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Новости Политика Украины
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Афганистан (599) Байден (2384) Зеленский (16555) Россия (91279) США (23194) Донбасс (26945)

Украина чувствует пассивность внешней политики Байдена, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В рамках первого официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет призывать США к оказанию военной и экономической помощи, чтобы убедиться в том, что администрация американского лидера Джо Байдена "не покинет" Украину, подобно тому, как Америка попыталась отдалиться от Афганистана.

 Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Украина стала жертвой агрессии России, до сих пор идет война в Донбассе. Еще до хаотического выхода войск США из Афганистана в Киеве распространялась тревога из-за того, что Джо Байден хочет больше сосредоточиться на других вопросах внешней политики, особенно на соперничестве с Китаем.

Первый предупредительный знак для Киева появился этой весной, когда Вашингтон отказался от части санкций США против "Северного потока-2". Почти завершенный проект газопровода, который проходит через Балтийское море в Германию, может лишить Украину миллиардов долларов транзитных поступлений, одновременно сделав ЕС более зависимым от Москвы в энергетическом плане.

Вашингтон очень критически относился к газопроводу, но администрация Байдена решила разрядить конфликт с Берлином. В июльской сделке США дали свое молчаливое одобрение в обмен на обещания Германии. Берлин заявил, что будет призывать Россию продолжать транзит газа через Украину после 2024 года и введет санкции против Москвы, если Кремль будет использовать поставки газа для запугивания союзников США.

"Преданность Америки безопасности Украины вызывает сомнения, учитывая все, что происходило за последние месяцы, начиная от соглашения между США и Германией по газопроводу и заканчивая кризисом в Афганистане. Зеленский хочет получить гарантии того, что США не покинут Украину", - сказал советник Зеленского Financial Times.

Афганистан и Украина составляют совершенно разные соображения безопасности для Вашингтона, учитывая, что его военная поддержка Киева ограничивается примерно 300 млн долларов после аннексии Россией Крыма в 2014 году. За несколько дней до визита Зеленского Белый дом объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 60 млн долларов. Несмотря на это, и в Киеве, и в Москве стремительный выход США из Афганистана восприняли как нестабильность приверженности Америки к интересам безопасности своих союзников.

Читайте также: Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в августе заявлял, что Вашингтон откажется от руководства Украины, как и от правительства Афганистана.

"Спасло ли проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус важного союзника США? Подобная ситуация ожидает и правительство в Украине", - считает Патрушев.

"Главное послание Киева - не превращайте Украину в Афганистан", - заявило лицо, знакомое с американо-украинской дипломатией.

Победа Байдена на выборах сначала вызвала надежду в Киеве на стабилизацию отношений и усиление поддержки США после хаотичного президентства Дональда Трампа.

Трамп пытался оказывать давление на Киев в расследовании украинских деловых отношений с сыном Байдена. Однако Трамп также предоставил Украине военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin. Администрация бывшего президента США Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом и возглавлял политику Америки в отношении Украины, отказалась предоставлять оружие, опасаясь, что Россия отомстит путем эскалации боевых действий в Донбассе. Около 14 тысяч человек погибли во время войны в Донбассе, конфликт продолжает уносить жизни военных и гражданских лиц.

"Крупные американские инвесторы внимательно следят за визитом Зеленского в США, поскольку будущие инвестиции зависят от ситуации с безопасностью в Украине, от геополитики и гарантий, которые Киев получит от Америки относительно дальнейшей агрессии России", - говорит президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Белый дом Байдена столкнулся с мощной двухпартийной критикой со стороны законодателей относительно отказа от санкций против "Северного потока-2" и соглашения с Берлином, которое, как утверждает Киев, не дает конкретных гарантий для Украины. Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Байден пытался избежать дополнительного внутреннего давления, запланировав визит Зеленского на время, когда Конгресс находится "на каникулах".

Зеленский, вероятно, будет настаивать на значительном увеличении военной помощи США, а также на поддержке в восстановлении инфраструктуры и экономики.

"Логично было бы предоставить Украине такой же уровень военной и финансовой поддержки, который получал Афганистан, поскольку это жизнеспособное государство, что поддерживает либерально-демократические ценности", - сказал советник Зеленского.

"Пришло время Вашингтону осознать, что Украине нужны десятки миллиардов долларов помощи, если она хочет пережить российскую агрессию в долгосрочной перспективе", - считает советник.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Конечно пассивность
забыли где сынок Байдена работал?
а он "работал" в фирме которая принадлежит русне,
и вместе с ними ходил в баню с бабами где потерял
два ноутбука с архивом своего собственного секса...
и скорее всего что у русни на этого сынка досье
толще чем "Анна Каренина"...(
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31.08.2021 11:36
+2
Да, надеюсь на военную помощь. Тем более те деньги, что Америка выделяет на вооружение, не попадает живыми деньгами нашему правительству. И речь идет не руководстве. Оно меняется в Украине каждые пять лет. Речь идет о независимости государства и ее народе. И Вы вот обвиняете Зеленского, что он не держит своих обещаний - так дайте ему хотя бы попытаться сейчас вот в Америке. Надеятся или нет Ваше право равно как верить или не верить. Но сидеть сложа руки сейчас тоже нельзя и надо хоть что-то пытаться сделать. Можно по-разному относится к Зеленскому, к тому что он делает и делает его окружение. Но хотя бы во внешней политике нужно сохранять единство и поддерживать такие начинания как к примеру Крымская платформа. Да, никто особенных подвижек там не ожидает. Но тем не менее она напомнила мировому сообществу о проблемах Украины, об оккупированных Крыме и Донбассе. Или Вы считаете, что этого не нужно было делать? Или Вы думаете, что все страны мира только и думают, а что сейчас в Украине происходит? Как там они? У всех своих проблем хватает. И напоминать о себе нужно регулярно. Вот даже сам факт визита Зеленского в Америку вызовет информационную волну. И как минимум месяца три будут на передовицах СМИ его результаты и обсуждения. А это значит, что проблемы Украины будут перед глазами других стран. А это значит что будет и поддержка.
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31.08.2021 13:23
+1
а что вы хотите от деменционного придурка, оставившего мировому терроризму оружия на 80 милли-в. баксов?
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31.08.2021 13:52
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Не волнуйтесь, это уже ненадолго. Завтра зеленский почувствует движения так называемой пассивности. Но может ему понравится, кто знает...Интересно, сколько статья стоит? Явно не 200 долларов
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31.08.2021 11:34 Ответить
Конечно пассивность
забыли где сынок Байдена работал?
а он "работал" в фирме которая принадлежит русне,
и вместе с ними ходил в баню с бабами где потерял
два ноутбука с архивом своего собственного секса...
и скорее всего что у русни на этого сынка досье
толще чем "Анна Каренина"...(
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31.08.2021 11:36 Ответить
Пусть бы Зеленский выполнил хоть одно свое предвыборное обещание ,потом уже с кого то обещания требовал.Иными словами такой президент не заслуживает доверия, манипулируя Украиной выпросить деньги на свои нужды и на нужды своего аппарата.
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31.08.2021 11:36 Ответить
Не нужно все огульно в кучу сгребать. Отделяйте мух от котлет. Есть внешняя геополитика, от которой по-большому счету зависит судьба государства Украина как такового. Есть внутренняя политика, которой попросту не будет если с Украиной не дай Бог что случится.
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31.08.2021 11:47 Ответить
Президент - гарант страны,и во внутренней политике ,и во внешней,человек не держащий своих обещаний ни у одного серьезного политика ли, безнесмена ли , не будет иметь доверия.Не я ,это сделали 73 процента, отделяющих, политику и экономику страны от здравого смысла.На что вы надеетесь,на материальную помощь, на военную помощь?А при таком руководстве Украина ее увидит? Неужели вы думаете что кто то расстанется со своим миллиардами ,чтобы зешобло их распилило?Ото раньше надо было думать,а не сериалы с Голоборотько смотреть.
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31.08.2021 12:03 Ответить
Да, надеюсь на военную помощь. Тем более те деньги, что Америка выделяет на вооружение, не попадает живыми деньгами нашему правительству. И речь идет не руководстве. Оно меняется в Украине каждые пять лет. Речь идет о независимости государства и ее народе. И Вы вот обвиняете Зеленского, что он не держит своих обещаний - так дайте ему хотя бы попытаться сейчас вот в Америке. Надеятся или нет Ваше право равно как верить или не верить. Но сидеть сложа руки сейчас тоже нельзя и надо хоть что-то пытаться сделать. Можно по-разному относится к Зеленскому, к тому что он делает и делает его окружение. Но хотя бы во внешней политике нужно сохранять единство и поддерживать такие начинания как к примеру Крымская платформа. Да, никто особенных подвижек там не ожидает. Но тем не менее она напомнила мировому сообществу о проблемах Украины, об оккупированных Крыме и Донбассе. Или Вы считаете, что этого не нужно было делать? Или Вы думаете, что все страны мира только и думают, а что сейчас в Украине происходит? Как там они? У всех своих проблем хватает. И напоминать о себе нужно регулярно. Вот даже сам факт визита Зеленского в Америку вызовет информационную волну. И как минимум месяца три будут на передовицах СМИ его результаты и обсуждения. А это значит, что проблемы Украины будут перед глазами других стран. А это значит что будет и поддержка.
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31.08.2021 13:23 Ответить
Красивые слова,но как и у зели расходятся с реальностю.Международный валютный фонд выделил Украине деньги на борьбу с Ковид, а Зеля закатал их в асфальт ,постольку целевые деньги из бюджета он с шоблой тупо распилил.Поэтому ,я не говорю про необходимость помощи Украине,это понятно,но вряд ли деньги и оружие доверять зеленому руководству.Если бы так хотели помочь не было бы договоренностей по северному потоку с кацапами.Видите ли, все таки меет большое значение кто руководит страной.Вот вы поверите путлеру?Вы стали бы помогать стране где правит убийца, верили бы его обещаниям в геополитике?Понятно что нет,этот негодяй потерял всяческое доверие, Зеленскому ,который выступал перед боевиками лднров с концертами я тоже не верю, и то что он вор ,казнокрад, офшорник, врун,и слуга коррупции мое недоверие к нему еще более укрепляет. Вы думаете что в США сидят идиоты дурнее нас?Не надо было это позорище выбирать,оно проигрывает везде на международной арене,мало того ,те крохи что перепадают Украине , исчезают в карманах зешобла.Тоже самое и с оружием, получили Байрактары,где они?Ситуация на фронте стабильная?Где госзаказ на вооружение?У нас нет войны?И оно палец о палец ничего не сделав для обороноспособности Украины надеется что дядя Байден за него это сделает?Красивых речей мы уже наслушались и что надо Украине мы знаем, да только делать эта власть ничего не будет.Горькая но - правда.И в США это знают.
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31.08.2021 13:59 Ответить
Хех. Ну давайте начистоту по СП2. Он что начался вчера или два года назад? Он был начат в 2016 году. И все эти годы продолжалось строительство. Почему блестящий политик Порошенко с богатым дипломатическим опытом не остановил его на старте и на протяжении трех лет своего президентства? Ведь его продолжали строить и вкладывать деньги. Как Вы думаете когда было легче его остановить - когда он только начинался и заключались соглашения или когда влиятельные дяди и тети вложили в него неслабые деньги? А в нем в качестве инвесторов участвуют Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Англия и Уэльс), Uniper (Германия)[en], Wintershall Dea (Германия)[. У Вас интересный подход. Вы от клоуна без какого либо политического опыта за два года требуете больше чем от сивочелого гетьмана с богатым политическим стажем с 1998 года и с большим дипломатическим опытом. Мне кажется это предвзятое отношение. Не находите?
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31.08.2021 15:04 Ответить
Опять во всем виноват Порошенко,вам не надоело эту мантру повторять,уже даже не смешно.При президенстве Порошенко, СШа выступали на стороне Украины и вводили санкции против фирм участвующих в Северном потоке.Ну последнее,если ваш Зеля не может лучше Порошенко ,то нечего было лезть и поливать болотом тех ,кто хоть как то влиял на ситуацию.
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31.08.2021 15:10 Ответить
Стоп. Вы же Зеленского упрекнули по СП2 и его слабой работе в этом направлении. Результат действий Порошенко не лучше. Хотя у него было и больше времени и более выгодная позиция с точки зрения того, что он мог повлиять на это строительство когда деньги были не вложены в него еще. Кроме того он имеет гораздо больше опыта в политике. Так почему не остановил? И почему не лазть в политику, если не лучше Порошенко? Порошенко эталон? Так он не блеснул своими возможностями и талантами в остановке строительства СП2. В этом отношении что деятельность Порошенко что деятельность Зеленского не привели к положительным результатам для Украины. Так в чем Порошенко лучше?
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31.08.2021 15:17 Ответить
Разве я не ясно выразилась?По моему я выше написала,что работы у зеленского вообще ноль,то есть - полностью,во всех отношениях.И это не видят или тролли или проросийские, адепты зе и кацапня как то дивно спелись в отношении Порошенко,прямо в унисон и одними и теми же тезисами. . Зебилы перечеркнули все что было наработано,выбрав идиотика.Порошенко лучше тем что он - возродил армию,дал украинскому статус государственого,дал афтокефалию ПЦУ,при Порошенко строительство СП было приостановлено,при Зе последний союзник от нас отказался.Хватит дергать Порошенко, посмотрим чем похвастается ваш зебил после Америки, будем надееться на чудо.Хотя ,чтобы не привез оттуда этот болезный, пользы для Украины он не принесет, не для этого его поставили у власти, пока он только гадил Украине и вот с этим вполне удачно справлялся,это точно.
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31.08.2021 15:27 Ответить
Не хочу Вас драконить и продолжать анализ деятельности Порошенко. Я просто не первый день на форуме и знаю, что Вы его пылкая сторонница. Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4054 Так что покуда замну для ясности ситуацию. Действительно посмотрим по результатам поездки Зеленского. А там может снова вернемся к обсуждению. Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4341
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31.08.2021 15:31 Ответить
Ну я тоже вас знаю как адепта зеленского, и зная что вы далеко не глупый человек,думаю что защищаете вы это чудо небезкорыстно, вы далеко не дурак чтобы не понимать ,что президент Зеленский - фиаско для всех,более того при нем мы маршеруем назад к временам овоща и совку.
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31.08.2021 15:45 Ответить
Ошибаетесь. Я не адепт Зеленского. И не раз об этом здесь на форуме говорил. Я скорее убежденный оппонент Порошенко. Ибо слежу за его деятельностью с 1998 года и анализирую ее. Так уж сложилось в моей жизни что в поле моего внимания он попал когда только собирался идти в Раду депутатом. И я ни в коем случае не защищаю Зеленского. Перечитайте мои комментарии. Чуть Выше. Где Вы увидели защиту именно Зеленского? Я стараюсь ровно относится ко всем политикам в своих суждениях. Хотя часто это бывает трудно. И тот же Зеленский у меня сейчас вызывает раздражение зачастую больше чем вызывал и вызывает Порошенко. А Зеленский всего лишь небольшой эпизод в истории нашей страны. Так что Вы уж очень сильно и эмоционально считаете его провалом для всех. В таком случае провалом для всех были все президенты, которые были до него. Ведь это в результате их совокупной деятельности Украина находится в таком положении. Вот к примеру кто сделал Украину олигархатом и построил такую налоговую систему? Кучма. Кто приложил руку к увеличению цены на газ? Ющенко. Кто сдал Крым по сути, продлив пребывание ЧФ кацапов на территории Украины до 2049-го года? Янукович. И так можно долго продолжать. Так что не навешивайте на Зеленского более чем он стоит. Он дите малое в своих поступках по сравнению с предшественниками. Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3490
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31.08.2021 15:56 Ответить
И дай Бог чтобы как минимум месяца на передовицах СМИ ,обсуждали ,но не позорили Украину и не смеялись с нас ,ибо Зеленский в своем лице еще нигде не выставлял Украину в выгодном свете, одно позорище.
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31.08.2021 14:06 Ответить
Смеялись? А вот кацапы к примеру покуда так не думают и покуда не смеются.
"Мы не считает себя вправе вмешиваться в отношении США и Украины, однако очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского", - сказал Песков

И пресса не смеется.
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times

Так что в любом случае визит необходим. Это лучше чем ждать неизвестно чего и ничего не пытаться предпринять. Вы же сами раскритиковали бы Зеленского, если бы он отказался от визита в Америку. Вы же все равно, что бы он делал или не делал, раскритиковали бы его. Так пусть уж лучше пытается что-то делать. Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1687
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31.08.2021 14:53 Ответить
Так разве я только критикую, злая такая,да? Скажите чему мне радоваться глядя на это президенство?Как верить что помощь США дойдет до адресата.А то что там говорит письков, ну кто же скажет открыто ,что зеля действует по их сценарию.Понятно что из этого политического ипотента будут делать страшную угрозу всем врагам Украины,это еще те мастера шоу.
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31.08.2021 15:06 Ответить
А откуда у Вас собственно неопровержимые данные что Зеля действует по сценарию кацапов? У меня вот складывается впечатление, что именно Байден по их сценарию действует или по крайней мере им в угоду. И я основываюсь на конкреретных его поступках. Даже вот последних. Сдал СП2 откровенно, безалаберно вывел войска из Афгана, встречается с х@лом на самите в Женеве и доволен встречей.
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31.08.2021 15:12 Ответить
А это знают даже воины - ветераны.Иной раз бездействие хуже вредительства,в данный момент- особенно,я уже не говорю о преследовании людей что воевали за Украину, они сотни раз лучше самого Зе.Подумать только ,уклонист судит ветеранов! До какого еще абсурда надо дойти,чтобы не понимать что происходит.А это вам для посмотреть ,ну и остальным ,кто пожелает.,тут и так все ясно так что без коментариев.
https://www.facebook.com/Taras.Olegovych/videos/2607193225992057
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31.08.2021 15:32 Ответить
Знать и иметь доказательства как бы разные вещи? Не находите? А на счет судить или не судить ветеранов нужно смотреть в каждом отдельном случае по их поступкам и оценивать. Вот ветеран пришел в здание правительства с гранатой и угрожал его взорвать. Да, возможно нервный срыв, да наверняка были причины этого срыва. Но есть поступок и есть закон. А что закон в таком случае говорит? Ветеран это не пожизненная индульгенция от преступлений. Ветераны такие же люди как и мы. Они, при всем к ним уважении, так же могут совершать нелицеприятные поступки.
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31.08.2021 15:40 Ответить
так вот пусть Зеленский начнет с себя и ответит перед законом за уклонение от призыва например, а то сейчас нам диктуют законы те,кто никогда с ними не считался.Но вот боевой генерал на скамье подсудимых,а зеленский ,что давал концерты сепарне и уклонялся от службы Украине его судит.
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31.08.2021 15:50 Ответить
Стоп. А откуда Вы взяли что он должен отвечать за это? Ведь законодательно есть определенные причины по которым молодой человек в Украине может быть освобожден от срочной службы. И исходя из элементарной логики если бы у Зеленского не было бы уважительных причин, то ничто не мешало его привлечь к ответственности все это время. Он всегда был публичной личностью и найти при желании его и привлечь не составило бы труда. Ибо он не из влиятельной семьи. Обычный среднестатистический гражданин. Так что к подобного рода заявлениям я отношусь не более чем к политическим лозунгам. К примеру, почему Порошенко не привлек к ответственности Зеленского за уклонение от воинской службы за время своего президентства? Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8036 Юродствую конечно. Но все таки. И боевой генерал на скамье думаю не из за Зеленского. Очевидно есть причина, что это происходит. Вот Муженко под следствием. Почему? По прихоти Зеленского или по результатам своей деятельности? Я же говорю, что в каждом конкретном случае нужно разбираться конкретно.
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31.08.2021 16:10 Ответить
Повестка была во время мобилизации.Какая срочная служба дядьке под сорок было?!
Уклонение от призыва по мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет,(статья 336 УК Украины)
И вы не голосовали за зеленского? Ну да ,теперь многие зелебобы так пишут- я не голосовал за Зеленского я голосовал против Порошенко.Но это звучит примерно так - мне не нравился Порошенко , поэтому я проголосовал за дурака,офшорника , прокацапленого клоуна, и марионетку Коломойского- зеленского. Все ,поговорили.
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31.08.2021 20:04 Ответить
Что вы плетете? В стране была мобилизация, почему мужик призывного возраста не являлся?А если не было повестки то тоже ,почему? Что значит был ли мальчик?Только слепой не видит что все предвыборные обещания Зеленского были лишь только популизмом, ничего не выполнил. Да при всех ошибках Пороха, за Армию,Мову ,Веру , он лучший из всех президентов что были в Украине.Опять таки зеля вылил ушат болота на Пороха и на уши своего лохтората,ничего из этого не подтвердилось, но у зелохов видать это никак не сработает в голове,все равно виноват Порошенко.Голосовать против президента востановившего армию, и за уклониста , дающего концерты сепарам,в этом есть логика,чем это лучше ? У нас в Одессе за зелю проголосовала вся сепарня + вата, вы к кому себя относите?Но судя по простыням что вы мне высылаете ,у вас это все таки работа.
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31.08.2021 20:33 Ответить
Да забыла, почему не привлекли, сейчас за отказ от мобилизации в Украине в розыске более 11 тысяч человек,не думаю что они прячутся, скорее ,но они же не президенты Украины ,правда?Законодатель сам должен чтить букву закона ,но это не про Зелю,начиная от бизнеса в россии,до кипрских офшоров.. Думаю тут Коломойша употребил свои связи имея виды на зелю,а в 2017 году уже была основана контрактная армия.Если говорить о законе то все что зеля приподнес в качестве обвинений Пороху ,там,на стадионе, по сути можно предьявить самому Зеле, и это чмо надеюсь ответит заэто обязательно.
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31.08.2021 20:44 Ответить
Смешно выглядят требования кремлёвской агентуры помочь деньгами и оружием в стойком перемирии на фронте, в большом строительстве всего, на чём можно украсть....
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31.08.2021 11:42 Ответить
Спит на саммитах, психует на пессухах, идёт в одну сторону потом разворот и в другую. Каких гарантий мы ждём от деда. Он уже не гарантирует, что у него штаны сухие.
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31.08.2021 11:44 Ответить
У виродків "очко заграло". Украина чувствует пассивность внешней политики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8495
Бояться повторення на Україні ситуації з Афганом.
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31.08.2021 11:52 Ответить
Байдену через полтора месяца и пяток деньков стукнет 79(!) лет. В Украине, на всякий случай, столько не живут, во всяком случае, - подавляющее большинство граждан. Джозеф Джозефович и так - ископаемый динозавр - из него песок сыпется. Ему бы манную кашку без комочков, дабы во время акта дефекакции вышеупомянутые комочки не развалили бы его старческий пердельник. Какая, нахрен, активность? Чтобы он рассыпался? Мало того, что Белый Дом уже превращён в гериатрический пансионат, так его ещё надо реорганизовать в бюро ритуальных услуг? Да и какая, в жопу, Украина, когда злые бородатые дядьки собираются всех отталибанить "по самое не могу"©.
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31.08.2021 12:03 Ответить
Цензоряка, навіщо множити російські наративи порівнюючи Авган і нас!
В Авгані керівництво було амереканське, а народ був талібан.
А в Україні і народ і влада це одне ціле в головному, так би мовити ми всі тут "талібан". І якщо, не дай Боже, полихне, то відразу забудемо все маленьке що нас роз'єднує і об'єднаємось проти орди орків людожерів з Мордору.
Саме тому рашка досі не наважилася сунутись в середину країни , бо знає що ми її тут і вб'ємо і поховаємо.
Крім того, в самій рашці своїх місцевих талібанчиків (Ічкерії-Татарстани) безліч. І вона знає, що як тільки змістить баланс сили в Україну - то відразу полихне у різних куточках в ній самій.
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31.08.2021 12:35 Ответить
Щось цей Файненшал Таймс якось не політкоректно пише про Байдена і Обаму, аж дивно якось.
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31.08.2021 13:36 Ответить
Трамп вам не подобався, а всього то треба було довести до кінця слідство по Бурисмі.
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31.08.2021 13:39 Ответить
а что вы хотите от деменционного придурка, оставившего мировому терроризму оружия на 80 милли-в. баксов?
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31.08.2021 13:52 Ответить
На,цей час у Байдена немає,ніякої,зовнІшньої політики. Дрейфує за вітром і хаилями
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31.08.2021 14:32 Ответить
 
 