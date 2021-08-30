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Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини

Під час обстеження російського сегменту Міжнародної космічної станції (МКС) ще в одному модулі - "Зоря" - виявили нові непрямі тріщини.

Про це повідомив генеральний конструктор ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время. Він побоюється, що з часом тріщини почнуть розповзатися.

За словами Соловйова, системи російського сегмента МКС сильно зношені. Виробники обладнання не дають гарантію, що після 2025 року він не почне виходити з ладу, додав генеральний конструктор. В основному це стосується герметичності корпусу і складних обчислювальних засобів, які виробили свій ресурс. "На словах все переконують, що нічого не зламається, але підписи під документом не ставлять", - сказав генеральний конструктор.

"В кінці липня відбулося засідання президії науково-технічної ради "Роскосмосу", де зазначалося, що станція дихає на ладан", - зазначив Соловйов. Раніше експерт спрогнозував лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на станції після 2025 року, а витрати Росії на МКС оцінював в 10-15 мільярдів рублів.

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Витік повітря на Міжнародній космічній станції виявили в ніч на 30 серпня 2018 року. На пристикованому до МКС російському кораблі "Союз МС-09" почав падати тиск, а в бортовому відсіку корабля була виявлена ​​мікротріщина розміром близько 1,5 мм. Увечері того ж дня російські космонавти, отримавши команду з ЦУП (Центру управління польотами), загерметизували тріщину. В її появі спочатку звинуватили самих космонавтів, але потім з'ясувалося, що вона була просвердлена ще на Землі, під час збирання космічного корабля. Новий витік повітря було зафіксовано на МКС через рік.

У серпні-вересні 2020 року швидкість витоку зросла в п'ять разів. Послідовна герметизація відсіків станції дозволила встановити, що причина витоку - тріщина в російському сегменті станції "Зірка". Космонавти заклали її герметиком, проте витік повітря продовжився. У травні цього року Росія і США створили робочу групу для пошуку причин витоку повітря в російському модулі МКС. У липні пошук тріщин відновили.

У проєкті Міжнародної космічної станції беруть участь Росія, США, Канада, Японія і Європейське космічне агентство. Зараз на МКС працює 65-та експедиція в складі двох росіян, двох американців, японця і француза.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Какие трещины?!
Технологические отверстия: что бы после дождика конденсат не оставался, для миграции тараканов, ну и проветривать: не открывать же каждый раз люк!
Еще в одном модуле российского сегмента МКС обнаружили сквозные трещины - Цензор.НЕТ 7667
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30.08.2021 22:52
+19
Блин, а портрет ***** как повесить?!
Ну переборщили с перфоратором маленько, с кем не бывает...
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30.08.2021 22:57
+16
Еще в одном модуле российского сегмента МКС обнаружили сквозные трещины - Цензор.НЕТ 7642
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30.08.2021 22:51
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Там есть для этого специальная дверь, которая на раз закрывается, и дежурный астронавт, в чьи обязанности это входит. Всё уже давно предусмотрено на этот случай. Кто в здравом уме доверит свою жизнь русскому?
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30.08.2021 23:35 Відповісти
У робота Федора эрекция. А Рогозин не полетел. Вот и дырки появились.
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30.08.2021 23:33 Відповісти
поки мокшанськi кацмонавти гiвном старi дiрки позамазують, Хведiр iм нових понаштрикайе....
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30.08.2021 23:36 Відповісти
От холєра! Мітя Рагозін виявився хитрішим, ніж думав Робот Бендер... відставити Бендера, Робот Фйодор!
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31.08.2021 00:00 Відповісти
Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 1143
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30.08.2021 23:40 Відповісти
Нові тріщини з'явилися 24.08.2021 під час трансляції параду - кацапські пердаки у расіянскам сегменті МКС рвало так, що всю станцію добряче трусило.
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30.08.2021 23:41 Відповісти
Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 4243
роскосмос термiново вiдправляйе замазку для замазування дiрок у мокшанському модулi МКС
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30.08.2021 23:42 Відповісти
причом з застосуванням новiтнiх мокшанських тьехнологiй яким анало гавньет
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30.08.2021 23:44 Відповісти
Чем больше ищем трещины мы где то--тем меньше трещины свои!
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30.08.2021 23:51 Відповісти
Путлеровський прорив.
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30.08.2021 23:56 Відповісти
отверстия предназначены для контрабаса кислорода инопланетянам !
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30.08.2021 23:58 Відповісти
В лаптемордых трещины в ...опе от сидения на бутылке Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 2026 Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 2026 Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 6367
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31.08.2021 00:05 Відповісти
Ресурс станции заканчивается. Она начала работать в 98 году. Мало космических аппаратов работало дольше. 3 - 5 лет, и её придётся топить и строить новую.
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31.08.2021 00:30 Відповісти
Странно, у амеров не разваливается, а у казломордых разваливается..... Рукожопы Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 4187
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31.08.2021 00:35 Відповісти
а скільки років вже працюють модулі інших країн?
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31.08.2021 00:39 Відповісти
Заря - это самый первый модуль станции. С него она началась. (хотя второй модуль - американский - Юнити, вывели на две с половиной недели позже).
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31.08.2021 00:44 Відповісти
И?
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31.08.2021 10:16 Відповісти
И СНОВА В ШКОЛУ !)
Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 5858
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31.08.2021 00:44 Відповісти
да, когда уже у американцев свёрла позаканчиваются
ЗЫ: если шо - это ирония
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31.08.2021 01:05 Відповісти
У рюзкосмося закінчилась ізолєнта чи росмонавти не можуть заліпити ті дірки власним лайном?
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31.08.2021 01:11 Відповісти
Сквозные трещины в мордоровском сегменте МКС это Veri Veri Well
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31.08.2021 05:19 Відповісти
...как задолбали эти американские астроКосмонафты с перфоратором !
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31.08.2021 05:36 Відповісти
Йой, це ж будуть протяги, космонавти можуть простудитися!
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31.08.2021 07:15 Відповісти
дык пусть рагозин вышлет жевачку на орбиту, делов то)))
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31.08.2021 07:40 Відповісти
А візитку Правого сектору там не знайшли?
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31.08.2021 08:00 Відповісти
Москалі виконують завдання Китаю по знищенню МКС. Американці вже сказали що ще 2-3 роки і виходять з програми МКС, і будуть робити свою окрему станцію. Але поки зроблять, Китай буде тикати всім що у них є окрема космічна станція і більше ні в кого.
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31.08.2021 08:19 Відповісти
синя лизалента таки поможе
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31.08.2021 08:58 Відповісти
Треба відправляти в космос мішок шпакльовки і Равшана з Джумшутом, доки уся та хрінь не впала комусь на голову.
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31.08.2021 09:28 Відповісти
только синяя изолента спасет МКС!
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31.08.2021 10:09 Відповісти
Я просто удивляюсь что расеяне еще могут посылать что то в космос...При том уровне вранья, необязательности и пох..уизма который у них существует ,им разве унитаз поменять в туалете можно доверить...
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31.08.2021 19:33 Відповісти
Кацапи - продовжуйте у тому ж дусі Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини - Цензор.НЕТ 4586
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31.08.2021 21:00 Відповісти
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