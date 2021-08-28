Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди

Крупнейшими врагами Украины являются российский агрессор и желание быстро решать сложные проблемы внутри страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказал Петр Порошенко в интервью изданию "УП".

"Внутренний фактор - это желание быстрых и простых решений сложных проблем. Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка. Иногда - нежелание быть ответственными, как в малых делах, так и в крупных", - считает пятый президент.

"Снаружи - российский имперский правитель. Неважно, какая его фамилия: Петр Первый или Екатерина Вторая, Владимир Ленин или Владимир Путин. Их суть одинакова - уничтожить Украину и украинцев. Российский империализм многолик, уже не одно поколение российских политиков питается его инстинктами. Боюсь, их наследуют и преемники Путина", - предостерегает лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Путин - психически нездоровый человек

"Недавняя писанина Путина в сухом остатке формулирует территориальные претензии России к Украине. Впрочем, Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - убежден Порошенко.

Он также отметил, что чрезмерная толерантность до 2013 года украинской власти к навязыванию российского культурного, экономического и ценностного нарратива вызвала временную оккупацию Крыма.

"Разрешили развалить армию и чувствовать российской агентуре здесь, как у себя дома. Не увидели в российских действиях в Приднестровье, Абхазии и Цхинвальском регионе предупреждения - следующей будет Украина. К сожалению, были слепыми и позволили себе стать слабыми. Государственный предатель Янукович и его приспешники сознательно уничтожали обороноспособность страны. В конце концов, в свой позорный конец Янукович написал письмо в Россию с просьбой прислать войска в Украину. Сам он получил за это заслуженный приговор, а Путин зря надеется, что обращение экс-президента беглого станет для него индульгенцией за вторжение в Украину", - отмечает Порошенко.

"Путин - убийца. Суд над агрессором еще впереди. Свободная, сильная, европейская, демократическая Украина - серебряная пуля, связка чеснока и осиновый кол в гроб российского империализма", - убежден лидер партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма не ответил на вопрос, убийца ли Путин и порекомендовал не задавать его Зеленскому: Ему еще вести переговоры, а цена эффектного оскорбления будет реальной