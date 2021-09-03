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Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель

Страны-члены ЕС должны вынести уроки из ситуации в Афганистане, которые свидетельствуют о необходимости усиления возможностей и большей стратегической автономии Евросоюза.

Такое убеждение высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального Совета министров ЕС по вопросам обороны, который был организована по инициативе Словенского председательства ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Афганистан показал, что недостатки в нашей стратегической автономии имеют свою цену. Единственный путь вперед - это объединить наши силы и усилить не только наши способности, но и нашу волю к действию. Это означает повышение уровня готовности, проведение совместных учений и военных тренировок, образование новых инструментов, как Силы вхождения. Эти вопросы будут составляющей "стратегического компаса", который будет представлен в ноябре на Совете министров обороны", — сказал высокий представитель ЕС.

Отвечая на вопрос о количественном составе Сил вхождения, Боррель заметил, что цифра, которую военные эксперты считают достаточной, составляет около 5 тысяч военнослужащих.

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"После дискуссий сегодня и многих часов обсуждения "стратегического компаса", я думаю, почти для всех стран-членов очевидно, что нам нужно развивать нашу способность и быть способными к автономным действиям. Этому нет альтернативы. Готовы ли мы были к миссии, чтобы установить периметр безопасности вокруг аэропорта в Кабуле? Нет. Американцы были готовы, мы - нет. Если мы хотим быть способными действовать автономно и не зависеть от выбора других, даже если эти другие являются нашими друзьями и союзниками, тогда мы должны развить наши новые способности", — заявил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что окончательное решение будет приниматься в ноябре.

"Мы хотим делать конкретные вещи, а не выражать глубокие мысли или обмениваться интересными точками зрения. Это то, чего будут требовать европейские граждане. Но мы - это 27 стран, не все из которых имеют одинаковые взгляды на мир и одинаковую стратегическую культуру. Согласование требует времени. Но время не является безграничным. Поэтому мы определили 16 ноября с целью согласовать этот "стратегический компас"", — сказал Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель

Он отметил, что этот документ позволит усилить европейскую систему командования и контроля, устранить недостатки в возможностях и выполнять совместные проекты в рамках PESCO и Европейского оборонного фонда.

"Президент Байден является третьим подряд президентом США, который предупредил нас, что США отходят от мировых войн. Президент Байден объявил вчера и позавчера о причине вывода из Афганистана. Это является предупреждением для европейцев. Они должны проснуться и принять на себя ответственность. В этом нет ничего против НАТО или против союза между ЕС и США. Это путь, чтобы стать сильнее, принять на себя ответственность и мобилизовать ресурсы с целью встретить вызовы, стоящие перед нами", — подчеркнул Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Так им было очень удобно: сидеть на российском газе и американских штыках одновременно.
Правда, падение будет очень болезненным.
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03.09.2021 05:20
+6
_На ЕС (и НАТО!) рейх напал ещё в 2010, и убил высшее военное и политическое руководство Польши! Каким был ответ ЕС? Никакого, только бесконечная болтовня, одинадцатый год уже трепятся... Пока те пустозвоны языками чешут, рейх нападёт на страны Балтии, а затем вторгнется в Польшу.
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03.09.2021 02:12
+6
"Стратегическая автономия"... Каких только слоганов не придумают бюрократы для оправдания своей неповоротливости и недальновидности и создания ореола загадочности своей бездеятельности. Что может НАТО без Штатов? Так может начать хотя-бы до пресловутых 2% довести свои же расходы на оборону, хотя и эта цифра не идеал.В Украине то война уже 8-й год, а тут создание неких новых сил чего-то там. Может вместо надоевшего всем Афганистана поближе, на Восточную Европу посмотреть и усилия свои скоординировать?
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03.09.2021 02:14
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А Україну підтримати в стримуванні північного "талібану" ЄС не бажає?
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03.09.2021 01:41 Ответить
"Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель"
_Путлер неистово аплодирует полезным идиотам (сексотам не аплодирует - платит и ставит задачи).
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03.09.2021 01:47 Ответить
..деда совсем поехал чтоли, со своими воор. силами ЕС?))...там кроме Польши и частично Германии с Хранцией, боеспособного ничего то и нет..))их московит при желании за неделю обезглавит и под плинтус загонит))) Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 2490
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03.09.2021 02:00 Ответить
_На ЕС (и НАТО!) рейх напал ещё в 2010, и убил высшее военное и политическое руководство Польши! Каким был ответ ЕС? Никакого, только бесконечная болтовня, одинадцатый год уже трепятся... Пока те пустозвоны языками чешут, рейх нападёт на страны Балтии, а затем вторгнется в Польшу.
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03.09.2021 02:12 Ответить
загнать все руководство страны в один самолет и на расею отправиться, до этого еще и додуматься нужно было..))...ну да ладно, сейчас то может хоть вьехали, кто есть ху!))
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03.09.2021 02:59 Ответить
китай жаль...он такой беззащитный...и ещё эти уйгуры, мусульмане эти
перекраивают штаты вдали от своих границ, а без китая и базары наши опустеют, безработица..
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03.09.2021 07:05 Ответить
"Стратегическая автономия"... Каких только слоганов не придумают бюрократы для оправдания своей неповоротливости и недальновидности и создания ореола загадочности своей бездеятельности. Что может НАТО без Штатов? Так может начать хотя-бы до пресловутых 2% довести свои же расходы на оборону, хотя и эта цифра не идеал.В Украине то война уже 8-й год, а тут создание неких новых сил чего-то там. Может вместо надоевшего всем Афганистана поближе, на Восточную Европу посмотреть и усилия свои скоординировать?
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03.09.2021 02:14 Ответить
Так им было очень удобно: сидеть на российском газе и американских штыках одновременно.
Правда, падение будет очень болезненным.
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03.09.2021 05:20 Ответить
2 сентября 1939 года началась 2 Мировая нападением на Польшу...две Крысы ,Московская и Берлинская начали пожирать друг друга....
Америке было насрать на Европу тогда....
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03.09.2021 02:30 Ответить
..найн, найн, ихь бин 1 zeptember? das 2 zeptember ist Miduey Japona mat klaz-klaz kapituliren - 2 ww stop-nafik
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03.09.2021 05:22 Ответить
о чем ты, на 39-ый америка только оправилась от великих потрясений...
а щаз америка афганистаном срет соседу его, китаю...чтобы не возомнял чего...
а то, небось, мнит себе и готова повторять речи путина в мюнхене 07 года(на фоне роста цен на углеводороды)
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03.09.2021 07:11 Ответить
Китай поки що вийшов переможцем в Афгані і всі ресурси вже діталися йому. Таліби хрін забили на уйгурів.
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03.09.2021 11:33 Ответить
про які всі ресурси заводиться мова?...
газогін з туркменіїї через казахстан проходить поряд з зоною інтересів талібів, а з перської затоки через пакистан і сх. афганістан не заходить і досі не побудований...і цими ресурсами та безпекою в регіоні вже треба опікуватись китаю...
а про інші ресурси почитаємо, давай їх, коню
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03.09.2021 12:58 Ответить
От як? А чого ви тоді іпала на Трампа відкривали, щурі європейські коли він військо хотів з Європи вивести і заставляв вас рівно платити в НАТО!?
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03.09.2021 02:32 Ответить
О...romero ...Трампист вылез... Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4787
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03.09.2021 02:36 Ответить
ССср сдох,сдохнет и РАБсыя...карма такая... Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 79
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03.09.2021 02:33 Ответить
И только ты будешь жить вечно. Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5912
В нашей памяти. Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 895
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03.09.2021 06:03 Ответить
ну от і дочекались створення третьої сили, полюсу , глобального гравця. погано що поки ми не в ЄС і НАТО ми як прокладка між Європою і Китаєм. треба терміново щось вирішувать з приєднанням до ЄС , бо коли рашка почне сипаться всі біженці будуть лізти до нас і нам доведеться як білорусам їх щитами загонять назад до мордору
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03.09.2021 04:33 Ответить
Якраз для ЄС і потрібна така прокладка, яка відділяє їх від Пекіна та його мацковскага васала.
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03.09.2021 11:35 Ответить
#Фейгин #ФейгинLIVEМиссия Байдена. Беседа с участием Андрея Пионтковского, Валерия Чалого
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03.09.2021 05:15 Ответить
Ширнуть население несколькими шмурдяками сразу.
Это поможет.
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03.09.2021 05:19 Ответить
Лет через 5-7 Евросоюз распадется....Британия соберет новый Союз,без Крыс Путлерских типа фрау Риббентроп и прочих Макронов... Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 2113
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03.09.2021 05:23 Ответить
Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 8803 Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4546
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03.09.2021 05:29 Ответить
Ну у вас і хвантазії. Німеччина та Франція потребують мільйони споживачів в ЄС. Хрін кого вони так легко відпустять.
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03.09.2021 11:37 Ответить
Байден политик,а Трамп тряпка Путлерская хотевшая развалить НАТО Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 8681
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03.09.2021 05:34 Ответить
Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5854
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03.09.2021 05:37 Ответить
Мавзолейные....хрюкните Трамп наш....слабО?...крысы позорные Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 9525
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03.09.2021 05:45 Ответить
Криза в Афганістані підштовхує Євросоюз до посилення стратегічної автономії, - Боррель - Цензор.НЕТ 292
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03.09.2021 08:44 Ответить
Точно так вы орали в 1939 году...Гитлер наш...Молотов не даст мне сбрехать....бараны долбанные...
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03.09.2021 05:49 Ответить
Это не ты в будёновке? Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 2522
Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5668
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03.09.2021 06:07 Ответить
Быдло тупое,я не нуждаюсь в твоих ************ комментах... Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 7874
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03.09.2021 06:23 Ответить
Байден и Зеленский по факту обосрали Путлерских Крыс....
Это я вам перевел с дипломатического языка Андрей Андреевича Пионтковского,котоый вчера был в Стриме Марк Фейгин - Пиотковский и бывший посол Украины в США Валерий Чалый....
Андрей Андреевич, РЕСПЕКТ!!! Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5991
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03.09.2021 06:16 Ответить
Ссылку Стрима Фейгина выше вам дала Наталия Гончар...в 05:15 Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5797
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03.09.2021 06:20 Ответить
чтой-то тебя прорвало...не опускай планку резко
где там марс щаз, куда двинет смотрим...наблюдаем, в общем
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03.09.2021 07:16 Ответить
Это они о чем?В ЕС нет яиц, немцев кастрировали 1945 в отместку за реванш и запретили им иметь яйца.англичане ушли из ЕС!
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03.09.2021 07:08 Ответить
Привіт, Жопес! Це не ти казав, що тре домовлятися з молодими талібанамі?)
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03.09.2021 07:08 Ответить
Борель - жополиз кремлевского фюрера, как и все, кто имеет вес в Европейской Комиссии, єто чтобы понимать между строк, чего он хочет.
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03.09.2021 07:27 Ответить
Как запели шлюхи , пока штаты на своей холке тянули все это говно то всем нормик было , при чем никогда не отказывали себе в удовольствии упрекнуть их за военную. кампанию в афгане а как только они уши , как только регион действительно стал нестабильным , во как запели ...Где то я похожее слышал , здается мне Макрон пел такую песенку уже про то что ЕС надо создавать собственные вооруженные силы независимые от от уже имеющегося центра принятия решений НАТО
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03.09.2021 07:29 Ответить
ЕС мечтает "отрастить яйца".
Не нужно было соглашаться на кастрацию!
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03.09.2021 08:55 Ответить
Оце так об'єднав Байден НАТО що, Борель заговорив про автономію. Ну, якщо згадати що, Борис Джонсон не міг 36 годин додзвонитися до Байдена аби з'ясувати якого хріна американці почали чудити в Афганістані то, не дивно що, зараз у європейців знову заговорили про "стратегічну автономію" та незалежність від НАТО.
Вгадайте кому це на руку? Москва і Пекін плескають в долоні стоячи, їх агенти вливають у вуха європейців "зраду" про ненадійність американців.
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03.09.2021 11:03 Ответить
 
 