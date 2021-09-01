США выделят Украине $463 млн на поддержку демократии и $12,8 млн на борьбу с COVID-19

Соединенные Штаты планируют выделить Украине $463 млн на программы, ориентированные на демократию, права человека, децентрализацию, судебную реформу и приватизацию. Еще $12,8 млн они предоставят на борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтонаотносительно стратегического партнерства двух стран, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство США… планирует выделить (Украине. – Ред.) более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализация, приватизацию и судебную реформу", - говорится в документе.

В нем отмечается, что при поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. "Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство", - сказано в документе.

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Также США намерены передать Украине дополнительные 12,8 млн. долларов, связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки".

"Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки", - говорится в тексте заявления.

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