МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко

МОЗ розриває контракт із Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин з Індії. Компанія мала поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Ляшка, індійський завод Serum Institute не виконав своїх обов'язків за контрактами. З 12 млн доз він поставив лише 500 тисяч доз.

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат. - Ред.), можливо, ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захоче вакцинуватися цим препаратом", - пояснив міністр.

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Він уточнив, що зараз компанія Crown Agents, яка була посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту. Як розповів міністр, із держбюджету була передоплата за 2 млн доз вакцини Novavax, яку за контрактом повернуть Україні.

Нагадаємо, в травні в МОЗ заявляли, що поставки вакцини Novavax в Україну почнуться в липні-серпні. Індія призупинила експорт вакцин через новий спалах коронавірусу в країні.

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Крім того, в травні американські ЗМІ писали, що Індія не планує відновлювати поставки вакцин проти коронавірусу до жовтня 2021 року.