Убийство 6-летней девочки под Харьковом: подозреваемый 13-летний подросток на момент преступления был вменяем, - прокуратура
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Выводы психиатрической экспертизы 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки в пгт Старый Салтов Харьковской области, свидетельствуют о том, что на момент преступления он был вменяем
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый был вменяемым и осознаёт свои действия и последствия от них", - сказал Чубенко.
По его словам, прокуратура подала ходатайство о продлении подозреваемому меры пресечения на 30 дней. Рассмотрение ходатайство назначено на 27 августа.
Как сообщалось, вечером 28 июля мать девочки обратилась в полицию и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. В тот же день, около полуночи, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.
Полиция установила личность предполагаемого убийцы. По версии следствия, им оказался 13-летний сосед, с которым гуляла девочка.
Тело ребенка было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
29 июля Волчанский райсуд Харьковской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.
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Я після 2019 вже нічому не здивуюся.
Я - ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК
Здравствуйте. Я - очень плохой человек.
Чтобы быть плохим, не нужно делать всякие ужасы каждый день - убивать, там, щенят или выбивать из-под инвалидов костыли. Иногда достаточно одного поступка, если он действительно плох. Если он совсем ужасный. Я такой поступок совершил, когда был еще подростком, и не проходит дня, чтобы я о нем не думал.
Я бы многое отдал, чтобы это все забыть, но бабушка говорит, что Бог не позволяет этого плохим людям. Бабушка молится за меня и ставит свечи в церкви. Еще она приходит каждую неделю, приносит продукты и лекарства... ухаживает за мной. Потому что папа от меня тогда отказался, а мама уехала и потом умерла. Бабушка говорит, что все плохие люди обязательно попадут в Ад (значит и я). Потом крестит меня, обнимает и долго плачет. Я с ней не говорю, просто сижу и жду, пока она не уйдет. Потом снова сажусь за компьютер. Я не очень верю в бабушкиного Бога и в Ад, в интернете многие говорят, что это чепуха. К тому же Ад не слишком страшный, есть штуки хуже, я точно знаю.
Я хочу вам рассказать то же, что рассказал бабушке, маме с папой и всем тем сердитым людям, когда еще учился в школе. В шестом "Б" классе. Когда я долго пишу, голова начинает болеть, но история короткая.
В общем, вот как я стал плохим человеком: я шел домой от репетиторши. Репетиторша учила меня немецкому языку, так что я помню всякие danke, das и mutter (это не по-нашему, а по-немецки). Была зима и темно, фонари горели и снег приятно скрипел. Я еще нес пакет с тетрадками и учебником про немецкий. Я тогда хорошо учился, но в школу ходить не любил. Хорошо, что плохим людям не обязательно ходить в школу, и я перестал.
Когда шел мимо гаражей, из них выбежала девочка, совсем малявка. Она плакала и кричала, потом побежала ко мне и обняла. Никого другого не было (я посмотрел), потому что поздно и темно. Я тогда еще не был плохим человеком, только потом стал, поэтому мне стало девочку жалко, и я спросил где ее родители и что такое.
Девочка, в общем, сказала, что папу в гараже скушало. Они пошли чинить санки, и вот что-то прокисшее из ямы вышло и забрало папу. То есть ее папу, мой дома был, бабушка говорит, с ним все хорошо, она ему иногда звонит.
Вот, ну я тогда не испугался почти, малявки же дуры все. Взял ее за руку и пошел с ней в гараж. Думал, найдем ее папу и все. В гаражах темно, фонарей нет и все закрыты, а один открыт, и свет горит. Мы туда с девочкой зашли, но ничего там не было: железный стол стоял с тисками, ключи разные и полки со штуками - забыл как называются. Все как у папы было, он меня еще тогда учил, какой ключ для чего итд. Машины не было, в углу всякие вещи лежали и колеса стопкой, холодильник в углу лицом к стене, бочки, все грязное.
Еще в полу яма была, погреб такой, закрытая досками, чтобы не упасть туда, только с того края доски сняты. Девочка туда пальцем тыкает и хнычет, мол, папа - там. И воняло очень оттуда - как кислая капуста, но только совсем-совсем стухшая, прокисшее в общем что-то.
Я пошумел, конечно, но никто не ответил. Стал тогда спускаться по крутым ступенькам и открыл фанерную дверку внизу (девочка за мной шла и все плакала). Когда дверка открылась, завоняло так, что я почти что задохнулся. Но ничего не увидел - света не было. По мокрой стене слева поводил и нашел выключатель, загорелась лампочка над полками, но тускло-тускло, даже дальней стены погреба не видно. Погреб обычный был такой - слева загородка для картошки, картошка там лежала. Справа железные полки с банками со всякими соленьями, вообще довольно длинный погреб был и проход посередине.
Вот сейчас голова заболела, скоро совсем разболится...
Ну, я и решил для верности пройти вперед. Подумал, что папе могло от вони плохо стать в углу, хотя девочка и говорила, что он не спускался в яму. Ну мало ли что может быть. Девчонки вообще врушки. А, еще впереди там что-то чавкало или как бы булькало. Помню, жутковато стало, но пошел, потому что я там один был взрослый, а девочка плакала. Но я совсем недалеко прошел, пару шагов - там разбитые банки лежали на полу, и из них что-то вывалилось. Бабушка тоже такие банки делала - с огурцами, там, с перцами. Компот еще. Я когда у нее до этого был на даче, она меня учила "закатывать" банки, я был ее помощник. "Закатывать" интересно.
Вот, и я на полки посмотрел, там этих банок было полно, все грязные и несколько почище. Что внутри не видно почти, я пригляделся, и в банке, которая почище - сплющенный глаз и волосы с головы, и кусок щеки плавал (без носа). Я так подумал, что это папа девочки и есть, потому что щека была с щетиной. За ней еще часть рта открытого плавала, а язык и еще какое-то мясо - в соседней банке.
Стало очень страшно, прямо ужасно. Но я тогда еще не закричал, стал пятиться к выходу и натолкнулся на девочку. Она не видела, что в банках. Говорю пошли быстро отсюда, и то, что хлюпало в дальнем углу - оно стало к нам как бы приближаться. Я все пятился и толкал девочку, и тогда хлюпанье вылезло на свет, и тогда я уже закричал.
Не очень хорошо помню, что такое хлюпало. Оно было как каша или жижа, в общем, но не растекалась, а наоборот, собиралась в ком. Или не как каша. Каша не прозрачная, но тоже белесая такая. Поблескивало, смотрело и хлюпало. И воняло. В нем что-то плавало внутри, не помню. Я в бабушкиного Бога не верю, но вот иногда говорю (когда один): спасибо, Отче наш, что лампочка тусклая. Вот. И что плохо помню.
Оно хотело меня скушать и "закатать" в банки, я знаю. Вот тогда я перестал кричать и стал очень плохим человеком. Вот так: я обернулся, схватил девочку (она была легкая) и бросил в самый крупный комок вонючей каши. Вот что я сделал. Пока она визжала и плавилась в каше, я выбежал по ступенькам в гараж, потом на дорогу, там сел в снег и сам расплакался - но это ничего страшного, потому что я тогда сам был еще только в шестом "Б" классе. Сейчас-то я совсем вырос, пятнадцать лет прошло.
Потом остановилась какая-то машина, вышли люди, я им все рассказал. Они пошли в гараж, а женщина осталась и меня успокаивала. Я их хватал за штаны и говорил - не надо, там каша, но они все равно пошли. Приехали родители и бабушка, я им все тоже рассказал, потом милиционеры и еще какие-то сердитые люди, повезли с собой. Я много-много раз рассказывал, что было, но мне не верили про кашу и даже кричали. Обзывались. Не знаю, сколько все длилось, это все тоже плохо помню. Меня потом отвезли в больницу и я там лежал, кровать была очень приятная, такая мягкая. Врачи не сердились и не кричали. Потом пришла бабушка и сказала, что папа от меня отказался и уехал, а мама постарела и плачет. Мама в больницу не приходила, а потом совсем уехала из города, и я остался с бабушкой. Не ходил больше в школу, потому что не мог учиться - учебники стали очень сложные, мне было скучно их читать. Бабушка объяснила, что я теперь очень плохой человек - за то, что сделал с этой девочкой в погребе - и что Бог меня так наказал. Еще что мне показалось про кашу и банки, потому что милиция никакой каши и банок не нашла, а нашла только то, что осталось от девочки, и это все я сделал. Я с бабушкой не спорил, просто не стал с ней больше разговаривать.
Но я правда не делал этого с той девочкой! Это была каша, она ее расплавила и расклеила, и еще вытащила все наружу. Но я все равно очень плохой, потому что отдал девочку каше, чтобы убежать. Я очень испугался, и меня Бог за это наказал.
И банки с мясом и с кожей там правда были. У меня такие же на балконе стоят - хотите покажу? Или лучше завтра, а то голова очень болит.
Сам их "закатывал".
...Так, це жахливе оповідання. Коли з Вашої подачі я прочитав його вперше, залишки мого чубу ворушилися.
За вбивство? лишень на 30 днів?? За 30 днів йому жодного покарання не визначать, а далі що - на свободу вбивати далі?
Что ему грозит? Смотрим УК. И видим - ничего. Отправят в спецшколу на том все. До 14 лет он может еще сколько-то народу задушить.
Жаль.
А вообще зря его признали вменяемым - его стоило бы пожизненно в психушку упрятать - он же явный маньяк-садист, опасный для общества.
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Скорее всего, его будут судить, признают виновным и освободят от уголовной ответственности в связи с недостижением обвиняемым возраста с которого начинается уголовная ответственность "із застосуванням примусових заходів виховного характеру" (ст.97 Уголовного Кодекса).
Не спекулируйте! Он не буханку хлеба украл, он УБИЛ РЕБЕНКА! Сознательно убил, не случайно! А до того - он мучал и убивал щенков - ему НРАВИТСЯ убивать!
Это не "ребенок, которого сделали козлом отпущения", это сформировавшийся опасный маньяк-убийца!
Представь, его отпустят, а через пару месяцев он убьет ТВОЕГО ребенка - что ты тогда скажешь?
"это пока следаки сказали только, что виноват пацан"
Он сам в этом признался на камеру. Кроме того - никто не говорит о том, что его нужно расстрелять без суда и следствия - но когда его вина будет доказана - должна быть законная возможность изолировать его от общества, для которого он представляет опасность! Желательно - навсегда.
Тоже самое. маньяк-убийца - это маньяк-убийца - не важно, половозрелый он или 13-летний.
Родителям убитого им ребенка совершенно не легче от того, что их дочь убил несовершеннолетний! А потому таких крайне желательно изолировать от общества НАВСЕГДА, ибо на кону стоят жизни других невинных людей!
Неужели до вас не доходит, что защищая убийцу-садиста и желая отпустить его в общество - вы тем самым, возможно, обрекаете на смерть еще какого-нибудь ребенка? Или жизнь жертв этого подонка для вас менее важна, чем его судьба?
В смысле - если этот маньяк до своего совершеннолетия убьет еще нескольких детей - это по-вашему - "меньшее зло"???
"почитать или аудиокнигу послушать: Маринина"
Да вы издеваетесь? С чего бы мне читать какое-то третьесортное одноразовое расейское чтиво?
А ранние романы Марининой я уважаю. В них всегда мысль есть. Это не Донцова. А не читал - не критикуй. А то получается совковое "Я Пастернака не читал, но я его осуждаю".
Если это закрытый интернат, из которого невозможно выйти - то это так же колония.
Вопрос в том, что он скоро станет совершеннолетним и потом как? Выйдет убивать?
"А то получается совковое "Я Пастернака не читал, но я его осуждаю"."
Сравнил тоже опу с пальцем. И да, у меня мама любительница этого одноразового "дефективного" шлака, так что что из себя представляют штамповки этой ремесленницы - я в курсе.
Что то много "а если". Уже и экспертиза есть , а оно все "а если".
А что такое кровная месть и суд Линча - посмотрите старые фильмы: "Всадник без головы", "Hang Em High". Кстати, это пока следаки сказали только, что виноват пацан. А вот смогут ли доказать? А если это не он, если на него вешают подвиг какого-то Чикатило? Пусть они сначала разберутся, а там и обсудим