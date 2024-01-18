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Зеленский пожелал Беларуси стать " демократической и очень свободной" страной, как Украина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский пожелал Беларуси стать

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической страной, как Украина, а белорусам выжить.

Об этом он заявил, общаясь со студентами Стэнфордского университета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я желаю вам (Беларуси – ред.) результата, того самого, который получила Украина – она вольная, демократическая и очень свободная. Я вам этого желаю – выжить. И это будет ваш народ, ваша вера, ваш язык, ваша жизнь, искусство – сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь", - сказал Зеленский.

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Так президент ответил на вопрос, что он может посоветовать белорусам в условиях сложившейся в Беларуси политической обстановки, при этом добавив, что "не желает Беларуси пройти тот тяжелый путь в борьбе за свободу, который прошла Украина".

"Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что так же происходило и у нас. Но этот путь – я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии
+9
"Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что так же происходило и у нас. Но этот путь - я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны", - отметил Зеленский.



Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 9010
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03.09.2021 11:46
+6
Маячня шизофреніка незбаненна та неосяжна !!!)))
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03.09.2021 11:44
+5
Зачем язык,на встрече с Байденом,вытаскивал?неужели зекретину некому сказать,что оно корча рожи,выглядит ещё большим идиотом...
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03.09.2021 11:43
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Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 6603Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 3478Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 3478
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03.09.2021 11:40 Ответить
"Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что так же происходило и у нас. Но этот путь - я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны", - отметил Зеленский.



Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 9010
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03.09.2021 11:46 Ответить
Енергонезалежність по-Зе!!! Гнида зелена !!!))))
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03.09.2021 11:50 Ответить
Хм....Что то принял.....
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03.09.2021 11:41 Ответить
Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 6808
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03.09.2021 11:41 Ответить
Бо ти гімно. ЗЕлене.
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03.09.2021 12:03 Ответить
Зачем язык,на встрече с Байденом,вытаскивал?неужели зекретину некому сказать,что оно корча рожи,выглядит ещё большим идиотом...
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03.09.2021 11:43 Ответить
Це люди говорят ,а ляльки ляпають !!!)))
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03.09.2021 11:45 Ответить
Реально выглядело очень странно..если не сказать больше....😀😀😀😀
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03.09.2021 12:28 Ответить
Маячня шизофреніка незбаненна та неосяжна !!!)))
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03.09.2021 11:44 Ответить
Що він не так сказав?
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03.09.2021 11:50 Ответить
Яне фахівець по маячні !!!Звернітся до псіхиатра !!!)))
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03.09.2021 11:53 Ответить
Это недоразумение еще говорит о демократии! Закрыл 3 оппозиционных канала, еще 1 на подходе, вводит санкции против граждан Украины.
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03.09.2021 11:49 Ответить
3 ватных канала, явно пропагандирующих наративы "Русского мира". Все верно сделал.
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03.09.2021 11:50 Ответить
І повертає на держпосади кремлівських гнид ,руйнують енергогалузь України !!! Маріонетка кремлівського балагана !!!)))
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03.09.2021 11:55 Ответить
3 опозиційних до України канала.
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03.09.2021 11:54 Ответить
Та яке закриття ,це лише імітація !!!)))
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03.09.2021 11:57 Ответить
Те що позбавили ліцензії, не має жодного відношення до телеканалу. Абсолютно правильне рішення. А до Білорусі лізти не потрібно. Афганістан нічому не навчив? Не можливо допомогти тому, кому не потрібна ваша допомога і тому хто не хоче змінюватись.
Ну не потрібно вся ця демократія, свобода, мова, віра і тому подібне простим білорусам. НЕ ПОТРІБНО. Це їх вибір і їх право. Залиште Білорусь в спокою.
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03.09.2021 12:07 Ответить
Судячи з усього, 73% українців це все теж не потрібно.
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27.12.2021 00:07 Ответить
А чому ЗЄля не побажав Білорусі бути такою вільною як Велика Британія, США чи Франція?
А-а-а-а!!! Україна ж в +100500 разів вільніша за ці країни!
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03.09.2021 12:10 Ответить
Не сторонник Лукашенко....Но на месте Бацки ответил бы－ И ВАМ ТЕМ ЖЕ КОНЦОМ И ПОТОМУ ЖЕ МЕСТУ😀😀😀
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03.09.2021 12:24 Ответить
"Укусы сябе за язык, прыдурак! Бабулі сваёй пажадай такога, і ідзі ты ў дупу!" - ответил бы белорус-обыватель Зеленскому.
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2020 год из 167 государств Украина заняла 92 место, а Беларусь - 69 (на 23 позиции выше).
В Рейтинге стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network) за 2020 год из 153 государств Украина заняла 123 место, а Беларусь - 75 (на 48 позиций выше).
В Рейтинге стран мира по Индексу восприятия коррупции от Transparency International (Corruption Perceptions Index) по итогам 2020 года из 179 государств Украина заняла 117 место, а Беларусь - 63 (на 54 позиции выше).
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03.09.2021 12:28 Ответить
чувствуете как выросла самооценка и вера в свою гениальность???
мания величия - клиническая картина...
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03.09.2021 12:29 Ответить
Iтогi подвeдьом. ******* тата. I мамку ********** з
рiдним дядьком. ******** мeбeль ценную, герба нацiонального
******. Усюди смерть, розруха. Не буду бiльше пити я, хоч,
правда, яка розумная цьому альтернатiва? ******* всeм
сподiванням. Ех, ******** Данiя....
Гамлeт рве на собi товстовку i тихо граe музика, приeмний
голос спiваe "Яблучко". Зiгмунд Фрейд пiдходить до Гамлeта,
колить його у сраку шприцем i уводить до божевiльного дому.
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03.09.2021 12:38 Ответить
а травма то прогресує
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03.09.2021 13:33 Ответить
Ничего нового. Еврей желает в Беларуси такой же свободы социального паразитизма, которую они создали в Украине.
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03.09.2021 13:40 Ответить
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит паразит.
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03.09.2021 13:41 Ответить
Беларусь в условиях на порядок меньшего промышленного и ресурсного потенциала создала свой комплекс ПВО с нуля. А Украина, в условиях непосредственной опасности, не может доделать наполовину готовые разработки, имея собственное ракетостроение. Ибо свобода разворовования всего и вся распирает грудь хабадникам и соросятине.
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03.09.2021 13:59 Ответить
youtube.com/watch?v=U5sfm96Iwcw
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03.09.2021 14:00 Ответить
Та, он - поц, прости господи! Необразованный, глупый и наверное, скорее всего - жадный!(
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04.09.2021 01:21 Ответить
всё верно сказал.
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04.09.2021 02:34 Ответить
 
 