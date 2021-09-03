"Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель"

Страны-члены ЕС должны вынести уроки из ситуации в Афганистане, которые свидетельствуют о необходимости усиления возможностей и большей стратегической автономии Евросоюза.

Такое убеждение высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального Совета министров ЕС по вопросам обороны, который был организована по инициативе Словенского председательства ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Афганистан показал, что недостатки в нашей стратегической автономии имеют свою цену. Единственный путь вперед - это объединить наши силы и усилить не только наши способности, но и нашу волю к действию. Это означает повышение уровня готовности, проведение совместных учений и военных тренировок, образование новых инструментов, как Силы вхождения. Эти вопросы будут составляющей "стратегического компаса", который будет представлен в ноябре на Совете министров обороны", — сказал высокий представитель ЕС.

Отвечая на вопрос о количественном составе Сил вхождения, Боррель заметил, что цифра, которую военные эксперты считают достаточной, составляет около 5 тысяч военнослужащих.

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"После дискуссий сегодня и многих часов обсуждения "стратегического компаса", я думаю, почти для всех стран-членов очевидно, что нам нужно развивать нашу способность и быть способными к автономным действиям. Этому нет альтернативы. Готовы ли мы были к миссии, чтобы установить периметр безопасности вокруг аэропорта в Кабуле? Нет. Американцы были готовы, мы - нет. Если мы хотим быть способными действовать автономно и не зависеть от выбора других, даже если эти другие являются нашими друзьями и союзниками, тогда мы должны развить наши новые способности", — заявил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что окончательное решение будет приниматься в ноябре.

"Мы хотим делать конкретные вещи, а не выражать глубокие мысли или обмениваться интересными точками зрения. Это то, чего будут требовать европейские граждане. Но мы - это 27 стран, не все из которых имеют одинаковые взгляды на мир и одинаковую стратегическую культуру. Согласование требует времени. Но время не является безграничным. Поэтому мы определили 16 ноября с целью согласовать этот "стратегический компас"", — сказал Боррель.

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Он отметил, что этот документ позволит усилить европейскую систему командования и контроля, устранить недостатки в возможностях и выполнять совместные проекты в рамках PESCO и Европейского оборонного фонда.

"Президент Байден является третьим подряд президентом США, который предупредил нас, что США отходят от мировых войн. Президент Байден объявил вчера и позавчера о причине вывода из Афганистана. Это является предупреждением для европейцев. Они должны проснуться и принять на себя ответственность. В этом нет ничего против НАТО или против союза между ЕС и США. Это путь, чтобы стать сильнее, принять на себя ответственность и мобилизовать ресурсы с целью встретить вызовы, стоящие перед нами", — подчеркнул Боррель.

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