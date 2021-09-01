РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4846 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 379 41
Байден (2385) Зеленский (16565) помощь (6173) США (23209)

США выделят Украине $463 млн на поддержку демократии и $12,8 млн на борьбу с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США выделят Украине $463 млн на поддержку демократии и $12,8 млн на борьбу с COVID-19

Соединенные Штаты планируют выделить Украине $463 млн на программы, ориентированные на демократию, права человека, децентрализацию, судебную реформу и приватизацию. Еще $12,8 млн они предоставят на борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтонаотносительно стратегического партнерства двух стран, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство США… планирует выделить (Украине. – Ред.) более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализация, приватизацию и судебную реформу", - говорится в документе.

В нем отмечается, что при поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. "Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство", - сказано в документе.

Читайте: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, - совместное заявление

Также США намерены передать Украине дополнительные 12,8 млн. долларов, связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки".

"Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки", - говорится в тексте заявления.

Также читайте: США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
Для поддержки демократии достаточно одного высшнго независимого суда, пары палачей и несколько гильйотин, виселиц, дыб...
показать весь комментарий
01.09.2021 23:15
+8
Янелох,ці гроші буде ділити,як Попандопуло сундук.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:25
+5
...і років десять помірковано правої військової диктатури.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и по моему
торг здесь
- не уместен США выделят Украине $463 млн на поддержку демократии и $12,8 млн на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8147
показать весь комментарий
01.09.2021 23:12 Ответить
Для поддержки демократии достаточно одного высшнго независимого суда, пары палачей и несколько гильйотин, виселиц, дыб...
показать весь комментарий
01.09.2021 23:15 Ответить
...і років десять помірковано правої військової диктатури.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:19 Ответить
Лише питання, що робити якшо вона виявиться не помiркованою до вас особисто, ваших родичiв та сусiдiв
показать весь комментарий
01.09.2021 23:36 Ответить
такий ризик є за будь якого режиму. а враховуючи повний беспред сьогодення...
показать весь комментарий
01.09.2021 23:48 Ответить
Це Ви про теперішній стан речей питаєте?
показать весь комментарий
02.09.2021 00:46 Ответить
То ви з уранових родовищ пишете?
показать весь комментарий
02.09.2021 09:43 Ответить
Це ні*ера так не працює.
Подивіться на парашу. Там такі методи застосовували під час совка. І як помогло? Все скотилось в униле гівнище та рухнуло. Немає легких способів - треба змінювати суспільство, виховувати його, працювати над єдністю, кувати націю.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:45 Ответить
Янелох,ці гроші буде ділити,як Попандопуло сундук.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:25 Ответить
зато хворих збочинців захистять, а звичайних людей перетворять в загнане стадо.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:35 Ответить
Прекратить оплачивать фракциям в Раде. Там , что , сидят нищие ?
показать весь комментарий
01.09.2021 23:25 Ответить
Надеюсь эти деньги Зеленский снова зароет в оманский асфальт?
показать весь комментарий
01.09.2021 23:29 Ответить
Счас...Контроль над YOUTUBE теж ?
Є вже ruTUBE..
Буде ще ukrTUBE??
Цензура аж пре...
VPN в допомогу!
🤑
показать весь комментарий
01.09.2021 23:30 Ответить
/дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+/ - 90% пойдут на поддержку левочья из ЛГБТ... тех самых ЛГБТ и BML, которые сегодня Запад в тряпку превратили. Благодаря которым, сегодня Меркель и Макрон у власти, и Трамп с Байданом.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:32 Ответить
Поддержку ЛГБТ... $463 ляма... Лучше бы эти деньги выделили на закупку Байрактаров, что бы эти леваки из ЛГБТ в Украине спали спокойно.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:35 Ответить
Лучше эскадрилья F16 на эти деньги и вооружения к ним будут самым надёжной опорой демократии для Украины.А так растянут крысы и ни слуху ни духу.
показать весь комментарий
02.09.2021 00:34 Ответить
А сколько стоит F-16?
Цифры больно странные,
а судя из намерений помощи, то оказывается у нас демократия более больна!
показать весь комментарий
02.09.2021 09:01 Ответить
Может не в последней модификации но вполне реально за эти деньги.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:56 Ответить
Эскадрилья это 10-30 самолетов, цена более 30 млн.$, а их обслуживание, а кто будет на них летать, или будут учиться, как когда-то новоявленные полицаи учились водить приусы, ну и в конце-концов вчера прямо было заявлено, что он не украинец....
показать весь комментарий
02.09.2021 11:36 Ответить
Сейчас всякая левая педота начнет устраивать провокационные свои движухи, чтобы сделать картинку и получить кусок пирога. Естественно, что провокации будут против тех же патриотов и добробатов. И кто как вы думаете получит миллионы, а кто тюремный срок? И кто кого, как вы думаете, будет на фронте защищать?
показать весь комментарий
01.09.2021 23:39 Ответить
ЗЕЛЕНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

23 серпня 2021
ЧЕРГОВА ДТП НАПІДПИТКУ: "СЛУГА" ТРУХІН СПРИЧИНИВ АВАРІЮ, Є СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛІ - ЗМІhttps://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США.
Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0



МЕНЕ ЛЯКАЄ ТАКА ЛЕГКІСТЬ ПО ЗАТИКАННЮ РОТА ТАКІЙ КІЛЬКОСТІ ЗМІ. ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:45 Ответить
Гедонізм в усій красі.
Ідіоти такі ідіоти. Самі собі риють яму.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:48 Ответить
Хм...
По мнению США в Украине проблемы демократии в 36 раз больше, проблем с Ковидом!
США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 1483
показать весь комментарий
01.09.2021 23:54 Ответить
так и есть, с ковидом проблема раздута а вот права человека редко соблюдаются
показать весь комментарий
02.09.2021 08:52 Ответить
Когда мы будем делить наши деньги?!"
показать весь комментарий
02.09.2021 00:44 Ответить
А НА УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ !!!??? ЭТО ЖЕ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА !!! ИЛИ ВЫ СЛЕПЫЕ ИЛИ ВЫ САМИ КОРРУПЦИОНЕРЫ !!!
показать весь комментарий
02.09.2021 00:55 Ответить
Думаю більша частина грошей повернуться до американських банків дуже швидко... Взагалі дати прокацапленому корумпованому жиду (після вагнергейту!!!) гроші ще більша глупість ніж залишити зброю в Афганістані. Є всі підстави що замість "зміцнення демократії" українці отримають гібридно-корумповану "поліцейську державу".
показать весь комментарий
02.09.2021 03:33 Ответить
Ответственный за поддержку Трухин. 200 000 баксов из общей суммы предусмотрены на покупку конвертов.
показать весь комментарий
02.09.2021 03:44 Ответить
Надеюсь из этих сумм выделят с десяток другой миллионов на углубленное изучение безбарьерности.
показать весь комментарий
02.09.2021 05:49 Ответить
Постоянно трахают тарифами. В какое посольство писать на поддержку лгбт. Переходите в мою новую группу. Лгбт и зеленые тарифы
показать весь комментарий
02.09.2021 06:30 Ответить
ГОшечники танцюють.
показать весь комментарий
02.09.2021 07:17 Ответить
Этим укрепят коррупционеров - мразей полиции, судов
показать весь комментарий
02.09.2021 07:40 Ответить
США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6490 США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6515
показать весь комментарий
02.09.2021 07:57 Ответить
ориентированные на демократию, права человека, децентрализацию, судебную реформу и приватизациюИсточник: https://censor.net/ru/n3285845

=======
Это же 100% по карманам...А децентрализация это еще и сепаратизм...Они шо с ума сошли в США?
показать весь комментарий
02.09.2021 08:57 Ответить
Зеленский с подельниками деньги разворуют!
Только товаром! Вооружение,связь,наблюдение для ВСУ.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:59 Ответить
Я предлагаю брать помощь только в наличной криптовалюте США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6880
показать весь комментарий
02.09.2021 09:07 Ответить
В цьому щось є. "Дайте мені 50 біткоінів дрібними купюрами". Як тобі таке Ілон Маск?
показать весь комментарий
02.09.2021 09:30 Ответить
США выделят Украине $*** млн на поддержку коррупции - вот так всегда хочется прочитать подобную новость
Представляю как потирают свои ладошки наши власть предержащие, предвкушая дерибан, рисуя новые зАмки, автомобили, курорты...

Было бы прекрасно, если бы тот кто с укр. стороны ставит подпись под этим документом, отвечал бы перед правосудием США
показать весь комментарий
02.09.2021 10:06 Ответить
Кореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з подвір'я Білого дому розповіла:
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому відзначається скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:31 Ответить
 
 