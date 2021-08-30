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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Талібан (136) Макрон Емманюель (1053)

"Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Представник "Талібану" Сухайл Шахін заявив, що бойовики відкинули пропозицію щодо створення "зони безпеки" для продовження проведення гуманітарних операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Franceinter.

"У цьому немає необхідності. Афганістан - незалежна країна. Чи можна створити таку зону у Франції або у Великій Британії?" - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН.

Також читайте: Українські військові провели успішну евакуацію перекладачів із Кабула після невдалих спроб Канади та США

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Макгон! Я твой ефєлєвой башня шатал!
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30.08.2021 13:24
+15
Надо было кластеры безопасности предлагать.
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30.08.2021 13:26
+13
хорошие учителя видимо у талибана - явно универ патриса лумумбы в москве заканчивали)
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30.08.2021 13:23
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хорошие учителя видимо у талибана - явно универ патриса лумумбы в москве заканчивали)
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30.08.2021 13:23 Відповісти
Ну так ще за часів СРСР був анекдот на тему )))

Какая-то дремучая африканская пердь. Два племени объединились против третьего и в решающей битве на болоте близ деревни разгромили противника. После битвы, естественно, праздник - разожгли костры, расчленяют, жарят и поедают врагов. Пляски, веселье, стрельба в воздух из калашей, хлещет кровища, бодро повизгивают выматываемые кишки... Вожди победителей лично съели вождя побежденных.
- Чёт невкусный какой-то, - отметил один вождь.
- Ага. Но согласись, в любом случае получше, чем та хрень в столовке университета Лумумбы...
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30.08.2021 14:16 Відповісти
Оту кацапську проститутку макарону вже і таліби добре знають і іфелєве башня качають йому в рило.
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30.08.2021 16:47 Відповісти
"Талибан жабоеду не товарищ", старинная афганская пословица..
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30.08.2021 13:24 Відповісти
Макгон! Я твой ефєлєвой башня шатал!
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30.08.2021 13:24 Відповісти
Надо было кластеры безопасности предлагать.
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30.08.2021 13:26 Відповісти
Формулу Штайнмайера…
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30.08.2021 14:32 Відповісти
Макрон это французский Зеленский, он ни на что не влияет, авторитетом не пользуется, но с детской наивностью лезет везде со своими мнениями и предложениями.
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30.08.2021 13:30 Відповісти
очень точно!
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30.08.2021 14:42 Відповісти
ясный перец...
теперь только переговоры в Нормандии...четверкой ))))
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30.08.2021 13:31 Відповісти
Кроме Одессы в какие еще города Украины отправлены непроверенные афганские беженцы?! Семеро афганцев из числа эвакуированных из Кабула были задержаны германской полицией. У них были фальшивые документы, а четверо уже депортировались из страны как преступники. Кадры из самолётов-одни мужские лица, женщин, детей нет. Элементарно под видом мигрантов по всему миру распространить террористов и преступников.(с)
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30.08.2021 13:45 Відповісти
тьху, кто такой макрон, ослоепы лучче знают
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30.08.2021 13:47 Відповісти
то есть - жабоеда просто послали в жопу... что и следовало ожидать....
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30.08.2021 13:48 Відповісти
Кому в Афганистане вообще интересно мнение макрона, этой путинской подстилки? Страны-импотенты как всегда серьезно озабочены, но не могут даже начать - не то, чтобы кончить.
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30.08.2021 13:50 Відповісти
Сидел бы этот Макарон дома, бабушку свою приглядывал
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30.08.2021 14:01 Відповісти
у этого Шахина, случайно, диды не ваивали? "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 341
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30.08.2021 14:14 Відповісти
Щось він дуже відверто послав Макрона, може це трошки протверезить керманича Франції?
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30.08.2021 14:15 Відповісти
"В этом нет необходимости. Афганистан - независимая страна. Можно ли создать такую ​​зону во Франции или в Великобритании?"

"Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 1759

Афганистан не независимая страна,а наркозависимая страна.Как и Рашка газозависимая бензоколонка.Так и Афганистан криминальная аптека "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 8541
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30.08.2021 14:28 Відповісти
На фотке талиб на Елисейских полях.Мечта талиба "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 2638
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30.08.2021 14:31 Відповісти
Таліби не такі вже і дурні. Вони розуміють, що чим менше вештатиметься Афганом різних там добровільних "допомагальників" - тим ліпше для Афгана.
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30.08.2021 14:34 Відповісти
Та-а-ааак... Режим талібів це просто ох*єнний "свой путь". Головне - дуже духовно і архизкріпно.
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30.08.2021 14:37 Відповісти
Макрон знатный безопасник. Он уже успешно гарантировал безопасность и поддержку Армении в начале наступления Азербайджана в Карабахе. Он легко как два пальца .... гарантирует безопасность Украины от рашки. Вот только с талибаном вышел облом.
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30.08.2021 14:51 Відповісти
То, хай запропонує їм кластери.
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30.08.2021 15:01 Відповісти
а вони йому клестири. "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі - Цензор.НЕТ 9096
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30.08.2021 15:01 Відповісти
ну, шо макрон - обращайся через пуцина
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30.08.2021 15:53 Відповісти
А зеля еще не увидел в глазах талибов "желание прекратить войну"?
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30.08.2021 16:25 Відповісти
 
 