Україна відчуває пасивність зовнішньої політики Байдена, - Financial Times

У межах першого офіційного візиту до США президент України Володимир Зеленський закликатиме США до надання військової та економічної допомоги, щоб переконатися в тому, що адміністрація американського лідера Джо Байдена "не покине" Україну, подібно до того, як Америка спробувала віддалитися від Афганістану.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Україна стала жертвою агресії Росії, досі триває війна в Донбасі. Ще до хаотичного виходу військ США з Афганістану в Києві поширювалася тривога через те, що Джо Байден хоче більше зосередитися на інших питаннях зовнішньої політики, особливо на суперництві з Китаєм.

Перший попереджувальний знак для Києва з'явився цієї весни, коли Вашингтон без попереднього повідомлення відмовився від частини санкцій США проти "Північного потоку-2". Майже завершений проект газопроводу, який проходить через Балтійське море до Німеччини, загрожує позбавити Україну мільярдів доларів транзитних надходжень, одночасно зробивши ЄС більш залежним від Москви в енергетичному плані.

Вашингтон дуже критично ставився до газопроводу, але адміністрація Байдена вирішила розрядити конфлікт з Берліном. У липневій угоді США дали своє мовчазне схвалення в обмін на обіцянки Німеччини. Берлін заявив, що буде закликати Росію продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року і запровадить санкції проти Москви, якщо Кремль використовуватиме поставки газу для залякування союзників США.

"Відданість Америки безпеці України викликає сумніви, враховуючи все, що відбувалося за останні місяці, починаючи від угоди між США та Німеччиною щодо газопроводу і закінчуючи кризою в Афганістані. Зеленський хоче отримати гарантії того, що США не покинуть Україну", - сказав радник Зеленського Financial Times.

Афганістан та Україна становлять абсолютно різні міркування безпеки для Вашингтона, враховуючи, що його військова підтримка Києва обмежується приблизно 300 млн доларів після анексії Росією Криму у 2014 році. За кілька днів до візиту Зеленського Білий дім оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 60 мільйонів доларів. Незважаючи на це, і в Києві, і в Москві стрімкий вихід США з Афганістану сприйняли як нестабільність прихильності Америки до інтересів безпеки своїх союзників.

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Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев у серпні заявляв, що Вашингтон відмовиться від керівництва України, як і від уряду Афганістану.

"Чи врятувало проамериканський режим у Кабулі те, що Афганістан мав статус важливого союзника США? Подібна ситуація чекає і на уряд в Україні", - вважає Патрушев.

"Головне послання Києва - не перетворюйте Україну на Афганістан", - заявила особа, знайома з американсько-українською дипломатією.

Перемога Байдена на виборах спочатку викликала надію в Києві на стабілізацію відносин та посилення підтримки США після хаотичного президентства Дональда Трампа.

Трамп намагався чинити тиск на Київ у розслідуванні українських ділових відносин із сином Байдена. Однак Трамп також надав Україні військову допомогу у вигляді протитанкових ракет Javelin. Адміністрація колишнього президента США Барака Обами, коли Байден був віце-президентом і очолював політику Америки щодо України, відмовилася надавати зброю, побоюючись, що Росія помститься шляхом ескалації бойових дій в Донбасі. Близько 14 тисяч людей загинули під час війни в Донбасі, конфлікт продовжує забирати життя військових та цивільних осіб.

"Великі американські інвестори уважно стежать за візитом Зеленського до США, оскільки майбутні інвестиції залежать від ситуації з безпекою в Україні, від геополітики та гарантій, які Київ отримає від Америки відносно подальшої агресії Росії", - каже президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Білий дім Байдена зіштовхнувся з потужною двопартійною критикою з боку законодавців щодо відмови від санкцій проти "Північного потоку-2" та угоди з Берліном, яка, як стверджує Київ, не дає конкретних гарантій для України. Люди, знайомі з цим питанням, сказали, що Байден намагався уникнути додаткового внутрішнього тиску, запланувавши візит Зеленського на час, коли Конгрес перебуває "на канікулах".

Зеленський, ймовірно, буде наполягати на значному збільшенні військової допомоги США, а також на підтримці у відновленні інфраструктури та економіки.

"Логічно було б надати Україні той самий рівень військової та фінансової підтримки, який отримував Афганістан, оскільки це життєздатна держава, що підтримує ліберально-демократичні цінності", - сказав радник Зеленського.

"Настав час Вашингтону усвідомити, що Україні потрібні десятки мільярдів доларів допомоги, якщо вона хоче пережити російську агресію в довгостроковій перспективі", - вважає радник.

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