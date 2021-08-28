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МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко

МОЗ розриває контракт із Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин з Індії. Компанія мала поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Ляшка, індійський завод Serum Institute не виконав своїх обов'язків за контрактами. З 12 млн доз він поставив лише 500 тисяч доз.

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат. - Ред.), можливо, ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захоче вакцинуватися цим препаратом", - пояснив міністр.

Читайте також: Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ

Він уточнив, що зараз компанія Crown Agents, яка була посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту. Як розповів міністр, із держбюджету була передоплата за 2 млн доз вакцини Novavax, яку за контрактом повернуть Україні.

Нагадаємо, в травні в МОЗ заявляли, що поставки вакцини Novavax в Україну почнуться в липні-серпні. Індія призупинила експорт вакцин через новий спалах коронавірусу в країні.

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Крім того, в травні американські ЗМІ писали, що Індія не планує відновлювати поставки вакцин проти коронавірусу до жовтня 2021 року.
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Топ коментарі
+27
Зато Степашка себе курточку купил...
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28.08.2021 14:19
+13
Пошли в задницу!
Я деньги за куртку возвращать не буду!

Степанов М.В.
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28.08.2021 14:21
+11
Привет ЗЕбилы! Как вакцинация?
Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1474
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28.08.2021 14:29
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Зато Степашка себе курточку купил...
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28.08.2021 14:19 Відповісти
А є хоч одне фото Степанова в цій курточці?
А загалом, перефразую питання - чи є якісь інші докази окрім повідомлення у анонімному телеграм-каналі про цю курточку Степанова та її вартість?
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28.08.2021 14:28 Відповісти
Як швидко ціна "впала" майже втроє з 620 тис грн до 277 тис грн, а в інтернеті ціна такого пальто ще нижча - 100-130 тисяч.
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28.08.2021 14:44 Відповісти
Ну навіть 100 тис. хіба не дофіга?? Особливо, враховуючи його зарплату... І так, справа ж не в куртці! Зеботи називали фельдшером Супрун, але на ділі виявилося, що справжній фельдшер - Степанов, він трохи пропрацював фельдшером і все, лікарев він НЕ БУВ!
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28.08.2021 14:51 Відповісти
Вы, наверное, не застали тут эпоху 90-х, "новых русских" и проч. борзо разбогатевших... Тогда популярен был анекдот о них:
Встречаются 2 НР:
-- Ты почём галстук покупал?
-- $400!!!
-- Ну и лох -- в магазине за углом по $600 продают!
Так вот: г-н Степанов -- из той кагорты МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8950
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28.08.2021 14:55 Відповісти
Тем более: человек лично летал туда -- в Индию -- за вакциной. Кто еще в мире из мин.здравов летал за вакциной лично?
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28.08.2021 14:57 Відповісти
Дык б/у же. Поношенное после Степанова стоит дешевле)))
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28.08.2021 16:26 Відповісти
Какие ваши доказательства? Так, ботяра Подоляцька? Фото внизу вже приліпили, насолоджуйся)
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28.08.2021 14:33 Відповісти
Мне хватает средней температуры по больнице, чтобы иметь представление об идиотизме зелёных чиновников и депутатов. Так что фото Степанова в куртке, а других клоунов в крокодиловых штиблетах, мне не обязательно.
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28.08.2021 14:35 Відповісти
Ну, тебя удовлетворили?!
Или добавить?! 😊
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28.08.2021 14:37 Відповісти
Колитесь болейте умирайте.
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28.08.2021 14:20 Відповісти
дышите ешьте закопайте.
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28.08.2021 14:21 Відповісти
Догадались, хорошо не обосрались(Ляшко - куртку то хоть купил покруче степановской?)
кстати - названия препаратов напоминают "Суперджет" - такое же говно под кричащим названием "я не говно, я не говно" Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3566
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28.08.2021 14:21 Відповісти
смотрящий від наркомана за охороною здоров'я слуга уроду Радуцький типу продав свій бізнес. Ну да продав в Україні відкрив в Іспанії Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8769

Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3337 Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8099
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28.08.2021 14:21 Відповісти
Пошли в задницу!
Я деньги за куртку возвращать не буду!

Степанов М.В.
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28.08.2021 14:21 Відповісти
мастера спорта по ковиду
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28.08.2021 14:22 Відповісти
как они хвалили , как они хвалили этот индийский шмурдяк что даже посла Британии приобщали к этому делу !!! Вывод - народ и его здоровье им пох.- главное побольше курток себе купить..
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28.08.2021 14:25 Відповісти
Вот Мастер Степанов и прикупил "мастерку")
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28.08.2021 15:18 Відповісти
ха.. а что делать тем неЛохам что уже шлепнулись ею!? становится в очередь на другую вакцинацию !? .......пздц дегенераты !!!
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28.08.2021 14:23 Відповісти
Чревато.
Теперь так и останутся неЛохами.)))
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28.08.2021 14:56 Відповісти
Нормальный клоунский гешефт,заключили контракт,им показали дули вместо поставок,они разрывают контракт,теперь им впаяют иск за разрыв и оплату неустойки.
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28.08.2021 14:29 Відповісти
Привет ЗЕбилы! Как вакцинация?
Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1474
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28.08.2021 14:29 Відповісти
У нас в центрі вакцинації вакцинували трьома вакцинами і були черги на Moderna (яка зараз доступна лише для ревакцинації), та Pfizer на яку теж щодня теж стоять черги. CoviShield та китайську колоти собі ніхто не хоче, відтак, немає сенсу їх закуповувати.
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28.08.2021 14:37 Відповісти
Только одна-две страны ес пускают с короноваком. Все остальные - хотят пфайзер-астру-модерну. Зато степашка и зе-упырь хорошо прибарахлились накупая китайский шмурдяк.
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28.08.2021 14:48 Відповісти
Ви вважаєте, що "слуги" піклуються, щоб дістати вам найефективнішу вакцину? Таку, як собі?!
Свята наївність!)))) А про "відкати" ви чули?!
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28.08.2021 14:50 Відповісти
Я за цих "слуг" не голосував, адже ще з університету пам'ятаю, що в так звані КВК і т.п. йшли лише тупі та нездари, які хотіли отримати "халявні" оцінки нічого не вміючи і не знаючи. Відтак, жодних ілюзій відносно цієї зеленої мерзоти не мав і не маю.
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28.08.2021 15:02 Відповісти
👍🏽!
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28.08.2021 15:10 Відповісти
Індуси своїх потреб забезпечити толком не можуть, а Novavax і взагалі досі не отримав реєстрації, що затримує початок виробництва цієї вакцини у Польщі.
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28.08.2021 14:38 Відповісти
Вообще не надо колоться пфайзером. В харьков утиль какойто поставили 4 меясца, срок годности 6 месяцев. где его и как хранили. зелёные сделали очередную херь. ********
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28.08.2021 14:40 Відповісти
"Вообще не надо колоться пфайзером"
Колоться нужно Файзером, а не "пфайзером" МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6883
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28.08.2021 14:46 Відповісти
PFAIZER
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28.08.2021 15:28 Відповісти
Вы можете не колоться "PFAIZER" МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5819
Pfizer, грамотей МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9781
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28.08.2021 15:34 Відповісти
Pfizer это когда температурный режим соблюден. А так это шмурдяк, который спихнули. Ускоряет процесс старения. Если до 60 доживете радуйтесь. Но вас доколят, что шанслв не будет по пенсионерить.
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29.08.2021 05:35 Відповісти
Цензор очень демократичен, на фейсбуке и в ютубе, таких малограмотных юродивых, быстро тапком прибивают. Спасибо за предсказания , Баба Ванга МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4023
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29.08.2021 20:03 Відповісти
сатистику по Израилю посмотрите по новым случаям, пол года и усё заново. ща в Умань приедут
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29.08.2021 20:49 Відповісти
Вижу Вы на уровне нуля в английском, безграмотны на русском, теперь ещё и в иврит полезли - эталонный случай эффекта Даннинга-Крюгера.
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30.08.2021 17:06 Відповісти
Не колитесь, зимой будете мечтать о короноваке, которого тоже уже не будет.
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28.08.2021 15:10 Відповісти
вы можете уже не о чём мечтать, после тромбов
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28.08.2021 15:29 Відповісти
А что будет зимой такого, что все начнут мечтать о короноваке?
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28.08.2021 15:58 Відповісти
"А Сттепешка - маладец!"
Как теперь быть с "откатами"?
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28.08.2021 14:41 Відповісти
Вакцины нету, а дохтор смерть - степанов - хорошо прибарахлился и свалил
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28.08.2021 14:45 Відповісти
лучше мозги себе разорвите......кретины от медицыны.
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28.08.2021 14:55 Відповісти
Они б и рады, да где ж их взять! 😢
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28.08.2021 15:00 Відповісти
Ну, Степашка хоть в Индию слетал "нашару", да прибарахлился нехило!
Польза-то -- есть!
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28.08.2021 15:06 Відповісти
после того как юар отказлся отвакцины, двух месячную закупил. фуфло в общем
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28.08.2021 15:31 Відповісти
Г-н Ляшко, какого буя Ви загнали предоплату за незарегистрированний товар ? У меня в компании Ви проработали би не более 30 минут.
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28.08.2021 16:59 Відповісти
За решітку слуг зелених
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28.08.2021 18:31 Відповісти
Це щоб хтось отримав "відкати" за багатомільярдні закупки вакцин (хрен знає яких, де, ким і з чого зроблених!). І це в Україні??? Що за брудні нам"йоки, панове...
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28.08.2021 20:08 Відповісти
МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2852
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28.08.2021 21:05 Відповісти
зеленский хотел напаривать эти помои лохам по 18 евро,
но не получилось ....
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28.08.2021 21:30 Відповісти
"из госбюджета была предоплата за 2 млн доз Novavax", за вакцину, которая "еще не зарегистрирована нигде в мире"! Вот же молодец Степанов! А кстати, где он, на Канарах?
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29.08.2021 02:59 Відповісти
Степашку ушли, а его дело живее всех живых - посредники и контракты на незарегистрированную вакцину. Зачем тогда надо было менять шило на мыло?
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29.08.2021 07:57 Відповісти
 
 