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Украинка Марьяна Шевчук выиграла второе золото для Украины на Паралимпиаде в Токио

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинка Марьяна Шевчук выиграла второе золото для Украины на Паралимпиаде в Токио

Спортсменка одержала уверенную победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISPORT.

В первой попытке Шевчук подняла 125 килограммов, а вторую и третью ей не засчитали.

Напомним, Шевчук - победительница чемпионатов мира и Европы. На Паралимпиаде-2016 в Рио она заняла четвертое место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров

Стоит отметить, что это вторая золотая медаль Украины на Паралимпийских играх. Ранее золото нашей команде принесла пловчиха Елизавета Мерешко.
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Топ комментарии
+8
(было на ЦЕНЗОРе, нет?)

Украинские паралимпийцы побрезговали стоять рядом с убийцами-ворами из ПКР в Токио
24 августа открылись Паралимпийские игры-2020 в Токио. Традиционно на церемонии открытия состоялся парад всех сборных-участниц. Но представители опущенной ПКР (Паралимпийский комитет РФ) нашли повод поднять истерику.

Как сообщает российский пропагандон Димон Губерниев, после парада команд спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с мельдонистами ПКР (экс-РФ) и решили поэтому уйти от агрессоров, сообщает Сhampion. Вот, что выплюнул Губерниев:

"Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась у сборной Украины. А дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально приказал своим спортсменам идти! Мол, всем надо отдыхать, надо идти с церемонии. Что вы делаете, безумцы! Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?".

Лаптеногому невдомек, что с позорными московитами даже сесть на одну грядку стыдно.

Рашист в своем спиче почему-то не стал называть количество квадратных километров территории Украины, которую оккупировала его орда, и количество украинцев, которых убили его соплеменники в ходе оккупации этих территорий.
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27.08.2021 12:47
+6
НАШІ ЩИРІ ВІТАННЯ МАР'ЯНОЧЦІ !!!
Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2719
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27.08.2021 12:59
+6
на 14:05 есть еще одно золото. Украина на девятом месте.
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27.08.2021 14:07
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И кто у нас параолимпийцы!?
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27.08.2021 12:05 Ответить
на 14:05 есть еще одно золото. Украина на девятом месте.
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27.08.2021 14:07 Ответить
Если так подумать, то с Олимпиадами и спортом у нас сложилась вполне закономерная ситуация: бедная страна, где денежные перспективы могут быть только в футболе (в который мы, в общем-то, поэтому неплохо и играем), в результате чего потенциальный юный спортсмен скорее пойдет перегревать рынок в айти, чем будет пахать в зале ради тренерского будущего и отсутствия поддержки от государства. То есть, опять же, все упирается в уровень жизни и экономику: в сети можно найти официальную статистику, которая говорит, что в Европе наибольшее количество населения, занимающееся несколько часов в неделю каким-либо видом спорта, принадлежит германо-скандинавским странам. И германо-скандинавские страны сейчас демонстрируют прекрасные результаты, та же 5-миллионная Норвегия помимо доминации в Зимних ОИ начала показывать результат и в Летних ОИ. В итоге эти страны имеют более-менее здоровое население и международный престиж/, и им не надо обещать по 125 тысяч долларов за золотую медаль (в Канаде и Австралии за олимпийское золото государство дает всего 15 тысяч).

Тем не менее, спортивная база у нас еще есть, ведь тем же параолимпийцам есть где тренироваться и есть кому их тренировать, но в сложившихся экономических условиях только параолимпийцам это и интересно.
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27.08.2021 12:31 Ответить
Максим,вы говорите и задаете вопросы очень верно.Но иногда ответы и разгадки находятся совсем рядом и они очень простые.За паролимпийский спорт в Украине отвечал и отвечает его бессменный руководитель,тоже,считай,паролимпиец,в инвалидной каляске.И он "строил и строит" всех премьеров.От Юли,Януковича,Азарова,Яценюка,Гройсмана и до сегодняшного Шмыгаля.Он "выбивал"все премиальные,и выровнял их с олимпийцами.Все зависит от отношения к работе...
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27.08.2021 12:53 Ответить
Максим,простите,не назвал имя этого ответственного человека.Это Валерий Сушкевич.Возможно, вы и без меня знаете его.
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27.08.2021 12:59 Ответить
Мне кажется, что вы немного преувеличиваете роль функционера в спорте. Например, Джордан Берроуз, олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе, в интервью рассказывал, что в США нет государственной финансовой поддержки олимпийцев, только частные спонсоры. Тем не менее, США выигрывает какую олимпиаду подряд. Они смогли построить такую систему, где в школах и колледжах/университетах есть прекрасная материальная база для занятия спортом, тренерская деятельность высоко ценится и оплачивается, хорошо развит профессиональный спорт, фитнес-индустрия и т.д.

Хотя, с другой стороны есть такие страны, как РФ и Китай, где массовый спорт развит относительно плохо, даже дети массово болеют хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но в Олимпийский спорт, как средство пропаганды, вливается огромное количество бабла, и поэтому они тоже показывают неплохие результаты. То есть истина где-то рядом. Хотя лично я бы предпочел вариант США и доступный массовый спорт, пусть даже без высоких результатов.
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27.08.2021 13:41 Ответить
(было на ЦЕНЗОРе, нет?)

Украинские паралимпийцы побрезговали стоять рядом с убийцами-ворами из ПКР в Токио
24 августа открылись Паралимпийские игры-2020 в Токио. Традиционно на церемонии открытия состоялся парад всех сборных-участниц. Но представители опущенной ПКР (Паралимпийский комитет РФ) нашли повод поднять истерику.

Как сообщает российский пропагандон Димон Губерниев, после парада команд спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с мельдонистами ПКР (экс-РФ) и решили поэтому уйти от агрессоров, сообщает Сhampion. Вот, что выплюнул Губерниев:

"Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась у сборной Украины. А дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально приказал своим спортсменам идти! Мол, всем надо отдыхать, надо идти с церемонии. Что вы делаете, безумцы! Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?".

Лаптеногому невдомек, что с позорными московитами даже сесть на одну грядку стыдно.

Рашист в своем спиче почему-то не стал называть количество квадратных километров территории Украины, которую оккупировала его орда, и количество украинцев, которых убили его соплеменники в ходе оккупации этих территорий.
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27.08.2021 12:47 Ответить
НАШІ ЩИРІ ВІТАННЯ МАР'ЯНОЧЦІ !!!
Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2719
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27.08.2021 12:59 Ответить
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! ПАТРІОТКА !! ТРУДІВНИЦЯ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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27.08.2021 15:27 Ответить
ВІТАЄМО !!
Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5343

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27.08.2021 16:18 Ответить
 
 