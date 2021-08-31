Грузія відмовилася від кредиту ЄС на 75 млн євро
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У Брюсселі кажуть, що і так не дали б грошей: Тбілісі не виконав вимог щодо реформ.
Про плани не брати у Євросоюзу заплановані 75 млн євро заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цього року, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму", - сказав він журналістам.
Однією з головних причин того, що уряд може утриматися від позики другої частини макрофінансової допомоги ЄС, він назвав той факт, що це кредит, а не грант. "Головний мотив у тому, що ми поступово почали скорочувати зовнішній борг", - наголосив прем'єр.
Виконувач обов'язків голови представництва ЄС у Грузії Джуліан Крамп заявив на брифінгу в Тбілісі, що грошей і так не дали б: Грузія не змогла виконати необхідних для отримання траншу умов.
"Сума в розмірі 75 млн євро повинна була бути перерахована в разі, якщо Грузія виконала б взаємно узгоджені зобов'язання, взяті при підписанні у вересні 2020 року умов програми макрофінансової допомоги, яка повинна була бути спрямована на допомогу населенню, щоб упоратися з пандемією", - сказав він.
Крамп наголосив, що Грузія не змогла достатньою мірою виконати умов для отримання макрофінансової допомоги, "зокрема не змогла підвищити незалежності, підзвітності та якості судової системи".
"Євросоюз закликає владу Грузії виконати свої зобов'язання щодо реформ, у тому числі в інтересах грузинського народу у сфері правосуддя, а також для майбутніх відносин із ЄС", - додав Крамп.
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Нашим слугам очередной гостевой домик в Ойропах ...
зато берущий - разоряется
- А він давав?
- Ні. 😔
Зате ручне правосуддя збереглося під контролем влади.
- Ми не будемо у вас брати кредит
- А ми б вам його і не дали б.
І там з судами не "хвала Богу" ???? А як же ж супер-реформи Михайла Миколайовича Саакашвілі, після яких Грузія стала взірцем демократії, порядку, боротьби з корупцією, справедливості і прочая, і прочая . . ? Тільки не кажіть, що зміна владної команди прям знищила судову систему в ноль . . .
Ага, то не комунізм в Грузії настав при ММС, то просто у Міхо були класні піарщики, виявляється . . . Типу "хомячок и крыса - одно и то же, просто пиар у них разный".
А у нас до цих пір багато хто його за пророка має. А ЄС, бач, не оцінив реформи в судовій системі Грузії і сказав, що слабенько. Яка прикрість . . .
Ну або версія №2. Режиму Іванішвілі і Ко ЄС просто не хоче давати гроші. Потрібна відмазка - і на роль "дежурной" відмазки легше всього підходить "а у вас корупція не така, як у нас / а у вас судова система не дуже / а у вас цивільний контроль над силовиками не зовсім" ну і "вишенька на тортику" - у вас недостатній прогрес у реформах (в яких - хрін його знає, але недостатній). Ну а грузини - народ гордий, сказали "а нам і не дуже треба".
каких реформ им ещё не хватает?!
Если возьмут, то жить им придется уже в Испании.
В Грузии видна борьба с коррупцей, раз они задумываются о своей стране.