, и бессмыслено рисковать там жизнями солдат US или UA.
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24.08.2021 01:05 Ответить
Так Кабул удерживают или не смогли удержать. Вы уж определитесь там, прежде чем решать судьбы тысяч людей.
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24.08.2021 01:31 Ответить
Кабул не удерживают. Удерживают американскую военную базу на территории кабульского аэродрома. Собственно оттуда всех и эвакуируют. Сам международный аэропорт Кабул закрыт. Даже афганские пассажирские самолеты к своему аэропорту не рулят, сразу едут к американцам на военную базу. Видно в аэропорту совсем жарко.
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24.08.2021 06:56 Ответить
Народная армия афганистана прочно удерживает уже только премию Дарвина на виселицах.
А то что американские солдаты контролируют ВПП в Кабуле это конечно круто и реально помогает спастить людям. Но судьбы этих людей решаю не я - они сами свою судьбу отдали на решение талибана. Если бы талибан не имел 73%-й поддержки населения, их бы выпилили еще 15 лет назад сами афганцы.
Ну и вообще вся эта эпическая эвакуация продлится ровно до того момента, когда мокшанские братушки подгонят талибану ПЗРК, и закончится сбитым самолетом.
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24.08.2021 11:20 Ответить
Нет необходимости подгонять пзрк . Байден оставил массу вооружения Талибану , намного лучше росейского лайна .
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24.08.2021 18:53 Ответить
Ага сейчас очередь на посадку и на взлет. Или это другой Кабул?? В сутки 60-80 самолетов улетают. Особенно ночью. https://www.flightradar24.com/AME3157/28e3b55b
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24.08.2021 01:08 Ответить
На каяке цены немного кусаются.
1150 из НЙ.
Да и прямого нет.
Вангую, что это направление скоро станет непопулярным.

Жаль, не дают вставить скриншот.
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24.08.2021 01:45 Ответить
В какой-то другой Кабул сейчас летают исключительно С-17A Globemaster, вижу американские и один английский. Там, конечно, сейчас не ночь, а позднее утро, но всё же.
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24.08.2021 04:48 Ответить
А вот прямо сейчас штатовский C-17 с регистрационным номером 06-6164 сел в Кабуле, сделал пробежку по рулежным дорожкам, и, не останавливаясь, опять поднялся в воздух и полетел на юго-запад. В это время С-17 ВВС Катара (регистрационный номер A7-MAM) почти долетел до Кабула, начал снижаться, а затем резко развернулся и начал набирать высоту. Сейчас выписывает круги над аэродромом. Видно там совсем стало жарко.
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24.08.2021 05:05 Ответить
садятся там военные натовские самолеты
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24.08.2021 07:30 Ответить
разницу между аэропортом и аэродромом сечешь?
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24.08.2021 09:21 Ответить
Народу зебіли
знову нап@зділи.
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24.08.2021 13:43 Ответить
Только в ближайший час 6 самолетов сядет.
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24.08.2021 01:10 Ответить
ну так аэродром работает. -.аэропорт закрыли Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним - Цензор.НЕТ 1166
пока не вывезут всех шо на территории накопились...мечтают за пару суток разрулить
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24.08.2021 01:35 Ответить
«Украинцы и украинки». Украинцы - это собирательное существительное. Автор текста плохо языком владеет. Фуу
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24.08.2021 01:12 Ответить
РАБссиянец обосранец тоже существительное,типа Быдло, типа рюсский... Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним - Цензор.НЕТ 1119
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24.08.2021 05:01 Ответить
Ну наконец-то закрыли, спасибо талибам, а то наших баранов если не остановить они половину Афганистана сюда привезут.
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24.08.2021 01:12 Ответить
нашим баранам легч быть никчемными жлобами, чем помочь людям а тяжкую годину. гонять полупустые самолеты их зеленый конек.
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24.08.2021 04:58 Ответить
Этот припадочный Иран прям неравнодушен к нашим самолётам...
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24.08.2021 01:26 Ответить
просто там сильно влияние Кремля....
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24.08.2021 08:06 Ответить
хорошо, что успели.
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24.08.2021 03:30 Ответить
иран государство террорист
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24.08.2021 07:40 Ответить
"вивезли майже 79 громадян" - як це "майже"?

Людина, навіть, якщо інвалід, то це 1 людина, а не 0,9.
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24.08.2021 09:17 Ответить
Ну десь78,2-78,6. Аеропорт в Кабулі закрили: український літак зміг вилетіти останнім - Цензор.НЕТ 7914
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24.08.2021 10:12 Ответить
Иран это такая же хунта как и талибы, только не сунитская, а шиитская. Такие же дикари, которые за бабло совка смогли построить государство и армию
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24.08.2021 09:22 Ответить
Билеты продавали до последнего момента?
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24.08.2021 09:26 Ответить
 
 