YouTube видалив понад 1 млн відео з фейками про COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
З лютого 2020 року американський відеохостинг YouTube видалив понад мільйон відео, що містять небезпечну дезінформацію на тему коронавірусу і пандемії.
Про це повідомив головний директор з продуктів YouTube Ніл Магон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Дезінформація перейшла від маргінального напрямку до основного... Тепер вона поширюється у всі суспільні сфери, іноді прориваючись у спільноти з величезною швидкістю", — написав представник компанії.
Водночас Магон стверджує, що загалом "поганий контент" становить лише невеликий відсоток вмісту матеріалів на YouTube: "Поганий контент становить лише крихітний відсоток з мільярдів відеороликів на YouTube (приблизно 0,16-0,18% від загальної кількості переглядів виявляється вмістом, який порушує нашу політику)".
Він додав, що YouTube щоквартально видаляє близько 10 мільйонів відео, "більшість з яких навіть не досягає 10 переглядів". Магон також вказав, що видалення дезінформації — це лише один із аспектів підходу компанії. YouTube також працює над "збиранням інформації з надійних джерел та скороченням поширення відео зі шкідливою дезінформацією".
Критерієм для прийняття рішення щодо того, яка інформація є шкідливою, був "консенсус експертів організацій в галузі охорони здоров'я", таких, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
"Наші правила сфокусовані на видаленні відео, які можуть безпосередньо призвести до серйозної шкоди в реальному світі", — пояснив Магон. Як приклад він назвав ролики, що рекламують "ліки" від COVID-19, або виступи, в яких ставиться під сумнів сама наявність пандемії у світі.
Будь ласка, зачекайте...
Я не вакцинирован, но идентифицирую себя как вакцинированный.
Я требую: уважать мой выбор и выдать мне соответствующую справку, ковидный паспорт и все необходимые QR-коды!
Если ты сразу переходишь к оскорблениям,значит ты глупое существо,не понимающее,что вообще сейчас происходит на планете.
Просьба к овце-арабексе повторить этот пост, когда ты либо твои родные будете подыхать в больничке от, как ты пишешь,"барановируса"
Если бы ты был умный,то тебе нельзя было бы запудрить мозги.
Если осилишь эту статью о вирусах, Статья доктора Стефана Ланка 2020 опровергает заблуждение о вирусах.
то поймёшь,как жёстко нас нае@ывают.
В Орле от СПИДа умерла одна из самых знаменитых отрицательниц ВИЧ-инфекции Софья Мясковская. Об этом сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте». Ее смерть стала одной из самых обсуждаемых тем в пабликах, посвященных ВИЧ-диссидентству. «Широкую известность она приобрела за счет упорного отказа от профилактики и лечения ВИЧ, в результате чего им заразились и погибли от СПИДа двое ее малолетних сыновей (3 года 10 месяцев и полгода), - сообщается в группе. - Софья умерла, не дожив до 37 лет, от двусторонней пневмонии на фоне СПИДа». Многих потряс эпизод, когда после смерти старшего сына Софья пыталась в публичном пространстве отрицать это, представив свое сообщение о смерти ребенка как «шутку» и «проверку».
Этот сайт является блогом.Какие в *опу тебе должны адреса размещать?
Если бы ты был внимательным,то увидел бы ссылку на источник.А вот у источника есть адрес,можешь его увидеть в самом низу по ссылке: Статьи о свободе
канал Остапа Стахива был заблокирован за размещение видео о протестах во Франции и Греции против ущемления прав невакцинированых.Это что за беспредел?
Протести в різних країнах.
Тобто, якщо (уявимо гіпотетично) є зговір акціонерів і чиновників ВООЗ, то викрити їх через глобальні мережі вже неможливо. А окремі ЗМІ з не значною частиною читачів чи глядачів не зможуть вплинути на ситуацію. Де ж хваленна в демократичних країнах свобода слова і думки? Де вільна дискусія? Бо лише аргументованою дискусією можна знайти істину. А власники найбільших інформаційних мереж її (істину) ховають. Хіба це - не зговір?
Справа в тому, що не можна висловлювати іншу думку і ставити запитання щодо "боротьби".
У нас же аусвайс з 1-го вересня. Що Вам сказати ... Люди в шоці. Логіки взагалі нема.
В ресторанах від працівників не вимагатимуть бовтушку - дуже бракує персоналу. Але нештрикнутих відвідувачів не пустять ні в зал, ні на терасу. Тобто, готувати їм їсти і сервуватимуть їх нещеплені. Одна пише (працює в ресторані): отже, працювати я можу без укольчика, а прийти з друзями посиліти - ні.
Діти в школі граються на подвір*ї без шмат, але в класах мусять у них бути. Логіка де ?
І такого - повно.
+ Сьогодні прочитала, що в Онтаріо поліцаї мусово мають штрикатися, а в Квебеку - ні.
То в чому "боротьба", коли профспілки, роботодавці, політики приймають рішення. Там - одне, в іншому місці - інше.
Я пишу про це з минулого року. Коменти труть, мене банять.
Але ковід - це велика політика, від медицини там нічого нема. При тому, що вірус є.
Тільки те, що робиться навколо нього, не налазить на голову. Притомним людям.
Стаду якраз дуже добре зайшло.
ВАКЦИНИ, ЛІКИ) - МІЛІАРДИ І МІЛІАРДИ, А ПЛАНУЮТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ.
ВИ ЩАСЛИВІ? А ВОНИ - ТАК
Из-за YouTube в мире растет количество сторонников теории плоской Земли - ученые
В мире стремительно растет количество людей, которые верят в гипотезу, что Земля плоская: ученые провели исследования и выяснили, что причиной этого явления является видеохостинг YouTube.
Как пишет The Guardian, ученые под руководством профессора Эшли Ландрум из Техасского технического университета провели исследование, в рамках которого опросили 30 сторонников теории плоской Земли.
Опросы ученые провели в 2017 году во время ежегодной «конференции» сторонников плоской Земли в городке Роли, Северная Каролина.
Люди рассказывали о том, как убедились, что Земля - это не большой шар, вращающийся в пространстве, а большой плоский диск, который «делает почти то же самое».
Я написав, що YouTube видаляв би правду про те, що Земля кругла. І залишав би теорії, що вона пласка. Так він, виходить, і досі це робить! Що я підтвердив пруфом.
Тепер обгрунтуй, що YouTube настільки правдивий, що видаляє не тільки гіпотези про коронавірус, а також всю іншу, так би мовити, "дезінформацію".
Але ж ні, - видаляється тілько про Ковід. Про все інше, - будь ласка.
В чому причина такої вибірковості? Можеш пояснити?