Ще в одному модулі російського сегмента МКС виявили наскрізні тріщини

Під час обстеження російського сегменту Міжнародної космічної станції (МКС) ще в одному модулі - "Зоря" - виявили нові непрямі тріщини.

Про це повідомив генеральний конструктор ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время. Він побоюється, що з часом тріщини почнуть розповзатися.

За словами Соловйова, системи російського сегмента МКС сильно зношені. Виробники обладнання не дають гарантію, що після 2025 року він не почне виходити з ладу, додав генеральний конструктор. В основному це стосується герметичності корпусу і складних обчислювальних засобів, які виробили свій ресурс. "На словах все переконують, що нічого не зламається, але підписи під документом не ставлять", - сказав генеральний конструктор.

"В кінці липня відбулося засідання президії науково-технічної ради "Роскосмосу", де зазначалося, що станція дихає на ладан", - зазначив Соловйов. Раніше експерт спрогнозував лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на станції після 2025 року, а витрати Росії на МКС оцінював в 10-15 мільярдів рублів.

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Витік повітря на Міжнародній космічній станції виявили в ніч на 30 серпня 2018 року. На пристикованому до МКС російському кораблі "Союз МС-09" почав падати тиск, а в бортовому відсіку корабля була виявлена ​​мікротріщина розміром близько 1,5 мм. Увечері того ж дня російські космонавти, отримавши команду з ЦУП (Центру управління польотами), загерметизували тріщину. В її появі спочатку звинуватили самих космонавтів, але потім з'ясувалося, що вона була просвердлена ще на Землі, під час збирання космічного корабля. Новий витік повітря було зафіксовано на МКС через рік.

У серпні-вересні 2020 року швидкість витоку зросла в п'ять разів. Послідовна герметизація відсіків станції дозволила встановити, що причина витоку - тріщина в російському сегменті станції "Зірка". Космонавти заклали її герметиком, проте витік повітря продовжився. У травні цього року Росія і США створили робочу групу для пошуку причин витоку повітря в російському модулі МКС. У липні пошук тріщин відновили.

У проєкті Міжнародної космічної станції беруть участь Росія, США, Канада, Японія і Європейське космічне агентство. Зараз на МКС працює 65-та експедиція в складі двох росіян, двох американців, японця і француза.

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