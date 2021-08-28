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обстрел (20139) ранение (3239) Донбасс (26945) Объединенные силы (605)

Еще двое воинов Объединенных сил ранены в результате российского обстрела, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Еще двое воинов Объединенных сил ранены в результате российского обстрела, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе вечером 28 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ на огневую активность врага наши воины применили дежурные огневые средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 74-го ОРБ Андрей Выскребец погиб 27 августа на Донбассе от пули российского снайпера, - Запорожский облтерцентр

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отмечают в пресс-центре. Обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Еще двое воинов Объединенных сил ранены в результате российского обстрела, - пресс-центр 01

Напомним, с начала суток до 17:00 28 августа российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+29
Якщо президент сцикло , то перемогти фуйла не вдасться.
Нехай зебіли собі подякують за поранених.
Це ваша вина. 73 відсоткових придурастів.
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28.08.2021 22:46
+17
Чому відмовчується про це найкоротший говнокомандувач, а вихваляється скільки привезли з Афгану різного непотребу?
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28.08.2021 22:45
+15
Так воно ж забуло згадати про національно визвольну війну з авіть на параді в честь тридцятиліття відновлення нашої держави.
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28.08.2021 22:47
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Така робота - якщо довго сидіти під обстрілом - то обов'язково когось ранять чи вб'ють.
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28.08.2021 22:44 Ответить
Якщо президент сцикло , то перемогти фуйла не вдасться.
Нехай зебіли собі подякують за поранених.
Це ваша вина. 73 відсоткових придурастів.
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28.08.2021 22:46 Ответить
Да неужели? Т.е приказ 330 Хомчак еще при Петре издал?
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28.08.2021 22:53 Ответить
Цікаво ,у Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8094 Миклуха Маклай 5f0c5a0a суїцід ,чи адмін перехрестив ???)))
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28.08.2021 22:57 Ответить
А хіба в Україні є Президент та загалом українська державна влада???)))
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28.08.2021 22:54 Ответить
Работа?пишут,что там новый котел..
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28.08.2021 23:53 Ответить
Чому відмовчується про це найкоротший говнокомандувач, а вихваляється скільки привезли з Афгану різного непотребу?
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28.08.2021 22:45 Ответить
Так воно ж забуло згадати про національно визвольну війну з авіть на параді в честь тридцятиліття відновлення нашої держави.
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28.08.2021 22:47 Ответить
Як казав у нас вчитель української-"Не знав ,не знав ,та забув" !!!)))
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28.08.2021 22:50 Ответить
Генітальнішему архістратігу нема коли ,він відточує майстерність гри на фортеп"яні !!!)))
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28.08.2021 22:49 Ответить
Надо талибов пригласить вместо наших хенералов. Кроме тупой и мощной морды, надо ж еще и воевать уметь.И вместо Зели выписать из Израиля нормального боевого еврея, заместь нашей местечковой подделки.
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28.08.2021 22:46 Ответить
Питання-А скількі орків знищено українськими снайперами???
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28.08.2021 22:46 Ответить
ДЕ ЗАЯВА вови?
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28.08.2021 22:50 Ответить
"на могу слугу Беленюка расист напав - сю-сю-сю...." А воїни під вогнем та поранені - ТИША!!!
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28.08.2021 22:53 Ответить
Навіть не напав а крикнув щось образливе...
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29.08.2021 07:35 Ответить
Пише, рве, а потім знов пише щоб не образити *****. Атопутіннападьоть.
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28.08.2021 22:55 Ответить
Відчепіться від Вови . Воно готується до фотосесії з Ілоном Маском .
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28.08.2021 22:58 Ответить
І клавесін налагоджує !!!)))
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28.08.2021 23:00 Ответить
Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2885
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28.08.2021 23:00 Ответить
Нормально кацапи гуляють по Вкраїні милій.
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28.08.2021 22:54 Ответить
даже если всё вроде правильно написано,но всё равно не то,русня ты @баная.
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28.08.2021 23:09 Ответить
Дрей свою штулю у андере ріхтунг дайне шайзплатте.
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28.08.2021 23:18 Ответить
"Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що під час обстрілу ворог застосовував міномети та артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно. Використання цього озброєння заборонено Мінськими угодами.
На вимоги СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) припинити вогонь ворог не реагував.
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28.08.2021 22:56 Ответить
складаеться враження що головний ворог саме на банковій
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28.08.2021 22:58 Ответить
Внутрішній ворог гірше зовнішнього.
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28.08.2021 23:02 Ответить







bamr@bamr69 15 ч

#Авдеевка в городе ищут корректировщика, черное Рено с красными номерами.
Как и думал, работает наводчик.
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29.08.2021 00:41 Ответить
как в этой ситуации не вспомнить слова Петлюры.не так московские воши как украинские гниды
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29.08.2021 00:00 Ответить
главное на параде мощь показать
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29.08.2021 00:10 Ответить
ну если главнокакбыкомандующий в угаре...ну хотя бы из мин/обороны какой-нить дежурный адъютант его превосхо... выступил шо ли... ну нельзя такое оставлять без никакой реакции...
НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО - БОРЗЕЕТ !!!!
ау, где там менделизаменитель? почему молчит пресс/служба преЗЕ ??? выходной шо ли???
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28.08.2021 23:12 Ответить
Подіяли на тлю всілякі =ні капітуляції= ?
І не подіють. Хоча хтось ще сподівається, що воно раптом виправиться, може, ще й стане українцем.
Не треба було обирати це президентом. Це був злочин і зрада України.

Одужання нашим пораненим. Просто нема слів. Розстрілюють хлопців.
Якби стріляли наші, то такого б не було.
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28.08.2021 23:14 Ответить
Збройні Сили України !!!
а чи не час смачно плюнути комусь в зелене штайнмаєрське рило, та
підняти Байрактари над своєю землею?
тому що мудрому , який ховається на военних диванах, вже починає здаватися,
що скоро від Вас залишиться лише зброя та назва ...
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28.08.2021 23:24 Ответить
Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2791
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28.08.2021 23:54 Ответить
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ -которой руководит ФСБ
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29.08.2021 00:09 Ответить
...а в это время..
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами

А не послать этого ментенка с судьей на пару кровью смыть грехи на фронт????
Нет..низзяяя То друзья роцЗедента
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29.08.2021 00:16 Ответить
пздц... твари из штаба верховного главноко говнокамандира Зеленого - где разрешения артиллерии на подавление огня !!!??? ******!!!
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29.08.2021 00:19 Ответить
В такие моменты спрашиваешь себя: "А где вся эта чудесная военная техника, которую Зеля нам на параде со своей ехидной улыбочкой демонстрировал?". Надо полагать, она исключительно для развлечения главкома существует?
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29.08.2021 00:23 Ответить
Та перестаньте стрелять!!! Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7750
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29.08.2021 00:38 Ответить
то ли дело при папереднике - москву взяли без единого выстрела и потерь, а теперь всё поражения.
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29.08.2021 02:50 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5559
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29.08.2021 08:52 Ответить
Когда уже СМИ начнут не вспоминать о т.н."Режиме прекращения огня"которого никогда не было и нет по сей день,разве только в бестолковых,трусливых головах"зелени"
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29.08.2021 09:15 Ответить
 
 