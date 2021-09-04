Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников

На содержание оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия ежегодно тратит до $5 млрд. За семь лет оккупации только эти территории обошлись РФ в $35 млрд.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Liga.net", передает Цензор.НЕТ.

"Они тратят в год до $5 млрд только в донецком и луганском направлении. За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах... Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти. С попыткой сохранения лица, конечно. Будут искать подходящий формат", - сказал он.

По словам министра, в этой ситуации Украина должна быть готова к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба

"Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина - никогда... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", - подчеркнул Резников.