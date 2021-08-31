УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17991 відвідувач онлайн
Новини Політика України
3 984 39
Афганістан (450) Байден (2325) Зеленський (17456) Росія (47229) США (14478) Донбас (21733)

Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У межах першого офіційного візиту до США президент України Володимир Зеленський закликатиме США до надання військової та економічної допомоги, щоб переконатися в тому, що адміністрація американського лідера Джо Байдена "не покине" Україну, подібно до того, як Америка спробувала віддалитися від Афганістану.

 Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Україна стала жертвою агресії Росії, досі триває війна в Донбасі. Ще до хаотичного виходу військ США з Афганістану в Києві поширювалася тривога через те, що Джо Байден хоче більше зосередитися на інших питаннях зовнішньої політики, особливо на суперництві з Китаєм.

Перший попереджувальний знак для Києва з'явився цієї весни, коли Вашингтон без попереднього повідомлення відмовився від частини санкцій США проти "Північного потоку-2". Майже завершений проект газопроводу, який проходить через Балтійське море до Німеччини, загрожує позбавити Україну мільярдів доларів транзитних надходжень, одночасно зробивши ЄС більш залежним від Москви в енергетичному плані.

Вашингтон дуже критично ставився до газопроводу, але адміністрація Байдена вирішила розрядити конфлікт з Берліном. У липневій угоді США дали своє мовчазне схвалення в обмін на обіцянки Німеччини. Берлін заявив, що буде закликати Росію продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року і запровадить санкції проти Москви, якщо Кремль використовуватиме поставки газу для залякування союзників США.

"Відданість Америки безпеці України викликає сумніви, враховуючи все, що відбувалося за останні місяці, починаючи від угоди між США та Німеччиною щодо газопроводу і закінчуючи кризою в Афганістані. Зеленський хоче отримати гарантії того, що США не покинуть Україну", - сказав радник Зеленського Financial Times.

Афганістан та Україна становлять абсолютно різні міркування безпеки для Вашингтона, враховуючи, що його військова підтримка Києва обмежується приблизно 300 млн доларів після анексії Росією Криму у 2014 році. За кілька днів до візиту Зеленського Білий дім оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 60 мільйонів доларів. Незважаючи на це, і в Києві, і в Москві стрімкий вихід США з Афганістану сприйняли як нестабільність прихильності Америки до інтересів безпеки своїх союзників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев у серпні заявляв, що Вашингтон відмовиться від керівництва України, як і від уряду Афганістану.

"Чи врятувало проамериканський режим у Кабулі те, що Афганістан мав статус важливого союзника США? Подібна ситуація чекає і на уряд в Україні", - вважає Патрушев.

"Головне послання Києва - не перетворюйте Україну на Афганістан", - заявила особа, знайома з американсько-українською дипломатією.

Перемога Байдена на виборах спочатку викликала надію в Києві на стабілізацію відносин та посилення підтримки США після хаотичного президентства Дональда Трампа.

Трамп намагався чинити тиск на Київ у розслідуванні українських ділових відносин із сином Байдена. Однак Трамп також надав Україні військову допомогу у вигляді протитанкових ракет Javelin. Адміністрація колишнього президента США Барака Обами, коли Байден був віце-президентом і очолював політику Америки щодо України, відмовилася надавати зброю, побоюючись, що Росія помститься шляхом ескалації бойових дій в Донбасі. Близько 14 тисяч людей загинули під час війни в Донбасі, конфлікт продовжує забирати життя військових та цивільних осіб.

"Великі американські інвестори уважно стежать за візитом Зеленського до США, оскільки майбутні інвестиції залежать від ситуації з безпекою в Україні, від геополітики та гарантій, які Київ отримає від Америки відносно подальшої агресії Росії", - каже президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Білий дім Байдена зіштовхнувся з потужною двопартійною критикою з боку законодавців щодо відмови від санкцій проти "Північного потоку-2" та угоди з Берліном, яка, як стверджує Київ, не дає конкретних гарантій для України. Люди, знайомі з цим питанням, сказали, що Байден намагався уникнути додаткового внутрішнього тиску, запланувавши візит Зеленського на час, коли Конгрес перебуває "на канікулах".

Зеленський, ймовірно, буде наполягати на значному збільшенні військової допомоги США, а також на підтримці у відновленні інфраструктури та економіки.

"Логічно було б надати Україні той самий рівень військової та фінансової підтримки, який отримував Афганістан, оскільки це життєздатна держава, що підтримує ліберально-демократичні цінності", - сказав радник Зеленського.

"Настав час Вашингтону усвідомити, що Україні потрібні десятки мільярдів доларів допомоги, якщо вона хоче пережити російську агресію в довгостроковій перспективі", - вважає радник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Конечно пассивность
забыли где сынок Байдена работал?
а он "работал" в фирме которая принадлежит русне,
и вместе с ними ходил в баню с бабами где потерял
два ноутбука с архивом своего собственного секса...
и скорее всего что у русни на этого сынка досье
толще чем "Анна Каренина"...(
показати весь коментар
31.08.2021 11:36
+2
Да, надеюсь на военную помощь. Тем более те деньги, что Америка выделяет на вооружение, не попадает живыми деньгами нашему правительству. И речь идет не руководстве. Оно меняется в Украине каждые пять лет. Речь идет о независимости государства и ее народе. И Вы вот обвиняете Зеленского, что он не держит своих обещаний - так дайте ему хотя бы попытаться сейчас вот в Америке. Надеятся или нет Ваше право равно как верить или не верить. Но сидеть сложа руки сейчас тоже нельзя и надо хоть что-то пытаться сделать. Можно по-разному относится к Зеленскому, к тому что он делает и делает его окружение. Но хотя бы во внешней политике нужно сохранять единство и поддерживать такие начинания как к примеру Крымская платформа. Да, никто особенных подвижек там не ожидает. Но тем не менее она напомнила мировому сообществу о проблемах Украины, об оккупированных Крыме и Донбассе. Или Вы считаете, что этого не нужно было делать? Или Вы думаете, что все страны мира только и думают, а что сейчас в Украине происходит? Как там они? У всех своих проблем хватает. И напоминать о себе нужно регулярно. Вот даже сам факт визита Зеленского в Америку вызовет информационную волну. И как минимум месяца три будут на передовицах СМИ его результаты и обсуждения. А это значит, что проблемы Украины будут перед глазами других стран. А это значит что будет и поддержка.
показати весь коментар
31.08.2021 13:23
+1
а что вы хотите от деменционного придурка, оставившего мировому терроризму оружия на 80 милли-в. баксов?
показати весь коментар
31.08.2021 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не волнуйтесь, это уже ненадолго. Завтра зеленский почувствует движения так называемой пассивности. Но может ему понравится, кто знает...Интересно, сколько статья стоит? Явно не 200 долларов
показати весь коментар
31.08.2021 11:34 Відповісти
Конечно пассивность
забыли где сынок Байдена работал?
а он "работал" в фирме которая принадлежит русне,
и вместе с ними ходил в баню с бабами где потерял
два ноутбука с архивом своего собственного секса...
и скорее всего что у русни на этого сынка досье
толще чем "Анна Каренина"...(
показати весь коментар
31.08.2021 11:36 Відповісти
Пусть бы Зеленский выполнил хоть одно свое предвыборное обещание ,потом уже с кого то обещания требовал.Иными словами такой президент не заслуживает доверия, манипулируя Украиной выпросить деньги на свои нужды и на нужды своего аппарата.
показати весь коментар
31.08.2021 11:36 Відповісти
Не нужно все огульно в кучу сгребать. Отделяйте мух от котлет. Есть внешняя геополитика, от которой по-большому счету зависит судьба государства Украина как такового. Есть внутренняя политика, которой попросту не будет если с Украиной не дай Бог что случится.
показати весь коментар
31.08.2021 11:47 Відповісти
Президент - гарант страны,и во внутренней политике ,и во внешней,человек не держащий своих обещаний ни у одного серьезного политика ли, безнесмена ли , не будет иметь доверия.Не я ,это сделали 73 процента, отделяющих, политику и экономику страны от здравого смысла.На что вы надеетесь,на материальную помощь, на военную помощь?А при таком руководстве Украина ее увидит? Неужели вы думаете что кто то расстанется со своим миллиардами ,чтобы зешобло их распилило?Ото раньше надо было думать,а не сериалы с Голоборотько смотреть.
показати весь коментар
31.08.2021 12:03 Відповісти
Да, надеюсь на военную помощь. Тем более те деньги, что Америка выделяет на вооружение, не попадает живыми деньгами нашему правительству. И речь идет не руководстве. Оно меняется в Украине каждые пять лет. Речь идет о независимости государства и ее народе. И Вы вот обвиняете Зеленского, что он не держит своих обещаний - так дайте ему хотя бы попытаться сейчас вот в Америке. Надеятся или нет Ваше право равно как верить или не верить. Но сидеть сложа руки сейчас тоже нельзя и надо хоть что-то пытаться сделать. Можно по-разному относится к Зеленскому, к тому что он делает и делает его окружение. Но хотя бы во внешней политике нужно сохранять единство и поддерживать такие начинания как к примеру Крымская платформа. Да, никто особенных подвижек там не ожидает. Но тем не менее она напомнила мировому сообществу о проблемах Украины, об оккупированных Крыме и Донбассе. Или Вы считаете, что этого не нужно было делать? Или Вы думаете, что все страны мира только и думают, а что сейчас в Украине происходит? Как там они? У всех своих проблем хватает. И напоминать о себе нужно регулярно. Вот даже сам факт визита Зеленского в Америку вызовет информационную волну. И как минимум месяца три будут на передовицах СМИ его результаты и обсуждения. А это значит, что проблемы Украины будут перед глазами других стран. А это значит что будет и поддержка.
показати весь коментар
31.08.2021 13:23 Відповісти
Красивые слова,но как и у зели расходятся с реальностю.Международный валютный фонд выделил Украине деньги на борьбу с Ковид, а Зеля закатал их в асфальт ,постольку целевые деньги из бюджета он с шоблой тупо распилил.Поэтому ,я не говорю про необходимость помощи Украине,это понятно,но вряд ли деньги и оружие доверять зеленому руководству.Если бы так хотели помочь не было бы договоренностей по северному потоку с кацапами.Видите ли, все таки меет большое значение кто руководит страной.Вот вы поверите путлеру?Вы стали бы помогать стране где правит убийца, верили бы его обещаниям в геополитике?Понятно что нет,этот негодяй потерял всяческое доверие, Зеленскому ,который выступал перед боевиками лднров с концертами я тоже не верю, и то что он вор ,казнокрад, офшорник, врун,и слуга коррупции мое недоверие к нему еще более укрепляет. Вы думаете что в США сидят идиоты дурнее нас?Не надо было это позорище выбирать,оно проигрывает везде на международной арене,мало того ,те крохи что перепадают Украине , исчезают в карманах зешобла.Тоже самое и с оружием, получили Байрактары,где они?Ситуация на фронте стабильная?Где госзаказ на вооружение?У нас нет войны?И оно палец о палец ничего не сделав для обороноспособности Украины надеется что дядя Байден за него это сделает?Красивых речей мы уже наслушались и что надо Украине мы знаем, да только делать эта власть ничего не будет.Горькая но - правда.И в США это знают.
показати весь коментар
31.08.2021 13:59 Відповісти
Хех. Ну давайте начистоту по СП2. Он что начался вчера или два года назад? Он был начат в 2016 году. И все эти годы продолжалось строительство. Почему блестящий политик Порошенко с богатым дипломатическим опытом не остановил его на старте и на протяжении трех лет своего президентства? Ведь его продолжали строить и вкладывать деньги. Как Вы думаете когда было легче его остановить - когда он только начинался и заключались соглашения или когда влиятельные дяди и тети вложили в него неслабые деньги? А в нем в качестве инвесторов участвуют Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Англия и Уэльс), Uniper (Германия)[en], Wintershall Dea (Германия)[. У Вас интересный подход. Вы от клоуна без какого либо политического опыта за два года требуете больше чем от сивочелого гетьмана с богатым политическим стажем с 1998 года и с большим дипломатическим опытом. Мне кажется это предвзятое отношение. Не находите?
показати весь коментар
31.08.2021 15:04 Відповісти
Опять во всем виноват Порошенко,вам не надоело эту мантру повторять,уже даже не смешно.При президенстве Порошенко, СШа выступали на стороне Украины и вводили санкции против фирм участвующих в Северном потоке.Ну последнее,если ваш Зеля не может лучше Порошенко ,то нечего было лезть и поливать болотом тех ,кто хоть как то влиял на ситуацию.
показати весь коментар
31.08.2021 15:10 Відповісти
Стоп. Вы же Зеленского упрекнули по СП2 и его слабой работе в этом направлении. Результат действий Порошенко не лучше. Хотя у него было и больше времени и более выгодная позиция с точки зрения того, что он мог повлиять на это строительство когда деньги были не вложены в него еще. Кроме того он имеет гораздо больше опыта в политике. Так почему не остановил? И почему не лазть в политику, если не лучше Порошенко? Порошенко эталон? Так он не блеснул своими возможностями и талантами в остановке строительства СП2. В этом отношении что деятельность Порошенко что деятельность Зеленского не привели к положительным результатам для Украины. Так в чем Порошенко лучше?
показати весь коментар
31.08.2021 15:17 Відповісти
Разве я не ясно выразилась?По моему я выше написала,что работы у зеленского вообще ноль,то есть - полностью,во всех отношениях.И это не видят или тролли или проросийские, адепты зе и кацапня как то дивно спелись в отношении Порошенко,прямо в унисон и одними и теми же тезисами. . Зебилы перечеркнули все что было наработано,выбрав идиотика.Порошенко лучше тем что он - возродил армию,дал украинскому статус государственого,дал афтокефалию ПЦУ,при Порошенко строительство СП было приостановлено,при Зе последний союзник от нас отказался.Хватит дергать Порошенко, посмотрим чем похвастается ваш зебил после Америки, будем надееться на чудо.Хотя ,чтобы не привез оттуда этот болезный, пользы для Украины он не принесет, не для этого его поставили у власти, пока он только гадил Украине и вот с этим вполне удачно справлялся,это точно.
показати весь коментар
31.08.2021 15:27 Відповісти
Не хочу Вас драконить и продолжать анализ деятельности Порошенко. Я просто не первый день на форуме и знаю, что Вы его пылкая сторонница. Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4054 Так что покуда замну для ясности ситуацию. Действительно посмотрим по результатам поездки Зеленского. А там может снова вернемся к обсуждению. Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4341
показати весь коментар
31.08.2021 15:31 Відповісти
Ну я тоже вас знаю как адепта зеленского, и зная что вы далеко не глупый человек,думаю что защищаете вы это чудо небезкорыстно, вы далеко не дурак чтобы не понимать ,что президент Зеленский - фиаско для всех,более того при нем мы маршеруем назад к временам овоща и совку.
показати весь коментар
31.08.2021 15:45 Відповісти
Ошибаетесь. Я не адепт Зеленского. И не раз об этом здесь на форуме говорил. Я скорее убежденный оппонент Порошенко. Ибо слежу за его деятельностью с 1998 года и анализирую ее. Так уж сложилось в моей жизни что в поле моего внимания он попал когда только собирался идти в Раду депутатом. И я ни в коем случае не защищаю Зеленского. Перечитайте мои комментарии. Чуть Выше. Где Вы увидели защиту именно Зеленского? Я стараюсь ровно относится ко всем политикам в своих суждениях. Хотя часто это бывает трудно. И тот же Зеленский у меня сейчас вызывает раздражение зачастую больше чем вызывал и вызывает Порошенко. А Зеленский всего лишь небольшой эпизод в истории нашей страны. Так что Вы уж очень сильно и эмоционально считаете его провалом для всех. В таком случае провалом для всех были все президенты, которые были до него. Ведь это в результате их совокупной деятельности Украина находится в таком положении. Вот к примеру кто сделал Украину олигархатом и построил такую налоговую систему? Кучма. Кто приложил руку к увеличению цены на газ? Ющенко. Кто сдал Крым по сути, продлив пребывание ЧФ кацапов на территории Украины до 2049-го года? Янукович. И так можно долго продолжать. Так что не навешивайте на Зеленского более чем он стоит. Он дите малое в своих поступках по сравнению с предшественниками. Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3490
показати весь коментар
31.08.2021 15:56 Відповісти
И дай Бог чтобы как минимум месяца на передовицах СМИ ,обсуждали ,но не позорили Украину и не смеялись с нас ,ибо Зеленский в своем лице еще нигде не выставлял Украину в выгодном свете, одно позорище.
показати весь коментар
31.08.2021 14:06 Відповісти
Смеялись? А вот кацапы к примеру покуда так не думают и покуда не смеются.
"Мы не считает себя вправе вмешиваться в отношении США и Украины, однако очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского", - сказал Песков

И пресса не смеется.
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times

Так что в любом случае визит необходим. Это лучше чем ждать неизвестно чего и ничего не пытаться предпринять. Вы же сами раскритиковали бы Зеленского, если бы он отказался от визита в Америку. Вы же все равно, что бы он делал или не делал, раскритиковали бы его. Так пусть уж лучше пытается что-то делать. Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1687
показати весь коментар
31.08.2021 14:53 Відповісти
Так разве я только критикую, злая такая,да? Скажите чему мне радоваться глядя на это президенство?Как верить что помощь США дойдет до адресата.А то что там говорит письков, ну кто же скажет открыто ,что зеля действует по их сценарию.Понятно что из этого политического ипотента будут делать страшную угрозу всем врагам Украины,это еще те мастера шоу.
показати весь коментар
31.08.2021 15:06 Відповісти
А откуда у Вас собственно неопровержимые данные что Зеля действует по сценарию кацапов? У меня вот складывается впечатление, что именно Байден по их сценарию действует или по крайней мере им в угоду. И я основываюсь на конкреретных его поступках. Даже вот последних. Сдал СП2 откровенно, безалаберно вывел войска из Афгана, встречается с х@лом на самите в Женеве и доволен встречей.
показати весь коментар
31.08.2021 15:12 Відповісти
А это знают даже воины - ветераны.Иной раз бездействие хуже вредительства,в данный момент- особенно,я уже не говорю о преследовании людей что воевали за Украину, они сотни раз лучше самого Зе.Подумать только ,уклонист судит ветеранов! До какого еще абсурда надо дойти,чтобы не понимать что происходит.А это вам для посмотреть ,ну и остальным ,кто пожелает.,тут и так все ясно так что без коментариев.
https://www.facebook.com/Taras.Olegovych/videos/2607193225992057
показати весь коментар
31.08.2021 15:32 Відповісти
Знать и иметь доказательства как бы разные вещи? Не находите? А на счет судить или не судить ветеранов нужно смотреть в каждом отдельном случае по их поступкам и оценивать. Вот ветеран пришел в здание правительства с гранатой и угрожал его взорвать. Да, возможно нервный срыв, да наверняка были причины этого срыва. Но есть поступок и есть закон. А что закон в таком случае говорит? Ветеран это не пожизненная индульгенция от преступлений. Ветераны такие же люди как и мы. Они, при всем к ним уважении, так же могут совершать нелицеприятные поступки.
показати весь коментар
31.08.2021 15:40 Відповісти
так вот пусть Зеленский начнет с себя и ответит перед законом за уклонение от призыва например, а то сейчас нам диктуют законы те,кто никогда с ними не считался.Но вот боевой генерал на скамье подсудимых,а зеленский ,что давал концерты сепарне и уклонялся от службы Украине его судит.
показати весь коментар
31.08.2021 15:50 Відповісти
Стоп. А откуда Вы взяли что он должен отвечать за это? Ведь законодательно есть определенные причины по которым молодой человек в Украине может быть освобожден от срочной службы. И исходя из элементарной логики если бы у Зеленского не было бы уважительных причин, то ничто не мешало его привлечь к ответственности все это время. Он всегда был публичной личностью и найти при желании его и привлечь не составило бы труда. Ибо он не из влиятельной семьи. Обычный среднестатистический гражданин. Так что к подобного рода заявлениям я отношусь не более чем к политическим лозунгам. К примеру, почему Порошенко не привлек к ответственности Зеленского за уклонение от воинской службы за время своего президентства? Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8036 Юродствую конечно. Но все таки. И боевой генерал на скамье думаю не из за Зеленского. Очевидно есть причина, что это происходит. Вот Муженко под следствием. Почему? По прихоти Зеленского или по результатам своей деятельности? Я же говорю, что в каждом конкретном случае нужно разбираться конкретно.
показати весь коментар
31.08.2021 16:10 Відповісти
Повестка была во время мобилизации.Какая срочная служба дядьке под сорок было?!
Уклонение от призыва по мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет,(статья 336 УК Украины)
И вы не голосовали за зеленского? Ну да ,теперь многие зелебобы так пишут- я не голосовал за Зеленского я голосовал против Порошенко.Но это звучит примерно так - мне не нравился Порошенко , поэтому я проголосовал за дурака,офшорника , прокацапленого клоуна, и марионетку Коломойского- зеленского. Все ,поговорили.
показати весь коментар
31.08.2021 20:04 Відповісти
Что вы плетете? В стране была мобилизация, почему мужик призывного возраста не являлся?А если не было повестки то тоже ,почему? Что значит был ли мальчик?Только слепой не видит что все предвыборные обещания Зеленского были лишь только популизмом, ничего не выполнил. Да при всех ошибках Пороха, за Армию,Мову ,Веру , он лучший из всех президентов что были в Украине.Опять таки зеля вылил ушат болота на Пороха и на уши своего лохтората,ничего из этого не подтвердилось, но у зелохов видать это никак не сработает в голове,все равно виноват Порошенко.Голосовать против президента востановившего армию, и за уклониста , дающего концерты сепарам,в этом есть логика,чем это лучше ? У нас в Одессе за зелю проголосовала вся сепарня + вата, вы к кому себя относите?Но судя по простыням что вы мне высылаете ,у вас это все таки работа.
показати весь коментар
31.08.2021 20:33 Відповісти
Да забыла, почему не привлекли, сейчас за отказ от мобилизации в Украине в розыске более 11 тысяч человек,не думаю что они прячутся, скорее ,но они же не президенты Украины ,правда?Законодатель сам должен чтить букву закона ,но это не про Зелю,начиная от бизнеса в россии,до кипрских офшоров.. Думаю тут Коломойша употребил свои связи имея виды на зелю,а в 2017 году уже была основана контрактная армия.Если говорить о законе то все что зеля приподнес в качестве обвинений Пороху ,там,на стадионе, по сути можно предьявить самому Зеле, и это чмо надеюсь ответит заэто обязательно.
показати весь коментар
31.08.2021 20:44 Відповісти
Смешно выглядят требования кремлёвской агентуры помочь деньгами и оружием в стойком перемирии на фронте, в большом строительстве всего, на чём можно украсть....
показати весь коментар
31.08.2021 11:42 Відповісти
Спит на саммитах, психует на пессухах, идёт в одну сторону потом разворот и в другую. Каких гарантий мы ждём от деда. Он уже не гарантирует, что у него штаны сухие.
показати весь коментар
31.08.2021 11:44 Відповісти
У виродків "очко заграло". Украина чувствует пассивность внешней политики Байдена, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8495
Бояться повторення на Україні ситуації з Афганом.
показати весь коментар
31.08.2021 11:52 Відповісти
Байдену через полтора месяца и пяток деньков стукнет 79(!) лет. В Украине, на всякий случай, столько не живут, во всяком случае, - подавляющее большинство граждан. Джозеф Джозефович и так - ископаемый динозавр - из него песок сыпется. Ему бы манную кашку без комочков, дабы во время акта дефекакции вышеупомянутые комочки не развалили бы его старческий пердельник. Какая, нахрен, активность? Чтобы он рассыпался? Мало того, что Белый Дом уже превращён в гериатрический пансионат, так его ещё надо реорганизовать в бюро ритуальных услуг? Да и какая, в жопу, Украина, когда злые бородатые дядьки собираются всех отталибанить "по самое не могу"©.
показати весь коментар
31.08.2021 12:03 Відповісти
Цензоряка, навіщо множити російські наративи порівнюючи Авган і нас!
В Авгані керівництво було амереканське, а народ був талібан.
А в Україні і народ і влада це одне ціле в головному, так би мовити ми всі тут "талібан". І якщо, не дай Боже, полихне, то відразу забудемо все маленьке що нас роз'єднує і об'єднаємось проти орди орків людожерів з Мордору.
Саме тому рашка досі не наважилася сунутись в середину країни , бо знає що ми її тут і вб'ємо і поховаємо.
Крім того, в самій рашці своїх місцевих талібанчиків (Ічкерії-Татарстани) безліч. І вона знає, що як тільки змістить баланс сили в Україну - то відразу полихне у різних куточках в ній самій.
показати весь коментар
31.08.2021 12:35 Відповісти
Щось цей Файненшал Таймс якось не політкоректно пише про Байдена і Обаму, аж дивно якось.
показати весь коментар
31.08.2021 13:36 Відповісти
Трамп вам не подобався, а всього то треба було довести до кінця слідство по Бурисмі.
показати весь коментар
31.08.2021 13:39 Відповісти
а что вы хотите от деменционного придурка, оставившего мировому терроризму оружия на 80 милли-в. баксов?
показати весь коментар
31.08.2021 13:52 Відповісти
На,цей час у Байдена немає,ніякої,зовнІшньої політики. Дрейфує за вітром і хаилями
показати весь коментар
31.08.2021 14:32 Відповісти
 
 