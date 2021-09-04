Российских бизнесменов подозревают в подкупе президента Гватемалы Джамматтеи

Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование о возможном подкупе президента Алехандро Джамматтеи бизнесменами из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.

По данным работников правоохранительных органов, россияне дали взятку президенту, чтобы получить возможность швартоваться в одном из главных портов страны.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Гватемалы Хуан Луис Панталеон заявил, что департамент по противодействию коррупции начал расследование этого дела, подчеркнув, что сейчас Джамматтеи не является подозреваемым, поскольку в отношении его не начата процедура импичмента.

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Пресс-секретарь президента Гватемалы Патрисия Летона заявила, что офис президента не дает никаких комментариев по этому поводу.

По информации Хуана Франсиско Сандоваля, который ранее возглавлял специальную прокуратуру Гватемалы против безнаказанности (FECI), взятки президенту в апреле дали четыре российских бизнесмена, заинтересованные в разработке шахт в Гватемале. Они хотели решить вопрос о предоставлении им места для установки своего дока в карибском порту Санто -Томас-де -Кастилья.

Граждане РФ, которые представляли интересы одной добывающей компании, якобы привезли в резиденцию главы государства ковер, прошитый деньгами.

В то же время гватемальская горнодобывающая компания, связанная с мужчинами, о которых говорил Сандоваль, отрицает дачу взятки, пишут СМИ.

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