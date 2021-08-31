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Грузія відмовилася від кредиту ЄС на 75 млн євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Грузія відмовилася від кредиту ЄС на 75 млн євро

У Брюсселі кажуть, що і так не дали б грошей: Тбілісі не виконав вимог щодо реформ.

Про плани не брати у Євросоюзу заплановані 75 млн євро заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього року, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму", - сказав він журналістам.

Однією з головних причин того, що уряд може утриматися від позики другої частини макрофінансової допомоги ЄС, він назвав той факт, що це кредит, а не грант. "Головний мотив у тому, що ми поступово почали скорочувати зовнішній борг", - наголосив прем'єр.

Виконувач обов'язків голови представництва ЄС у Грузії Джуліан Крамп заявив на брифінгу в Тбілісі, що грошей і так не дали б: Грузія не змогла виконати необхідних для отримання траншу умов.

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"Сума в розмірі 75 млн євро повинна була бути перерахована в разі, якщо Грузія виконала б взаємно узгоджені зобов'язання, взяті при підписанні у вересні 2020 року умов програми макрофінансової допомоги, яка повинна була бути спрямована на допомогу населенню, щоб упоратися з пандемією", - сказав він.

Крамп наголосив, що Грузія не змогла достатньою мірою виконати умов для отримання макрофінансової допомоги, "зокрема не змогла підвищити незалежності, підзвітності та якості судової системи".

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"Євросоюз закликає владу Грузії виконати свої зобов'язання щодо реформ, у тому числі в інтересах грузинського народу у сфері правосуддя, а також для майбутніх відносин із ЄС", - додав Крамп.
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Топ коментарі
+13
Гарний мед? Наливай! Скільки коштує? Виливай!
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31.08.2021 20:58
+8
пытаются сохранить умную рожу при добром поносе. Ничем от наших зебилов не отличаются.
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31.08.2021 20:55
+8
Наши бы воры не отказались. На 75 человек хватило бы.
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31.08.2021 21:05
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Что это за копейки ?!
Нашим слугам очередной гостевой домик в Ойропах ...
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31.08.2021 20:53 Відповісти
пытаются сохранить умную рожу при добром поносе. Ничем от наших зебилов не отличаются.
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31.08.2021 20:55 Відповісти
дающий в долг - не нищает,
зато берущий - разоряется
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31.08.2021 20:55 Відповісти
Гарний мед? Наливай! Скільки коштує? Виливай!
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31.08.2021 20:58 Відповісти
просто так від кредиту з довгими грошима не відмовляються. мало інфи для висновків. вірогідно, там щось не те , або гроші недовгі або є ще якісь додаткові умови типу витрати цей кредит на купівлю товару у того ж ЄС
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31.08.2021 20:58 Відповісти
Там Іванішвілі
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31.08.2021 20:59 Відповісти
Розумне рішення.
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31.08.2021 21:03 Відповісти
Наши бы воры не отказались. На 75 человек хватило бы.
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31.08.2021 21:05 Відповісти
наши воры если увидят много еды у крокодила - вырвут из пасти
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31.08.2021 21:37 Відповісти
- Я не взяв у нього гроші! Яне взяв у нього гроші!
- А він давав?
- Ні. 😔
Зате ручне правосуддя збереглося під контролем влади.
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31.08.2021 21:16 Відповісти
Ну в данному випадку судячі з статті трошки інакше.
- Ми не будемо у вас брати кредит
- А ми б вам його і не дали б.
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31.08.2021 21:53 Відповісти
Хай беруть у расєї рублями як калхозенфюрер...))
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31.08.2021 21:17 Відповісти
Польше тоже МВФ предлагали кредит и отказались и Польша без долгов вошла в состав развитых экономик мира. Украина берет кредиты, как идиоты - разворовывают и уничтожают долгом экономику и загоняют в нищету миллионы людей. Кретины!
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31.08.2021 21:30 Відповісти
Що, вже не олігархи винуваті?
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31.08.2021 23:08 Відповісти
Молодцы грузины.
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31.08.2021 21:38 Відповісти
Когда берут кредиты чтобы отдать предыдущие кредиты это путь в никуда. Когда берешь кредит - думай чем отдавать будешь. Прописная истина.
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31.08.2021 21:54 Відповісти
дык берут одни а отдавать другим ... так что думают. но не о том.
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01.09.2021 01:08 Відповісти
75 лямов не дали потому, что "Грузия не смогла повысить подотчетность своей судебной системы". Предложение не закончено, подрузомевалось: "Подотчетность своей судебной системы ЕС".
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31.08.2021 21:55 Відповісти
Людина, яка пише "подрузомевалось", не заслуговує на увагу!
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31.08.2021 22:22 Відповісти
От оно че оказывается , Михалыч.
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31.08.2021 22:04 Відповісти
Молодці!!!Бо якби взяли-це означає борги і безкінечний гейпарад по всім містам Грузії.Це щось на кшталт. »а піську покажеш? Я гроші дам». Нафуй ви з вашими грошима і пропагандою!!!!
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31.08.2021 22:09 Відповісти
Та ти шо !!!!!!

І там з судами не "хвала Богу" ???? А як же ж супер-реформи Михайла Миколайовича Саакашвілі, після яких Грузія стала взірцем демократії, порядку, боротьби з корупцією, справедливості і прочая, і прочая . . ? Тільки не кажіть, що зміна владної команди прям знищила судову систему в ноль . . .

Ага, то не комунізм в Грузії настав при ММС, то просто у Міхо були класні піарщики, виявляється . . . Типу "хомячок и крыса - одно и то же, просто пиар у них разный".
А у нас до цих пір багато хто його за пророка має. А ЄС, бач, не оцінив реформи в судовій системі Грузії і сказав, що слабенько. Яка прикрість . . .

Ну або версія №2. Режиму Іванішвілі і Ко ЄС просто не хоче давати гроші. Потрібна відмазка - і на роль "дежурной" відмазки легше всього підходить "а у вас корупція не така, як у нас / а у вас судова система не дуже / а у вас цивільний контроль над силовиками не зовсім" ну і "вишенька на тортику" - у вас недостатній прогрес у реформах (в яких - хрін його знає, але недостатній). Ну а грузини - народ гордий, сказали "а нам і не дуже треба".
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31.08.2021 22:46 Відповісти
Все так, только грузинский украинец Саакашвили - он Михеил Николозович.
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31.08.2021 23:04 Відповісти
Не хочуть брати в борг, щоб діти і онуки віддавали.
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01.09.2021 08:23 Відповісти
так михо сракашвили ж там всё отреформировал до блеска...
каких реформ им ещё не хватает?!
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01.09.2021 08:33 Відповісти
75 млн. это не кредит а оскорбление!
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01.09.2021 08:52 Відповісти
Удивительно. Наши бы взяли на любых условиях, т.к. отдавать то не им и даже не их детям.
Если возьмут, то жить им придется уже в Испании.
В Грузии видна борьба с коррупцей, раз они задумываются о своей стране.
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01.09.2021 10:30 Відповісти
 
 