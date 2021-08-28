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Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко

Минздрав разрывает контракт с Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин из Индии. Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязанностей по контрактам. Из 12 млн доз он поставил только 500 тысяч доз.

"Вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдет еще время, то есть до конца года он (препарат - ред.) может еще не получит преквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", - пояснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав

Он уточнил, что сейчас компания Crown Agents, которая была посредником между Украиной и Индией, ведет переговоры о разрыве контракта. Как рассказал министр, из госбюджета была предоплата за 2 млн доз Novavax, которую по контракту вернут Украине.

Напомним, в мае в Минздраве заявляли, что поставки вакцины Novavax в Украину начнутся в июле-августе. Индия приостановила экспорт вакцин из-за новой вспышки коронавируса в стране.

Также читайте: Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин

Кроме того, в мае американские СМИ писали, что Индия не планирует возобновлять поставки вакцин от коронавируса до октября 2021 года.
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Топ комментарии
+27
Зато Степашка себе курточку купил...
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28.08.2021 14:19
+13
Пошли в задницу!
Я деньги за куртку возвращать не буду!

Степанов М.В.
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28.08.2021 14:21
+11
Привет ЗЕбилы! Как вакцинация?
Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1474
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28.08.2021 14:29
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Зато Степашка себе курточку купил...
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28.08.2021 14:19 Ответить
А є хоч одне фото Степанова в цій курточці?
А загалом, перефразую питання - чи є якісь інші докази окрім повідомлення у анонімному телеграм-каналі про цю курточку Степанова та її вартість?
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28.08.2021 14:28 Ответить
Як швидко ціна "впала" майже втроє з 620 тис грн до 277 тис грн, а в інтернеті ціна такого пальто ще нижча - 100-130 тисяч.
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28.08.2021 14:44 Ответить
Ну навіть 100 тис. хіба не дофіга?? Особливо, враховуючи його зарплату... І так, справа ж не в куртці! Зеботи називали фельдшером Супрун, але на ділі виявилося, що справжній фельдшер - Степанов, він трохи пропрацював фельдшером і все, лікарев він НЕ БУВ!
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28.08.2021 14:51 Ответить
Вы, наверное, не застали тут эпоху 90-х, "новых русских" и проч. борзо разбогатевших... Тогда популярен был анекдот о них:
Встречаются 2 НР:
-- Ты почём галстук покупал?
-- $400!!!
-- Ну и лох -- в магазине за углом по $600 продают!
Так вот: г-н Степанов -- из той кагорты МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8950
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28.08.2021 14:55 Ответить
Тем более: человек лично летал туда -- в Индию -- за вакциной. Кто еще в мире из мин.здравов летал за вакциной лично?
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28.08.2021 14:57 Ответить
Дык б/у же. Поношенное после Степанова стоит дешевле)))
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28.08.2021 16:26 Ответить
Какие ваши доказательства? Так, ботяра Подоляцька? Фото внизу вже приліпили, насолоджуйся)
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28.08.2021 14:33 Ответить
Мне хватает средней температуры по больнице, чтобы иметь представление об идиотизме зелёных чиновников и депутатов. Так что фото Степанова в куртке, а других клоунов в крокодиловых штиблетах, мне не обязательно.
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28.08.2021 14:35 Ответить
Ну, тебя удовлетворили?!
Или добавить?! 😊
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28.08.2021 14:37 Ответить
Колитесь болейте умирайте.
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28.08.2021 14:20 Ответить
дышите ешьте закопайте.
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28.08.2021 14:21 Ответить
Догадались, хорошо не обосрались(Ляшко - куртку то хоть купил покруче степановской?)
кстати - названия препаратов напоминают "Суперджет" - такое же говно под кричащим названием "я не говно, я не говно" Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3566
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28.08.2021 14:21 Ответить
смотрящий від наркомана за охороною здоров'я слуга уроду Радуцький типу продав свій бізнес. Ну да продав в Україні відкрив в Іспанії Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8769

Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3337 Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8099
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28.08.2021 14:21 Ответить
Пошли в задницу!
Я деньги за куртку возвращать не буду!

Степанов М.В.
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28.08.2021 14:21 Ответить
мастера спорта по ковиду
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28.08.2021 14:22 Ответить
как они хвалили , как они хвалили этот индийский шмурдяк что даже посла Британии приобщали к этому делу !!! Вывод - народ и его здоровье им пох.- главное побольше курток себе купить..
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28.08.2021 14:25 Ответить
Вот Мастер Степанов и прикупил "мастерку")
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28.08.2021 15:18 Ответить
ха.. а что делать тем неЛохам что уже шлепнулись ею!? становится в очередь на другую вакцинацию !? .......пздц дегенераты !!!
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28.08.2021 14:23 Ответить
Чревато.
Теперь так и останутся неЛохами.)))
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28.08.2021 14:56 Ответить
Нормальный клоунский гешефт,заключили контракт,им показали дули вместо поставок,они разрывают контракт,теперь им впаяют иск за разрыв и оплату неустойки.
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28.08.2021 14:29 Ответить
Привет ЗЕбилы! Как вакцинация?
Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1474
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28.08.2021 14:29 Ответить
У нас в центрі вакцинації вакцинували трьома вакцинами і були черги на Moderna (яка зараз доступна лише для ревакцинації), та Pfizer на яку теж щодня теж стоять черги. CoviShield та китайську колоти собі ніхто не хоче, відтак, немає сенсу їх закуповувати.
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28.08.2021 14:37 Ответить
Только одна-две страны ес пускают с короноваком. Все остальные - хотят пфайзер-астру-модерну. Зато степашка и зе-упырь хорошо прибарахлились накупая китайский шмурдяк.
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28.08.2021 14:48 Ответить
Ви вважаєте, що "слуги" піклуються, щоб дістати вам найефективнішу вакцину? Таку, як собі?!
Свята наївність!)))) А про "відкати" ви чули?!
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28.08.2021 14:50 Ответить
Я за цих "слуг" не голосував, адже ще з університету пам'ятаю, що в так звані КВК і т.п. йшли лише тупі та нездари, які хотіли отримати "халявні" оцінки нічого не вміючи і не знаючи. Відтак, жодних ілюзій відносно цієї зеленої мерзоти не мав і не маю.
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28.08.2021 15:02 Ответить
👍🏽!
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28.08.2021 15:10 Ответить
Індуси своїх потреб забезпечити толком не можуть, а Novavax і взагалі досі не отримав реєстрації, що затримує початок виробництва цієї вакцини у Польщі.
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28.08.2021 14:38 Ответить
Вообще не надо колоться пфайзером. В харьков утиль какойто поставили 4 меясца, срок годности 6 месяцев. где его и как хранили. зелёные сделали очередную херь. ********
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28.08.2021 14:40 Ответить
"Вообще не надо колоться пфайзером"
Колоться нужно Файзером, а не "пфайзером" МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6883
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28.08.2021 14:46 Ответить
PFAIZER
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28.08.2021 15:28 Ответить
Вы можете не колоться "PFAIZER" МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5819
Pfizer, грамотей МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9781
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28.08.2021 15:34 Ответить
Pfizer это когда температурный режим соблюден. А так это шмурдяк, который спихнули. Ускоряет процесс старения. Если до 60 доживете радуйтесь. Но вас доколят, что шанслв не будет по пенсионерить.
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29.08.2021 05:35 Ответить
Цензор очень демократичен, на фейсбуке и в ютубе, таких малограмотных юродивых, быстро тапком прибивают. Спасибо за предсказания , Баба Ванга МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4023
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29.08.2021 20:03 Ответить
сатистику по Израилю посмотрите по новым случаям, пол года и усё заново. ща в Умань приедут
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29.08.2021 20:49 Ответить
Вижу Вы на уровне нуля в английском, безграмотны на русском, теперь ещё и в иврит полезли - эталонный случай эффекта Даннинга-Крюгера.
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30.08.2021 17:06 Ответить
Не колитесь, зимой будете мечтать о короноваке, которого тоже уже не будет.
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28.08.2021 15:10 Ответить
вы можете уже не о чём мечтать, после тромбов
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28.08.2021 15:29 Ответить
А что будет зимой такого, что все начнут мечтать о короноваке?
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28.08.2021 15:58 Ответить
"А Сттепешка - маладец!"
Как теперь быть с "откатами"?
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28.08.2021 14:41 Ответить
Вакцины нету, а дохтор смерть - степанов - хорошо прибарахлился и свалил
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28.08.2021 14:45 Ответить
лучше мозги себе разорвите......кретины от медицыны.
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28.08.2021 14:55 Ответить
Они б и рады, да где ж их взять! 😢
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28.08.2021 15:00 Ответить
Ну, Степашка хоть в Индию слетал "нашару", да прибарахлился нехило!
Польза-то -- есть!
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28.08.2021 15:06 Ответить
после того как юар отказлся отвакцины, двух месячную закупил. фуфло в общем
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28.08.2021 15:31 Ответить
Г-н Ляшко, какого буя Ви загнали предоплату за незарегистрированний товар ? У меня в компании Ви проработали би не более 30 минут.
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28.08.2021 16:59 Ответить
За решітку слуг зелених
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28.08.2021 18:31 Ответить
Це щоб хтось отримав "відкати" за багатомільярдні закупки вакцин (хрен знає яких, де, ким і з чого зроблених!). І це в Україні??? Що за брудні нам"йоки, панове...
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28.08.2021 20:08 Ответить
МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2852
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28.08.2021 21:05 Ответить
зеленский хотел напаривать эти помои лохам по 18 евро,
но не получилось ....
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28.08.2021 21:30 Ответить
"из госбюджета была предоплата за 2 млн доз Novavax", за вакцину, которая "еще не зарегистрирована нигде в мире"! Вот же молодец Степанов! А кстати, где он, на Канарах?
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29.08.2021 02:59 Ответить
Степашку ушли, а его дело живее всех живых - посредники и контракты на незарегистрированную вакцину. Зачем тогда надо было менять шило на мыло?
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29.08.2021 07:57 Ответить
 
 