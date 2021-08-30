Еще в одном модуле российского сегмента МКС обнаружили сквозные трещины

При обследовании российского сегмента Международной космической станции (МКС) еще в одном модуле - "Заря" - обнаружились новые несквозные трещины.

Об этом сообщил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. Он опасается, что со временем трещины начнут расползаться.

По словам Соловьева, системы российского сегмента МКС сильно изношены. Производители оборудования не дают гарантию, что после 2025 года оно не начнет выходить из строя, добавил генеральный конструктор. В основном это касается герметичности корпуса и сложных вычислительных средств, которые выработали свой ресурс. "На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят", - сказал генеральный конструктор.

"В конце июля состоялось заседание президиума научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - отметил Соловьев. Ранее эксперт спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивал в 10-15 миллиардов рублей.

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Утечку воздуха на Международной космической станции обнаружили в ночь на 30 августа 2018 года. На пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-09" начало падать давление, а в бортовом отсеке корабля была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм. Вечером того же дня российские космонавты, получив команду из ЦУП (Центра управления полетами), загерметизировали трещину. В ее появлении сначала обвинили самих космонавтов, но потом выяснилось, что оно было просверлено еще на Земле, во время сборки космического корабля. Новая утечка воздуха была зафиксирована на МКС спустя год.

В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз. Последовательная герметизация отсеков станции позволила установить, что причина утечки - трещина в российском сегменте станции "Звезда". Космонавты заделали ее герметиком, однако утечка воздуха продолжилась. В мае этого года Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха в российском модуле МКС. В июле поиск трещин возобновили.

В проекте Международной космической станции участвуют Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе двух россиян, двух американцев, японца и француза.

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