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Криза в Афганістані підштовхує Євросоюз до посилення стратегічної автономії, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Криза в Афганістані підштовхує Євросоюз до посилення стратегічної автономії, - Боррель

Країни-члени ЄС повинні винести уроки із ситуації в Афганістані, які свідчать про необхідність посилення можливостей і більшої стратегічної автономії Євросоюзу.

Таке переконання висловив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС з питань оборони, яка була організована з ініціативи Словенського головування ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Афганістан показав, що недоліки в нашій стратегічній автономії мають свою ціну. Єдиний шлях уперед - це об'єднати наші сили і зміцнити не лише наші здібності, але й нашу волю до дії. Це означає підвищення рівня готовності, проведення спільних навчань і військових тренувань, утворення нових інструментів, як Сили входження. Ці питання будуть складовою "стратегічного компаса", який буде представлений у листопаді на Раді міністрів оборони", - сказав високий представник ЄС.

Відповідаючи на запитання про кількісний склад Сил входження, Боррель зауважив, що цифра, яку військові експерти вважають достатньою, становить приблизно 5 тисяч військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон

"Після дискусій сьогодні і багатьох годин обговорення "стратегічного компаса", я думаю, майже для всіх країн-членів очевидно, що нам потрібно розвивати нашу здатність і бути здатними до автономних дій. Цьому немає альтернативи. Чи готові ми були до місії, щоб встановити периметр безпеки навколо аеропорту в Кабулі? Ні. Американці були готові, ми - ні. Якщо ми хочемо бути здатними діяти автономно і не залежати від вибору інших, навіть якщо ці інші є нашими друзями і союзниками, тоді ми повинні розвинути наші нові здібності", - заявив високий представник ЄС.

Він зазначив, що остаточне рішення ухвалюватиметься в листопаді.

"Ми хочемо робити конкретні речі, а не висловлювати глибокі думки або обмінюватися цікавими точками зору. Це те, чого вимагатимуть європейські громадяни. Але ми - це 27 країн, не всі з яких мають однакові погляди на світ і однакову стратегічну культуру. Узгодження потребує часу. Але час не є безмежним. Тому ми визначили 16 листопада з метою узгодити цей "стратегічний компас"", - сказав Боррель.

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Він зазначив, що цей документ дозволить посилити європейську систему командування і контролю, усунути недоліки в можливостях і виконувати спільні проєкти в межах PESCO і Європейського оборонного фонду.

"Президент Байден є третім поспіль президентом США, який попередив нас, що США відходять від світових воєн. Президент Байден оголосив учора і позавчора про причини виведення з Афганістану. Це є попередженням для європейців. Вони мають прокинутися і прийняти на себе відповідальність. У цьому немає нічого проти НАТО або проти союзу між ЄС і США. Це шлях, щоб стати сильнішими, прийняти на себе відповідальність і мобілізувати ресурси з метою зустріти виклики, що стоять перед нами", - наголосив Боррель.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Так им было очень удобно: сидеть на российском газе и американских штыках одновременно.
Правда, падение будет очень болезненным.
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03.09.2021 05:20
+6
_На ЕС (и НАТО!) рейх напал ещё в 2010, и убил высшее военное и политическое руководство Польши! Каким был ответ ЕС? Никакого, только бесконечная болтовня, одинадцатый год уже трепятся... Пока те пустозвоны языками чешут, рейх нападёт на страны Балтии, а затем вторгнется в Польшу.
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03.09.2021 02:12
+6
"Стратегическая автономия"... Каких только слоганов не придумают бюрократы для оправдания своей неповоротливости и недальновидности и создания ореола загадочности своей бездеятельности. Что может НАТО без Штатов? Так может начать хотя-бы до пресловутых 2% довести свои же расходы на оборону, хотя и эта цифра не идеал.В Украине то война уже 8-й год, а тут создание неких новых сил чего-то там. Может вместо надоевшего всем Афганистана поближе, на Восточную Европу посмотреть и усилия свои скоординировать?
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03.09.2021 02:14
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А Україну підтримати в стримуванні північного "талібану" ЄС не бажає?
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03.09.2021 01:41 Відповісти
"Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель"
_Путлер неистово аплодирует полезным идиотам (сексотам не аплодирует - платит и ставит задачи).
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03.09.2021 01:47 Відповісти
..деда совсем поехал чтоли, со своими воор. силами ЕС?))...там кроме Польши и частично Германии с Хранцией, боеспособного ничего то и нет..))их московит при желании за неделю обезглавит и под плинтус загонит))) Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 2490
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03.09.2021 02:00 Відповісти
_На ЕС (и НАТО!) рейх напал ещё в 2010, и убил высшее военное и политическое руководство Польши! Каким был ответ ЕС? Никакого, только бесконечная болтовня, одинадцатый год уже трепятся... Пока те пустозвоны языками чешут, рейх нападёт на страны Балтии, а затем вторгнется в Польшу.
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03.09.2021 02:12 Відповісти
загнать все руководство страны в один самолет и на расею отправиться, до этого еще и додуматься нужно было..))...ну да ладно, сейчас то может хоть вьехали, кто есть ху!))
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03.09.2021 02:59 Відповісти
китай жаль...он такой беззащитный...и ещё эти уйгуры, мусульмане эти
перекраивают штаты вдали от своих границ, а без китая и базары наши опустеют, безработица..
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03.09.2021 07:05 Відповісти
"Стратегическая автономия"... Каких только слоганов не придумают бюрократы для оправдания своей неповоротливости и недальновидности и создания ореола загадочности своей бездеятельности. Что может НАТО без Штатов? Так может начать хотя-бы до пресловутых 2% довести свои же расходы на оборону, хотя и эта цифра не идеал.В Украине то война уже 8-й год, а тут создание неких новых сил чего-то там. Может вместо надоевшего всем Афганистана поближе, на Восточную Европу посмотреть и усилия свои скоординировать?
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03.09.2021 02:14 Відповісти
Так им было очень удобно: сидеть на российском газе и американских штыках одновременно.
Правда, падение будет очень болезненным.
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03.09.2021 05:20 Відповісти
2 сентября 1939 года началась 2 Мировая нападением на Польшу...две Крысы ,Московская и Берлинская начали пожирать друг друга....
Америке было насрать на Европу тогда....
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03.09.2021 02:30 Відповісти
..найн, найн, ихь бин 1 zeptember? das 2 zeptember ist Miduey Japona mat klaz-klaz kapituliren - 2 ww stop-nafik
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03.09.2021 05:22 Відповісти
о чем ты, на 39-ый америка только оправилась от великих потрясений...
а щаз америка афганистаном срет соседу его, китаю...чтобы не возомнял чего...
а то, небось, мнит себе и готова повторять речи путина в мюнхене 07 года(на фоне роста цен на углеводороды)
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03.09.2021 07:11 Відповісти
Китай поки що вийшов переможцем в Афгані і всі ресурси вже діталися йому. Таліби хрін забили на уйгурів.
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03.09.2021 11:33 Відповісти
про які всі ресурси заводиться мова?...
газогін з туркменіїї через казахстан проходить поряд з зоною інтересів талібів, а з перської затоки через пакистан і сх. афганістан не заходить і досі не побудований...і цими ресурсами та безпекою в регіоні вже треба опікуватись китаю...
а про інші ресурси почитаємо, давай їх, коню
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03.09.2021 12:58 Відповісти
От як? А чого ви тоді іпала на Трампа відкривали, щурі європейські коли він військо хотів з Європи вивести і заставляв вас рівно платити в НАТО!?
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03.09.2021 02:32 Відповісти
О...romero ...Трампист вылез... Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4787
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03.09.2021 02:36 Відповісти
ССср сдох,сдохнет и РАБсыя...карма такая... Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 79
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03.09.2021 02:33 Відповісти
И только ты будешь жить вечно. Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5912
В нашей памяти. Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 895
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03.09.2021 06:03 Відповісти
ну от і дочекались створення третьої сили, полюсу , глобального гравця. погано що поки ми не в ЄС і НАТО ми як прокладка між Європою і Китаєм. треба терміново щось вирішувать з приєднанням до ЄС , бо коли рашка почне сипаться всі біженці будуть лізти до нас і нам доведеться як білорусам їх щитами загонять назад до мордору
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03.09.2021 04:33 Відповісти
Якраз для ЄС і потрібна така прокладка, яка відділяє їх від Пекіна та його мацковскага васала.
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03.09.2021 11:35 Відповісти
#Фейгин #ФейгинLIVEМиссия Байдена. Беседа с участием Андрея Пионтковского, Валерия Чалого
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03.09.2021 05:15 Відповісти
Ширнуть население несколькими шмурдяками сразу.
Это поможет.
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03.09.2021 05:19 Відповісти
Лет через 5-7 Евросоюз распадется....Британия соберет новый Союз,без Крыс Путлерских типа фрау Риббентроп и прочих Макронов... Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 2113
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03.09.2021 05:23 Відповісти
Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 8803 Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4546
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03.09.2021 05:29 Відповісти
Ну у вас і хвантазії. Німеччина та Франція потребують мільйони споживачів в ЄС. Хрін кого вони так легко відпустять.
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03.09.2021 11:37 Відповісти
Байден политик,а Трамп тряпка Путлерская хотевшая развалить НАТО Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 8681
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03.09.2021 05:34 Відповісти
Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5854
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03.09.2021 05:37 Відповісти
Мавзолейные....хрюкните Трамп наш....слабО?...крысы позорные Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 9525
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03.09.2021 05:45 Відповісти
Криза в Афганістані підштовхує Євросоюз до посилення стратегічної автономії, - Боррель - Цензор.НЕТ 292
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03.09.2021 08:44 Відповісти
Точно так вы орали в 1939 году...Гитлер наш...Молотов не даст мне сбрехать....бараны долбанные...
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03.09.2021 05:49 Відповісти
Это не ты в будёновке? Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 2522
Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5668
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03.09.2021 06:07 Відповісти
Быдло тупое,я не нуждаюсь в твоих ************ комментах... Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 7874
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03.09.2021 06:23 Відповісти
Байден и Зеленский по факту обосрали Путлерских Крыс....
Это я вам перевел с дипломатического языка Андрей Андреевича Пионтковского,котоый вчера был в Стриме Марк Фейгин - Пиотковский и бывший посол Украины в США Валерий Чалый....
Андрей Андреевич, РЕСПЕКТ!!! Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5991
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03.09.2021 06:16 Відповісти
Ссылку Стрима Фейгина выше вам дала Наталия Гончар...в 05:15 Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель - Цензор.НЕТ 5797
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03.09.2021 06:20 Відповісти
чтой-то тебя прорвало...не опускай планку резко
где там марс щаз, куда двинет смотрим...наблюдаем, в общем
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03.09.2021 07:16 Відповісти
Это они о чем?В ЕС нет яиц, немцев кастрировали 1945 в отместку за реванш и запретили им иметь яйца.англичане ушли из ЕС!
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03.09.2021 07:08 Відповісти
Привіт, Жопес! Це не ти казав, що тре домовлятися з молодими талібанамі?)
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03.09.2021 07:08 Відповісти
Борель - жополиз кремлевского фюрера, как и все, кто имеет вес в Европейской Комиссии, єто чтобы понимать между строк, чего он хочет.
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03.09.2021 07:27 Відповісти
Как запели шлюхи , пока штаты на своей холке тянули все это говно то всем нормик было , при чем никогда не отказывали себе в удовольствии упрекнуть их за военную. кампанию в афгане а как только они уши , как только регион действительно стал нестабильным , во как запели ...Где то я похожее слышал , здается мне Макрон пел такую песенку уже про то что ЕС надо создавать собственные вооруженные силы независимые от от уже имеющегося центра принятия решений НАТО
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03.09.2021 07:29 Відповісти
ЕС мечтает "отрастить яйца".
Не нужно было соглашаться на кастрацию!
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03.09.2021 08:55 Відповісти
Оце так об'єднав Байден НАТО що, Борель заговорив про автономію. Ну, якщо згадати що, Борис Джонсон не міг 36 годин додзвонитися до Байдена аби з'ясувати якого хріна американці почали чудити в Афганістані то, не дивно що, зараз у європейців знову заговорили про "стратегічну автономію" та незалежність від НАТО.
Вгадайте кому це на руку? Москва і Пекін плескають в долоні стоячи, їх агенти вливають у вуха європейців "зраду" про ненадійність американців.
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03.09.2021 11:03 Відповісти
 
 