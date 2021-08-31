РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15126 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
10 728 72
контрразведка (486) ликвидация (1948) СБУ (18692) Бутусов Юрий (3910) Захарченко Александр (348)

Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко

Захарченко ликвидировали сотрудники 5-го управления Департамента контрразведки СБУ, созданного при участии спецслужб США.

Об этом пишет в блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня - день славы 5-го управления Департамента контрразведки СБУ и управления контрразведки Донецкой области. Ровно три года назад, 31 августа 2018 года, в результате операции контрразведки СБУ был уничтожен главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко. В центре Донецка, прямо в кафе "Сепар" самый охраняемый в "ДНР" человек был ликвидирован взрывом радиоуправляемой мины, вмонтированной в потолок рядом со входом", - напомнил он.

По мнению журналиста, ликвидация Захарченко стала провалом ФСБ РФ и показала, что террористы "ДНР" для Украины - всего лишь мишени, и уж никак не партнёры по переговорам.

Бутусов напомнил, что Захарченко был ликвидирован силами 5-го управления контрраведки СБУ, созданного при участии американских спецслужб.

Смотрите: "Сурков определил Захарченко в качестве будущего главы ДНР. Я вынужден был передать власть в обмен на военную помощь из РФ", - террорист Гиркин о "гражданской войне" на Донбассе. ВИДЕО

"К сожалению, начиная с 2019-го ни одной успешной операции против российских террористов при президенте Зеленском не было проведено. А куратором украинских спецслужб вместо Таранова сейчас является открытый российский агент Руслан Демченко - замминистра иностранных дел при Януковиче, соавтор предательских Харьковских соглашений 2010-го года, противник Ассоциации Украины с ЕС. Поэтому сейчас деятельность украинских спецслужб на Донбассе и в России парализована. Но люди, которые уничтожали на Донбассе российских террористов, ничего не забыли и готовы воевать до победы. И время, когда террористов будут снова уничтожать, все равно придёт, не при этой власти - так при следующей", - добавил он.

Также читайте: Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Уже подходит к Киеву, с подземными водами...
показать весь комментарий
31.08.2021 19:06
+27
Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 9122
показать весь комментарий
31.08.2021 19:05
+22
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 4947
показать весь комментарий
31.08.2021 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так это... пора следующего! Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 7583
показать весь комментарий
31.08.2021 19:02 Ответить
И не факт что в лднр, можно и поближе цель найти. Даже нужно.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:05 Ответить
чёто саня какой-то грустный на фотке - может,случилось чё ?
показать весь комментарий
31.08.2021 21:02 Ответить
Оно Вам надо? Можно подумать, что следующий будет другим.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:07 Ответить
Хто там зараз з місцевих вошдів та командирів колаборантів такий відбитий як були Гіві, Захарченко, Мозговий?
показать весь комментарий
31.08.2021 19:29 Ответить
*любезный*,иди ка тынах, отбрось навоз от своего барака в мордовских офигейрах...
показать весь комментарий
31.08.2021 23:30 Ответить
Юрий Бутусов, не виноватые мы !!!! Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 8357
показать весь комментарий
31.08.2021 20:30 Ответить
Так пожелаем здоровья погибшему
показать весь комментарий
31.08.2021 19:02 Ответить
І щастя у особистому житті, а особливо на на амурному фронті!
показать весь комментарий
31.08.2021 19:05 Ответить
Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 9122
показать весь комментарий
31.08.2021 19:05 Ответить
Новий іконостас мракобіського патріархату.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:07 Ответить
Уже подходит к Киеву, с подземными водами...
показать весь комментарий
31.08.2021 19:06 Ответить
З захватом Лондона
показать весь комментарий
31.08.2021 19:08 Ответить
и освобождением узников Рейкьявика Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 7629
показать весь комментарий
31.08.2021 19:13 Ответить
Жалко фото бабушки из концлагеря Рейкьявика не выставили, можно было доктора Лизу вместо нее поставить.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:27 Ответить
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 1783
показать весь комментарий
31.08.2021 19:30 Ответить
Нафіг він тут здався і так сепарів вистачає, - на Ростов з шахтними водами!
показать весь комментарий
31.08.2021 19:35 Ответить
Когда-его???
показать весь комментарий
31.08.2021 19:08 Ответить
в кафе сепар Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 7435 бимбой Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 5599 эх такой был куриный фельдмаршалъ Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 7435
показать весь комментарий
31.08.2021 19:09 Ответить
Вот оно шо)))
показать весь комментарий
31.08.2021 19:12 Ответить
Хорошее кафе и конкурсы у них антиресные Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 4932
показать весь комментарий
31.08.2021 19:08 Ответить
Ці всі Захарченки з Моторилами шелупонь, москалів реально збісило коли наші грохнули заступника ФСБ по Криму.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:10 Ответить
Саша, як там у пеклі? Леніна бачив!?
показать весь комментарий
31.08.2021 19:13 Ответить
А Сталіна навіть в пекло не впустили.
показать весь комментарий
31.08.2021 22:22 Ответить
Сталіну присудили довічне засідання в інтернаціоналі бісів
показать весь комментарий
31.08.2021 22:23 Ответить
от не треба навіть вспоминати те чи інше лайно
показать весь комментарий
31.08.2021 19:13 Ответить
показать весь комментарий
31.08.2021 19:14 Ответить
а постібатись - сєпарня теж почитує Цензор Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 1284
показать весь комментарий
31.08.2021 19:56 Ответить
Может это говно было бы как во Вьетнаме

- че вы ходите прямо, там же снайпер стреляет?
- че, ну и ходим прямо, а что такое, он же косой?
- так можете его снять же ?
- че? - ну да снимем, а на его место пришлют нормального, так ваще вприсядку ходить будем - пусть себе лучше постреливает
(байка морпехов или пехоты)
показать весь комментарий
31.08.2021 19:17 Ответить
Непогано було б показово ліквідувати Стрєлкова серед білого дня на рассєє, але ж Україна не США чи Ізраїль, відтак, ця погань і надалі цілком безпечно почуватиметься.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:19 Ответить
Ты не поверишь, но есть подготовленные люди с опытом подобных операций. Остановка за малым....Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 355
показать весь комментарий
31.08.2021 19:25 Ответить
остановка за шмарклявим Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 3327
показать весь комментарий
31.08.2021 20:04 Ответить
Этот говнюк нужен живым для суда в Гааге.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:27 Ответить
З такими темпами він до гіпотетичного суда в невизначеному майбутньому не доживе. Якщо знищувати то... "вчора"...Його "смерть попісять відпустила"...
показать весь комментарий
31.08.2021 19:55 Ответить
Он за эти семь лет столько всего уже наговорил, что рашики его величают госдеповским агентом))))
показать весь комментарий
31.08.2021 22:36 Ответить
Вот вы все зОвидуете, а ему там в аду сам кабздон перстни советских композиторов пойот!)))
показать весь комментарий
31.08.2021 19:19 Ответить
і ансабль алєксандрова чи як його там
показать весь комментарий
31.08.2021 20:05 Ответить
справжнє свято
показать весь комментарий
31.08.2021 19:21 Ответить
Видео этого события https://twitter.com/i/status/1432671472238186499
показать весь комментарий
31.08.2021 19:24 Ответить
смотрел бы и смотрел)))
показать весь комментарий
31.08.2021 21:50 Ответить
Давно мы уже новых таких видео не видели Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 7583
показать весь комментарий
31.08.2021 21:53 Ответить
Має побажання, щоб всі зрадники, як Захарченко і всі їх ******** зникли мов "роса на сонці"!
показать весь комментарий
31.08.2021 19:24 Ответить
"Сегодня - день славы 5-го управления Департамента контрразведки СБУ и управления контрразведки Донецкой области.
Ровно три года назад, 31 августа 2018 года, в результате операции контрразведки СБУ был уничтожен главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.'

Источник: https://censor.net/ru/n3285609

Роками вести дискредитацію того СБУ та їхнього керівництва, влади країни, яка давала дозвіл на проведення подібних операцій, і привести до влади відвертих капітулянтів могли або вкрай недалекі патріоти, або вороги України.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:25 Ответить
"К сожалению, начиная с 2019-го ни одной успешной операции против российских террористов при президенте Зеленском не было проведено.
А куратором украинских спецслужб вместо Таранова сейчас является открытый российский агент Руслан Демченко - замминистра иностранных дел при Януковиче, соавтор предательских Харьковских соглашений 2010-го года, противник Ассоциации Украины с ЕС.
Поэтому сейчас деятельность украинских спецслужб на Донбассе и в России парализована."

Источник: https://censor.net/ru/n3285609
показать весь комментарий
31.08.2021 19:34 Ответить
Вы же видели, что он так и не признает СВОЕГО соучастие в том "результате" который есть сейчас) До сих пор уверен, что все делал правильно...
показать весь комментарий
31.08.2021 23:03 Ответить
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 4947
показать весь комментарий
31.08.2021 19:28 Ответить
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 6279 Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 7695
показать весь комментарий
31.08.2021 20:33 Ответить
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 9605
показать весь комментарий
31.08.2021 19:31 Ответить
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 8675
показать весь комментарий
31.08.2021 20:30 Ответить
Зехер на "Огоньке" у Кобзона Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 9273
показать весь комментарий
31.08.2021 20:34 Ответить
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 5565
показать весь комментарий
31.08.2021 22:40 Ответить
подох захєр за хєр. за русскомерзькій хєр. ну хєр з захєром. ібо нєхєр.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:40 Ответить
Я думаю, шо собаці собача смерть. Скільки скелетів собачих валяється по лісополосах, а ми згадуємо про якийсь один... Здохло падло і забули. Скільки можна згадувати про покидьків? Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
31.08.2021 19:46 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
31.08.2021 19:59 Ответить
Зараз терористів практично не ліквідовують. Особливо таких маститих.
показать весь комментарий
31.08.2021 20:28 Ответить
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 2247
показать весь комментарий
31.08.2021 20:29 Ответить
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 3998/
показать весь комментарий
31.08.2021 20:37 Ответить
Это вы напоминаете тем кому надо, чтоб помянули!?
показать весь комментарий
31.08.2021 20:46 Ответить
сдохло чмо и хрен с ним, чего о нем вспоминать, может еще праздник запилим по этому поводу?
показать весь комментарий
31.08.2021 20:58 Ответить
Дай бог йому здоровля
показать весь комментарий
31.08.2021 21:41 Ответить
Рашистский фуфел ,цитата из фильма *красная жара*- *какие ваши доказательства* ?
показать весь комментарий
31.08.2021 23:46 Ответить
А зеленский как президент кого ликвидировал за три года?
показать весь комментарий
01.09.2021 03:01 Ответить
Сомнительно.
Все остальные главари были зачищены ГРУ, а захарч стало быть сбу....
Один плотницкий был послушным мальчиком и ему было дозволено уехать в рф.
сейчас там полностью рулят военные рф.
показать весь комментарий
01.09.2021 03:50 Ответить
Тебе лично ГРУ доложило?
показать весь комментарий
01.09.2021 05:31 Ответить
Не, лично Бутусову. Это не мы мол, это ваши спецы ликвидировали Захарченко
показать весь комментарий
01.09.2021 05:54 Ответить
Гарний був феєрверк, дайте два.
показать весь комментарий
01.09.2021 14:21 Ответить
 
 