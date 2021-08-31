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Новости За рубежом
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госдолг (451) Грузия (4339) кредит (2344) Евросоюз (15892)

Грузия отказалась от кредита ЕС на 75 млн евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Грузия отказалась от кредита ЕС на 75 млн евро

В Брюсселе говорят, что и так не дали бы денег: Тбилиси не выполнил требования по реформам.

О планах не брать у Евросоюза запланированные 75 млн евро заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году, поскольку мы начали сокращать внешний долг, велика вероятность того, что больше не будет необходимости получать эту сумму", - сказал он журналистам.

Одной из главных причин того, что правительство может воздержаться от заимствования второй части макрофинансовой помощи ЕС, он назвал тот факт, что это кредит, а не грант. "Главный мотив в том, что мы постепенно начали сокращать внешний долг", - подчеркнул премьер.

Исполняющий обязанности главы представительства ЕС в Грузии Джулиан Крамп заявил на брифинге в Тбилиси, что денег и так не дали бы: Грузия не смогла выполнить необходимые для получения транша условия.

Читайте: Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза

"Сумма в размере 75 млн евро должна была быть перечислена в случае, если Грузия выполнила бы взаимно согласованные обязательства, взятые при подписании в сентябре 2020 года условий программы макрофинансовой помощи, которая должна была быть направлена на помощь населению, чтобы справиться с пандемией", - сказал он.

Крамп подчеркнул, что Грузия не смогла в достаточной степени выполнить условия для получения макрофинансовой помощи, "в частности не смогла повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы".

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"Евросоюз призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформам, в том числе в интересах грузинского народа в сфере правосудия, а также для будущих отношений с ЕС", - добавил Крамп.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Гарний мед? Наливай! Скільки коштує? Виливай!
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31.08.2021 20:58
+8
пытаются сохранить умную рожу при добром поносе. Ничем от наших зебилов не отличаются.
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31.08.2021 20:55
+8
Наши бы воры не отказались. На 75 человек хватило бы.
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31.08.2021 21:05
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Что это за копейки ?!
Нашим слугам очередной гостевой домик в Ойропах ...
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31.08.2021 20:53 Ответить
пытаются сохранить умную рожу при добром поносе. Ничем от наших зебилов не отличаются.
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31.08.2021 20:55 Ответить
дающий в долг - не нищает,
зато берущий - разоряется
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31.08.2021 20:55 Ответить
Гарний мед? Наливай! Скільки коштує? Виливай!
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31.08.2021 20:58 Ответить
просто так від кредиту з довгими грошима не відмовляються. мало інфи для висновків. вірогідно, там щось не те , або гроші недовгі або є ще якісь додаткові умови типу витрати цей кредит на купівлю товару у того ж ЄС
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31.08.2021 20:58 Ответить
Там Іванішвілі
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31.08.2021 20:59 Ответить
Розумне рішення.
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31.08.2021 21:03 Ответить
Наши бы воры не отказались. На 75 человек хватило бы.
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31.08.2021 21:05 Ответить
наши воры если увидят много еды у крокодила - вырвут из пасти
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31.08.2021 21:37 Ответить
- Я не взяв у нього гроші! Яне взяв у нього гроші!
- А він давав?
- Ні. 😔
Зате ручне правосуддя збереглося під контролем влади.
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31.08.2021 21:16 Ответить
Ну в данному випадку судячі з статті трошки інакше.
- Ми не будемо у вас брати кредит
- А ми б вам його і не дали б.
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31.08.2021 21:53 Ответить
Хай беруть у расєї рублями як калхозенфюрер...))
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31.08.2021 21:17 Ответить
Польше тоже МВФ предлагали кредит и отказались и Польша без долгов вошла в состав развитых экономик мира. Украина берет кредиты, как идиоты - разворовывают и уничтожают долгом экономику и загоняют в нищету миллионы людей. Кретины!
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31.08.2021 21:30 Ответить
Що, вже не олігархи винуваті?
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31.08.2021 23:08 Ответить
Молодцы грузины.
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31.08.2021 21:38 Ответить
Когда берут кредиты чтобы отдать предыдущие кредиты это путь в никуда. Когда берешь кредит - думай чем отдавать будешь. Прописная истина.
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31.08.2021 21:54 Ответить
дык берут одни а отдавать другим ... так что думают. но не о том.
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01.09.2021 01:08 Ответить
75 лямов не дали потому, что "Грузия не смогла повысить подотчетность своей судебной системы". Предложение не закончено, подрузомевалось: "Подотчетность своей судебной системы ЕС".
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31.08.2021 21:55 Ответить
Людина, яка пише "подрузомевалось", не заслуговує на увагу!
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31.08.2021 22:22 Ответить
От оно че оказывается , Михалыч.
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31.08.2021 22:04 Ответить
Молодці!!!Бо якби взяли-це означає борги і безкінечний гейпарад по всім містам Грузії.Це щось на кшталт. »а піську покажеш? Я гроші дам». Нафуй ви з вашими грошима і пропагандою!!!!
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31.08.2021 22:09 Ответить
Та ти шо !!!!!!

І там з судами не "хвала Богу" ???? А як же ж супер-реформи Михайла Миколайовича Саакашвілі, після яких Грузія стала взірцем демократії, порядку, боротьби з корупцією, справедливості і прочая, і прочая . . ? Тільки не кажіть, що зміна владної команди прям знищила судову систему в ноль . . .

Ага, то не комунізм в Грузії настав при ММС, то просто у Міхо були класні піарщики, виявляється . . . Типу "хомячок и крыса - одно и то же, просто пиар у них разный".
А у нас до цих пір багато хто його за пророка має. А ЄС, бач, не оцінив реформи в судовій системі Грузії і сказав, що слабенько. Яка прикрість . . .

Ну або версія №2. Режиму Іванішвілі і Ко ЄС просто не хоче давати гроші. Потрібна відмазка - і на роль "дежурной" відмазки легше всього підходить "а у вас корупція не така, як у нас / а у вас судова система не дуже / а у вас цивільний контроль над силовиками не зовсім" ну і "вишенька на тортику" - у вас недостатній прогрес у реформах (в яких - хрін його знає, але недостатній). Ну а грузини - народ гордий, сказали "а нам і не дуже треба".
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31.08.2021 22:46 Ответить
Все так, только грузинский украинец Саакашвили - он Михеил Николозович.
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31.08.2021 23:04 Ответить
Не хочуть брати в борг, щоб діти і онуки віддавали.
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01.09.2021 08:23 Ответить
так михо сракашвили ж там всё отреформировал до блеска...
каких реформ им ещё не хватает?!
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01.09.2021 08:33 Ответить
75 млн. это не кредит а оскорбление!
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01.09.2021 08:52 Ответить
Удивительно. Наши бы взяли на любых условиях, т.к. отдавать то не им и даже не их детям.
Если возьмут, то жить им придется уже в Испании.
В Грузии видна борьба с коррупцей, раз они задумываются о своей стране.
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01.09.2021 10:30 Ответить
 
 