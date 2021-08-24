Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним

Самолет, который последним смог вылететь из аэропорта в столице Афганистана, доставил на родину 14 взрослых граждан Украины и 27 детей.

Об этом "Громадському радио" рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем рейсе 14 граждан Украины и 27 детей, то есть всего 41 человек. Остальные - члены семей членов экипажа и другие граждане Афганистана, которые помогали организационно. Благодаря им этот рейс стал возможным", - пояснил он.

Енин рассказал, что вчера ночью самолету не дала вылететь толпа людей, которые также хотели эвакуироваться из Кабула. Они окружили автобусы, которые подвозили пассажиров к самолету.

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"Украинский самолет вылетел последним перед принятием решения о закрытии аэропорта Кабула на неопределенное время. Однако даже сегодня после вылета из Кабула нас постигли новые приключения. Иранские власти вдруг задержали наш самолет во время технической посадки в одном из аэропортов. Разблокировать ситуацию удалось лишь после личного вмешательства украинского посла в Иране", - рассказал заместитель министра иностранных дел.

Напомним, во время саммита "Крымская платформа" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о 100 эвакуированных украинцев и украинок. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил о 79 украинцах и украинках.

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Первым украинским самолетом 16 августа вывезли почти 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана. Среди них были и совсем маленькие дети. Украинцев на борту было 8.

Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Среди них 12 человек, работавших по субконтрактам от ООН на военной базе. Часть из них эвакуировал второй украинский эвакуационный борт - военный самолет Ил-76МД. Самолет утром 22 августа привез в Украину 83 человек. 31 из них - украинцы. Эвакуировали граждан Украины, журналистов Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности, детей и женщин. Одна из эвакуированных, по словам Кулебы, на восьмом месяце беременности.