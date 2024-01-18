Зеленский пожелал Беларуси стать " демократической и очень свободной" страной, как Украина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической страной, как Украина, а белорусам выжить.
Об этом он заявил, общаясь со студентами Стэнфордского университета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я желаю вам (Беларуси – ред.) результата, того самого, который получила Украина – она вольная, демократическая и очень свободная. Я вам этого желаю – выжить. И это будет ваш народ, ваша вера, ваш язык, ваша жизнь, искусство – сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь", - сказал Зеленский.
Так президент ответил на вопрос, что он может посоветовать белорусам в условиях сложившейся в Беларуси политической обстановки, при этом добавив, что "не желает Беларуси пройти тот тяжелый путь в борьбе за свободу, который прошла Украина".
"Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что так же происходило и у нас. Но этот путь – я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны", - отметил Зеленский.
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Ну не потрібно вся ця демократія, свобода, мова, віра і тому подібне простим білорусам. НЕ ПОТРІБНО. Це їх вибір і їх право. Залиште Білорусь в спокою.
А-а-а-а!!! Україна ж в +100500 разів вільніша за ці країни!
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2020 год из 167 государств Украина заняла 92 место, а Беларусь - 69 (на 23 позиции выше).
В Рейтинге стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network) за 2020 год из 153 государств Украина заняла 123 место, а Беларусь - 75 (на 48 позиций выше).
В Рейтинге стран мира по Индексу восприятия коррупции от Transparency International (Corruption Perceptions Index) по итогам 2020 года из 179 государств Украина заняла 117 место, а Беларусь - 63 (на 54 позиции выше).
мания величия - клиническая картина...
рiдним дядьком. ******** мeбeль ценную, герба нацiонального
******. Усюди смерть, розруха. Не буду бiльше пити я, хоч,
правда, яка розумная цьому альтернатiва? ******* всeм
сподiванням. Ех, ******** Данiя....
Гамлeт рве на собi товстовку i тихо граe музика, приeмний
голос спiваe "Яблучко". Зiгмунд Фрейд пiдходить до Гамлeта,
колить його у сраку шприцем i уводить до божевiльного дому.