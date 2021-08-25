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Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии

Политическая оппозиция является необходимой частью демократии, напомнило посольство США в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере посольства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - сказано в сообщении.

Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии 01

Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
ЗеЛя ссыкливый чмырь.он людей как огня боится ..скоро за шкирки его будем вытаскивать к народу. Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии - Цензор.НЕТ 3910
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25.08.2021 19:00
+20
Нападаючого відвели на Банкову , звідки він і з'явився !
Цей чернігівський вилупок зізнався , що зробив це за 800 доларів !
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25.08.2021 19:14
+19
Чому тоді у вас на росіі не жарять політиків- корупціонерів , які довели росію до зубожіння , крім москви !
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25.08.2021 19:12
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пукнул не в попад
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25.08.2021 19:00 Ответить
А учасників російсько-української війни та прапор України можна зеленкою обливати? І що б ти зробила за таке?
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25.08.2021 19:01 Ответить
Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии - Цензор.НЕТ 8090
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25.08.2021 19:03 Ответить
Педро таких учасників по тюрмах розсадив
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03.09.2021 13:06 Ответить
ЗеЛя ссыкливый чмырь.он людей как огня боится ..скоро за шкирки его будем вытаскивать к народу. Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии - Цензор.НЕТ 3910
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25.08.2021 19:00 Ответить
Били, бьют и будут бить. Раньше это их совсем не волновало. Значит Порошенко на хорошем счету у Америки.
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25.08.2021 19:02 Ответить
Ага, тільки мудрий недонарід думає, що схопив Бога за бороду у2019-му...
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25.08.2021 19:05 Ответить
На политиков не нужно нападать, их нужно на электрическом стуле жарить. Вот это по демократически. В назидание другим. Демократия, двуличная ложь.
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25.08.2021 19:02 Ответить
Чому тоді у вас на росіі не жарять політиків- корупціонерів , які довели росію до зубожіння , крім москви !
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25.08.2021 19:12 Ответить
"Процветающая демократия" - это, конечно, очень хорошо... только Украина тут при чём ?
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25.08.2021 19:03 Ответить
Ну шо ,зекрысе сделали официальное предупреждение ,зесрань)так что не удивляйтесь,что зебобе так прямо начали сцать в морду западные политики
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25.08.2021 19:07 Ответить
Пам'ятаю , як при Янику обливали всіх опозиційних політиків зеленкою - відрами носили іі 😀
При цій , так заваній , зевладі нічого не змінилось , так як одні гопники невиховані керують країною !!
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25.08.2021 19:09 Ответить
А при Порошенку в тебе память відшибло
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03.09.2021 13:07 Ответить
Да с культурой поведения и общения у нас проблемы.
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25.08.2021 19:09 Ответить
Дело не столько в самом нападении, сколько в том, что напавшего спрятали то ли в ОПе, то ли в ДУПе. Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии - Цензор.НЕТ 5265
А какая вонючему и тупому зебилью разница? Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии - Цензор.НЕТ 2088
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25.08.2021 19:11 Ответить
Нападаючого відвели на Банкову , звідки він і з'явився !
Цей чернігівський вилупок зізнався , що зробив це за 800 доларів !
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25.08.2021 19:14 Ответить
Потрапиш в мусарню - сам зізнаєшся, за скільки Кеннеді застрелив...
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25.08.2021 23:55 Ответить
А офіс Президента України - коли став - "мусарнєю"??
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26.08.2021 01:31 Ответить
Не демократия: "По лицу экс-президента Швейцарии Мишлин Кальми-Ре размазали торт". Правда, это было в 2012, но разве в 2012 в Швейцарии не было демократии?

А вот более свежее, 2019 год: "В Австралии подросток разбил яйцо о голову сенатора Фрейзера Эннинга" ... Полагаю, такого много в Сети еще из самых демократических стран.
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25.08.2021 19:15 Ответить
Так, дійсно , сьогодні в Украіні не діє верхлвенство права і відбувається узурпація влади , де наглючо прибирають
опонентів , обливаючи зеленкою або кислотою !
У Петра Олексійовича є опіки очей другого ступеня !
От так у нас Зелена демократія , на жаль !
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25.08.2021 19:23 Ответить
Торт и яйцо -не зеЛенка ,так что на зекрысу теперь все будут сцать,даже союзники Украины -президент Эстонии начала этот марафон неприятия зегниды уже сегодня)
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25.08.2021 19:30 Ответить
Це вони про кого? Тому що навіть сам цензор видає безліч новин про побиття і ******* зеленкою найрізноманітніших персон. Раджу ознайомитись.
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25.08.2021 19:17 Ответить
Главное,что зекрыса знает)а зесрани знать не обязательно
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25.08.2021 19:20 Ответить
хто на каво напал? дэ цэ розбiйник?...
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25.08.2021 19:18 Ответить
У вовы применят тротуары - мужик сознается сколько ему Порох заплатил , он же не Пукач-герой
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25.08.2021 19:19 Ответить
Это уже пофиг,как как то сказала Санду зекрысе:" Об этом знаю я,знают Великобритания и США.."видео и сотни свидетелей,что менты гопника тащат в опу -как клеймо на лбу зебобы
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25.08.2021 19:24 Ответить
виявляється, ПустовгарЮ. - це тітушка з Козельця. Неодноразово був помічений під час рейдерських акцій; а в 2019-му був затриманий поліцією при рейдерському захоплені одного з сільгосппідприємств в Полтавській області
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25.08.2021 19:29 Ответить
А папашка у него умат -я в шоке,мой сын всегда был аполитичный,что на него нашлоооо...
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25.08.2021 19:32 Ответить
папашка не сказав, що його син - наркозалежний?
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25.08.2021 19:33 Ответить
Нет)оно по телефону только это промекало...а соседи сказали,что оно росло без мамы ,и папа в какой то секте -в общем ,обнять паскуду и плакать)))))
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25.08.2021 19:37 Ответить
Фактично, кагалу з ОПи прямо сказали не бикувати проти проукраїнської опозиції.
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25.08.2021 19:59 Ответить
Віктор Кононенко на Прямому. Розказує про додаткові обставини нападу на Порошенка. Дивитися тут, з часу 19:20 в правому нижньому кутку.
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25.08.2021 20:42 Ответить
Это говорит США, где во время как раз таки демократии была гражданская война два века назад.
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25.08.2021 22:21 Ответить
Тоді демократія ще не була процвітаючою.
Тоді демократи були расистами і звинувачували республіканців у прихильності до негрів.
Плакат 1856 року.
Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії - Цензор.НЕТ 5731
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25.08.2021 22:56 Ответить
Демократи - расисти? Вчи історію зебіл. Демократи пообіцяли і дали Їм волю.
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27.08.2021 04:06 Ответить
Ну, ти й гуморист!
Якщо не здатний навіть погуглити, то на, - тримай: "Історія расизму демократів".
Усе чітко розписано, як демократи-рабовласники Півдня розпочали громадянську війну проти республіканців Півночі. Ти думаєш, що президент Авраам Лінкольн, який звільнив негрів із рабства був демократом? Тоді ти клінічний ідіот. Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії - Цензор.НЕТ 4370
16 квітня 1862 року президент-республіканець Авраам Лінкольн підписав законопроект про скасування рабства у окрузі Колумбія. В Конгресі 99% республіканців проголосували "за", 83% демократів, - проголосували "проти".

https://www.conservapedia.com/History_of_Democrat_racism
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27.08.2021 04:42 Ответить
Точно, юморіст.
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27.08.2021 22:03 Ответить
То другоє...
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25.08.2021 23:59 Ответить
дорожку йому насип!
Хоча, за $800 - він місяць і без тебе обійдеться
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26.08.2021 00:02 Ответить
"Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии"--- а зебил у нас не политик, оно же шоумен и писькограй, так что к нему это не относится)))
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26.08.2021 01:38 Ответить
"Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії"

Вау! То виявляється у нас "процвітаюча демократія"??!!)))
А оце "...чи будь-яких членів суспільства..." - узагалі нівелює сенс цього, загалом беззмістовного, повідомлення.
Таке враження, що Петро вициганив ну хоча б що небудь, аби тов. Єлісєєв мав підстави ляпати про "заявление посольства США о нападении на пятого президента". Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії - Цензор.НЕТ 2369
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26.08.2021 10:42 Ответить
Власне, то у уже не перший раз, коли США та Європа нинішню зелену владу як кошеня, що нашкодило, лицем по асфальту возить. І, робить це цілком справедливо.
І тут справа не у тому, чи заплатила та влада гроші нападнику, чи ні. Справа у тому, що влада штучно створила видимість вини в усіх гріхах Порошенка. От ті 6 десятків висмоктаних з пальця справ проти 5-того президента, от ті усілякі народжені на Г+Г чутки про вбитого брата, переслідування людей, що були поруч з Порошенком. Так от усе це могло і може знайти корисних дурників, які будуть вимагати розправи, шаленіти від радощі від того, що нарешті ... і зеленкою облили.
Так от, до відома от цих корисних дурників із 73%: - закриють вам асоціацію з ЄС, закриють вам безвіз, кредити МВФ, будуть вам камні з неба, як у Криму.
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26.08.2021 13:59 Ответить
"Напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" у Києві, скоєний через його політичну діяльність; напад було здійснено групою осіб; акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського" - заявив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ під Печерським райвідділом поліції.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
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26.08.2021 15:50 Ответить
Заява адвокатів Петра Порошенка щодо скарги до Печерського райсуду про бездіяльність поліції, що полягає у відмові реєстрації злочину про напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" 24.08.2021р. у Києві, скоєний через його політичну діяльність.
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.
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26.08.2021 18:00 Ответить
 
 