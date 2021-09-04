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Российских бизнесменов подозревают в подкупе президента Гватемалы Джамматтеи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российских бизнесменов подозревают в подкупе президента Гватемалы Джамматтеи

Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование о возможном подкупе президента Алехандро Джамматтеи бизнесменами из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.

По данным работников правоохранительных органов, россияне дали взятку президенту, чтобы получить возможность швартоваться в одном из главных портов страны.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Гватемалы Хуан Луис Панталеон заявил, что департамент по противодействию коррупции начал расследование этого дела, подчеркнув, что сейчас Джамматтеи не является подозреваемым, поскольку в отношении его не начата процедура импичмента.

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Пресс-секретарь президента Гватемалы Патрисия Летона заявила, что офис президента не дает никаких комментариев по этому поводу.

По информации Хуана Франсиско Сандоваля, который ранее возглавлял специальную прокуратуру Гватемалы против безнаказанности (FECI), взятки президенту в апреле дали четыре российских бизнесмена, заинтересованные в разработке шахт в Гватемале. Они хотели решить вопрос о предоставлении им места для установки своего дока в карибском порту Санто -Томас-де -Кастилья.

Граждане РФ, которые представляли интересы одной добывающей компании, якобы привезли в резиденцию главы государства ковер, прошитый деньгами.

В то же время гватемальская горнодобывающая компания, связанная с мужчинами, о которых говорил Сандоваль, отрицает дачу взятки, пишут СМИ.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Даже не удивительно. Кацап подкупами и ложью живет по умолчанию
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04.09.2021 20:07
+6
В москалів така репутація, що у будь якому злочині сміливо можна підозрювати кацапа.
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04.09.2021 20:55
+5
Ось таке воно, політичне життя. Якась Гватемала почала розслідування, стосовно комупцв' президента. Це та, де оті всякі Гондураси, з яких ми сміємося. А у екстрадемократичній Німеччині стосовно Меркель і її підозріло любові до кацапів з їх Північним потоком-2 розслідування ніхто починати не думав. До де більша сила права?
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04.09.2021 20:16
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Даже не удивительно. Кацап подкупами и ложью живет по умолчанию
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04.09.2021 20:07 Ответить
деньги любит гондурас
деньги любит гватемала
если хапнешь один раз
то потом всё мало мало
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04.09.2021 20:13 Ответить
якобы привезли в резиденцию главы государства ковер, прошитый деньгами Источник: https://censor.net/ru/n3286375

Хочу такой ковёр.
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04.09.2021 20:15 Ответить
Насчет ковра, бред конечно
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05.09.2021 07:33 Ответить
Ось таке воно, політичне життя. Якась Гватемала почала розслідування, стосовно комупцв' президента. Це та, де оті всякі Гондураси, з яких ми сміємося. А у екстрадемократичній Німеччині стосовно Меркель і її підозріло любові до кацапів з їх Північним потоком-2 розслідування ніхто починати не думав. До де більша сила права?
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04.09.2021 20:16 Ответить
Я розумію, Гватемала і все таке, але в 21 ст гроші в килимку....
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04.09.2021 20:25 Ответить
Оно надёжнее! Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали Джамматтеі - Цензор.НЕТ 3266 Помацать можно...
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04.09.2021 20:32 Ответить
Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали Джамматтеі - Цензор.НЕТ 3347

А вот это, ладимладимырыч, тот самый батут, на котором я Илона, мать его, Маска хотел того... в космос забросить ©
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04.09.2021 20:45 Ответить
В следующий раз в ведре с дерьмом заносить будут? Или якутский скульптор им статую коня слепит с небольшим тайничком?
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04.09.2021 20:52 Ответить
В москалів така репутація, що у будь якому злочині сміливо можна підозрювати кацапа.
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04.09.2021 20:55 Ответить
вот те новость,росия всегда держалась на вранье,лицемерии,хвастовстве.руский мир-это дедовщина,когда один руский унижает другого руского,а их вместе унижает ингуш.
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04.09.2021 20:57 Ответить
Это гомики
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04.09.2021 22:06 Ответить
А шо там по Гондурасу?
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04.09.2021 22:11 Ответить
"Российские бизнесмены" звучит, как "российские миротворцы", "российские ученые" - оксюморон, как впихнуть невпихуемое, старый новый год, путин не х*йло...
Это просто бандиты, русская мафия.
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04.09.2021 23:10 Ответить
Кацапы полмира подкупили, еще столько президегтов и премьеров надо проверить, начиная с нашего полупокерного. И особо с пристрастме надо пошерсить немецких агентов Хутина. Меркель ковров обшитых деньгамт может и не брала, но ведет себя как проститутка на дожитии у Хутина.
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05.09.2021 07:54 Ответить
 
 