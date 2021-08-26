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YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19

З лютого 2020 року американський відеохостинг YouTube видалив понад мільйон відео, що містять небезпечну дезінформацію на тему коронавірусу і пандемії.

Про це повідомив головний директор з продуктів YouTube Ніл Магон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Дезінформація перейшла від маргінального напрямку до основного... Тепер вона поширюється у всі суспільні сфери, іноді прориваючись у спільноти з величезною швидкістю", — написав представник компанії.

Водночас Магон стверджує, що загалом "поганий контент" становить лише невеликий відсоток вмісту матеріалів на YouTube: "Поганий контент становить лише крихітний відсоток з мільярдів відеороликів на YouTube (приблизно 0,16-0,18% від загальної кількості переглядів виявляється вмістом, який порушує нашу політику)".

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Він додав, що YouTube щоквартально видаляє близько 10 мільйонів відео, "більшість з яких навіть не досягає 10 переглядів". Магон також вказав, що видалення дезінформації — це лише один із аспектів підходу компанії. YouTube також працює над "збиранням інформації з надійних джерел та скороченням поширення відео зі шкідливою дезінформацією".

Критерієм для прийняття рішення щодо того, яка інформація є шкідливою, був "консенсус експертів організацій в галузі охорони здоров'я", таких, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"Наші правила сфокусовані на видаленні відео, які можуть безпосередньо призвести до серйозної шкоди в реальному світі", — пояснив Магон. Як приклад він назвав ролики, що рекламують "ліки" від COVID-19, або виступи, в яких ставиться під сумнів сама наявність пандемії у світі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Кстати как вам:
канал Остапа Стахива был заблокирован за размещение видео о протестах во Франции и Греции против ущемления прав невакцинированых.Это что за беспредел?
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26.08.2021 17:14
+8
Удалили всю правду как всегда. А оставили брехню скоты. Уже набили карманы по самое небалуй!
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26.08.2021 17:33
+8
Критерієм для прийняття рішення щодо того, яка інформація є шкідливою, був "консенсус експертів організацій в галузі охорони здоров'я", таких, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Джерело: https://censor.net/ua/n3284717

Тобто, якщо (уявимо гіпотетично) є зговір акціонерів і чиновників ВООЗ, то викрити їх через глобальні мережі вже неможливо. А окремі ЗМІ з не значною частиною читачів чи глядачів не зможуть вплинути на ситуацію. Де ж хваленна в демократичних країнах свобода слова і думки? Де вільна дискусія? Бо лише аргументованою дискусією можна знайти істину. А власники найбільших інформаційних мереж її (істину) ховають. Хіба це - не зговір?
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26.08.2021 19:20
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Я ТРАНСВАКС!
Я не вакцинирован, но идентифицирую себя как вакцинированный.
Я требую: уважать мой выбор и выдать мне соответствующую справку, ковидный паспорт и все необходимые QR-коды!
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26.08.2021 16:49 Відповісти
Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. (с)
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26.08.2021 17:24 Відповісти
Ютуб не любит правду про барановирус,поэтому и удаляет её.
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26.08.2021 17:11 Відповісти
Просьба к овце-арабексе повторить этот пост, когда ты либо твои родные будете подыхать в больничке от, как ты пишешь,"барановируса"
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26.08.2021 19:51 Відповісти
Просьба к овце-арабексе

Если ты сразу переходишь к оскорблениям,значит ты глупое существо,не понимающее,что вообще сейчас происходит на планете.
Просьба к овце-арабексе повторить этот пост, когда ты либо твои родные будете подыхать в больничке от, как ты пишешь,"барановируса"

Если бы ты был умный,то тебе нельзя было бы запудрить мозги.
Если осилишь эту статью о вирусах, Статья доктора Стефана Ланка 2020 опровергает заблуждение о вирусах.
то поймёшь,как жёстко нас нае@ывают.
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26.08.2021 20:54 Відповісти
Вот эта, похоже, осилила
В Орле от СПИДа умерла одна из самых знаменитых отрицательниц ВИЧ-инфекции Софья Мясковская. Об этом сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте». Ее смерть стала одной из самых обсуждаемых тем в пабликах, посвященных ВИЧ-диссидентству. «Широкую известность она приобрела за счет упорного отказа от профилактики и лечения ВИЧ, в результате чего им заразились и погибли от СПИДа двое ее малолетних сыновей (3 года 10 месяцев и полгода), - сообщается в группе. - Софья умерла, не дожив до 37 лет, от двусторонней пневмонии на фоне СПИДа». Многих потряс эпизод, когда после смерти старшего сына Софья пыталась в публичном пространстве отрицать это, представив свое сообщение о смерти ребенка как «шутку» и «проверку».
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26.08.2021 21:28 Відповісти
Что за сайт? На Кипре говорят по-французски? Почему на сайте нет данных об адресе, кто редактор, кто владелец? Обычный сайт-фейкомёт, при чем, сделанный какими-то папуасами на коленке из стандартного шаблона ВолдПресс.
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26.08.2021 22:27 Відповісти
Бот,ну как же ты хочешь грузануть всех,кто против оболванивания по барановирусу.
Этот сайт является блогом.Какие в *опу тебе должны адреса размещать?
Если бы ты был внимательным,то увидел бы ссылку на источник.А вот у источника есть адрес,можешь его увидеть в самом низу по ссылке: Статьи о свободе
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27.08.2021 19:34 Відповісти
Ты эту статью , баранобеска, свлему лечащему психиатру покажи, он поймет и, возможно, поможет.))
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26.08.2021 23:56 Відповісти
Барановирус - дебилдетект.
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26.08.2021 21:48 Відповісти
Навіть совіти не зафарбовували слово з трьох букв на паркані,хоча кожному було ясно,шо то паркан,а не...
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26.08.2021 17:11 Відповісти
Кстати как вам:
канал Остапа Стахива был заблокирован за размещение видео о протестах во Франции и Греции против ущемления прав невакцинированых.Это что за беспредел?
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26.08.2021 17:14 Відповісти
А это такой сговор биг тек, привыкаем. В Австралии вообще фашизм ковидный. Поищите.
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26.08.2021 18:36 Відповісти
Кто такая Остапа Стахива?
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26.08.2021 22:33 Відповісти
Журналист Остап Стахив,который развенчал ложь СМИ о якобы переполненной больнице больными коронавирусом в Западной Украине.Поехал туда и увидел практически пустую больницу.Вот его блог на Ютубе. https://www.youtube.com/user/ostakhiv
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27.08.2021 19:43 Відповісти
"Чесні-пречесні", "незаангажовані", "незалежні", "об*єктивні", "професійні" і т.д. медіа не повідомляють і іншим не дозволяють.
Протести в різних країнах.
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27.08.2021 05:11 Відповісти
Удалили всю правду как всегда. А оставили брехню скоты. Уже набили карманы по самое небалуй!
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26.08.2021 17:33 Відповісти
Ублюдки из биг тек удаляют всю альтернативную информацию о ковиде, должен быть только страх источаемый продажными СМИ никак не нажрутся фарм компании.
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26.08.2021 18:38 Відповісти
Критерієм для прийняття рішення щодо того, яка інформація є шкідливою, був "консенсус експертів організацій в галузі охорони здоров'я", таких, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Джерело: https://censor.net/ua/n3284717

Тобто, якщо (уявимо гіпотетично) є зговір акціонерів і чиновників ВООЗ, то викрити їх через глобальні мережі вже неможливо. А окремі ЗМІ з не значною частиною читачів чи глядачів не зможуть вплинути на ситуацію. Де ж хваленна в демократичних країнах свобода слова і думки? Де вільна дискусія? Бо лише аргументованою дискусією можна знайти істину. А власники найбільших інформаційних мереж її (істину) ховають. Хіба це - не зговір?
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26.08.2021 19:20 Відповісти
Ковід 19 це тепер як свята корова для індусів - не дай Бог щось погане сказати про ковідоістерію, а ще більше засумніватися в його (короновіруса) існуванні YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 7653
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26.08.2021 21:19 Відповісти
Не йдеться про =погане=.
Справа в тому, що не можна висловлювати іншу думку і ставити запитання щодо "боротьби".
У нас же аусвайс з 1-го вересня. Що Вам сказати ... Люди в шоці. Логіки взагалі нема.

В ресторанах від працівників не вимагатимуть бовтушку - дуже бракує персоналу. Але нештрикнутих відвідувачів не пустять ні в зал, ні на терасу. Тобто, готувати їм їсти і сервуватимуть їх нещеплені. Одна пише (працює в ресторані): отже, працювати я можу без укольчика, а прийти з друзями посиліти - ні.

Діти в школі граються на подвір*ї без шмат, але в класах мусять у них бути. Логіка де ?

І такого - повно.

+ Сьогодні прочитала, що в Онтаріо поліцаї мусово мають штрикатися, а в Квебеку - ні.
То в чому "боротьба", коли профспілки, роботодавці, політики приймають рішення. Там - одне, в іншому місці - інше.

Я пишу про це з минулого року. Коменти труть, мене банять.
Але ковід - це велика політика, від медицини там нічого нема. При тому, що вірус є.
Тільки те, що робиться навколо нього, не налазить на голову. Притомним людям.
Стаду якраз дуже добре зайшло.
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27.08.2021 05:17 Відповісти
СКІЛЬКИ ВЖЕ ГРОШЕЙ ЗАРОБИЛИ НА ЦІЙ КОВІДОІСТЕРІЇ (МАСКИ, АНИСЕПТИКИ,
ВАКЦИНИ, ЛІКИ) - МІЛІАРДИ І МІЛІАРДИ, А ПЛАНУЮТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ.

ВИ ЩАСЛИВІ? А ВОНИ - ТАК YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 6075
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26.08.2021 21:21 Відповісти
Это только начало
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26.08.2021 22:59 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 839
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26.08.2021 22:28 Відповісти
Якби YouTube працював у 16 столітті, він би видаляв усі відео з інформацією про те, що Земля кругла, і обертається навколо Сонця.

YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 6078
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26.08.2021 23:41 Відповісти
А про плоскую Землю? YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 1103
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26.08.2021 23:55 Відповісти
Без питань. YouTube не видаляє теорії про пласку Землю.

Из-за YouTube в мире растет количество сторонников теории плоской Земли - ученые

В мире стремительно растет количество людей, которые верят в гипотезу, что Земля плоская: ученые провели исследования и выяснили, что причиной этого явления является видеохостинг YouTube. YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 8835

Как пишет The Guardian, ученые под руководством профессора Эшли Ландрум из Техасского технического университета провели исследование, в рамках которого опросили 30 сторонников теории плоской Земли.
Опросы ученые провели в 2017 году во время ежегодной «конференции» сторонников плоской Земли в городке Роли, Северная Каролина.
Люди рассказывали о том, как убедились, что Земля - ​​это не большой шар, вращающийся в пространстве, а большой плоский диск, который «делает почти то же самое».
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27.08.2021 00:18 Відповісти
Таким образом, ты сам опроверг свой верхний пост YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 5410
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27.08.2021 00:20 Відповісти
Ну, здрастє!
Я написав, що YouTube видаляв би правду про те, що Земля кругла. І залишав би теорії, що вона пласка. Так він, виходить, і досі це робить! Що я підтвердив пруфом.
Тепер обгрунтуй, що YouTube настільки правдивий, що видаляє не тільки гіпотези про коронавірус, а також всю іншу, так би мовити, "дезінформацію".
Але ж ні, - видаляється тілько про Ковід. Про все інше, - будь ласка.
В чому причина такої вибірковості? Можеш пояснити?
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27.08.2021 00:33 Відповісти
А почему Ютуб сейчас не удаляет этот бред про то, что Земля плоская, что американцы не были на Луне и прочие фейки, типа теорий заговоров и т.п.? YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 9104
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27.08.2021 08:51 Відповісти
От ти сам і підтвердив мої слова. YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19 - Цензор.НЕТ 2642
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27.08.2021 14:02 Відповісти
 
 