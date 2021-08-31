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Афганістан (450) США (14478) Волкер Курт (588)

Ситуацію в Україні й Афганістані порівнювати неможливо, - Волкер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ситуацію в Україні й Афганістані порівнювати неможливо, - Волкер

Криза, аналогічна афганській, в Україні неможлива, адже це зовсім різні країни, і ситуації в них дуже відрізняються.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут немає ані найменшої схожості. Афганістан глибоко розділений всередині, має слабкий центральний уряд, який не в змозі підтримувати безпеку і стабільність своїми силами. І є цілий набір зовнішніх учасників — США та інші країни — які намагалися допомогти цьому уряду побудувати сильніше суспільство", — сказав Волкер.

В Україні абсолютно зворотна ситуація.

"Україна — з точністю до навпаки. Україна — згуртована країна, потужна країна, в неї зрілі державні інститути та сильний уряд. Вона самостійно підтримує безпеку всередині країни. Вона не залежить від зовнішньої допомоги, і у неї немає проблем з фрагментацією суспільства", — акцентував Волкер.

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Він вважає, що порівнювати військові дії в обох країнах також не можна. Бо в Афганістані владу захопив регіонально місцевий радикальний рух "Талібан", а вторгнення Росії в Україну і захоплення нею територій — це зовнішня агресія.

"Іншими словами, між ситуаціями України та Афганістану немає жодної паралелі — немає нічого спільного між ними", — наголосив дипломат.

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Автор: Наталя Джума
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Конечно невозможно,там муслимы вам дали под сраку,а тут жидовня проводит геноцид украинцев
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31.08.2021 01:16 Відповісти
Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно, - Волкер - Цензор.НЕТ 3853
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31.08.2021 01:18 Відповісти
Ситуацию в Украине и Афганистане сравнивать невозможно, во первых вы не выращиваете мак, во вторых не забиваете женщин камнями, в третьих не вешаете оппонентов (ну, почти).... - Волкер
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31.08.2021 01:20 Відповісти
да, они нам столько оружия не дали, ну это ещё пока
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31.08.2021 01:24 Відповісти
пакистанский талибан тоже не очень местный
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31.08.2021 01:47 Відповісти
верно.
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31.08.2021 02:36 Відповісти
Схожесть ситуации это чисто кацапские методички , там эту тему активно разгоняют для местного быдла😁😁😁
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31.08.2021 08:57 Відповісти
зеленые уроды - тот же самый талибан. но ему недолго осталось.....
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31.08.2021 13:05 Відповісти
 
 