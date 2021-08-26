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Усі гіпотези про походження коронавірусу залишаються чинними, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Усі гіпотези про походження коронавірусу залишаються чинними, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що всі гіпотези про походження COVID-19, включно з можливістю лабораторного витоку, залишаються чинними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян.

"Поточна ситуація така, що всі гіпотези щодо походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш імовірні, ніж інші, але всі гіпотези потребують подальшого з'ясування і дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ", - сказав Раян.

Він зазначив, що китайські вчені заявили, що проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у ВООЗ "з нетерпінням чекають новин від китайських колег про перебіг цих досліджень".

Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

Також читайте: Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times

14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження коронавірусу. Місія не змогла точно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

25 серпня розвідка США представила президенту Джо Байдену доповідь про походження коронавірусу, але в ньому вона не змогла прийти до консенсусу щодо питання, чи був вірус створений в лабораторії, чи виник природним шляхом.

Читайте: Поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні, - ВООЗ

Автор: Наталя Джума
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А ну "Проффессорра-специалисты" вперёд! Поставим этот ВОЗ на место!🤗
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26.08.2021 08:11 Відповісти
Так это бабуся в поселке Вухань скушала летючого кажана, причем сырого Все гипотезы о происхождении коронавируса остаются в силе, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9450
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26.08.2021 08:11 Відповісти
То есть за Новосибирский ' вектор' даже вопроса не возникло???
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26.08.2021 08:23 Відповісти
мгновенная реакция штаммов Ковид 19 еще ДО ПРИВИВОЧНОЙ КОМПАНИИ менять свой генотип и внутренний набор работы как тоне вяжется с природным происхождением Штамм Индия Британия Дельта еще больше доказали ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПРИРОДУ РУКОТВОРНОСТИ ВИРУСА и его штаммов и вариативности... Китай просто набрали в рот воды ибо понимают что за такие "ошибки" а может и умысел сопряженный с халатностью и пофигизмом может дурно оказаться на Китае в различных вариантах вплоть до военных принудительных мер... я только догадываюсь если станет на 100% понятно рукотворность вируса Ковид 19 в лаборатории Китая под Уханем и допускаю превентивную меру от группы радикалов террористов -способных даже провезти в Китай и взорвать грязную бомбу рядом с лабораторией- ядерную естественно...
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26.08.2021 08:29 Відповісти
Китайцы подчистили все концы,даже врача обнаружившего вирус убили в тюрьме.
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26.08.2021 09:00 Відповісти
 
 