Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди
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Крупнейшими врагами Украины являются российский агрессор и желание быстро решать сложные проблемы внутри страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказал Петр Порошенко в интервью изданию "УП".
"Внутренний фактор - это желание быстрых и простых решений сложных проблем. Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка. Иногда - нежелание быть ответственными, как в малых делах, так и в крупных", - считает пятый президент.
"Снаружи - российский имперский правитель. Неважно, какая его фамилия: Петр Первый или Екатерина Вторая, Владимир Ленин или Владимир Путин. Их суть одинакова - уничтожить Украину и украинцев. Российский империализм многолик, уже не одно поколение российских политиков питается его инстинктами. Боюсь, их наследуют и преемники Путина", - предостерегает лидер "ЕС".
"Недавняя писанина Путина в сухом остатке формулирует территориальные претензии России к Украине. Впрочем, Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - убежден Порошенко.
Он также отметил, что чрезмерная толерантность до 2013 года украинской власти к навязыванию российского культурного, экономического и ценностного нарратива вызвала временную оккупацию Крыма.
"Разрешили развалить армию и чувствовать российской агентуре здесь, как у себя дома. Не увидели в российских действиях в Приднестровье, Абхазии и Цхинвальском регионе предупреждения - следующей будет Украина. К сожалению, были слепыми и позволили себе стать слабыми. Государственный предатель Янукович и его приспешники сознательно уничтожали обороноспособность страны. В конце концов, в свой позорный конец Янукович написал письмо в Россию с просьбой прислать войска в Украину. Сам он получил за это заслуженный приговор, а Путин зря надеется, что обращение экс-президента беглого станет для него индульгенцией за вторжение в Украину", - отмечает Порошенко.
"Путин - убийца. Суд над агрессором еще впереди. Свободная, сильная, европейская, демократическая Украина - серебряная пуля, связка чеснока и осиновый кол в гроб российского империализма", - убежден лидер партии.
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Здавайтеся, лягайте під московитів - пох. Емігрую.
Зебилы, о ком это он говорит?
На ось послухай , як монтуються твої срані - " пльонкі " . https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
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праву. Далі правою ОБІЙМАЮ за пояс, або хапаю в тій області за кімоно. І, нарешті, стегном підбиваю корпус супротивника, або висуваю праву ногу вперед і кидаю його вперед.😀😀😀😀😀
А ви подумали щось інше？ Ну ви всі і тупенькі....😀😀😀😀
Коли воно сивочоло-гетьманувало, так бізнес аж шпарив з "убивцями". В гучних промовах інакше, як "вони" чомусь ці "вбивці" в нього не називались.
Жодного позову до суду !!навіть в Україні!! подано не було! Жодну власність цих "вбивць" ніхто навіть пальцем при ньому не торкнув (ну тоді ж не буде бізнесу).
Який суд?
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