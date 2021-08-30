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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Талибан (168) Макрон (945)

"Талибан" отклонил предложение Макрона о создании "зоны безопасности" в Кабуле

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что боевики отвергли предложение по созданию "зоны безопасности" для продолжения проведения гуманитарных операций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinter.

"В этом нет необходимости. Афганистан - независимая страна. Можно ли создать такую ​​зону во Франции или в Великобритании?", - сказал он.

Напомним, ранее президент Франции Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН.

Читайте: В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Макгон! Я твой ефєлєвой башня шатал!
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30.08.2021 13:24
+15
Надо было кластеры безопасности предлагать.
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30.08.2021 13:26
+13
хорошие учителя видимо у талибана - явно универ патриса лумумбы в москве заканчивали)
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30.08.2021 13:23
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хорошие учителя видимо у талибана - явно универ патриса лумумбы в москве заканчивали)
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30.08.2021 13:23 Ответить
Ну так ще за часів СРСР був анекдот на тему )))

Какая-то дремучая африканская пердь. Два племени объединились против третьего и в решающей битве на болоте близ деревни разгромили противника. После битвы, естественно, праздник - разожгли костры, расчленяют, жарят и поедают врагов. Пляски, веселье, стрельба в воздух из калашей, хлещет кровища, бодро повизгивают выматываемые кишки... Вожди победителей лично съели вождя побежденных.
- Чёт невкусный какой-то, - отметил один вождь.
- Ага. Но согласись, в любом случае получше, чем та хрень в столовке университета Лумумбы...
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30.08.2021 14:16 Ответить
Оту кацапську проститутку макарону вже і таліби добре знають і іфелєве башня качають йому в рило.
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30.08.2021 16:47 Ответить
"Талибан жабоеду не товарищ", старинная афганская пословица..
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30.08.2021 13:24 Ответить
Макгон! Я твой ефєлєвой башня шатал!
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30.08.2021 13:24 Ответить
Надо было кластеры безопасности предлагать.
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30.08.2021 13:26 Ответить
Формулу Штайнмайера…
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30.08.2021 14:32 Ответить
Макрон это французский Зеленский, он ни на что не влияет, авторитетом не пользуется, но с детской наивностью лезет везде со своими мнениями и предложениями.
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30.08.2021 13:30 Ответить
очень точно!
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30.08.2021 14:42 Ответить
ясный перец...
теперь только переговоры в Нормандии...четверкой ))))
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30.08.2021 13:31 Ответить
Кроме Одессы в какие еще города Украины отправлены непроверенные афганские беженцы?! Семеро афганцев из числа эвакуированных из Кабула были задержаны германской полицией. У них были фальшивые документы, а четверо уже депортировались из страны как преступники. Кадры из самолётов-одни мужские лица, женщин, детей нет. Элементарно под видом мигрантов по всему миру распространить террористов и преступников.(с)
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30.08.2021 13:45 Ответить
тьху, кто такой макрон, ослоепы лучче знают
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30.08.2021 13:47 Ответить
то есть - жабоеда просто послали в жопу... что и следовало ожидать....
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30.08.2021 13:48 Ответить
Кому в Афганистане вообще интересно мнение макрона, этой путинской подстилки? Страны-импотенты как всегда серьезно озабочены, но не могут даже начать - не то, чтобы кончить.
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30.08.2021 13:50 Ответить
Сидел бы этот Макарон дома, бабушку свою приглядывал
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30.08.2021 14:01 Ответить
у этого Шахина, случайно, диды не ваивали? "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 341
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30.08.2021 14:14 Ответить
Щось він дуже відверто послав Макрона, може це трошки протверезить керманича Франції?
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30.08.2021 14:15 Ответить
"В этом нет необходимости. Афганистан - независимая страна. Можно ли создать такую ​​зону во Франции или в Великобритании?"

"Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 1759

Афганистан не независимая страна,а наркозависимая страна.Как и Рашка газозависимая бензоколонка.Так и Афганистан криминальная аптека "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 8541
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30.08.2021 14:28 Ответить
На фотке талиб на Елисейских полях.Мечта талиба "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 2638
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30.08.2021 14:31 Ответить
Таліби не такі вже і дурні. Вони розуміють, що чим менше вештатиметься Афганом різних там добровільних "допомагальників" - тим ліпше для Афгана.
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30.08.2021 14:34 Ответить
Та-а-ааак... Режим талібів це просто ох*єнний "свой путь". Головне - дуже духовно і архизкріпно.
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30.08.2021 14:37 Ответить
Макрон знатный безопасник. Он уже успешно гарантировал безопасность и поддержку Армении в начале наступления Азербайджана в Карабахе. Он легко как два пальца .... гарантирует безопасность Украины от рашки. Вот только с талибаном вышел облом.
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30.08.2021 14:51 Ответить
То, хай запропонує їм кластери.
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30.08.2021 15:01 Ответить
а вони йому клестири. "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 9096
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30.08.2021 15:01 Ответить
ну, шо макрон - обращайся через пуцина
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30.08.2021 15:53 Ответить
А зеля еще не увидел в глазах талибов "желание прекратить войну"?
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30.08.2021 16:25 Ответить
 
 