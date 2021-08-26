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YouTube удалил более 1 млн видео с фейками о COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

YouTube удалил более 1 млн видео с фейками о COVID-19

С февраля 2020 года американский видеохостинг YouTube удалил более миллиона видео, содержащих опасную дезинформацию на тему коронавируса и пандемии.

Об этом сообщил главный директор по продуктам YouTube Нил Магон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Дезинформация... распространяется во все общественные сферы, иногда прорываясь в сообщества с огромной скоростью", - написал представитель компании.

В то же время Магон утверждает, что в целом "плохой контент" составляет лишь небольшой процент содержания материалов на YouTube: "Плохой контент составляет лишь крошечный процент из миллиардов видеороликов на YouTube (примерно 0,16-0,18% от общего числа просмотров оказывается содержанием, которое нарушает нашу политику)".

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Он добавил, что YouTube ежеквартально удаляет около 10 млн видео, "большинство из которых даже не достигает 10 просмотров". Магон также указал, что удаление дезинформации - это лишь один из аспектов подхода компании. YouTube также работает над "сбором информации из надежных источников и сокращением распространения видео с вредной дезинформацией".

Критерием для принятия решения о том, какая информация о COVID-19 является вредной, является "консенсус экспертов организаций в области здравоохранения", таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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"Наши правила сфокусированы на удалении видео, которые могут непосредственно привести к серьезному вреду в реальном мире", - пояснил Магон. В качестве примера он назвал ролики, рекламирующие "лекарство" от COVID-19, или выступления, в которых ставится под сомнение само наличие пандемии в мире.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Кстати как вам:
канал Остапа Стахива был заблокирован за размещение видео о протестах во Франции и Греции против ущемления прав невакцинированых.Это что за беспредел?
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26.08.2021 17:14
+8
Удалили всю правду как всегда. А оставили брехню скоты. Уже набили карманы по самое небалуй!
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26.08.2021 17:33
+8
Критерієм для прийняття рішення щодо того, яка інформація є шкідливою, був "консенсус експертів організацій в галузі охорони здоров'я", таких, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Джерело: https://censor.net/ua/n3284717

Тобто, якщо (уявимо гіпотетично) є зговір акціонерів і чиновників ВООЗ, то викрити їх через глобальні мережі вже неможливо. А окремі ЗМІ з не значною частиною читачів чи глядачів не зможуть вплинути на ситуацію. Де ж хваленна в демократичних країнах свобода слова і думки? Де вільна дискусія? Бо лише аргументованою дискусією можна знайти істину. А власники найбільших інформаційних мереж її (істину) ховають. Хіба це - не зговір?
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26.08.2021 19:20
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Я ТРАНСВАКС!
Я не вакцинирован, но идентифицирую себя как вакцинированный.
Я требую: уважать мой выбор и выдать мне соответствующую справку, ковидный паспорт и все необходимые QR-коды!
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26.08.2021 16:49 Ответить
Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. (с)
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26.08.2021 17:24 Ответить
Ютуб не любит правду про барановирус,поэтому и удаляет её.
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26.08.2021 17:11 Ответить
Просьба к овце-арабексе повторить этот пост, когда ты либо твои родные будете подыхать в больничке от, как ты пишешь,"барановируса"
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26.08.2021 19:51 Ответить
Просьба к овце-арабексе

Если ты сразу переходишь к оскорблениям,значит ты глупое существо,не понимающее,что вообще сейчас происходит на планете.
Просьба к овце-арабексе повторить этот пост, когда ты либо твои родные будете подыхать в больничке от, как ты пишешь,"барановируса"

Если бы ты был умный,то тебе нельзя было бы запудрить мозги.
Если осилишь эту статью о вирусах, Статья доктора Стефана Ланка 2020 опровергает заблуждение о вирусах.
то поймёшь,как жёстко нас нае@ывают.
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26.08.2021 20:54 Ответить
Вот эта, похоже, осилила
В Орле от СПИДа умерла одна из самых знаменитых отрицательниц ВИЧ-инфекции Софья Мясковская. Об этом сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте». Ее смерть стала одной из самых обсуждаемых тем в пабликах, посвященных ВИЧ-диссидентству. «Широкую известность она приобрела за счет упорного отказа от профилактики и лечения ВИЧ, в результате чего им заразились и погибли от СПИДа двое ее малолетних сыновей (3 года 10 месяцев и полгода), - сообщается в группе. - Софья умерла, не дожив до 37 лет, от двусторонней пневмонии на фоне СПИДа». Многих потряс эпизод, когда после смерти старшего сына Софья пыталась в публичном пространстве отрицать это, представив свое сообщение о смерти ребенка как «шутку» и «проверку».
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26.08.2021 21:28 Ответить
Что за сайт? На Кипре говорят по-французски? Почему на сайте нет данных об адресе, кто редактор, кто владелец? Обычный сайт-фейкомёт, при чем, сделанный какими-то папуасами на коленке из стандартного шаблона ВолдПресс.
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26.08.2021 22:27 Ответить
Бот,ну как же ты хочешь грузануть всех,кто против оболванивания по барановирусу.
Этот сайт является блогом.Какие в *опу тебе должны адреса размещать?
Если бы ты был внимательным,то увидел бы ссылку на источник.А вот у источника есть адрес,можешь его увидеть в самом низу по ссылке: Статьи о свободе
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27.08.2021 19:34 Ответить
Ты эту статью , баранобеска, свлему лечащему психиатру покажи, он поймет и, возможно, поможет.))
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26.08.2021 23:56 Ответить
Барановирус - дебилдетект.
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26.08.2021 21:48 Ответить
Навіть совіти не зафарбовували слово з трьох букв на паркані,хоча кожному було ясно,шо то паркан,а не...
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26.08.2021 17:11 Ответить
Кстати как вам:
канал Остапа Стахива был заблокирован за размещение видео о протестах во Франции и Греции против ущемления прав невакцинированых.Это что за беспредел?
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26.08.2021 17:14 Ответить
А это такой сговор биг тек, привыкаем. В Австралии вообще фашизм ковидный. Поищите.
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26.08.2021 18:36 Ответить
Кто такая Остапа Стахива?
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26.08.2021 22:33 Ответить
Журналист Остап Стахив,который развенчал ложь СМИ о якобы переполненной больнице больными коронавирусом в Западной Украине.Поехал туда и увидел практически пустую больницу.Вот его блог на Ютубе. https://www.youtube.com/user/ostakhiv
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27.08.2021 19:43 Ответить
"Чесні-пречесні", "незаангажовані", "незалежні", "об*єктивні", "професійні" і т.д. медіа не повідомляють і іншим не дозволяють.
Протести в різних країнах.
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27.08.2021 05:11 Ответить
Удалили всю правду как всегда. А оставили брехню скоты. Уже набили карманы по самое небалуй!
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26.08.2021 17:33 Ответить
Ублюдки из биг тек удаляют всю альтернативную информацию о ковиде, должен быть только страх источаемый продажными СМИ никак не нажрутся фарм компании.
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26.08.2021 18:38 Ответить
Критерієм для прийняття рішення щодо того, яка інформація є шкідливою, був "консенсус експертів організацій в галузі охорони здоров'я", таких, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Джерело: https://censor.net/ua/n3284717

Тобто, якщо (уявимо гіпотетично) є зговір акціонерів і чиновників ВООЗ, то викрити їх через глобальні мережі вже неможливо. А окремі ЗМІ з не значною частиною читачів чи глядачів не зможуть вплинути на ситуацію. Де ж хваленна в демократичних країнах свобода слова і думки? Де вільна дискусія? Бо лише аргументованою дискусією можна знайти істину. А власники найбільших інформаційних мереж її (істину) ховають. Хіба це - не зговір?
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26.08.2021 19:20 Ответить
Ковід 19 це тепер як свята корова для індусів - не дай Бог щось погане сказати про ковідоістерію, а ще більше засумніватися в його (короновіруса) існуванні YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 7653
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26.08.2021 21:19 Ответить
Не йдеться про =погане=.
Справа в тому, що не можна висловлювати іншу думку і ставити запитання щодо "боротьби".
У нас же аусвайс з 1-го вересня. Що Вам сказати ... Люди в шоці. Логіки взагалі нема.

В ресторанах від працівників не вимагатимуть бовтушку - дуже бракує персоналу. Але нештрикнутих відвідувачів не пустять ні в зал, ні на терасу. Тобто, готувати їм їсти і сервуватимуть їх нещеплені. Одна пише (працює в ресторані): отже, працювати я можу без укольчика, а прийти з друзями посиліти - ні.

Діти в школі граються на подвір*ї без шмат, але в класах мусять у них бути. Логіка де ?

І такого - повно.

+ Сьогодні прочитала, що в Онтаріо поліцаї мусово мають штрикатися, а в Квебеку - ні.
То в чому "боротьба", коли профспілки, роботодавці, політики приймають рішення. Там - одне, в іншому місці - інше.

Я пишу про це з минулого року. Коменти труть, мене банять.
Але ковід - це велика політика, від медицини там нічого нема. При тому, що вірус є.
Тільки те, що робиться навколо нього, не налазить на голову. Притомним людям.
Стаду якраз дуже добре зайшло.
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27.08.2021 05:17 Ответить
СКІЛЬКИ ВЖЕ ГРОШЕЙ ЗАРОБИЛИ НА ЦІЙ КОВІДОІСТЕРІЇ (МАСКИ, АНИСЕПТИКИ,
ВАКЦИНИ, ЛІКИ) - МІЛІАРДИ І МІЛІАРДИ, А ПЛАНУЮТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ.

ВИ ЩАСЛИВІ? А ВОНИ - ТАК YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 6075
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26.08.2021 21:21 Ответить
Это только начало
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26.08.2021 22:59 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 839
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26.08.2021 22:28 Ответить
Якби YouTube працював у 16 столітті, він би видаляв усі відео з інформацією про те, що Земля кругла, і обертається навколо Сонця.

YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 6078
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26.08.2021 23:41 Ответить
А про плоскую Землю? YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 1103
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26.08.2021 23:55 Ответить
Без питань. YouTube не видаляє теорії про пласку Землю.

Из-за YouTube в мире растет количество сторонников теории плоской Земли - ученые

В мире стремительно растет количество людей, которые верят в гипотезу, что Земля плоская: ученые провели исследования и выяснили, что причиной этого явления является видеохостинг YouTube. YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 8835

Как пишет The Guardian, ученые под руководством профессора Эшли Ландрум из Техасского технического университета провели исследование, в рамках которого опросили 30 сторонников теории плоской Земли.
Опросы ученые провели в 2017 году во время ежегодной «конференции» сторонников плоской Земли в городке Роли, Северная Каролина.
Люди рассказывали о том, как убедились, что Земля - ​​это не большой шар, вращающийся в пространстве, а большой плоский диск, который «делает почти то же самое».
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27.08.2021 00:18 Ответить
Таким образом, ты сам опроверг свой верхний пост YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 5410
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27.08.2021 00:20 Ответить
Ну, здрастє!
Я написав, що YouTube видаляв би правду про те, що Земля кругла. І залишав би теорії, що вона пласка. Так він, виходить, і досі це робить! Що я підтвердив пруфом.
Тепер обгрунтуй, що YouTube настільки правдивий, що видаляє не тільки гіпотези про коронавірус, а також всю іншу, так би мовити, "дезінформацію".
Але ж ні, - видаляється тілько про Ковід. Про все інше, - будь ласка.
В чому причина такої вибірковості? Можеш пояснити?
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27.08.2021 00:33 Ответить
А почему Ютуб сейчас не удаляет этот бред про то, что Земля плоская, что американцы не были на Луне и прочие фейки, типа теорий заговоров и т.п.? YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 9104
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27.08.2021 08:51 Ответить
От ти сам і підтвердив мої слова. YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 2642
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27.08.2021 14:02 Ответить
 
 