Ситуацію в Україні й Афганістані порівнювати неможливо, - Волкер

Криза, аналогічна афганській, в Україні неможлива, адже це зовсім різні країни, і ситуації в них дуже відрізняються.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут немає ані найменшої схожості. Афганістан глибоко розділений всередині, має слабкий центральний уряд, який не в змозі підтримувати безпеку і стабільність своїми силами. І є цілий набір зовнішніх учасників — США та інші країни — які намагалися допомогти цьому уряду побудувати сильніше суспільство", — сказав Волкер.

В Україні абсолютно зворотна ситуація.

"Україна — з точністю до навпаки. Україна — згуртована країна, потужна країна, в неї зрілі державні інститути та сильний уряд. Вона самостійно підтримує безпеку всередині країни. Вона не залежить від зовнішньої допомоги, і у неї немає проблем з фрагментацією суспільства", — акцентував Волкер.

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Він вважає, що порівнювати військові дії в обох країнах також не можна. Бо в Афганістані владу захопив регіонально місцевий радикальний рух "Талібан", а вторгнення Росії в Україну і захоплення нею територій — це зовнішня агресія.

"Іншими словами, між ситуаціями України та Афганістану немає жодної паралелі — немає нічого спільного між ними", — наголосив дипломат.

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