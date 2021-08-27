Украинка Марьяна Шевчук выиграла второе золото для Украины на Паралимпиаде в Токио
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Спортсменка одержала уверенную победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISPORT.
В первой попытке Шевчук подняла 125 килограммов, а вторую и третью ей не засчитали.
Напомним, Шевчук - победительница чемпионатов мира и Европы. На Паралимпиаде-2016 в Рио она заняла четвертое место.
Стоит отметить, что это вторая золотая медаль Украины на Паралимпийских играх. Ранее золото нашей команде принесла пловчиха Елизавета Мерешко.
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Паралимпийские игры - 2020 в Токио 24 августа 2021 г. - 5 сентября 2021 г.
Тем не менее, спортивная база у нас еще есть, ведь тем же параолимпийцам есть где тренироваться и есть кому их тренировать, но в сложившихся экономических условиях только параолимпийцам это и интересно.
Хотя, с другой стороны есть такие страны, как РФ и Китай, где массовый спорт развит относительно плохо, даже дети массово болеют хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но в Олимпийский спорт, как средство пропаганды, вливается огромное количество бабла, и поэтому они тоже показывают неплохие результаты. То есть истина где-то рядом. Хотя лично я бы предпочел вариант США и доступный массовый спорт, пусть даже без высоких результатов.
Украинские паралимпийцы побрезговали стоять рядом с убийцами-ворами из ПКР в Токио
24 августа открылись Паралимпийские игры-2020 в Токио. Традиционно на церемонии открытия состоялся парад всех сборных-участниц. Но представители опущенной ПКР (Паралимпийский комитет РФ) нашли повод поднять истерику.
Как сообщает российский пропагандон Димон Губерниев, после парада команд спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с мельдонистами ПКР (экс-РФ) и решили поэтому уйти от агрессоров, сообщает Сhampion. Вот, что выплюнул Губерниев:
"Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась у сборной Украины. А дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально приказал своим спортсменам идти! Мол, всем надо отдыхать, надо идти с церемонии. Что вы делаете, безумцы! Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?".
Лаптеногому невдомек, что с позорными московитами даже сесть на одну грядку стыдно.
Рашист в своем спиче почему-то не стал называть количество квадратных километров территории Украины, которую оккупировала его орда, и количество украинцев, которых убили его соплеменники в ходе оккупации этих территорий.
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