РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5445 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 154 8
Афганистан (599) США (23194) Волкер Курт (611)

Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно, - Волкер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно, - Волкер

Кризис, аналогичный афганскому, в Украине невозможен, ведь это совершенно разные страны, и ситуации в них сильно отличаются.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь нет ни малейшего сходства. Афганистан глубоко разделен внутри, имеет слабое центральное правительство, которое не в состоянии поддерживать безопасность и стабильность своими силами. И есть целый набор внешних участников - США и другие страны - пытавшихся помочь этому правительству построить более сильное общество", - сказа Волкер.

В Украине, по его словам, совсем другая ситуация.

"Украина - с точностью до наоборот. Украина - сплоченная страна, мощная страна, у нее зрелые государственные институты и сильное правительство. Она самостоятельно поддерживает безопасность внутри страны. Она не зависит от внешней помощи, и у нее нет проблем с фрагментацией общества", - подчеркнул Волкер.

Читайте: США завершили вывод сил из Афганистана

Он считает, что сравнивать военные действия в обеих странах также нельзя. Так как в Афганистане власть захватило регионально местное радикальное движение "Талибан", а вторжение России в Украину и захвате ею территорий - это внешняя агрессия.

"Другими словами, между ситуациями Украины и Афганистана нет ни одной параллели - нет ничего общего между ними", - подчеркнул дипломат.

Также читайте: Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно невозможно,там муслимы вам дали под сраку,а тут жидовня проводит геноцид украинцев
показать весь комментарий
31.08.2021 01:16 Ответить
Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно, - Волкер - Цензор.НЕТ 3853
показать весь комментарий
31.08.2021 01:18 Ответить
Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно, во первых вы не выращиваете мак, во вторых не забиваете женщин камнями, в третьих не вешаете оппонентов (ну, почти).... - Волкер
показать весь комментарий
31.08.2021 01:20 Ответить
да, они нам столько оружия не дали, ну это ещё пока
показать весь комментарий
31.08.2021 01:24 Ответить
пакистанский талибан тоже не очень местный
показать весь комментарий
31.08.2021 01:47 Ответить
верно.
показать весь комментарий
31.08.2021 02:36 Ответить
Схожесть ситуации это чисто кацапские методички , там эту тему активно разгоняют для местного быдла😁😁😁
показать весь комментарий
31.08.2021 08:57 Ответить
зеленые уроды - тот же самый талибан. но ему недолго осталось.....
показать весь комментарий
31.08.2021 13:05 Ответить
 
 