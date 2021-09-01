США выделят Украине $463 млн на поддержку демократии и $12,8 млн на борьбу с COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты планируют выделить Украине $463 млн на программы, ориентированные на демократию, права человека, децентрализацию, судебную реформу и приватизацию. Еще $12,8 млн они предоставят на борьбу с коронавирусом.
Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтонаотносительно стратегического партнерства двух стран, сообщает Цензор.НЕТ.
"Правительство США… планирует выделить (Украине. – Ред.) более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализация, приватизацию и судебную реформу", - говорится в документе.
В нем отмечается, что при поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. "Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство", - сказано в документе.
Также США намерены передать Украине дополнительные 12,8 млн. долларов, связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки".
"Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки", - говорится в тексте заявления.
Пожалуйста, подождите...
торг здесь
- не уместен
Подивіться на парашу. Там такі методи застосовували під час совка. І як помогло? Все скотилось в униле гівнище та рухнуло. Немає легких способів - треба змінювати суспільство, виховувати його, працювати над єдністю, кувати націю.
Є вже ruTUBE..
Буде ще ukrTUBE??
Цензура аж пре...
VPN в допомогу!
🤑
Цифры больно странные,
а судя из намерений помощи, то оказывается у нас демократия более больна!
23 серпня 2021
ЧЕРГОВА ДТП НАПІДПИТКУ: "СЛУГА" ТРУХІН СПРИЧИНИВ АВАРІЮ, Є СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛІ - ЗМІhttps://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США.
Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
МЕНЕ ЛЯКАЄ ТАКА ЛЕГКІСТЬ ПО ЗАТИКАННЮ РОТА ТАКІЙ КІЛЬКОСТІ ЗМІ. ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.
Ідіоти такі ідіоти. Самі собі риють яму.
По мнению США в Украине проблемы демократии в 36 раз больше, проблем с Ковидом!
=======
Это же 100% по карманам...А децентрализация это еще и сепаратизм...Они шо с ума сошли в США?
Только товаром! Вооружение,связь,наблюдение для ВСУ.
Представляю как потирают свои ладошки наши власть предержащие, предвкушая дерибан, рисуя новые зАмки, автомобили, курорты...
Было бы прекрасно, если бы тот кто с укр. стороны ставит подпись под этим документом, отвечал бы перед правосудием США
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому відзначається скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.