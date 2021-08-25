Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії

Політична опозиція є необхідною частиною демократії, нагадало посольство США в Україні.

Відповідне повідомлення опубліковано у Твіттері посольства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.