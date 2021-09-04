Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На содержание оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия ежегодно тратит до $5 млрд. За семь лет оккупации только эти территории обошлись РФ в $35 млрд.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Liga.net", передает Цензор.НЕТ.
"Они тратят в год до $5 млрд только в донецком и луганском направлении. За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах... Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти. С попыткой сохранения лица, конечно. Будут искать подходящий формат", - сказал он.
По словам министра, в этой ситуации Украина должна быть готова к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период.
"Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина - никогда... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", - подчеркнул Резников.
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на молотках и прессах ?
Хіба - пенсіонер - почергувати на прохідній ...
А таки гривня майже у 3 рази вища від рубля
https://youtu.be/LSN4QULVVfc
А то буде вам "надя в шоколаде".
Бабла ні у кого в Світі не знайдеться, щоб вас і усіх ваших лохів містити.
пірнути у гімно, та піти на дно разом з другими
Яхта- 200 Лимонов
20- и років , ітого порахуйте ....
биндеравцы уже семь лет не мишают
пиндить бабло
кацапское
а те -платят и платят
лепота !
Если бы не поддержка собственноручно сотворенных язв на карте Мира, то население Роиси могло бы быть...
Украина задолжала 41,7 млрд гривен пенсии жителям Донбасса
Источник: https://news-front.info/2019/10/23/ukraina-zadolzhala-41-7-mlrd-griven-pensii-zhitelyam-donbassa
Разов в 10 меньше. И для вована это копейки.
Народ раб, деньги будут на всё.