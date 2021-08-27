Украинка Марьяна Шевчук выиграла второе золото для Украины на Паралимпиаде в Токио

Спортсменка одержала уверенную победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISPORT.

В первой попытке Шевчук подняла 125 килограммов, а вторую и третью ей не засчитали.

Напомним, Шевчук - победительница чемпионатов мира и Европы. На Паралимпиаде-2016 в Рио она заняла четвертое место.

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Стоит отметить, что это вторая золотая медаль Украины на Паралимпийских играх. Ранее золото нашей команде принесла пловчиха Елизавета Мерешко.