YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19

З лютого 2020 року американський відеохостинг YouTube видалив понад мільйон відео, що містять небезпечну дезінформацію на тему коронавірусу і пандемії.

Про це повідомив головний директор з продуктів YouTube Ніл Магон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Дезінформація перейшла від маргінального напрямку до основного... Тепер вона поширюється у всі суспільні сфери, іноді прориваючись у спільноти з величезною швидкістю", — написав представник компанії.

Водночас Магон стверджує, що загалом "поганий контент" становить лише невеликий відсоток вмісту матеріалів на YouTube: "Поганий контент становить лише крихітний відсоток з мільярдів відеороликів на YouTube (приблизно 0,16-0,18% від загальної кількості переглядів виявляється вмістом, який порушує нашу політику)".

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Він додав, що YouTube щоквартально видаляє близько 10 мільйонів відео, "більшість з яких навіть не досягає 10 переглядів". Магон також вказав, що видалення дезінформації — це лише один із аспектів підходу компанії. YouTube також працює над "збиранням інформації з надійних джерел та скороченням поширення відео зі шкідливою дезінформацією".

Критерієм для прийняття рішення щодо того, яка інформація є шкідливою, був "консенсус експертів організацій в галузі охорони здоров'я", таких, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"Наші правила сфокусовані на видаленні відео, які можуть безпосередньо призвести до серйозної шкоди в реальному світі", — пояснив Магон. Як приклад він назвав ролики, що рекламують "ліки" від COVID-19, або виступи, в яких ставиться під сумнів сама наявність пандемії у світі.