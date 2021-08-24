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Аеропорт в Кабулі закрили: український літак зміг вилетіти останнім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Аеропорт в Кабулі закрили: український літак зміг вилетіти останнім

Літак, який останнім зміг вилетіти з аеропорту в столиці Афганістану, доставив на батьківщину 14 дорослих громадян України та 27 дітей.

Про це "Громадському радіо" розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому рейсі 14 громадян України та 27 дітей, тобто загалом 41 людина. Решта – члени сімей членів екіпажу та інші громадяни Афганістану, які допомагали організаційно. Завдяки їм цей рейс став можливим", – пояснив він.

Єнін розповів, що учора вночі літаку не дав вилетіти натовп людей, які також хотіли евакуюватися з Кабула. Вони оточили автобуси, що підвозили пасажирів до літака.

"Український літак вилетів останнім перед прийняттям рішення про закриття аеропорту Кабула на невизначений час. Проте навіть сьогодні після вильоту з Кабула нас спіткали нові пригоди. Іранська влада раптом затримала наш літак під час технічної посадки в одному з аеропортів. Розблокувати ситуацію вдалося лише після особистого втручання українського посла в Ірані", – розповів заступник міністра закордонних справ.

Читайте також: Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі

Нагадаємо, під час саміту "Кримська платформа" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про 100 евакуйованих українців та українок. Згодом президент України Володимир Зеленський — про 79 українців та українок.

Першим українським літаком 16 серпня вивезли майже 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану. Серед них були й зовсім малі діти. Українців на борту було 8.

Згодом ще 153 українці зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Серед них 12 осіб, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Частину з них евакуював другий український евакуаційний борт — військовий літак Іл-76МД. Літак вранці 22 серпня привіз до України 83 осіб. 31 з них — українці. Евакуювали громадян України, журналістів Wall Street Journal та "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, дітей та жінок. Одна з евакуйованих, за словами Кулеби, на восьмому місяці вагітності.

Читайте також: Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба
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Топ коментарі
+17
очередное пиарище зелоха вместо нормальной работы.
не удивлюсь если зелох специально задерживал рейсы из оп, чтобы потом была картинка как он всех спасает в последний момент.
у зелоха нет ничего святого, ролики это всё
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24.08.2021 00:54
+13
Ага сейчас очередь на посадку и на взлет. Или это другой Кабул?? В сутки 60-80 самолетов улетают. Особенно ночью. https://www.flightradar24.com/AME3157/28e3b55b
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24.08.2021 01:08
+10
Этот припадочный Иран прям неравнодушен к нашим самолётам...
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24.08.2021 01:26
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очередное пиарище зелоха вместо нормальной работы.
не удивлюсь если зелох специально задерживал рейсы из оп, чтобы потом была картинка как он всех спасает в последний момент.
у зелоха нет ничего святого, ролики это всё
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24.08.2021 00:54 Відповісти
В Афганістані залишилося близько 50 громадян України Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним - Цензор.НЕТ 9496
https://censor.net/ua/n3284226
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24.08.2021 01:59 Відповісти
Дебил ты!!!! Лошара!!
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24.08.2021 08:50 Відповісти
у зеленых все через опу...
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24.08.2021 00:56 Відповісти
...зелену
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24.08.2021 09:36 Відповісти
почему не захватил ещё людей до полной загрузки
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24.08.2021 01:00 Відповісти
потому, что талибан нам не нужен.
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24.08.2021 01:06 Відповісти
Який "талібан"? Ці люди тікають від талібів
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24.08.2021 04:03 Відповісти
Сім"я "Внайомів" теж "тікала від талібів" Тепер маємо "гімно в кишені!!!
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24.08.2021 07:32 Відповісти
Та хто його знає, хто там "тікає"? Є й такі, що тікають, а є, напевно, такі, яких не потрібно пускати в Україну. І взагалі. В Україні повинні жити українці. Я люблю всіх іноземців, навіть дуже, але тільки поки вони живуть у себе.
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24.08.2021 10:08 Відповісти
возить полупустые самолеты при зеленой владе - норма.
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24.08.2021 04:52 Відповісти
и выключили свет
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24.08.2021 01:01 Відповісти
Народная армия так называемого "афганистана" численностью л/с 300 тысяч не смогла удержать даже столицу от захвата.
Бессмыслено удерживать Кабул как центр эвакуации, и бессмыслено рисковать там жизнями солдат US или UA.
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24.08.2021 01:05 Відповісти
Так Кабул удерживают или не смогли удержать. Вы уж определитесь там, прежде чем решать судьбы тысяч людей.
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24.08.2021 01:31 Відповісти
Кабул не удерживают. Удерживают американскую военную базу на территории кабульского аэродрома. Собственно оттуда всех и эвакуируют. Сам международный аэропорт Кабул закрыт. Даже афганские пассажирские самолеты к своему аэропорту не рулят, сразу едут к американцам на военную базу. Видно в аэропорту совсем жарко.
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24.08.2021 06:56 Відповісти
Народная армия афганистана прочно удерживает уже только премию Дарвина на виселицах.
А то что американские солдаты контролируют ВПП в Кабуле это конечно круто и реально помогает спастить людям. Но судьбы этих людей решаю не я - они сами свою судьбу отдали на решение талибана. Если бы талибан не имел 73%-й поддержки населения, их бы выпилили еще 15 лет назад сами афганцы.
Ну и вообще вся эта эпическая эвакуация продлится ровно до того момента, когда мокшанские братушки подгонят талибану ПЗРК, и закончится сбитым самолетом.
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24.08.2021 11:20 Відповісти
Нет необходимости подгонять пзрк . Байден оставил массу вооружения Талибану , намного лучше росейского лайна .
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24.08.2021 18:53 Відповісти
Ага сейчас очередь на посадку и на взлет. Или это другой Кабул?? В сутки 60-80 самолетов улетают. Особенно ночью. https://www.flightradar24.com/AME3157/28e3b55b
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24.08.2021 01:08 Відповісти
На каяке цены немного кусаются.
1150 из НЙ.
Да и прямого нет.
Вангую, что это направление скоро станет непопулярным.

Жаль, не дают вставить скриншот.
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24.08.2021 01:45 Відповісти
В какой-то другой Кабул сейчас летают исключительно С-17A Globemaster, вижу американские и один английский. Там, конечно, сейчас не ночь, а позднее утро, но всё же.
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24.08.2021 04:48 Відповісти
А вот прямо сейчас штатовский C-17 с регистрационным номером 06-6164 сел в Кабуле, сделал пробежку по рулежным дорожкам, и, не останавливаясь, опять поднялся в воздух и полетел на юго-запад. В это время С-17 ВВС Катара (регистрационный номер A7-MAM) почти долетел до Кабула, начал снижаться, а затем резко развернулся и начал набирать высоту. Сейчас выписывает круги над аэродромом. Видно там совсем стало жарко.
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24.08.2021 05:05 Відповісти
садятся там военные натовские самолеты
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24.08.2021 07:30 Відповісти
разницу между аэропортом и аэродромом сечешь?
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24.08.2021 09:21 Відповісти
Народу зебіли
знову нап@зділи.
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24.08.2021 13:43 Відповісти
Только в ближайший час 6 самолетов сядет.
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24.08.2021 01:10 Відповісти
ну так аэродром работает. -.аэропорт закрыли Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним - Цензор.НЕТ 1166
пока не вывезут всех шо на территории накопились...мечтают за пару суток разрулить
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24.08.2021 01:35 Відповісти
«Украинцы и украинки». Украинцы - это собирательное существительное. Автор текста плохо языком владеет. Фуу
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24.08.2021 01:12 Відповісти
РАБссиянец обосранец тоже существительное,типа Быдло, типа рюсский... Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним - Цензор.НЕТ 1119
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24.08.2021 05:01 Відповісти
Ну наконец-то закрыли, спасибо талибам, а то наших баранов если не остановить они половину Афганистана сюда привезут.
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24.08.2021 01:12 Відповісти
нашим баранам легч быть никчемными жлобами, чем помочь людям а тяжкую годину. гонять полупустые самолеты их зеленый конек.
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24.08.2021 04:58 Відповісти
Этот припадочный Иран прям неравнодушен к нашим самолётам...
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24.08.2021 01:26 Відповісти
просто там сильно влияние Кремля....
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24.08.2021 08:06 Відповісти
хорошо, что успели.
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24.08.2021 03:30 Відповісти
иран государство террорист
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24.08.2021 07:40 Відповісти
"вивезли майже 79 громадян" - як це "майже"?

Людина, навіть, якщо інвалід, то це 1 людина, а не 0,9.
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24.08.2021 09:17 Відповісти
Ну десь78,2-78,6. Аеропорт в Кабулі закрили: український літак зміг вилетіти останнім - Цензор.НЕТ 7914
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24.08.2021 10:12 Відповісти
Иран это такая же хунта как и талибы, только не сунитская, а шиитская. Такие же дикари, которые за бабло совка смогли построить государство и армию
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24.08.2021 09:22 Відповісти
Билеты продавали до последнего момента?
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24.08.2021 09:26 Відповісти
 
 