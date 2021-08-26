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Все гипотезы о происхождении коронавируса остаются в силе, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Все гипотезы о происхождении коронавируса остаются в силе, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все гипотезы о происхождении COVID-19, включая возможность лабораторного утечки, остаются в силе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, но все гипотезы требуют дальнейшего выяснения и исследования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ", - сказал Райан.

Он отметил, что китайские ученые заявили, что проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ "с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований".

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN

14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения коронавируса. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.

Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане – правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения.

25 августа разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в нем она не смогла прийти к консенсусу по вопросу, был ли вирус создан в лаборатории, или возник естественным путем.

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А ну "Проффессорра-специалисты" вперёд! Поставим этот ВОЗ на место!🤗
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26.08.2021 08:11 Ответить
Так это бабуся в поселке Вухань скушала летючого кажана, причем сырого Все гипотезы о происхождении коронавируса остаются в силе, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9450
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26.08.2021 08:11 Ответить
То есть за Новосибирский ' вектор' даже вопроса не возникло???
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26.08.2021 08:23 Ответить
мгновенная реакция штаммов Ковид 19 еще ДО ПРИВИВОЧНОЙ КОМПАНИИ менять свой генотип и внутренний набор работы как тоне вяжется с природным происхождением Штамм Индия Британия Дельта еще больше доказали ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПРИРОДУ РУКОТВОРНОСТИ ВИРУСА и его штаммов и вариативности... Китай просто набрали в рот воды ибо понимают что за такие "ошибки" а может и умысел сопряженный с халатностью и пофигизмом может дурно оказаться на Китае в различных вариантах вплоть до военных принудительных мер... я только догадываюсь если станет на 100% понятно рукотворность вируса Ковид 19 в лаборатории Китая под Уханем и допускаю превентивную меру от группы радикалов террористов -способных даже провезти в Китай и взорвать грязную бомбу рядом с лабораторией- ядерную естественно...
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26.08.2021 08:29 Ответить
Китайцы подчистили все концы,даже врача обнаружившего вирус убили в тюрьме.
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26.08.2021 09:00 Ответить
 
 