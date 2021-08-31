Грузия отказалась от кредита ЕС на 75 млн евро
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Брюсселе говорят, что и так не дали бы денег: Тбилиси не выполнил требования по реформам.
О планах не брать у Евросоюза запланированные 75 млн евро заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В этом году, поскольку мы начали сокращать внешний долг, велика вероятность того, что больше не будет необходимости получать эту сумму", - сказал он журналистам.
Одной из главных причин того, что правительство может воздержаться от заимствования второй части макрофинансовой помощи ЕС, он назвал тот факт, что это кредит, а не грант. "Главный мотив в том, что мы постепенно начали сокращать внешний долг", - подчеркнул премьер.
Исполняющий обязанности главы представительства ЕС в Грузии Джулиан Крамп заявил на брифинге в Тбилиси, что денег и так не дали бы: Грузия не смогла выполнить необходимые для получения транша условия.
"Сумма в размере 75 млн евро должна была быть перечислена в случае, если Грузия выполнила бы взаимно согласованные обязательства, взятые при подписании в сентябре 2020 года условий программы макрофинансовой помощи, которая должна была быть направлена на помощь населению, чтобы справиться с пандемией", - сказал он.
Крамп подчеркнул, что Грузия не смогла в достаточной степени выполнить условия для получения макрофинансовой помощи, "в частности не смогла повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы".
"Евросоюз призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформам, в том числе в интересах грузинского народа в сфере правосудия, а также для будущих отношений с ЕС", - добавил Крамп.
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Нашим слугам очередной гостевой домик в Ойропах ...
зато берущий - разоряется
- А він давав?
- Ні. 😔
Зате ручне правосуддя збереглося під контролем влади.
- Ми не будемо у вас брати кредит
- А ми б вам його і не дали б.
І там з судами не "хвала Богу" ???? А як же ж супер-реформи Михайла Миколайовича Саакашвілі, після яких Грузія стала взірцем демократії, порядку, боротьби з корупцією, справедливості і прочая, і прочая . . ? Тільки не кажіть, що зміна владної команди прям знищила судову систему в ноль . . .
Ага, то не комунізм в Грузії настав при ММС, то просто у Міхо були класні піарщики, виявляється . . . Типу "хомячок и крыса - одно и то же, просто пиар у них разный".
А у нас до цих пір багато хто його за пророка має. А ЄС, бач, не оцінив реформи в судовій системі Грузії і сказав, що слабенько. Яка прикрість . . .
Ну або версія №2. Режиму Іванішвілі і Ко ЄС просто не хоче давати гроші. Потрібна відмазка - і на роль "дежурной" відмазки легше всього підходить "а у вас корупція не така, як у нас / а у вас судова система не дуже / а у вас цивільний контроль над силовиками не зовсім" ну і "вишенька на тортику" - у вас недостатній прогрес у реформах (в яких - хрін його знає, але недостатній). Ну а грузини - народ гордий, сказали "а нам і не дуже треба".
каких реформ им ещё не хватает?!
Если возьмут, то жить им придется уже в Испании.
В Грузии видна борьба с коррупцей, раз они задумываются о своей стране.