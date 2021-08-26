Усі гіпотези про походження коронавірусу залишаються чинними, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що всі гіпотези про походження COVID-19, включно з можливістю лабораторного витоку, залишаються чинними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян.

"Поточна ситуація така, що всі гіпотези щодо походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш імовірні, ніж інші, але всі гіпотези потребують подальшого з'ясування і дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ", - сказав Раян.

Він зазначив, що китайські вчені заявили, що проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у ВООЗ "з нетерпінням чекають новин від китайських колег про перебіг цих досліджень".

Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

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14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження коронавірусу. Місія не змогла точно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

25 серпня розвідка США представила президенту Джо Байдену доповідь про походження коронавірусу, але в ньому вона не змогла прийти до консенсусу щодо питання, чи був вірус створений в лабораторії, чи виник природним шляхом.

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