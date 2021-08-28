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Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду

Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню "УП".

"Внутрішній фактор – це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді – небажання бути відповідальними, як у малих справах, так і у великих", - вважає п’ятий президент.

"Зовні – російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова – знищити Україну й українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна", - застерігає лідер "ЄС".

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"Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності", – переконаний Порошенко.

Він також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав’язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.

"Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров’ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження – наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Зрештою, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України", – наголошує Порошенко.

"Путін – вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна – срібна куля, в’язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму", – переконаний лідер партії.

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Топ коментарі
+62
Порошенко - седьмой президент Украины!
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28.08.2021 11:03
+52
І це факт !!!

Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди - Цензор.НЕТ 262
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28.08.2021 11:02
+35
146%

Зебилам к цифрам не привыкать. Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди - Цензор.НЕТ 5038
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28.08.2021 11:14
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Якщо наступним Президентом України буде не Порошенко (або рівна йому в патріотизмі та кваліфікації постать) - вмиваю руки.
Здавайтеся, лягайте під московитів - пох. Емігрую.
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28.08.2021 11:24 Відповісти
В мене є УБД, а ти гнида диванна. Малорос.
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28.08.2021 11:29 Відповісти
В нас демократичне суспільство і не можна забороняти комусь помилятись у своїх політичних уподобаннях.
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28.08.2021 11:36 Відповісти
Бо вас потрібно тикати носом в те ж гімно що ви вибрали.
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28.08.2021 18:38 Відповісти
За умови, щ ЦІ УПОДОБАННЯ, не призводять до загибелі держави.
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28.08.2021 14:52 Відповісти
Если Вы не заметили, ЗЕ! сейчас просто уничтожает Украину
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28.08.2021 11:48 Відповісти
Только Порошенко!!!!
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28.08.2021 11:56 Відповісти
Сколько читают новости, ни разу не слышал, чтобы зе-лох назвал путлера - убийцей, а парашию - страной агрессором. Просто вилла в крыму и сериальный бизнес на москве - мешают зе-упырю говорить правду
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28.08.2021 11:27 Відповісти
Ты, смотрю, хорошо пленки Деркача выучил, зебил.
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28.08.2021 13:06 Відповісти
желание быстро решать сложные проблемы внутри страны Источник: https://censor.net/ru/n3285024
Зебилы, о ком это он говорит? Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 5474
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28.08.2021 11:38 Відповісти
Дай Вам Бог здоровья, Петр Алексеевич!!!
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28.08.2021 11:55 Відповісти
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 162
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28.08.2021 11:55 Відповісти
Выборы не скоро,к чему это?
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28.08.2021 11:56 Відповісти
как к чему? на бутылку будут тебя насаживать Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 9711
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28.08.2021 12:03 Відповісти
В 2013-м выборы тоже были еще не скоро.
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28.08.2021 12:03 Відповісти
суд будет,разве что посмертно
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28.08.2021 11:57 Відповісти
Слова Патриота Украины ! Интересно,в зеленом цирке шапито такое могут сказать ?
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28.08.2021 12:07 Відповісти
Там можуть сказати лише те, що написано в СЦЕНАРІЇ, ЗАТВЕРДЖЕНО І ТРИЧІ ПРОДУБЛЬОВАНО.
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28.08.2021 14:56 Відповісти
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 700
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28.08.2021 12:17 Відповісти
Краще не скажеш :"...він робить те, що МАЄ робити..."
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28.08.2021 15:01 Відповісти
А тепер Зелененький Володимир Олександрович,візьми листочок з промовою яку тобі написав Порошенко Петро Олексійович і запиши відосик.Свої слова не вставляй,дотримуйся тексту.Якщо не заб****иш то потихеньку з півшостого будеш наближатися до шостого!🤓
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28.08.2021 12:34 Відповісти
Плющит, кацарылый?
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28.08.2021 13:10 Відповісти
Їх з 22 числа плющить, як Айдар на репетиції назвав річ своїм справжнім іменем, себто, куйлом. Скайобова днів зо три окропом сцяла, ніяк заспокоїтись не могла, а виглядало все слабенько і по-дурному. Вона ледве стримувалась, щоб не сказати щось, на кшталт цього : " ....на самом дєлє, наш пріпіздєнт владімір владіміравіч, вовсє - нє куйло, а савсєм, даже, наабарот".
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28.08.2021 15:31 Відповісти
когда тебя будут укатывать на клык, тоже будут говорить - обнимаю, ты моя самая красивая. важен конечный результат. американцы обосрались в Афганистане, воевали с пастухами, а мы, дали леща #уйлу в 2014-15, и обсирался он, пока быдло не выбрало гниду.
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28.08.2021 13:41 Відповісти
Ти впевнений що то його слова . ? Тебе розвели як останнього лошару , а ти й вуха розвісив . Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 3079 .
На ось послухай , як монтуються твої срані - " пльонкі " . https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 9395.
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28.08.2021 13:45 Відповісти
Тю, на вас....У майбутньому історики напмшуть так, － Жму вашу руку, тобто хапаю своєю лівою вашу
праву. Далі правою ОБІЙМАЮ за пояс, або хапаю в тій області за кімоно. І, нарешті, стегном підбиваю корпус супротивника, або висуваю праву ногу вперед і кидаю його вперед.😀😀😀😀😀
А ви подумали щось інше？ Ну ви всі і тупенькі....😀😀😀😀
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28.08.2021 15:29 Відповісти
Вы, меня просветили. Оказывается и Кучма святее Папы Римского. 😀😀😀.Верно говорят, － О людях нужно думать хорошо. Исправлюсь.😀
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28.08.2021 15:40 Відповісти
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду - Цензор.НЕТ 8773.
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28.08.2021 15:46 Відповісти
Нужно думать реально, проверять факты на подлинность. Исправляйся.
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29.08.2021 12:05 Відповісти
а че видалили мою відповідь ?
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28.08.2021 14:50 Відповісти
Та ти шо!!
Коли воно сивочоло-гетьманувало, так бізнес аж шпарив з "убивцями". В гучних промовах інакше, як "вони" чомусь ці "вбивці" в нього не називались.
Жодного позову до суду !!навіть в Україні!! подано не було! Жодну власність цих "вбивць" ніхто навіть пальцем при ньому не торкнув (ну тоді ж не буде бізнесу).
Який суд?
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28.08.2021 15:33 Відповісти
Порох і зараз мій Президент! Крапка
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28.08.2021 15:36 Відповісти
Везёт тебе.
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29.08.2021 10:36 Відповісти
Меняю 10 мелочных зелёных сцыкунов на одного Гетмана.
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28.08.2021 16:08 Відповісти
Единственный из политиков кто говорит правду
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28.08.2021 17:26 Відповісти
"Светит незнакомая звезда"©
"Светит месяц, светит ясный"©
"Седьмой Пятому не светит"®
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28.08.2021 19:01 Відповісти
Там не тільки ***** піде під суд.
Іще випливуть посіпаки ***** в організації Іловайська і Дебальцевого.
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30.08.2021 11:34 Відповісти
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