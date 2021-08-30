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"Талибан" отклонил предложение Макрона о создании "зоны безопасности" в Кабуле
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что боевики отвергли предложение по созданию "зоны безопасности" для продолжения проведения гуманитарных операций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinter.
"В этом нет необходимости. Афганистан - независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или в Великобритании?", - сказал он.
Напомним, ранее президент Франции Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН.
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+23 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий30.08.2021 13:24
+15 Дорогой Я
показать весь комментарий30.08.2021 13:26
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показать весь комментарий30.08.2021 13:23
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Какая-то дремучая африканская пердь. Два племени объединились против третьего и в решающей битве на болоте близ деревни разгромили противника. После битвы, естественно, праздник - разожгли костры, расчленяют, жарят и поедают врагов. Пляски, веселье, стрельба в воздух из калашей, хлещет кровища, бодро повизгивают выматываемые кишки... Вожди победителей лично съели вождя побежденных.
- Чёт невкусный какой-то, - отметил один вождь.
- Ага. Но согласись, в любом случае получше, чем та хрень в столовке университета Лумумбы...
теперь только переговоры в Нормандии...четверкой ))))
Афганистан не независимая страна,а наркозависимая страна.Как и Рашка газозависимая бензоколонка.Так и Афганистан криминальная аптека