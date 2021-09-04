УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12615 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 965 16
Гватемала (9) підкуп (274) Президент (753) Росія (47115)

Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали Джамматтеі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали Джамматтеі

Генеральна прокуратура Гватемали почала розслідування щодо можливого підкупу президента Алехандро Джамматтеі бізнесменами з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

За даними правоохоронців, росіяни дали хабар президенту, щоб отримати можливість швартуватися в одному з головних портів країни.

Офіційний представник Генеральної прокуратури Гватемали Хуан Луїс Панталеон заявив, що департамент із протидії корупції почав розслідування цієї справи, підкресливши, що зараз Джамматтеі не є підозрюваним, оскільки стосовно нього не розпочато процедуру імпічменту.

Читайте також: Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим

Речниця президента Гватемали Патрісія Летона заявила, що офіс президента не дає жодних коментарів із цього приводу.

За інформацією Хуана Франсиско Сандоваля, який раніше очолював Спеціальну прокуратуру Гватемали проти безкарності (FECI), хабарі президенту у квітні дали чотири російські бізнесмени, зацікавлені в розробці шахт у Гватемалі. Вони хотіли вирішити питання про надання їм місця для установки свого дока в карибському порту Санто -Томас-де-Кастілья.

Громадяни РФ, які представляли інтереси однієї видобувної компанії, нібито привезли в резиденцію глави держави килим, прошитий грошима.

Водночас гватемальська гірничодобувна компанія, пов'язана з чоловіками, про яких згадував Сандоваль, заперечує дачу хабара, пишуть ЗМІ.

Читайте також: Проблема не у форматі. Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Кент
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Даже не удивительно. Кацап подкупами и ложью живет по умолчанию
показати весь коментар
04.09.2021 20:07
+6
В москалів така репутація, що у будь якому злочині сміливо можна підозрювати кацапа.
показати весь коментар
04.09.2021 20:55
+5
Ось таке воно, політичне життя. Якась Гватемала почала розслідування, стосовно комупцв' президента. Це та, де оті всякі Гондураси, з яких ми сміємося. А у екстрадемократичній Німеччині стосовно Меркель і її підозріло любові до кацапів з їх Північним потоком-2 розслідування ніхто починати не думав. До де більша сила права?
показати весь коментар
04.09.2021 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даже не удивительно. Кацап подкупами и ложью живет по умолчанию
показати весь коментар
04.09.2021 20:07 Відповісти
деньги любит гондурас
деньги любит гватемала
если хапнешь один раз
то потом всё мало мало
показати весь коментар
04.09.2021 20:13 Відповісти
якобы привезли в резиденцию главы государства ковер, прошитый деньгами Источник: https://censor.net/ru/n3286375

Хочу такой ковёр.
показати весь коментар
04.09.2021 20:15 Відповісти
Насчет ковра, бред конечно
показати весь коментар
05.09.2021 07:33 Відповісти
Ось таке воно, політичне життя. Якась Гватемала почала розслідування, стосовно комупцв' президента. Це та, де оті всякі Гондураси, з яких ми сміємося. А у екстрадемократичній Німеччині стосовно Меркель і її підозріло любові до кацапів з їх Північним потоком-2 розслідування ніхто починати не думав. До де більша сила права?
показати весь коментар
04.09.2021 20:16 Відповісти
Я розумію, Гватемала і все таке, але в 21 ст гроші в килимку....
показати весь коментар
04.09.2021 20:25 Відповісти
Оно надёжнее! Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали Джамматтеі - Цензор.НЕТ 3266 Помацать можно...
показати весь коментар
04.09.2021 20:32 Відповісти
Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали Джамматтеі - Цензор.НЕТ 3347

А вот это, ладимладимырыч, тот самый батут, на котором я Илона, мать его, Маска хотел того... в космос забросить ©
показати весь коментар
04.09.2021 20:45 Відповісти
В следующий раз в ведре с дерьмом заносить будут? Или якутский скульптор им статую коня слепит с небольшим тайничком?
показати весь коментар
04.09.2021 20:52 Відповісти
В москалів така репутація, що у будь якому злочині сміливо можна підозрювати кацапа.
показати весь коментар
04.09.2021 20:55 Відповісти
вот те новость,росия всегда держалась на вранье,лицемерии,хвастовстве.руский мир-это дедовщина,когда один руский унижает другого руского,а их вместе унижает ингуш.
показати весь коментар
04.09.2021 20:57 Відповісти
Это гомики
показати весь коментар
04.09.2021 22:06 Відповісти
А шо там по Гондурасу?
показати весь коментар
04.09.2021 22:11 Відповісти
"Российские бизнесмены" звучит, как "российские миротворцы", "российские ученые" - оксюморон, как впихнуть невпихуемое, старый новый год, путин не х*йло...
Это просто бандиты, русская мафия.
показати весь коментар
04.09.2021 23:10 Відповісти
Кацапы полмира подкупили, еще столько президегтов и премьеров надо проверить, начиная с нашего полупокерного. И особо с пристрастме надо пошерсить немецких агентов Хутина. Меркель ковров обшитых деньгамт может и не брала, но ведет себя как проститутка на дожитии у Хутина.
показати весь коментар
05.09.2021 07:54 Відповісти
 
 