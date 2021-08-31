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Новини Події Агресія Росії проти України
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контррозвідка (458) ліквідація (1953) СБУ (10042) Бутусов Юрій (3130) Захарченко Олександр (297)

Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка

Новини Цензор.НЕТ Події

Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка

Захарченка ліквідували співробітники 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, створеного за участі спецслужб США.

Про це пише в блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні - день слави 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ і управління контррозвідки Донецької області. Рівно три роки тому, 31 серпня 2018 року, в результаті операції контррозвідки СБУ був знищений ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко. У центрі Донецька, прямо в кафе "Сепар" людина, яку найбільше в "ДНР" охороняли, була ліквідована вибухом радіокерованої міни, вмонтованої в стелю поруч зі входом", - нагадав він.

На думку журналіста, ліквідація Захарченка стала провалом ФСБ РФ і показала, що терористи "ДНР" для України - всього лише мішені, і аж ніяк не партнери з переговорів.

Бутусов нагадав, що Захарченко був ліквідований силами 5-го управління контррозвідки СБУ, створеного за участі американських спецслужб.

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"На жаль, починаючи з 2019-го жодної успішної операції проти російських терористів при президенті Зеленському не було проведено. А куратором українських спецслужб замість Таранова зараз є відкритий російський агент Руслан Демченко - заступник міністра закордонних справ при Януковичі, співавтор зрадницьких Харківських угод 2010-го року, противник Асоціації України з ЄС. Тому зараз діяльність українських спецслужб на Донбасі і в Росії паралізована. Але люди, які знищували на Донбасі російських терористів, нічого не забули і готові воювати до перемоги. І час, коли терористів будуть знову знищувати, все одно прийде, не при цій владі - так при наступній", - додав він.

Також читайте: Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+28
Уже подходит к Киеву, с подземными водами...
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31.08.2021 19:06
+27
Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 9122
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31.08.2021 19:05
+22
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 4947
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31.08.2021 19:28
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Так это... пора следующего! Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 7583
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31.08.2021 19:02 Відповісти
И не факт что в лднр, можно и поближе цель найти. Даже нужно.
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31.08.2021 19:05 Відповісти
чёто саня какой-то грустный на фотке - может,случилось чё ?
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31.08.2021 21:02 Відповісти
Оно Вам надо? Можно подумать, что следующий будет другим.
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31.08.2021 19:07 Відповісти
Хто там зараз з місцевих вошдів та командирів колаборантів такий відбитий як були Гіві, Захарченко, Мозговий?
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31.08.2021 19:29 Відповісти
*любезный*,иди ка тынах, отбрось навоз от своего барака в мордовских офигейрах...
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31.08.2021 23:30 Відповісти
Юрий Бутусов, не виноватые мы !!!! Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 8357
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31.08.2021 20:30 Відповісти
Так пожелаем здоровья погибшему
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31.08.2021 19:02 Відповісти
І щастя у особистому житті, а особливо на на амурному фронті!
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31.08.2021 19:05 Відповісти
Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 9122
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31.08.2021 19:05 Відповісти
Новий іконостас мракобіського патріархату.
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31.08.2021 19:07 Відповісти
Уже подходит к Киеву, с подземными водами...
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31.08.2021 19:06 Відповісти
З захватом Лондона
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31.08.2021 19:08 Відповісти
и освобождением узников Рейкьявика Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 7629
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31.08.2021 19:13 Відповісти
Жалко фото бабушки из концлагеря Рейкьявика не выставили, можно было доктора Лизу вместо нее поставить.
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31.08.2021 19:27 Відповісти
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 1783
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31.08.2021 19:30 Відповісти
Нафіг він тут здався і так сепарів вистачає, - на Ростов з шахтними водами!
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31.08.2021 19:35 Відповісти
Когда-его???
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31.08.2021 19:08 Відповісти
в кафе сепар Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 7435 бимбой Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 5599 эх такой был куриный фельдмаршалъ Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 7435
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31.08.2021 19:09 Відповісти
Вот оно шо)))
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31.08.2021 19:12 Відповісти
Хорошее кафе и конкурсы у них антиресные Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко - Цензор.НЕТ 4932
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31.08.2021 19:08 Відповісти
Ці всі Захарченки з Моторилами шелупонь, москалів реально збісило коли наші грохнули заступника ФСБ по Криму.
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31.08.2021 19:10 Відповісти
Саша, як там у пеклі? Леніна бачив!?
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31.08.2021 19:13 Відповісти
А Сталіна навіть в пекло не впустили.
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31.08.2021 22:22 Відповісти
Сталіну присудили довічне засідання в інтернаціоналі бісів
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31.08.2021 22:23 Відповісти
от не треба навіть вспоминати те чи інше лайно
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31.08.2021 19:13 Відповісти
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31.08.2021 19:14 Відповісти
а постібатись - сєпарня теж почитує Цензор Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 1284
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31.08.2021 19:56 Відповісти
Может это говно было бы как во Вьетнаме

- че вы ходите прямо, там же снайпер стреляет?
- че, ну и ходим прямо, а что такое, он же косой?
- так можете его снять же ?
- че? - ну да снимем, а на его место пришлют нормального, так ваще вприсядку ходить будем - пусть себе лучше постреливает
(байка морпехов или пехоты)
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31.08.2021 19:17 Відповісти
Непогано було б показово ліквідувати Стрєлкова серед білого дня на рассєє, але ж Україна не США чи Ізраїль, відтак, ця погань і надалі цілком безпечно почуватиметься.
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31.08.2021 19:19 Відповісти
Ты не поверишь, но есть подготовленные люди с опытом подобных операций. Остановка за малым....Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 355
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31.08.2021 19:25 Відповісти
остановка за шмарклявим Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 3327
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31.08.2021 20:04 Відповісти
Этот говнюк нужен живым для суда в Гааге.
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31.08.2021 19:27 Відповісти
З такими темпами він до гіпотетичного суда в невизначеному майбутньому не доживе. Якщо знищувати то... "вчора"...Його "смерть попісять відпустила"...
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31.08.2021 19:55 Відповісти
Он за эти семь лет столько всего уже наговорил, что рашики его величают госдеповским агентом))))
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31.08.2021 22:36 Відповісти
Вот вы все зОвидуете, а ему там в аду сам кабздон перстни советских композиторов пойот!)))
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31.08.2021 19:19 Відповісти
і ансабль алєксандрова чи як його там
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31.08.2021 20:05 Відповісти
справжнє свято
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31.08.2021 19:21 Відповісти
Видео этого события https://twitter.com/i/status/1432671472238186499
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31.08.2021 19:24 Відповісти
смотрел бы и смотрел)))
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31.08.2021 21:50 Відповісти
Давно мы уже новых таких видео не видели Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 7583
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31.08.2021 21:53 Відповісти
Має побажання, щоб всі зрадники, як Захарченко і всі їх ******** зникли мов "роса на сонці"!
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31.08.2021 19:24 Відповісти
"Сегодня - день славы 5-го управления Департамента контрразведки СБУ и управления контрразведки Донецкой области.
Ровно три года назад, 31 августа 2018 года, в результате операции контрразведки СБУ был уничтожен главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.'

Источник: https://censor.net/ru/n3285609

Роками вести дискредитацію того СБУ та їхнього керівництва, влади країни, яка давала дозвіл на проведення подібних операцій, і привести до влади відвертих капітулянтів могли або вкрай недалекі патріоти, або вороги України.
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31.08.2021 19:25 Відповісти
"К сожалению, начиная с 2019-го ни одной успешной операции против российских террористов при президенте Зеленском не было проведено.
А куратором украинских спецслужб вместо Таранова сейчас является открытый российский агент Руслан Демченко - замминистра иностранных дел при Януковиче, соавтор предательских Харьковских соглашений 2010-го года, противник Ассоциации Украины с ЕС.
Поэтому сейчас деятельность украинских спецслужб на Донбассе и в России парализована."

Источник: https://censor.net/ru/n3285609
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31.08.2021 19:34 Відповісти
Вы же видели, что он так и не признает СВОЕГО соучастие в том "результате" который есть сейчас) До сих пор уверен, что все делал правильно...
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31.08.2021 23:03 Відповісти
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 4947
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31.08.2021 19:28 Відповісти
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 6279 Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 7695
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31.08.2021 20:33 Відповісти
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 9605
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31.08.2021 19:31 Відповісти
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 8675
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31.08.2021 20:30 Відповісти
Зехер на "Огоньке" у Кобзона Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 9273
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31.08.2021 20:34 Відповісти
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 5565
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31.08.2021 22:40 Відповісти
подох захєр за хєр. за русскомерзькій хєр. ну хєр з захєром. ібо нєхєр.
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31.08.2021 19:40 Відповісти
Я думаю, шо собаці собача смерть. Скільки скелетів собачих валяється по лісополосах, а ми згадуємо про якийсь один... Здохло падло і забули. Скільки можна згадувати про покидьків? Слава Україні! Смерть ворогам!
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31.08.2021 19:46 Відповісти
Героям слава !!!
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31.08.2021 19:59 Відповісти
Зараз терористів практично не ліквідовують. Особливо таких маститих.
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31.08.2021 20:28 Відповісти
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 2247
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31.08.2021 20:29 Відповісти
Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка - Цензор.НЕТ 3998/
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31.08.2021 20:37 Відповісти
Это вы напоминаете тем кому надо, чтоб помянули!?
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31.08.2021 20:46 Відповісти
сдохло чмо и хрен с ним, чего о нем вспоминать, может еще праздник запилим по этому поводу?
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31.08.2021 20:58 Відповісти
Дай бог йому здоровля
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31.08.2021 21:41 Відповісти
Рашистский фуфел ,цитата из фильма *красная жара*- *какие ваши доказательства* ?
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31.08.2021 23:46 Відповісти
А зеленский как президент кого ликвидировал за три года?
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01.09.2021 03:01 Відповісти
Сомнительно.
Все остальные главари были зачищены ГРУ, а захарч стало быть сбу....
Один плотницкий был послушным мальчиком и ему было дозволено уехать в рф.
сейчас там полностью рулят военные рф.
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01.09.2021 03:50 Відповісти
Тебе лично ГРУ доложило?
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01.09.2021 05:31 Відповісти
Не, лично Бутусову. Это не мы мол, это ваши спецы ликвидировали Захарченко
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01.09.2021 05:54 Відповісти
Гарний був феєрверк, дайте два.
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01.09.2021 14:21 Відповісти
 
 