В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины
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Во вторник, 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины Верховная Рада проведет два внеочередных заседания. Одно из них - торжественное, на втором - рассмотрят один вопрос.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР.
Отмечается, что торжественное заседание Рады начнется в 13:00. Оно будет посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения Независимости Украины.
После этого на 14:20 запланировано начало внеочередной сессии, в повестке дня которой только один вопрос - нардепы рассмотрят законопроект о большом Государственном Гербе Украины.
Главным элементом большого Герба будет знак Княжеского государства Владимира Великого (малый Герб) золотого цвета на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и шатер в виде растительного орнамента.
Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины со стилизованным листьями.
Пожалуйста, подождите...
сколько же придется отменять после того как эти уроды уйдут из власти... мама... год в три смены ВР работать будет
"Кстати, а историки никогда не поднимали вопрос: «Почему «Великие князья Московские», не имея собственного геральдического знака, не пытались утвердить, в качестве государственного герба княжества Московского, «тризуб», симол и княжеский герб династии Рюриковичей, выходцами из которой, («младшей ветвью») которой они были вплоть до момента смерти сыновей Ивана Грозного - последних Рюриковичей? Вроде-бы, имели право… Но, почему-то, взяли себе, при Василии ІІІ, герб чужеземной державы, Византии… Во все времена народы и правящие династии претендовали на более древние исторические корни. Однако, как понять московских правителей, не претендующих и отказывающихся от символа СВОЕЙ собственной династии в пользу чужой?! Всё очень просто… Они понимали, что ПО ДИНАСТИЧЕСКОМУ ПРАВУ они на это ПРАВА НЕ ИМЕЛИ!!! Ведь на момент формирования «Княжества Московского» жили ещё потомки «старшей ветви» Рюриковичей (в частности, князья Острожские), которые имели на герб Рюриковичей больше прав… А так как Московия становилась самостоятельным государством, а герба у их правителей не было, то пришлось его «изобретать». А тут «подарок» - «выморочная» Византия, которую, на тот момент, турки захватили… Государства нет, потомков мужского пола у последнего императора не осталось - одна дочь. По тогдашнему династическому праву она - наследница лишь «опосредованная», «носитель клейнодов царственных», но не «пользователь»… Вот Василий ІІІ этим и воспользовался, женившись на византийской принцессе и взяв, в качестве «приданого», герб императоров Византии, государства, на тот момент уже не существующего. Но ещё несколько веков среди знатоков династического права и геральдики не утихали споры - правильно это, или неправильно? Спросите, как это может быть? А вспомните сомнения Ивана Грозного о том, имеет ли он право ( «по чину ли?…») именоваться не только «Великим князем Московским», но и «царём»! Тогда были долгие споры, (примерно, как сейчас с «сакральным Крымом», памятником Владимиру, Великому князю Киевскому, «на Москве»), однако, бояре Ивана «убедили». (Об этих сомнениях упоминает в своей повести «Князь Серебряный», Алексей Толстой, знавший историю по историку Соловьёву, а не по «советским сказкам…). История повторилась через много веков…
Между прочим, с того момента «московитов» и «понесло» на почве «первородства». Правда, сначала, неудачно - один разгром московского войска под Оршей, 600-летие которого праздновали потомки «ляхов» - поляки, «литвы» - беларусы, «черкасов» - украинцы, и «жемайтов» с «ятвягами» - литовцы, в 2014 году, чего стоил… Оттуда же и постулат - «Москва - Третий Рим…» пошёл… ("Украинско-российские "размышлизмы")
та и с Гербом бы не торопились... хотя зеле надо ж хоть чем-то хвастаться (до него ж и жизни в Украине не было...с него ж все началось - первые в мире...впервые за Независимость...и найсветлейший сам по себе хихант мирового масштабу...))))) т.д)
Он в веках ВЫСТОЯЛ
ИНТЕРЕСНО увидеть ФИО голосующих за новую парногоафию от трускавецких выпускников 😀😀😀
Знаком символом страны основатели Израиля выбрали шестиконечную звезду, основатели СССР выбрали пятиконечную звезду, основатели Барбадоса выбрали трезубец. Звёзды как орнамент или магический символ встречается у многих народов с давних времен : в капернаумской синагоге, построенной в VI веке, шестиконечная звезда используется как орнамент наряду с пятиконечной звездой и свастикой. Относительно трактовки трезубца существует более двухсот гипотез: трезубец - это верхушка скипетра византийского царя; корона, голубь Святого Духа, хоругвь, якорь, подсвечник-трикирий.
Також будеш писати про "нап'ються", проксивний?
Оно было по поводу того, что лидеры Майдана Яценюк Тягнибок Кличко подписали 21 февраля договор с Янеком ( под надзором европейских товарищей) что Янек просидит президентом ещё год ( интресно кто это придумал ) .
А С РАССТРЕЛОВ 20 февраля ещё тела не остыли и асфальт был в крови . И Янека надо было самого расстрелять по большому счету за это
https://youtu.be/eU5Bx3IrgRk
Напоминаю для того , чтобы слуги прекратили заниматься разной дурью типа большого герба , и занялись более важными делами , а за дурь народ Украины выгонять из власти умеет
Співавтор Декларації про державний суверенітет України.
Олесь Шевченко
15 год ·
Шановні члени Київського товариства політв'вязнів та репресованих!
5 серпня на розширеному засіданні Ради товариства я повідомив вас, що мене включено в десятку депутатів-засновників відновленої Української держави, яких запрошено на Президентське прийняття.
Я запитав у вас, чи схвалюєте ви мою участь у такому прийнятті, і ви одностайно проголосували за участь у ньому.
Останніми днями Офіс Президента вирішив скоротити число запрошених депутатів 1 скликання з 10 до 5.
А сьогодні з Офісу Президента повідомили, що число запрошених депутатів, які голосували за Акт проголошення Незалежності, вирішено скоротити з 5 до НУЛЯ.
Під час Урочистих зборів у Верховній Раді планується перерва для проведення короткої позачергової сесії, на якій діючі депутати мають затвердити новий, так званий «великий», герб України.
Депутатам-засновникам сьогоднішньої Української держави дозволено зібратися в комітетській їдальні на фуршет за власний рахунок.
Вітаю з 30-річним ювілеєм державної незалежності, дорогі друзі!
В таком случае прошу Цензор,нет вернуть мое имя .Чип. которое Вы в угоду власти от меня отобрали.Думаю что руководство ..Цензор.нет,,примет правильное решение относительно не разблокировки а именно в востановлении ника ,,Чип,,.
Пусть большой герб будет Трезубец со ЩИТОМ, а малый ПРОСТО ТРЕЗУБЦЕМ /сам по себе/ и при этом не нужно будет формально вносить изменения в конституцию /с которюой некоторые идиоты носятся как дураки с торбой, ибо никакая бумажка, буть то конституция, закон или договор сама по себе НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ, если за ней не стоит преобладаюбщая ВООРУЖЕННАЯ СИЛА/ !
Таоє - збацати ху... на @ортепиано 😀
7 аргументів на захист Тризуба. Чому не слід ухвалювати закон про великий герб
Тризуб бездоганно вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й
надзвичайно впізнаваним. Будь-яка держава могла б лише мріяти про такий ********, виразний і бездоганний герб. В Європі, окрім України, лише Швейцарія може похвалитися такою досконалою лаконічністю графіки державного герба.
Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт 5712 «Про великий Державний Герб України» і визначив його невідкладним. Не виключено, що депутати розглянуть його в першому читанні вже наступного тижня. Щоб ухвалити закон у цілому, потрібно 300 голосів. Це немало, але «слуги народу» придумали доволі цинічний спосіб, який, на їхню думку, робить отримання цих голосів реальним.
Вони хочуть призначити пленарне засідання, де законопроєкт про великий герб розглядатиметься в другому читанні, прямо на 24 серпня, 30 річницю Незалежності України. А отже, оголосити засідання урочистим і подати справу так, буцімто депутати, які виступатимуть проти цього проєкту чи наполягатимуть на розгляді поправок, «псують свято».
І хоча в Конституції справді передбачено ухвалення спеціального закону про великий герб, питання про те, чи він взагалі потрібен Україні, залишається відкритим. Недаремно ж за 25 років, що минули від ухвалення Конституції, закон про великий герб так і не був проголосований. Достатньо просто уважного погляду на цю проблему, щоб зрозуміти - законопроєкт Зеленського про великий герб не лише непотрібний, а й шкідливий. Для цього є щонайменше сім причин.
1.Тризуб - довершений
Тризуб Святого Володимира, який формально є «малим гербом», але на практиці сприймається в Україні та світі як повноцінний Державний Герб України, є довершеним у своїй досконалості. Даруйте за тавтологію. Попри стародавнє походження, Тризуб бездоганно вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. Будь-яка держава могла б лише мріяти про такий ********, виразний і бездоганний герб. В Європі, окрім України, лише Швейцарія може похвалитися такою досконалою лаконічністю графіки державного герба. Та й загалом у світі компанію Україні та Швейцарії в цьому питанні може скласти хіба що Японія. Спроби «вдосконалити» Тризуб, домалювавши навколо лубочні калини-корони-левів-козаків є кричущим несмаком і абсурдом.
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Нинішній герб.
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Проєкт великого Державного Герба від Зеленського
2. Великий герб узагалі не потрібен Україні.
Великі герби - пережиток феодальної доби. Вони були органічними для імперій, які відображали на великому гербі включені в склад цієї імперії території. Бувають великі герби у федеративних держав. Україна не є ні імперію, ні федерацією, і тому ліпити на її герб символи окремих (при цьому далеко не всіх) територій і різний «гербарій» заради створення штучного «великого герба» - неприпустимо. Унітарній республіці, якою є Україна, жоден великий герб не потрібен узагалі.
3. Норма Конституції про «великий герб» - підривна ідея комуністів
Первісно в Конституції України не мало бути жодних «малих» і «великих» гербів. Але піч час розгляду проєкту Основного Закону в парламенті у 1996 році комуністи, які тоді мали найбільшу фракцію і без голосів яких ухвалити Конституцію було неможливо, навідріз відмовилися голосувати за «буржуазно-націоналістичний» Тризуб. Натомість вони пропонували зробити державним гербом якщо не якусь совкову карикатуру з серпами, молотами, колосками, то принаймні козака з мушкетом - символ Війська Запорозького.
Розуміючи націєтворчу, об'єднавчу силу державних символів, промосковська фракція комуністів прагнула всіляко знівелювати відповідні норми Конституції. З прапором у них нічого не вийшло. Щодо гімну - комуністи домоглися, що в Конституції не має ні слів гімну, ні навіть назви пісні «Ще не вмерла Україна», а йдеться лише про «національний гімн на музику М. Вербицького зі словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».
Зрештою, така редакція лише послаблювала державне визнання національного гімну, але не спотворювала його мелодію чи слова. У 2003 році закон про Державний Гімн України зі словами пісні був успішно затверджений Верховною Радою.
Найгірша ситуація склалася з державним гербом. Отримати необхідні 300 голосів за Тризуб вдалося лише ціною серйозних поступок промосковським силам: він визнавався лише «малим гербом», а «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».
Державницькі сили в Україні завжди розуміли, що Тризуб є де-факто не просто «малим», а повноцінним гербом держави, і саме в такій якості його використовували. Для годиться вряди-годи оголошувалися конкурси та вносилися проєкти, але всерйоз заміняти Тризуб на «великий герб» ніхто не збирався. Тим більше, що всі конкурси засвідчили марність спроб «удосконалювати» цей символ будь-якими домальовками. Аж доки зараз Зеленський не реанімував цю стару комуністичну, а по факту російську ідею.
зараз Зеленський реанімує стару комуністичну ідею
Виникає абсурдна ситуація: комуністів давно нема у парламенті, Тризуб давно використовується як герб і нікому (крім ворогів України) не заважає, аж раптом президент ні сіло ні впало пропонує невідкладно ухвалити закон про великий герб.
Причому акурат до 30-річчя Незалежності, коли ми мали б, навпаки, славити й шанувати наш Тризуб, замість того, щоб боронити його від власного президента. З комуністами все зрозуміло - вони навмисне запхали в Основний Закон норму про «великий герб», щоб нівелювати, принизити справжній герб України. А для чого цю комуністичну ідею підхопив і просуває Зеленський?
4. Проєкт великого герба не відповідає законам геральдики
Люди, що знаються на геральдиці, у розпачі від того, яким недоладним з позиції цієї науки про герби є запропоноване зображення. Починаючи з того, що воно взагалі не відповідає поняттю великого герба і закінчуючи недоречністю окремих складових.
Наприклад, навіщо герб республіки увінчує корона? Справді, на гербах окремих республік бувають корони, але це стосується переважно випадків спадкування таких гербів державами, які не так давно були монархіями. Є багато питань і до фігур лева та козака - чому саме вони й навіщо на гербі калина з колосками?
Замінивши Тризуб цим еклектичним зображенням, яке в мережі вже охрестили «пивною етикеткою», Україна одразу з елітної вищої ліги держав з найдосконалішими гербами впаде на найнижчий рівень, опинившись в одному ряду з африканськими диктатурами, керівники яких запроваджують подібні недолуго-еклектичні герби. Неймовірно, але факт: саме це власними руками намагаються зробити президент і народні депутати України.
5. «Корона Ярослава» - фейкова
«Над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого», - читаємо в законопроєкті Зеленського. Але річ у тому, що жоден історик не знає, який вигляд мав вінець Ярослава, і зовсім малоймовірно, що він виглядав саме так. Тобто мало того, що сама по собі коронація герба республіки є смішною, так ще й корона - відверто фейкова. Це пряма дискредитація державного символу.
6. «Великий герб» запроваджують не крім, а замість Тризуба
Агітуючи за проєкт Зеленського, «слуги народу» дружно розповідають, що, мовляв, великий герб використовуватимуть зрідка, а загалом, як і досі, буде використовуватися малий герб, тобто Тризуб.
Але достатньо відкрити президентський законопроєкт, щоб пересвідчитися, що це неправда. Закон вимагає, щоб саме великий герб був відтворений на офіційних символах президента, печатках і будівлях Верховної Ради, Уряду, Верховного і Конституційного Суду, резиденції Президента, у залі засідань парламенту. За рішенням Нацбанку, саме «великий герб» друкуватиметься на грошах замість Тризуба.
Крім того, великий герб може використовуватися як державний символ практично повсюди, і можна не сумніватися, що його пхатимуть усюди - від шкіл до сільрад, витрачаючи на заміну гербів і так куций бюджет.
Не кажучи вже про те, що незалежні від держави ресурси - від Вікіпедії до google - саме цю «пивну етикетку», а не Тризуб, видаватимуть при пошуку герба України. По суті, підтримавши проєкт Зеленського, депутати знівелюють Тризуб, як цього й прагнула російська п'ята колона, закладаючи норму про «великий герб» у Конституцію.
7. Державна символіка має об'єднувати
Тризуб не лише ідеально виконує функцію представлення України у світі, а й об'єднує наш народ у часі та просторі. Як княжий знак Київської Русі, герб Української Народної Республіки, символ боротьби українців за свободу і герб держави, що відновила незалежність 1991 року, Тризуб об'єднує різні покоління українців і є символом тяглості нашої державницької традиції.
Він є не штучно придуманим, а справжнім національним гербом, подарованим нам історією.
Для українців по всій нашій країні та по всьому світу Тризуб є так само близьким і рідним, як синьо-жовтий прапор чи національний гімн. Зображення тризуба на формі наших воїнів і спортсменів, на документах і будівлях викликає почуття гордості, солідарності, національної єдності.
Чи здатен «великий герб» так само вдало об'єднувати Україну? Безумовно, ні. Його штучність, складність і контроверсійність неминуче викличуть суперечки й несприйняття. Хтось схвалюватиме нововведення, хтось обурюватиметься, хтось сміят
https://www.youtube.com/watch?v=4_Y5NAKQjJg
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