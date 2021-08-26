YouTube удалил более 1 млн видео с фейками о COVID-19

С февраля 2020 года американский видеохостинг YouTube удалил более миллиона видео, содержащих опасную дезинформацию на тему коронавируса и пандемии.

Об этом сообщил главный директор по продуктам YouTube Нил Магон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Дезинформация... распространяется во все общественные сферы, иногда прорываясь в сообщества с огромной скоростью", - написал представитель компании.

В то же время Магон утверждает, что в целом "плохой контент" составляет лишь небольшой процент содержания материалов на YouTube: "Плохой контент составляет лишь крошечный процент из миллиардов видеороликов на YouTube (примерно 0,16-0,18% от общего числа просмотров оказывается содержанием, которое нарушает нашу политику)".

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Он добавил, что YouTube ежеквартально удаляет около 10 млн видео, "большинство из которых даже не достигает 10 просмотров". Магон также указал, что удаление дезинформации - это лишь один из аспектов подхода компании. YouTube также работает над "сбором информации из надежных источников и сокращением распространения видео с вредной дезинформацией".

Критерием для принятия решения о том, какая информация о COVID-19 является вредной, является "консенсус экспертов организаций в области здравоохранения", таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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"Наши правила сфокусированы на удалении видео, которые могут непосредственно привести к серьезному вреду в реальном мире", - пояснил Магон. В качестве примера он назвал ролики, рекламирующие "лекарство" от COVID-19, или выступления, в которых ставится под сомнение само наличие пандемии в мире.