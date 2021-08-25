Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії
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Політична опозиція є необхідною частиною демократії, нагадало посольство США в Україні.
Відповідне повідомлення опубліковано у Твіттері посольства, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.
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Будь ласка, зачекайте...
При цій , так заваній , зевладі нічого не змінилось , так як одні гопники невиховані керують країною !!
А какая вонючему и тупому зебилью разница?
Цей чернігівський вилупок зізнався , що зробив це за 800 доларів !
А вот более свежее, 2019 год: "В Австралии подросток разбил яйцо о голову сенатора Фрейзера Эннинга" ... Полагаю, такого много в Сети еще из самых демократических стран.
опонентів , обливаючи зеленкою або кислотою !
У Петра Олексійовича є опіки очей другого ступеня !
От так у нас Зелена демократія , на жаль !
Тоді демократи були расистами і звинувачували республіканців у прихильності до негрів.
Плакат 1856 року.
Якщо не здатний навіть погуглити, то на, - тримай: "Історія расизму демократів".
Усе чітко розписано, як демократи-рабовласники Півдня розпочали громадянську війну проти республіканців Півночі. Ти думаєш, що президент Авраам Лінкольн, який звільнив негрів із рабства був демократом? Тоді ти клінічний ідіот.
16 квітня 1862 року президент-республіканець Авраам Лінкольн підписав законопроект про скасування рабства у окрузі Колумбія. В Конгресі 99% республіканців проголосували "за", 83% демократів, - проголосували "проти".
https://www.conservapedia.com/History_of_Democrat_racism
Хоча, за $800 - він місяць і без тебе обійдеться
Вау! То виявляється у нас "процвітаюча демократія"??!!)))
А оце "...чи будь-яких членів суспільства..." - узагалі нівелює сенс цього, загалом беззмістовного, повідомлення.
Таке враження, що Петро вициганив ну хоча б що небудь, аби тов. Єлісєєв мав підстави ляпати про "заявление посольства США о нападении на пятого президента".
І тут справа не у тому, чи заплатила та влада гроші нападнику, чи ні. Справа у тому, що влада штучно створила видимість вини в усіх гріхах Порошенка. От ті 6 десятків висмоктаних з пальця справ проти 5-того президента, от ті усілякі народжені на Г+Г чутки про вбитого брата, переслідування людей, що були поруч з Порошенком. Так от усе це могло і може знайти корисних дурників, які будуть вимагати розправи, шаленіти від радощі від того, що нарешті ... і зеленкою облили.
Так от, до відома от цих корисних дурників із 73%: - закриють вам асоціацію з ЄС, закриють вам безвіз, кредити МВФ, будуть вам камні з неба, як у Криму.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.