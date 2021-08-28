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Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди

Крупнейшими врагами Украины являются российский агрессор и желание быстро решать сложные проблемы внутри страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказал Петр Порошенко в интервью изданию "УП".

"Внутренний фактор - это желание быстрых и простых решений сложных проблем. Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка. Иногда - нежелание быть ответственными, как в малых делах, так и в крупных", - считает пятый президент.

"Снаружи - российский имперский правитель. Неважно, какая его фамилия: Петр Первый или Екатерина Вторая, Владимир Ленин или Владимир Путин. Их суть одинакова - уничтожить Украину и украинцев. Российский империализм многолик, уже не одно поколение российских политиков питается его инстинктами. Боюсь, их наследуют и преемники Путина", - предостерегает лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Путин - психически нездоровый человек

"Недавняя писанина Путина в сухом остатке формулирует территориальные претензии России к Украине. Впрочем, Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - убежден Порошенко.

Он также отметил, что чрезмерная толерантность до 2013 года украинской власти к навязыванию российского культурного, экономического и ценностного нарратива вызвала временную оккупацию Крыма.

"Разрешили развалить армию и чувствовать российской агентуре здесь, как у себя дома. Не увидели в российских действиях в Приднестровье, Абхазии и Цхинвальском регионе предупреждения - следующей будет Украина. К сожалению, были слепыми и позволили себе стать слабыми. Государственный предатель Янукович и его приспешники сознательно уничтожали обороноспособность страны. В конце концов, в свой позорный конец Янукович написал письмо в Россию с просьбой прислать войска в Украину. Сам он получил за это заслуженный приговор, а Путин зря надеется, что обращение экс-президента беглого станет для него индульгенцией за вторжение в Украину", - отмечает Порошенко.

"Путин - убийца. Суд над агрессором еще впереди. Свободная, сильная, европейская, демократическая Украина - серебряная пуля, связка чеснока и осиновый кол в гроб российского империализма", - убежден лидер партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма не ответил на вопрос, убийца ли Путин и порекомендовал не задавать его Зеленскому: Ему еще вести переговоры, а цена эффектного оскорбления будет реальной

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+62
Порошенко - седьмой президент Украины!
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28.08.2021 11:03
+52
І це факт !!!

Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди - Цензор.НЕТ 262
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28.08.2021 11:02
+35
146%

Зебилам к цифрам не привыкать. Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди - Цензор.НЕТ 5038
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28.08.2021 11:14
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Страница 2 из 2
Якщо наступним Президентом України буде не Порошенко (або рівна йому в патріотизмі та кваліфікації постать) - вмиваю руки.
Здавайтеся, лягайте під московитів - пох. Емігрую.
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28.08.2021 11:24 Ответить
В мене є УБД, а ти гнида диванна. Малорос.
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28.08.2021 11:29 Ответить
В нас демократичне суспільство і не можна забороняти комусь помилятись у своїх політичних уподобаннях.
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28.08.2021 11:36 Ответить
Бо вас потрібно тикати носом в те ж гімно що ви вибрали.
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28.08.2021 18:38 Ответить
За умови, щ ЦІ УПОДОБАННЯ, не призводять до загибелі держави.
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28.08.2021 14:52 Ответить
Если Вы не заметили, ЗЕ! сейчас просто уничтожает Украину
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28.08.2021 11:48 Ответить
Только Порошенко!!!!
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28.08.2021 11:56 Ответить
Сколько читают новости, ни разу не слышал, чтобы зе-лох назвал путлера - убийцей, а парашию - страной агрессором. Просто вилла в крыму и сериальный бизнес на москве - мешают зе-упырю говорить правду
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28.08.2021 11:27 Ответить
Ты, смотрю, хорошо пленки Деркача выучил, зебил.
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28.08.2021 13:06 Ответить
желание быстро решать сложные проблемы внутри страны Источник: https://censor.net/ru/n3285024
Зебилы, о ком это он говорит? Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 5474
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28.08.2021 11:38 Ответить
Дай Вам Бог здоровья, Петр Алексеевич!!!
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28.08.2021 11:55 Ответить
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 162
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28.08.2021 11:55 Ответить
Выборы не скоро,к чему это?
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28.08.2021 11:56 Ответить
как к чему? на бутылку будут тебя насаживать Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 9711
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28.08.2021 12:03 Ответить
В 2013-м выборы тоже были еще не скоро.
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28.08.2021 12:03 Ответить
суд будет,разве что посмертно
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28.08.2021 11:57 Ответить
Слова Патриота Украины ! Интересно,в зеленом цирке шапито такое могут сказать ?
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28.08.2021 12:07 Ответить
Там можуть сказати лише те, що написано в СЦЕНАРІЇ, ЗАТВЕРДЖЕНО І ТРИЧІ ПРОДУБЛЬОВАНО.
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28.08.2021 14:56 Ответить
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 700
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28.08.2021 12:17 Ответить
Краще не скажеш :"...він робить те, що МАЄ робити..."
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28.08.2021 15:01 Ответить
А тепер Зелененький Володимир Олександрович,візьми листочок з промовою яку тобі написав Порошенко Петро Олексійович і запиши відосик.Свої слова не вставляй,дотримуйся тексту.Якщо не заб****иш то потихеньку з півшостого будеш наближатися до шостого!🤓
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28.08.2021 12:34 Ответить
Плющит, кацарылый?
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28.08.2021 13:10 Ответить
Їх з 22 числа плющить, як Айдар на репетиції назвав річ своїм справжнім іменем, себто, куйлом. Скайобова днів зо три окропом сцяла, ніяк заспокоїтись не могла, а виглядало все слабенько і по-дурному. Вона ледве стримувалась, щоб не сказати щось, на кшталт цього : " ....на самом дєлє, наш пріпіздєнт владімір владіміравіч, вовсє - нє куйло, а савсєм, даже, наабарот".
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28.08.2021 15:31 Ответить
когда тебя будут укатывать на клык, тоже будут говорить - обнимаю, ты моя самая красивая. важен конечный результат. американцы обосрались в Афганистане, воевали с пастухами, а мы, дали леща #уйлу в 2014-15, и обсирался он, пока быдло не выбрало гниду.
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28.08.2021 13:41 Ответить
Ти впевнений що то його слова . ? Тебе розвели як останнього лошару , а ти й вуха розвісив . Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 3079 .
На ось послухай , як монтуються твої срані - " пльонкі " . https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 9395.
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28.08.2021 13:45 Ответить
Тю, на вас....У майбутньому історики напмшуть так, － Жму вашу руку, тобто хапаю своєю лівою вашу
праву. Далі правою ОБІЙМАЮ за пояс, або хапаю в тій області за кімоно. І, нарешті, стегном підбиваю корпус супротивника, або висуваю праву ногу вперед і кидаю його вперед.😀😀😀😀😀
А ви подумали щось інше？ Ну ви всі і тупенькі....😀😀😀😀
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28.08.2021 15:29 Ответить
Вы, меня просветили. Оказывается и Кучма святее Папы Римского. 😀😀😀.Верно говорят, － О людях нужно думать хорошо. Исправлюсь.😀
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28.08.2021 15:40 Ответить
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 8773.
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28.08.2021 15:46 Ответить
Нужно думать реально, проверять факты на подлинность. Исправляйся.
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29.08.2021 12:05 Ответить
а че видалили мою відповідь ?
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28.08.2021 14:50 Ответить
Та ти шо!!
Коли воно сивочоло-гетьманувало, так бізнес аж шпарив з "убивцями". В гучних промовах інакше, як "вони" чомусь ці "вбивці" в нього не називались.
Жодного позову до суду !!навіть в Україні!! подано не було! Жодну власність цих "вбивць" ніхто навіть пальцем при ньому не торкнув (ну тоді ж не буде бізнесу).
Який суд?
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28.08.2021 15:33 Ответить
Порох і зараз мій Президент! Крапка
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28.08.2021 15:36 Ответить
Везёт тебе.
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29.08.2021 10:36 Ответить
Меняю 10 мелочных зелёных сцыкунов на одного Гетмана.
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28.08.2021 16:08 Ответить
Единственный из политиков кто говорит правду
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28.08.2021 17:26 Ответить
"Светит незнакомая звезда"©
"Светит месяц, светит ясный"©
"Седьмой Пятому не светит"®
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28.08.2021 19:01 Ответить
Там не тільки ***** піде під суд.
Іще випливуть посіпаки ***** в організації Іловайська і Дебальцевого.
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30.08.2021 11:34 Ответить
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