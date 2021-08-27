Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Спортсменка здобула впевнену перемогу в змаганнях з пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISPORT.
У першій спробі Шевчук підняла 125 кілограмів, а другу і третю їй не зарахували.
Нагадаємо, Шевчук - переможниця чемпіонатів світу та Європи. На Паралімпіаді 2016 року в Ріо вона посіла четверте місце.
Варто зазначити, що це друга золота медаль України на Паралімпійських іграх. Раніше золото нашій команді принесла плавчиня Єлизавета Мерешко.
Топ коментарі
+8 Маркиз
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+6 Чайка Київ
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+6 Moshe Dayan
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Паралимпийские игры - 2020 в Токио 24 августа 2021 г. - 5 сентября 2021 г.
Тем не менее, спортивная база у нас еще есть, ведь тем же параолимпийцам есть где тренироваться и есть кому их тренировать, но в сложившихся экономических условиях только параолимпийцам это и интересно.
Хотя, с другой стороны есть такие страны, как РФ и Китай, где массовый спорт развит относительно плохо, даже дети массово болеют хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но в Олимпийский спорт, как средство пропаганды, вливается огромное количество бабла, и поэтому они тоже показывают неплохие результаты. То есть истина где-то рядом. Хотя лично я бы предпочел вариант США и доступный массовый спорт, пусть даже без высоких результатов.
Украинские паралимпийцы побрезговали стоять рядом с убийцами-ворами из ПКР в Токио
24 августа открылись Паралимпийские игры-2020 в Токио. Традиционно на церемонии открытия состоялся парад всех сборных-участниц. Но представители опущенной ПКР (Паралимпийский комитет РФ) нашли повод поднять истерику.
Как сообщает российский пропагандон Димон Губерниев, после парада команд спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с мельдонистами ПКР (экс-РФ) и решили поэтому уйти от агрессоров, сообщает Сhampion. Вот, что выплюнул Губерниев:
"Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась у сборной Украины. А дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально приказал своим спортсменам идти! Мол, всем надо отдыхать, надо идти с церемонии. Что вы делаете, безумцы! Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?".
Лаптеногому невдомек, что с позорными московитами даже сесть на одну грядку стыдно.
Рашист в своем спиче почему-то не стал называть количество квадратных километров территории Украины, которую оккупировала его орда, и количество украинцев, которых убили его соплеменники в ходе оккупации этих территорий.
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