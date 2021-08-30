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"Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представник "Талібану" Сухайл Шахін заявив, що бойовики відкинули пропозицію щодо створення "зони безпеки" для продовження проведення гуманітарних операцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Franceinter.
"У цьому немає необхідності. Афганістан - незалежна країна. Чи можна створити таку зону у Франції або у Великій Британії?" - сказав він.
Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН.
Топ коментарі
+23 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар30.08.2021 13:24
+15 Дорогой Я
показати весь коментар30.08.2021 13:26
+13 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар30.08.2021 13:23
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Какая-то дремучая африканская пердь. Два племени объединились против третьего и в решающей битве на болоте близ деревни разгромили противника. После битвы, естественно, праздник - разожгли костры, расчленяют, жарят и поедают врагов. Пляски, веселье, стрельба в воздух из калашей, хлещет кровища, бодро повизгивают выматываемые кишки... Вожди победителей лично съели вождя побежденных.
- Чёт невкусный какой-то, - отметил один вождь.
- Ага. Но согласись, в любом случае получше, чем та хрень в столовке университета Лумумбы...
теперь только переговоры в Нормандии...четверкой ))))
Афганистан не независимая страна,а наркозависимая страна.Как и Рашка газозависимая бензоколонка.Так и Афганистан криминальная аптека