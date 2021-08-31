Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко

Захарченко ликвидировали сотрудники 5-го управления Департамента контрразведки СБУ, созданного при участии спецслужб США.

Об этом пишет в блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня - день славы 5-го управления Департамента контрразведки СБУ и управления контрразведки Донецкой области. Ровно три года назад, 31 августа 2018 года, в результате операции контрразведки СБУ был уничтожен главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко. В центре Донецка, прямо в кафе "Сепар" самый охраняемый в "ДНР" человек был ликвидирован взрывом радиоуправляемой мины, вмонтированной в потолок рядом со входом", - напомнил он.

По мнению журналиста, ликвидация Захарченко стала провалом ФСБ РФ и показала, что террористы "ДНР" для Украины - всего лишь мишени, и уж никак не партнёры по переговорам.

Бутусов напомнил, что Захарченко был ликвидирован силами 5-го управления контрраведки СБУ, созданного при участии американских спецслужб.

Смотрите: "Сурков определил Захарченко в качестве будущего главы ДНР. Я вынужден был передать власть в обмен на военную помощь из РФ", - террорист Гиркин о "гражданской войне" на Донбассе. ВИДЕО

"К сожалению, начиная с 2019-го ни одной успешной операции против российских террористов при президенте Зеленском не было проведено. А куратором украинских спецслужб вместо Таранова сейчас является открытый российский агент Руслан Демченко - замминистра иностранных дел при Януковиче, соавтор предательских Харьковских соглашений 2010-го года, противник Ассоциации Украины с ЕС. Поэтому сейчас деятельность украинских спецслужб на Донбассе и в России парализована. Но люди, которые уничтожали на Донбассе российских террористов, ничего не забыли и готовы воевать до победы. И время, когда террористов будут снова уничтожать, все равно придёт, не при этой власти - так при следующей", - добавил он.

Также читайте: Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ. ФОТОрепортаж