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Еще в одном модуле российского сегмента МКС обнаружили сквозные трещины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Еще в одном модуле российского сегмента МКС обнаружили сквозные трещины

При обследовании российского сегмента Международной космической станции (МКС) еще в одном модуле - "Заря" - обнаружились новые несквозные трещины.

Об этом сообщил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. Он опасается, что со временем трещины начнут расползаться.

По словам Соловьева, системы российского сегмента МКС сильно изношены. Производители оборудования не дают гарантию, что после 2025 года оно не начнет выходить из строя, добавил генеральный конструктор. В основном это касается герметичности корпуса и сложных вычислительных средств, которые выработали свой ресурс. "На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят", - сказал генеральный конструктор.

"В конце июля состоялось заседание президиума научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - отметил Соловьев. Ранее эксперт спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивал в 10-15 миллиардов рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский космический модуль "Наука" едва не разрушил МКС: Из-за ЧП в NASA отложили запуск "Старлайнера"

Утечку воздуха на Международной космической станции обнаружили в ночь на 30 августа 2018 года. На пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-09" начало падать давление, а в бортовом отсеке корабля была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм. Вечером того же дня российские космонавты, получив команду из ЦУП (Центра управления полетами), загерметизировали трещину. В ее появлении сначала обвинили самих космонавтов, но потом выяснилось, что оно было просверлено еще на Земле, во время сборки космического корабля. Новая утечка воздуха была зафиксирована на МКС спустя год.

В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз. Последовательная герметизация отсеков станции позволила установить, что причина утечки - трещина в российском сегменте станции "Звезда". Космонавты заделали ее герметиком, однако утечка воздуха продолжилась. В мае этого года Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха в российском модуле МКС. В июле поиск трещин возобновили.

В проекте Международной космической станции участвуют Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе двух россиян, двух американцев, японца и француза.

Также читайте: Российские космонавты на МКС рискуют остаться без скафандров и потерять возможность выходить в открытый космос

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Какие трещины?!
Технологические отверстия: что бы после дождика конденсат не оставался, для миграции тараканов, ну и проветривать: не открывать же каждый раз люк!
Еще в одном модуле российского сегмента МКС обнаружили сквозные трещины - Цензор.НЕТ 7667
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30.08.2021 22:52
+19
Блин, а портрет ***** как повесить?!
Ну переборщили с перфоратором маленько, с кем не бывает...
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30.08.2021 22:57
+16
Еще в одном модуле российского сегмента МКС обнаружили сквозные трещины - Цензор.НЕТ 7642
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30.08.2021 22:51
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Страница 2 из 2
Там есть для этого специальная дверь, которая на раз закрывается, и дежурный астронавт, в чьи обязанности это входит. Всё уже давно предусмотрено на этот случай. Кто в здравом уме доверит свою жизнь русскому?
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30.08.2021 23:35 Ответить
У робота Федора эрекция. А Рогозин не полетел. Вот и дырки появились.
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30.08.2021 23:33 Ответить
поки мокшанськi кацмонавти гiвном старi дiрки позамазують, Хведiр iм нових понаштрикайе....
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30.08.2021 23:36 Ответить
От холєра! Мітя Рагозін виявився хитрішим, ніж думав Робот Бендер... відставити Бендера, Робот Фйодор!
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31.08.2021 00:00 Ответить
Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 1143
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30.08.2021 23:40 Ответить
Нові тріщини з'явилися 24.08.2021 під час трансляції параду - кацапські пердаки у расіянскам сегменті МКС рвало так, що всю станцію добряче трусило.
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30.08.2021 23:41 Ответить
Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 4243
роскосмос термiново вiдправляйе замазку для замазування дiрок у мокшанському модулi МКС
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30.08.2021 23:42 Ответить
причом з застосуванням новiтнiх мокшанських тьехнологiй яким анало гавньет
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30.08.2021 23:44 Ответить
Чем больше ищем трещины мы где то--тем меньше трещины свои!
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30.08.2021 23:51 Ответить
Путлеровський прорив.
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30.08.2021 23:56 Ответить
отверстия предназначены для контрабаса кислорода инопланетянам !
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30.08.2021 23:58 Ответить
В лаптемордых трещины в ...опе от сидения на бутылке Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 2026 Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 2026 Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 6367
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31.08.2021 00:05 Ответить
Ресурс станции заканчивается. Она начала работать в 98 году. Мало космических аппаратов работало дольше. 3 - 5 лет, и её придётся топить и строить новую.
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31.08.2021 00:30 Ответить
Странно, у амеров не разваливается, а у казломордых разваливается..... Рукожопы Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 4187
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31.08.2021 00:35 Ответить
а скільки років вже працюють модулі інших країн?
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31.08.2021 00:39 Ответить
Заря - это самый первый модуль станции. С него она началась. (хотя второй модуль - американский - Юнити, вывели на две с половиной недели позже).
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31.08.2021 00:44 Ответить
И?
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31.08.2021 10:16 Ответить
И СНОВА В ШКОЛУ !)
Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 5858
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31.08.2021 00:44 Ответить
да, когда уже у американцев свёрла позаканчиваются
ЗЫ: если шо - это ирония
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31.08.2021 01:05 Ответить
У рюзкосмося закінчилась ізолєнта чи росмонавти не можуть заліпити ті дірки власним лайном?
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31.08.2021 01:11 Ответить
Сквозные трещины в мордоровском сегменте МКС это Veri Veri Well
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31.08.2021 05:19 Ответить
...как задолбали эти американские астроКосмонафты с перфоратором !
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31.08.2021 05:36 Ответить
Йой, це ж будуть протяги, космонавти можуть простудитися!
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31.08.2021 07:15 Ответить
дык пусть рагозин вышлет жевачку на орбиту, делов то)))
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31.08.2021 07:40 Ответить
А візитку Правого сектору там не знайшли?
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31.08.2021 08:00 Ответить
Москалі виконують завдання Китаю по знищенню МКС. Американці вже сказали що ще 2-3 роки і виходять з програми МКС, і будуть робити свою окрему станцію. Але поки зроблять, Китай буде тикати всім що у них є окрема космічна станція і більше ні в кого.
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31.08.2021 08:19 Ответить
синя лизалента таки поможе
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31.08.2021 08:58 Ответить
Треба відправляти в космос мішок шпакльовки і Равшана з Джумшутом, доки уся та хрінь не впала комусь на голову.
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31.08.2021 09:28 Ответить
только синяя изолента спасет МКС!
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31.08.2021 10:09 Ответить
Я просто удивляюсь что расеяне еще могут посылать что то в космос...При том уровне вранья, необязательности и пох..уизма который у них существует ,им разве унитаз поменять в туалете можно доверить...
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31.08.2021 19:33 Ответить
Кацапи - продовжуйте у тому ж дусі Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 4586
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31.08.2021 21:00 Ответить
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