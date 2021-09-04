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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников

На содержание оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия ежегодно тратит до $5 млрд. За семь лет оккупации только эти территории обошлись РФ в $35 млрд.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Liga.net", передает Цензор.НЕТ.

"Они тратят в год до $5 млрд только в донецком и луганском направлении. За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах... Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти. С попыткой сохранения лица, конечно. Будут искать подходящий формат", - сказал он.

По словам министра, в этой ситуации Украина должна быть готова к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба

"Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина - никогда... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", - подчеркнул Резников.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
пусть тратит Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 6605
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04.09.2021 23:54
+15
Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 5935
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04.09.2021 23:55
+15
Мені більш цікаво скількі платить Україна на утримання донбаситів ???)))
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05.09.2021 00:00
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пусть тратит Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 6605
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04.09.2021 23:54 Ответить
Мало. Надо раз в 10 больше и чтобы их все разворовывали на домики в Италии и проституток. А дамбасянам доставался с этой помощи - хер без соли
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05.09.2021 07:27 Ответить
Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 5935
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04.09.2021 23:55 Ответить
и чё ж такие дешёвые нынче кузнецы своего счастья...
на молотках и прессах ?
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05.09.2021 00:15 Ответить
Охереть, макако-репаблик платит зарплату своим отщепенцам почти как в Сомали! Я наверное уволюсь и перееду в РеспубликуДыруНору!
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05.09.2021 01:03 Ответить
А зачем лугандонскому биомусору зарплаты? Им же кремлёвская крыса гумконвои с просроченным и малосъедобным кормом отправляет регулярно? Куда они деньги тратят? На драгоценности и недвижимость?
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05.09.2021 07:09 Ответить
Жесть . А годували колись , при бандерівцях , всю Україну і ще й нахлєбніків з Євросоюзу і НАТО . Всталі с колен . Дібіли .
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05.09.2021 07:12 Ответить
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 6167Бред - у нас за подібні суми і у гривнях ніхто серйозно працювати не буде !

Хіба - пенсіонер - почергувати на прохідній ... Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 3547
А таки гривня майже у 3 рази вища від рубля Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 4203
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05.09.2021 16:38 Ответить
И это благодаря заднеприводным европи*орам, которые накачивают ее деньгами и техникой.
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04.09.2021 23:57 Ответить
это ДыРа, детка !..
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04.09.2021 23:58 Ответить
Чорна ,в якій зникають гроши з українського держбюджета !!!)))
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05.09.2021 00:01 Ответить
Мені більш цікаво скількі платить Україна на утримання донбаситів ???)))
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05.09.2021 00:00 Ответить
Всё, что в жизни есть у тебя. Всё, в чём радость каждого дня
https://youtu.be/LSN4QULVVfc
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05.09.2021 00:04 Ответить
Колись ,до нас в дівізію приїжджали ,співали !!!)))
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05.09.2021 00:07 Ответить
Так ото ж. Дівізію, вашу мать!
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05.09.2021 00:09 Ответить
"Гордись душа солдатская ,родная Будапештская,боевая грозная дивизия идет" !!!)))
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05.09.2021 00:11 Ответить
Бачиш, як тебе просто "на путь истинный" свернуты.
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05.09.2021 00:18 Ответить
Я завжди "верной дорогой идёте ,товарищи " !!!)))
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05.09.2021 00:20 Ответить
Гетьмана собі шукайте мерщій!

А то буде вам "надя в шоколаде".
Бабла ні у кого в Світі не знайдеться, щоб вас і усіх ваших лохів містити.
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05.09.2021 00:26 Ответить
Все буде тіп-топ!! Броня крепка и танки наши бистри !!!)))
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05.09.2021 00:30 Ответить
Ну так. Бєня у вас крепка.
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05.09.2021 00:33 Ответить
Бєні з"являються та зникають ,а Україна лишається і живе !!!)))
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05.09.2021 00:41 Ответить
Покашо Беня всех президентов пересидел. Только при Порохе ему тикать пришлось.
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05.09.2021 03:40 Ответить
чуєш кобзар, а ну скобзари зі слідуючих слів: зеленський, віагра, піаніно, обісрався.
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05.09.2021 01:16 Ответить
Кобзарі в неволі не співають.
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05.09.2021 01:32 Ответить
я ж тебе за зеленського не заставляв голосувати
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05.09.2021 01:43 Ответить
Я не маю права голосу в Україні.
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05.09.2021 01:45 Ответить
слава богу!
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05.09.2021 01:46 Ответить
З мого місця зору, це ви у мене в Німеччині, а не навпаки. Слава Перуну!
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05.09.2021 01:52 Ответить
в тебе гугл перекладач тупить, як і ти кацап. Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 9057
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05.09.2021 01:56 Ответить
ь
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05.09.2021 02:00 Ответить
ну ти по тупому спалився, погодься. Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 5949
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05.09.2021 02:04 Ответить
Ти ж казав, що Гугол спалився! Згоден.
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05.09.2021 02:10 Ответить
не не гугол, а гугл перекладач, це по перше, а по друге- чий Крим?
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05.09.2021 02:16 Ответить
Крим твій!
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05.09.2021 02:18 Ответить
я з Їспанії. то чий Крим?
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05.09.2021 02:20 Ответить
Не Іспанський тоді.
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05.09.2021 02:25 Ответить
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 668
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05.09.2021 02:27 Ответить
То твої іспанськи проблеми. Крим не твій!
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05.09.2021 02:39 Ответить
и це тільки на живих, а неживих донбаситів там скільки на утриманні ???)))
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05.09.2021 00:09 Ответить
тільки на пенсіі 3 млрд грн на місяць!!!
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05.09.2021 07:27 Ответить
Бюджет Украины около 45 млрд. долларов. В год Украина на 1 область в среднем тратит 2 млрд. долларов или в 2,5 раза меньше чем россия на донбасс.
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05.09.2021 00:02 Ответить
придурок там включено и военное обеспечение Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 9635
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05.09.2021 00:09 Ответить
а вони його шо десь купують? Воно наклепане з часів СРСР.....склади забиті..не викидать же його..Ну може що на логістику
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05.09.2021 07:29 Ответить
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 5136
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05.09.2021 00:03 Ответить
и с хозяевами тоже.
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05.09.2021 13:58 Ответить
хм.. а можна узнать сколько кацапы тратят денег на содержание своих полит-шлюх в Украине !? Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 3958
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05.09.2021 00:04 Ответить
Кремлівськи гниди ідейні ,а верніше параноїдальні шизи "Русского мира" !!!)))
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05.09.2021 00:09 Ответить
їдея в них проста :
пірнути у гімно, та піти на дно разом з другими
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05.09.2021 00:11 Ответить
Ага, идейные))) То то рашики жаловались, что потратили на них 200 лярдов баксов, а результата ноль)))
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05.09.2021 08:20 Ответить
Ну вот например сколько получает бедный украинский юрист Мертветчук
Яхта- 200 Лимонов
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 2570
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05.09.2021 00:19 Ответить
та понятно.. это вип-мляди , а сколько платят кацапы среднему-ударному звену многостаночников !? Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 9574
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05.09.2021 00:24 Ответить
Я ДУМАЮ ЧТОБЫ ЕЁ СПАЛИТЬ НАДО В 100 РАЗ МЕНЬШЕ ЗАПЛАТИТЬ ЧЕМ ОНА СТОИТ, А МОЖЕТ И В 1000 !!!
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05.09.2021 05:48 Ответить
Нисколечки, они здесь на государственном обеспечении, разве что премиальные выдают.
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05.09.2021 06:39 Ответить
Газ и свет,вода и пенсии,за всё платят бендеравцы,так дегенераты рошенозЕлёные,там же нашилюди?
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05.09.2021 00:05 Ответить
если жизнь в ДыРе не меняется к лучшему, пусть ждут - она изменится к худшему...
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05.09.2021 00:05 Ответить
расия на содержание мидвидчука больше тратит.
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05.09.2021 00:11 Ответить
какой-то щойгу петрашин или лавров поедут на запад с официальнім визитом и запросят политическое убежище
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05.09.2021 00:15 Ответить
как хорошо в сране данецкой жить... пусть тратят
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05.09.2021 00:21 Ответить
Це копійки порівняно з тим , скільки США витрачали на Авганістан на рік - це 100 мільярдів доларів щорічно протягом
20- и років , ітого порахуйте ....
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05.09.2021 00:26 Ответить
У богатых свои причуды.
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05.09.2021 03:37 Ответить
а скільки щорічно витрачає Україна на утримання окупованого расісєю Донбасу?
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05.09.2021 00:27 Ответить
Тільки пенсіі більше мільярда доларів на рік!
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05.09.2021 00:30 Ответить
Если так много тратят на такой маленький регион,что удалось отжать у Украины,то почему там пенсии и зарплаты меньше в 5 раз чем в москве?Ведь люди ходили на референдум и верили в свое светлое будущее жизни под оккупацией россии...
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05.09.2021 00:29 Ответить
Як завжди ,"кормильцев" нає...ли !!!)))
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05.09.2021 00:38 Ответить
Не забывайте что и Украина "помогает". Один пенсийный туризм чего только стоит. "Теленок" двух маток сосёт.
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05.09.2021 06:42 Ответить
от Як рпвщ там велмкі пенсіі порівняно з другими регіонами Украіни..Шахтарські до 17 к грн та ще плюс регреси..на 90 % куплені... Знаю хто по 30 к грн на місяц отримує ..і все одно Украіна не така..і повірте..здоров'я зовсім не втрачене..нас переживе
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05.09.2021 07:33 Ответить
кормилец Донбасс ,куле
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05.09.2021 00:31 Ответить
Донбасити в цьому переконані на всю голову !!!)))
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05.09.2021 00:39 Ответить
это официальное заявление?
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05.09.2021 00:32 Ответить
Афганістан по любе дорожче буде
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05.09.2021 00:33 Ответить
Тебе це більш турбує, ніж Америку? Вона не ззубожітила, я тебе впевнюю.
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05.09.2021 00:44 Ответить
Чим більше грошей кацапи викинуть на вітер - тим краще
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05.09.2021 06:31 Ответить
харашо -то в бамбассе как
биндеравцы уже семь лет не мишают
пиндить бабло
кацапское
а те -платят и платят
лепота !
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05.09.2021 00:39 Ответить
Другую тему давно пора обьявить. Сколько в офшорах нашего бюджета закопано за допустим 20 лет последних? Половину бы вернуть. А те пусть тратят сколько влезет или вылезет.
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05.09.2021 01:11 Ответить
Кремль тратит больше, просто неудобно признаться в воровстве.
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05.09.2021 01:37 Ответить
Главное что бы простые кацапу при этом жрали сухари по карточкам , но жуко перлись от величия и скреп , а то НАТО нападет и заберет всю бояру.
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05.09.2021 02:27 Ответить
Для такого приза как оккупация всей Украины ,5 лярдов в год вообще копейки .Учитывая , что кацапы сей час , на искусственном поднятии цены на газ рубанули бабок , то они Даунбасс могут легко спонсировать еще пару десяток лет.
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05.09.2021 02:25 Ответить
Перефразируя недавнее заявление *****:
Если бы не поддержка собственноручно сотворенных язв на карте Мира, то население Роиси могло бы быть...
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05.09.2021 03:36 Ответить
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 5849
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05.09.2021 05:11 Ответить
А НА СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ ГАЗА И НЕФТИ ПОКУПАЮТ !!!???
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05.09.2021 05:51 Ответить
Неважно, сколько тратит Россия, но долг у орков перед Украиной за воду - более 2млрд, за электричество - более 23млрд. И это при том, что почти полмиллиона получили паспорт России. Как думаете, зебобики, кто оплатит банкет - Россия или вы?
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05.09.2021 06:20 Ответить
Уйлу до задніци ці зомбовані даундонбассята, вони інструмент для знищення України, зачмулін персона нон - грата він проголосив знищення України, знищені будуть кацяпи, бач, як підгорає.
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05.09.2021 07:44 Ответить
им какаяразница чьи долги оплачивать.
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05.09.2021 11:58 Ответить
аж до 5 миллиардов...вот вляпались....да и видать в рашке бабла наскирдовано немерянно..... нет ни конца ни края!так пусть и за воду и газ и другое тоже платят...чего мелочиться уже ...? а наши дурачки им платят всё .там же дети.... там же наши украинци.... да никого там уже нет и духу даже. не транжирьте бюджетные деньги на окупированные територии.хватит!((
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05.09.2021 06:31 Ответить
Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников

Украина задолжала 41,7 млрд гривен пенсии жителям Донбасса
Источник: https://news-front.info/2019/10/23/ukraina-zadolzhala-41-7-mlrd-griven-pensii-zhitelyam-donbassa
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05.09.2021 06:33 Ответить
35 лярдов за 7 лет на содержание "дыры" ,за словами Резникова ,не так уж и много в сравнении с тем,что в Украине ежегодно тырят приблизительно эту же цифирь баксов на содержание офшоров,за словами Михо,который Саакашвили Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 4175
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05.09.2021 08:00 Ответить
Саме тому вони хочуть впихнути ті маргіналізовані анклави Украіні ,тобто ми іх фінансуєм але повний контроль буде за росією ,а сепаратиська чума буде безперешкодно розповзатись Украіною ,то чи потрібні вони нам на цих умовах ?
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05.09.2021 09:38 Ответить
А если бы не контрабанда из Украины из ОРДЛО ,и в Украину из ОРДЛО.., если бы Украина не предоставляла на оккупированные территории электроэнергию, воду и т.д. , если бы не существовало пенсионного туризма и Украина не выплачивала пенсионерам ОРДЛО пенсии и прочие соц . выплаты, тем более что оккупанты им пенсии тоже платят . То эти траты выросли минимум в двое и были бы 10 миллиардов. Но Украина прилагает титанические усилия помогая оккупантам содержать оккупированные территории, при этом всем ясно что лояльности местного населения к Украине это не сколько не добавляет., а РФ помогает исключить дополнительные траты и пускать эти деньги на военный бюджет и продолжение войны с Украиной.
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05.09.2021 09:56 Ответить
Трындёж!
Разов в 10 меньше. И для вована это копейки.
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05.09.2021 10:16 Ответить
Откуда эта цифра?
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05.09.2021 11:28 Ответить
а Україна скільки витрачає ?
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05.09.2021 21:26 Ответить
Это копейки для кремлёвцев.
Народ раб, деньги будут на всё.
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05.09.2021 21:51 Ответить
 
 