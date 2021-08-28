Еще двое воинов Объединенных сил ранены в результате российского обстрела, - пресс-центр
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Вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе вечером 28 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ответ на огневую активность врага наши воины применили дежурные огневые средства.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отмечают в пресс-центре. Обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Напомним, с начала суток до 17:00 28 августа российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.
Пожалуйста, подождите...
Нехай зебіли собі подякують за поранених.
Це ваша вина. 73 відсоткових придурастів.
Зазначається, що під час обстрілу ворог застосовував міномети та артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно. Використання цього озброєння заборонено Мінськими угодами.
На вимоги СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) припинити вогонь ворог не реагував.
bamr@bamr69 15 ч
#Авдеевка в городе ищут корректировщика, черное Рено с красными номерами.
Как и думал, работает наводчик.
его превосхо... выступил шо ли... ну нельзя такое оставлять без никакой реакции...
НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО - БОРЗЕЕТ !!!!
ау, где там менделизаменитель? почему молчит пресс/служба преЗЕ ??? выходной шо ли???
І не подіють. Хоча хтось ще сподівається, що воно раптом виправиться, може, ще й стане українцем.
Не треба було обирати це президентом. Це був злочин і зрада України.
Одужання нашим пораненим. Просто нема слів. Розстрілюють хлопців.
Якби стріляли наші, то такого б не було.
а чи не час смачно плюнути комусь в зелене штайнмаєрське рило, та
підняти Байрактари над своєю землею?
тому що мудрому , який ховається на военних диванах, вже починає здаватися,
що скоро від Вас залишиться лише зброя та назва ...
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами
А не послать этого ментенка с судьей на пару кровью смыть грехи на фронт????
Нет..низзяяя То друзья роцЗедента
главнокоговнокамандира Зеленого - где разрешения артиллерии на подавление огня !!!??? ******!!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!